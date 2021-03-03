Дженоа - Сампдория онлайн трансляция матча

Матч между командой Дженоа (Генуя) и командой Сампдория (Генуя) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Луиджи Феррарис.
Дата проведения матча: 10.12.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Дженоа (Генуя) и командой Сампдория (Генуя):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Дженоа и Сампдория в предыдущем футбольном матче 03.03.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Андрей Шевченко и Роберто Д'Аверса разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Давиде Баллардини
Прошедший матч команды Дженоа был сыгран против "Ювентус" - 05.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".
Название: Сампдория (Генуя)
Год основания Сампдория (Генуя): 1946
Страна: Италия
Тренер: Роберто Д'Аверса
Предыдущий поединок команды Сампдория был сыгран против Лацио - 05.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.
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