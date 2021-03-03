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Дженоа - Сампдория онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 10 декабря 2021, 21:45 - Луиджи Феррарис
Главный судья: Даниеле Довери
Рейтинг матча:
Дженоа
Генуя
0 - 1
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перерыв
Сампдория
Генуя
Ход матча
7' Габбиадини, Маноло 34' Мортен Торсби
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Дженоа
38%
Ничья
38%
Сампдория
23%
П1: 3.11 Х: 2.55 П2: 3.00
П1: 3.10 Х: 2.30 П2: 2.75
П1: 3.11 Х: 2.55 П2: 3.00
П1: 3.11 Х: 2.55 П2: 3.00
П1: 3.25 Х: 2.45 П2: 3.00
Интересные факты
  • Среднее количество голов во встречах между командами Дженоа и Сампдория - 2.4.
  • Дженоа выигрывает первый тайм в 16% матчей, Сампдория выигрывает в 27% матчей.
  • Когда Сампдория лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Сампдория% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Дженоа и Сампдория - 1.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Davide Biraschi получил больше всего желтых карточек (4) в Дженоа. Bartosz Bereszynski получил 8 в Сампдория.
  • Команда Сампдория проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.
  • Дженоа сыграл 7 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Из последних 5 встреч команда Дженоа выиграла 2, команда Сампдория выиграла 1, 2 ничьи.
  • Дженоа забивает 1.45 гола, играя дома, а Сампдория забивает 1.05 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Дженоа без побед в последних 13 играх.
  • Когда Дженоа лидирует 1-0 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Когда Сампдория проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Сампдория% своих матчей.
  • Домашняя статистика Дженоа в сезоне 0-3-4
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Nicolo Rovella отдал больше всего передач в Дженоа с 3 передачами. Antonio Candreva лучший распасовщик Сампдория (4 передач)
  • Недавнее выступление команды Сампдория в "Серия А" лучше, чем у команды Дженоа.
  • Год назад, Дженоа была на 11 месте в таблице с 11 очками. Сейчас они на 18 месте с 10 очками.
  • Команда Дженоа проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Сампдория (во всех соревнованиях).
  • Дженоа забивает 1.4 гола за матч против команды Сампдория, а Сампдория забивает 1 гола против команды Дженоа (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Дженоа и Сампдория 1-1. 8 игры закончились с этим результатом.
  • У команды Дженоа серия из 4 матчей с 0 забитых мячей.
  • Дженоа выигрывает первую половину матча в 16% случаев, Сампдория выигрывает в 27%.
  • Когда Дженоа проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Mattia Destro лучший бомбардир Дженоа с 6 голами. Antonio Candreva забил 6 раз за Сампдория
  • Сампдория's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.
  • Год назад, Сампдория была на 9 месте в таблице с 20 очками. Сейчас они на 15 месте с 15 очками.
  • Команда Дженоа выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Сампдория.
  • Дженоа не забивает в последних 4 матчах.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Сампдория забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Вы знали, что Дженоа забил 59% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • Последняя домашняя победа Дженоа над Сампдория была в 2011
  • Сампдория не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 1-1 (Дженоа дома) и 1-1 (Сампдория дома).
  • Дженоа не забивает в 3 из их 7 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Сампдория забил 27% голов между минутами 31-45?
  • За последние 19 встреч когда Дженоа команда играла дома, команда Дженоа выиграла 6 раз, 5 сыграли вничью и 8 победы команды Сампдория.
  • Во время последних 39 встреч, Дженоа выиграла 13 раз. также было 11 ничей, и Сампдория выиграла 15 раза.
