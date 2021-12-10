ФК Мариуполь - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Противостояние между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.
Дата проведения матча: 10.12.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой СК Днепр-1 (Днепр):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 07.08.2021 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Йовичевич, Игор разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич
Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Десна - 05.12.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Черноморец - 06.12.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.
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