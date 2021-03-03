Дженоа - Сампдория онлайн трансляция матча

Среднее количество голов во встречах между командами Дженоа и Сампдория - 2.4.

Дженоа выигрывает первый тайм в 16% матчей, Сампдория выигрывает в 27% матчей.

Когда Сампдория лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Сампдория% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Дженоа и Сампдория - 1.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Davide Biraschi получил больше всего желтых карточек (4) в Дженоа. Bartosz Bereszynski получил 8 в Сампдория.

Команда Сампдория проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.

Дженоа сыграл 7 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Из последних 5 встреч команда Дженоа выиграла 2, команда Сампдория выиграла 1, 2 ничьи.

Дженоа забивает 1.45 гола, играя дома, а Сампдория забивает 1.05 гола, играя на выезде (в среднем).

Дженоа без побед в последних 13 играх.

Когда Дженоа лидирует 1-0 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Когда Сампдория проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Сампдория% своих матчей.

Домашняя статистика Дженоа в сезоне 0-3-4

Обе команды проиграли их последние матчи.

Nicolo Rovella отдал больше всего передач в Дженоа с 3 передачами. Antonio Candreva лучший распасовщик Сампдория (4 передач)

Недавнее выступление команды Сампдория в "Серия А" лучше, чем у команды Дженоа.

Год назад, Дженоа была на 11 месте в таблице с 11 очками. Сейчас они на 18 месте с 10 очками.

Команда Дженоа проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Сампдория (во всех соревнованиях).

Дженоа забивает 1.4 гола за матч против команды Сампдория, а Сампдория забивает 1 гола против команды Дженоа (в среднем).

Наиболее популярный счет между Дженоа и Сампдория 1-1. 8 игры закончились с этим результатом.

У команды Дженоа серия из 4 матчей с 0 забитых мячей.

Дженоа выигрывает первую половину матча в 16% случаев, Сампдория выигрывает в 27%.

Когда Дженоа проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Mattia Destro лучший бомбардир Дженоа с 6 голами. Antonio Candreva забил 6 раз за Сампдория

Сампдория's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.

Год назад, Сампдория была на 9 месте в таблице с 20 очками. Сейчас они на 15 месте с 15 очками.

Команда Дженоа выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Сампдория.

Дженоа не забивает в последних 4 матчах.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Сампдория забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Вы знали, что Дженоа забил 59% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.

Последняя домашняя победа Дженоа над Сампдория была в 2011

Сампдория не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Игры прошлого года: 1-1 (Дженоа дома) и 1-1 (Сампдория дома).

Дженоа не забивает в 3 из их 7 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Вы знали, что Сампдория забил 27% голов между минутами 31-45?

За последние 19 встреч когда Дженоа команда играла дома, команда Дженоа выиграла 6 раз, 5 сыграли вничью и 8 победы команды Сампдория.