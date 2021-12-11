Верес - Рух онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Верес (Ровно) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Авангард.
Дата проведения матча: 11.12.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами Верес (Ровно) и командой Рух (Львов):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Рух, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Рух и Верес в предыдущем футбольном матче 07.08.2021 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Вирт, Юрий и Kuchuk, Leonid разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Прошедший матч команды Верес был сыгран против Динамо - 04.12.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.
Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук
Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Ворскла - 04.12.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
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