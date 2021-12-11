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Верес - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 11 декабря 2021, 17:00 - Авангард
Главный судья: Виталий Романов
Рейтинг матча:
Верес
Ровно
0 - 0
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62'
Рух
Львов
Ход матча
31' Михаил Сергийчук 32' Сергей Панасенко 41' Марко Сапуга
47' Сергей Петько
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Верес
47%
Ничья
27%
Рух
27%
П1: 3.80 Х: 1.90 П2: 3.80
П1: 3.20 Х: 2.05 П2: 3.25
П1: 3.80 Х: 1.90 П2: 3.80
П1: 3.80 Х: 1.90 П2: 3.80
П1: 3.25 Х: 2.10 П2: 3.35
Интересные факты
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Rukh Lviv.
  • У команды Верес Ровно серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Верес Ровно получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 30% случаев, FC Rukh Lviv выигрывает в 26%.
  • Недавнее выступление команды FC Rukh Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.
  • Верес Ровно забивает 1.71 гола, играя дома, а FC Rukh Lviv забивает 1.06 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Выездная статистика FC Rukh Lviv в сезоне 1-1-6
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Верес Ровно выигрывает первый тайм в 30% матчей, FC Rukh Lviv выигрывает в 26% матчей.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.
  • В их последнюю встречу команда FC Rukh Lviv победила в 1 гол(а).
  • Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Домашняя статистика Верес Ровно в сезоне 4-3-1
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Верес Ровно не забивает в 3 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Rukh Lviv не забивает в 4 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 33% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Верес Ровно забил 29% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
Верес
0
Побед
3
Игр
3
Побед
Рух
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 17:00 Рух 2 - 1 Завершен Верес
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
11.07.2021 - 17:00 Рух 1 - 0 Завершен Верес
Кубок Украины 2019/2020
27.08.2019 - 17:00 Верес 1 - 2 Завершен Рух
Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2021/2022
04.12.2021 - 14:00 Верес 0 - 3 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
28.11.2021 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен Верес П
Премьер-лига 2021/2022
22.11.2021 - 19:30 Верес 2 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Заря 3 - 0 Завершен Верес П
Премьер-лига 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Ингулец 0 - 0 Завершен Верес Н
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021/2022
28.11.2021 - 17:00 Рух 2 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 19:30 Черноморец 4 - 3 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
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Главные события
Сергей Петько
47'
41'
Марко Сапуга
Сергей Панасенко
32'
Михаил Сергийчук
31'
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Верес
47%
Ничья
27%
Рух
27%
П1: 3.80 Х: 1.90 П2: 3.80
П1: 3.20 Х: 2.05 П2: 3.25
П1: 3.80 Х: 1.90 П2: 3.80
П1: 3.80 Х: 1.90 П2: 3.80
П1: 3.25 Х: 2.10 П2: 3.35
Составы команд
Стартовый состав
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich
    Полузащитник
  • 17
    Геннадий Пасич
    Полузащитник
  • 4
    Soldat, Igor
    Защитник
  • 71
    Сергей Шестаков
    Полузащитник
  • 7
    Михаил Сергийчук
    Нападающий
    31
  • 32
    Сергей Петько
    Полузащитник
    47
  • 21
    Сергей Панасенко
    Полузащитник
    32
  • 33
    Роман Мирошник
    Защитник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
  • 47
    Богдан Когут
    Вратарь
  • 8
    Роман Гончаренко
    Защитник
  • 26
    Фабрисио Альваренга
    Полузащитник
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Полузащитник
  • 63
    Марко Сапуга
    Полузащитник
    41
  • 93
    Roman, Vitaliy
    Защитник
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
  • 29
    Didyk, Roman
    Полузащитник
  • 30
    De Paula, Talles Brener
    Нападающий
  • 23
    Богдан Бойчук
    Нападающий
  • 25
    Максим Белый
    Защитник
Запасные игроки
  • 9
    Михаил Шестаков
    Полузащитник
  • 77
    Никита Полюлях
    Полузащитник
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 14
    Дмитрий Махнев
    Защитник
  • 13
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 24
    Guk, Igor
    Защитник
  • 97
    Ghecev, Mihail
    Полузащитник
  • 88
    Роберт Гегодош
    Нападающий
  • 10
    Виталий Тимофеенко
    Полузащитник
  • 96
    Slyusar, Denys
    Защитник
  • 99
    Runic, Vasyl
    Полузащитник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
  • 17
    Марьян Мысык
    Полузащитник
  • 22
    Karabin, Yaroslav
    Нападающий
  • 58
    Dmytro, Ledvii
    Вратарь
  • 24
    Osaze De Rosario
  • 4
    Милош Стаменкович
    Защитник
Тренеры
  • Вирт, Юрий
  • Kuchuk, Leonid
Статистика матча
10
Штрафные
8
7
Фолы
9
1
Удары в створ
1
5
Угловые
5
1
Удары мимо
5
3
ЖК
1
1
Офсайды
1
1
Блокировано ударов
1
1
Сейвы
Live Zone
Трансляция
57'
Роман подхватил мяч за пределами штрафной и пробил на силу. Снаряд прошёл над перекладиной.