Личные встречи
Дженоа
4
Побед
19
Игр
9
Побед
Сампдория
Чемпионат Италии 2020/2021
03.03.2021 - 21:45 Дженоа 1 - 1 Завершен Сампдория
Кубок Италии 2020/2021
26.11.2020 - 17:45 Сампдория 1 - 3 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2019/2020
01.11.2020 - 21:45 Сампдория 1 - 1 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2019/2020
22.07.2020 - 22:30 Сампдория 1 - 2 Завершен Дженоа
Последние матчи - Дженоа
Чемпионат Италии 2021/2022
05.12.2021 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Дженоа П
Чемпионат Италии 2021/2022
01.12.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 3 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2021/2022
28.11.2021 - 13:30 Удинезе 0 - 0 Завершен Дженоа Н
Чемпионат Италии 2021/2022
21.11.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 2 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2021/2022
05.11.2021 - 21:45 Эмполи 2 - 2 Завершен Дженоа Н
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Последние матчи - Сампдория
Чемпионат Италии 2021/2022
05.12.2021 - 19:00 Сампдория 1 - 3 Завершен Лацио П
Чемпионат Италии 2021/2022
30.11.2021 - 19:30 Фиорентина 3 - 1 Завершен Сампдория П
Чемпионат Италии 2021/2022
27.11.2021 - 16:00 Сампдория 3 - 1 Завершен Эллас Верона В
Чемпионат Италии 2021/2022
07.11.2021 - 16:00 Сампдория 1 - 2 Завершен Болонья П
Чемпионат Италии 2021/2022
30.10.2021 - 21:45 Торино 3 - 0 Завершен Сампдория П
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Главные события
34'
Мортен Торсби
7'
Габбиадини, Маноло ГООЛ!
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Дженоа
38%
Ничья
38%
Сампдория
23%
П1: 3.11 Х: 2.55 П2: 3.00
П1: 3.10 Х: 2.30 П2: 2.75
П1: 3.11 Х: 2.55 П2: 3.00
П1: 3.11 Х: 2.55 П2: 3.00
П1: 3.25 Х: 2.45 П2: 3.00
Составы команд
57
Сальваторе Сиригу
4
Доменико Кришито
5
Масиэлло, Андреа
5
Зиньо Ванхёсден
50
Cambiaso, Andrea
33
Эрнани
47
Милан Бадель
27
Стефано Стураро
18
Паоло Гильоне
20
Калеб Экубан
19
Горан Пандев
1
Эмиль Аудеро
24
Бартош Берешиньски
22
Есида, Мая
18
Омар Колли
3
Ауджелло, Томмазо
87
Антонио Кандрева
2
Мортен Торсби
8
Экдаль, Албин
5
Адриен Силва
10
Франческо Капуто
23
Габбиадини, Маноло
Стартовый состав
  • 20
    Калеб Экубан
    Нападающий
  • 19
    Горан Пандев
    Нападающий
  • 50
    Cambiaso, Andrea
    Полузащитник
  • 33
    Эрнани
    Нападающий
  • 47
    Милан Бадель
    Полузащитник
  • 27
    Стефано Стураро
    Полузащитник
  • 18
    Паоло Гильоне
    Нападающий
  • 4
    Доменико Кришито
    Защитник
  • 5
    Масиэлло, Андреа
    Защитник
  • 5
    Зиньо Ванхёсден
    Защитник
  • 57
    Сальваторе Сиригу
    Вратарь
  • 10
    Франческо Капуто
  • 23
    Габбиадини, Маноло
    Нападающий
    7
  • 87
    Антонио Кандрева
    Полузащитник
  • 2
    Мортен Торсби
    Полузащитник
    34
  • 8
    Экдаль, Албин
    Полузащитник
  • 5
    Адриен Силва
    Полузащитник
  • 24
    Бартош Берешиньски
    Защитник
  • 22
    Есида, Мая
    Защитник
  • 18
    Омар Колли
  • 3
    Ауджелло, Томмазо
    Защитник
  • 1
    Эмиль Аудеро
    Вратарь
Запасные игроки
  • 94
    Абдулайе Туре
    Полузащитник
  • 91
    Kallon, Yayah
    Нападающий
  • 90
    Понтанова, Маноло
    Полузащитник
  • 23
    Маттиа Дестро
    Нападающий
  • 15
    Vasquez, Johan
    Защитник
  • 14
    Бирачи, Давиде
    Защитник
  • 13
    Бани, Маттиа
    Защитник
  • 11
    Валон Бехрами
    Полузащитник
  • 2
    Стефано Сабелли
    Защитник
  • 22
    Маркетти Федерико
  • 1
    Адриан Шемпер
    Вратарь
  • 99
    Galdames, Pablo
    Полузащитник
  • 28
    Yepes, Gerard
    Полузащитник
  • 27
    Куглиарелла, Фабио
    Нападающий
  • 25
    Алекс Феррари
    Защитник
  • 19
    Dragusin, Radu Matei
    Защитник
  • 19
    Askildsen, Kristoffer
    Полузащитник
  • 12
    Фабио Депаоли
    Полузащитник
  • 11
    Ciervo, Riccardo
    Нападающий
  • 8
    Валерио Верре
    Полузащитник
  • 4
    Хабот, Юлиан
    Защитник
  • 33
    Владимиро Фальконе
    Вратарь
  • 30
    Раваглиа, Никола
    Вратарь
  • 29
    Никола Мурру
    Защитник
Тренеры
  • Андрей Шевченко
  • Роберто Д'Аверса
Статистика матча
47%
Владение мячом
53%
8
Штрафные
6
6
Фолы
8
Блокировано ударов
3
4
Угловые
2
Удары в створ
2
1
Удары мимо
2
ЖК
1
1
Сейвы
Live Zone
Трансляция
41'
Капуто спорит с арбитром после своей опасной игры. Так и до желтой рукой подать.
