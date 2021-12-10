ФК Мариуполь - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Когда Мариуполь проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.

СК Днепр-1 получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than Мариуполь's.

Andriy Kulakov лучший бомбардир Мариуполь с 6 голами. Artem Dovbyk забил 13 раз за СК Днепр-1

Победителем прошлой встречи была команда СК Днепр-1.

Год назад, Мариуполь была на 9 месте в таблице с 17 очками. Сейчас они на 16 месте с 8 очками.

Мариуполь забивает 1.25 гола, играя дома, а СК Днепр-1 забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).

СК Днепр-1 имеет выигрышную серию из 6 матчей.

Когда СК Днепр-1 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Мариуполь и СК Днепр-1 - 1.4.

Мариуполь получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

Мариуполь выигрывает первую половину матча в 16% случаев, СК Днепр-1 выигрывает в 47%.

Из последних 5 встреч команда Мариуполь выиграла 2, команда СК Днепр-1 выиграла 2, 1 ничьи.

Denys Shostak получил больше всего желтых карточек (6) в Мариуполь. Vladyslav Dubinchak получил 5 в СК Днепр-1.

Мариуполь забивает 1.4 гола за матч против команды СК Днепр-1, а СК Днепр-1 забивает 1.6 гола против команды Мариуполь (в среднем).

Мариуполь имеет проигрышную серию из 9 матчей дома

Когда Мариуполь лидирует 1-0 дома, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.

Когда СК Днепр-1 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

В домашних матчах Мариуполь не проигрывает СК Днепр-1 в последних 3 встречах.

Мариуполь выигрывает первый тайм в 16% матчей, СК Днепр-1 выигрывает в 47% матчей.

Домашняя статистика Мариуполь в сезоне 0-0-8

Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Мариуполь.

Dmytro Topalov отдал больше всего передач в Мариуполь с 3 передачами. Mykyta Kravchenko лучший распасовщик СК Днепр-1 (4 передач)

В их последнюю встречу команда СК Днепр-1 победила в 1 гол(а).

Год назад, СК Днепр-1 была на 10 месте в таблице с 16 очками. Сейчас они на 3 месте с 37 очками.

Среднее количество голов во встречах между командами Мариуполь и СК Днепр-1 - 3.

СК Днепр-1 забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

СК Днепр-1 выиграл последние 5 матчи в Премьер-лига.

Во время последних 7 встреч, команда Мариуполь выиграла 3 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда СК Днепр-1 выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 11-8 в пользу команды СК Днепр-1

СК Днепр-1 не забивает в 2 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Игры прошлого года: 2-2 (Мариуполь дома) и 1-2 (СК Днепр-1 дома).

Мариуполь не забивает в 3 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что СК Днепр-1 забил 25% голов между минутами 16-30?