55'
Длительная позиционная атака Руха завершается лишь угловым.
51'
Во второй половине встречи картина игры не претерпела существенных изменений. Много борьбы на поле и мало креатива.
48'
Опасный момент
Федорчук здорово приложился к мячу! Когут достаёт мяч из-под перекладины.
47'
Желтая карточка
Петько сорвал атаку Руха.
47'
Роман подключился к атаке по флангу, но Климчук не смог отдать точный пас партнёру.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Первый тайм в Луцке не был богат событиями. Единственный голевой момент не реализовал Климчук – форвард Руха ударом с близкой дистанции угодил в перекладину.
45'
Свисток
Перерыв.
44'
Дидык в идеально выполненном подкате срывает атаку ровенчан.
42'
Климчук сблизился с воротами и нанёс удар в ближний угол. Неточно.
41'
Сапуга грубо сыграл против Панасенко в центре поля.
37'
Дахновский нанёс неточный удар с дальней дистанции.
36'
Когут выходит из ворот и забирает мяч в руки, подстраховывая своих партнёров.
34'
Команды обмениваются не слишком опасными позиционными атаками.
31'
Желтая карточка
Романов выписывает предупреждение Панасенко.
30'
Офсайд
Сергийчук попадает в положение вне игры.
25'
Опасный момент
Перекладина спасает Верес от пропущенного мяча! Климчук ударом головой проверил каркас на прочность.
24'
Мирошник остановил перспективный проход Романа про левой бровке.
20'
Сапуга крайне неточно пробивает из-за пределов штрафной.
19'
Когут выполняет отличный сейв, парируя дальний удар Романа.
17'
Климчук нашёл пространство за спинами защитников, но проиграл борьбу за мяч Гончаренко.
13'
Серия угловых в исполнении хозяев не приводит к возникновению голевых моментов.
9'
Билый выбивает мяч из штрафной после подачи с правого фланга.
7'
Сергийчук далеко отпустил мяч и упустил возможность выйти один на один с Панькивым.
3'
Рух контролирует мяч на своей половине поля. Пока без обострений.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Вереса: Когут (к) – Солдат, Гончаренко, Мирошник, Шестаков – Кучеров, Петько, Панасенко – Пасич, Сергийчук, Дахновский.
Инфо
Стартовый состав Руха: Панькив – Роман, Дидык, Билый (к), Сыч – Федорчук, Сапуга, Таллес – Бойчук, Климчук, Альваренга.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 18-го тура УПЛ между ровенским Вересом и львовским Рухом.
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Комментарии(1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
11.12.2021 в 17:12
Г*вно и Лемберг. Ой, простите. Ровно и Львов
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Анонс матча Верес - Рух 11.12.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Верес (Ровно) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 11.12.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Верес (Ровно) и командой Рух (Львов):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Рух, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Рух и Верес в предыдущем футбольном матче 07.08.2021 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Вирт, Юрий и Kuchuk, Leonid разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Верес - Рух можно посмотреть 11.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Верес - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Прошедший матч команды Верес был сыгран против Динамо - 04.12.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Ворскла - 04.12.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Верес - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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