39'
Больше борьбы стало на поле. Дерби есть дерби.
34'
Желтая карточка
Торсби успел желтую получить за свой фол.
32'
Опасный момент
Торсби продолжает своей головой испытывать Сиригу. Оборона хозяев справилась.
30'
Нет моментов. Мяч держится в середине поля.
27'
При переходе в оборону второстепенный фланг Дженоа остается открытым. А все это - результат бардака впереди. Это не зональная оборона. Похоже, кто-то не кроет своего игрока.
25'
Инфо
По ударам 5:2, Сампа ведет.
22'
Рискованный удар Торсби! Мимо створа! Снова дали пробить гостям хозяева.
19'
Удар Кришито не состоялся. Метров 27 было до ворот - еще дальше орудия отодвинули хозяева.
17'
Сампа изредка ходит в атаки. Хоть хозяева не привозят (пока), легкая паника есть.
15'
Единственный удар Дженоа нанесла тоже из-за пределов штрафной. Толку нет - 14-я зона (зона перед штрафной) занята соперником. Штрафная - тоже под контролем.
13'
Не доходят до штрафной хозяева. Одни навесы в борьбу. Доставка мяча в атаку страдает.
11'
Инфо
Владение мячом - 58%/41% в пользу Сампы.
9'
Дженоа пытается в прессинг. Наблюдаем широкие разрывы между игроками. Сампдория повела в счете и пока не разыгрывает эту карту.
7'
Навес Кандревы со стандарта - Габбьядини нашел головой мяч и в падении пробил. Угловой помог гостям - 0:1!
6'
Силва нанес удар после скидки Берешински. Защитник поставил блок - на угловой мяч пошел.
5'
Защитники Сампдории держат мяч на своей половине. Без особого прессинга со стороны команды Шевченко.
3'
Сразу с борьбы начался поединок. Несколько столкновений на поле. Стураро осматривают врачи
1'
Свисток
Матч начался!
Дженоа, стартовый состав: Сиригу - Кришито, Мазиелло, Ванхесден - Камбьясо, Эрнани, Бадель, Стураро, Гильоне - Экубан, Пандев.
Сампдория, стартовый состав: Аудеро - Ауджелло, Колли, Йосида, Берешински - Торсби, Силва, Экдаль, Кандрева - Капуто, Габбьядини.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам онлайн-трансляцию матча 17-го тура Серии А: Дженоа - Сампдория. Начало поединка - 21:45.
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Комментарии(2)
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Кююмалайнен (Київ)
10.12.2021 в 21:31
Побьют Шеву болельщики... ногами...
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alex.belogubko (одесса)
10.12.2021 в 21:24
ПРОИГРАЕТ ШЕВА
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Анонс матча Дженоа - Сампдория 10.12.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой Дженоа (Генуя) и командой Сампдория (Генуя) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Луиджи Феррарис.

Дата проведения матча: 10.12.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Дженоа (Генуя) и командой Сампдория (Генуя):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Дженоа и Сампдория в предыдущем футбольном матче 03.03.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Андрей Шевченко и Роберто Д'Аверса разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Дженоа - Сампдория можно посмотреть 10.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Дженоа - Сампдория, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Давиде Баллардини

Прошедший матч команды Дженоа был сыгран против "Ювентус" - 05.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: Сампдория (Генуя)
Год основания Сампдория (Генуя): 1946
Страна: Италия
Тренер: Роберто Д'Аверса

Предыдущий поединок команды Сампдория был сыгран против Лацио - 05.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.

Следите за результатами матча Дженоа - Сампдория онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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