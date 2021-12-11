Верес - Рух онлайн трансляция матча

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Победителем прошлой встречи была команда FC Rukh Lviv.

У команды Верес Ровно серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Верес Ровно получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 30% случаев, FC Rukh Lviv выигрывает в 26%.

Недавнее выступление команды FC Rukh Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.

Верес Ровно забивает 1.71 гола, играя дома, а FC Rukh Lviv забивает 1.06 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда FC Rukh Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Выездная статистика FC Rukh Lviv в сезоне 1-1-6

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Верес Ровно выигрывает первый тайм в 30% матчей, FC Rukh Lviv выигрывает в 26% матчей.

FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.

В их последнюю встречу команда FC Rukh Lviv победила в 1 гол(а).

Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Домашняя статистика Верес Ровно в сезоне 4-3-1

Когда FC Rukh Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Верес Ровно не забивает в 3 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

FC Rukh Lviv не забивает в 4 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 33% голов между минутами 61-75?