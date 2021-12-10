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ФК Мариуполь - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 10 декабря 2021, 17:00 - Стадион имени Владимира Бойко
Главный судья: Kryvushkin, Dmytro
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
0 - 1
Обновить
36'
СК Днепр-1
Днепр
Ход матча
30' Melichenko, Kyrylo
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
15%
Ничья
30%
СК Днепр-1
55%
П1: 5.76 Х: 2.75 П2: 1.86
П1: 5.00 Х: 2.63 П2: 1.83
П1: 5.76 Х: 2.75 П2: 1.86
П1: 5.76 Х: 2.75 П2: 1.86
П1: 5.25 Х: 2.80 П2: 1.97
Интересные факты
  • Когда Мариуполь проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • СК Днепр-1 получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than Мариуполь's.
  • Andriy Kulakov лучший бомбардир Мариуполь с 6 голами. Artem Dovbyk забил 13 раз за СК Днепр-1
  • Победителем прошлой встречи была команда СК Днепр-1.
  • Год назад, Мариуполь была на 9 месте в таблице с 17 очками. Сейчас они на 16 месте с 8 очками.
  • Мариуполь забивает 1.25 гола, играя дома, а СК Днепр-1 забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).
  • СК Днепр-1 имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Мариуполь и СК Днепр-1 - 1.4.
  • Мариуполь получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Мариуполь выигрывает первую половину матча в 16% случаев, СК Днепр-1 выигрывает в 47%.
  • Из последних 5 встреч команда Мариуполь выиграла 2, команда СК Днепр-1 выиграла 2, 1 ничьи.
  • Denys Shostak получил больше всего желтых карточек (6) в Мариуполь. Vladyslav Dubinchak получил 5 в СК Днепр-1.
  • Мариуполь забивает 1.4 гола за матч против команды СК Днепр-1, а СК Днепр-1 забивает 1.6 гола против команды Мариуполь (в среднем).
  • Мариуполь имеет проигрышную серию из 9 матчей дома
  • Когда Мариуполь лидирует 1-0 дома, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • В домашних матчах Мариуполь не проигрывает СК Днепр-1 в последних 3 встречах.
  • Мариуполь выигрывает первый тайм в 16% матчей, СК Днепр-1 выигрывает в 47% матчей.
  • Домашняя статистика Мариуполь в сезоне 0-0-8
  • Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Мариуполь.
  • Dmytro Topalov отдал больше всего передач в Мариуполь с 3 передачами. Mykyta Kravchenko лучший распасовщик СК Днепр-1 (4 передач)
  • В их последнюю встречу команда СК Днепр-1 победила в 1 гол(а).
  • Год назад, СК Днепр-1 была на 10 месте в таблице с 16 очками. Сейчас они на 3 месте с 37 очками.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Мариуполь и СК Днепр-1 - 3.
  • СК Днепр-1 забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • СК Днепр-1 выиграл последние 5 матчи в Премьер-лига.
  • Во время последних 7 встреч, команда Мариуполь выиграла 3 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда СК Днепр-1 выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 11-8 в пользу команды СК Днепр-1
  • СК Днепр-1 не забивает в 2 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 2-2 (Мариуполь дома) и 1-2 (СК Днепр-1 дома).
  • Мариуполь не забивает в 3 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что СК Днепр-1 забил 25% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Мариуполь забил 38% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Мариуполь
3
Побед
7
Игр
3
Побед
СК Днепр-1
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 2 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
18.09.2020 - 19:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 2 - 1 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021/2022
05.12.2021 - 19:30 Десна 3 - 3 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021/2022
26.11.2021 - 19:30 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021/2022
21.11.2021 - 17:00 Ворскла 5 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021/2022
30.10.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 3 Завершен Динамо П
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021/2022
06.12.2021 - 19:30 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Черноморец В
Кубок Украины 2021/2022
01.12.2021 - 19:00 ЛНЗ 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021/2022
27.11.2021 - 19:30 СК Днепр-1 5 - 1 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
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Новости команд
Главные события
Melichenko, Kyrylo
30'
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
15%
Ничья
30%
СК Днепр-1
55%
П1: 5.76 Х: 2.75 П2: 1.86
П1: 5.00 Х: 2.63 П2: 1.83
П1: 5.76 Х: 2.75 П2: 1.86
П1: 5.76 Х: 2.75 П2: 1.86
П1: 5.25 Х: 2.80 П2: 1.97
Составы команд
Стартовый состав
  • 55
    Drambaev, Oleksandr
    Защитник
  • 23
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
  • 8
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 91
    Никита Петерман
    Защитник
  • 8
    Ocheretko, Oleh
    Полузащитник
  • 22
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 99
    Melichenko, Kyrylo
    Полузащитник
    30
  • 35
    Mampasi, Mark
    Защитник
  • 97
    Kholod, Artem
    Защитник
  • 18
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
  • 12
    Койокару, Валентин
    Вратарь
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 5
    Нелсон Монте
    Защитник
  • 11
    Никита Кравченко
    Полузащитник
  • 97
    Игнатенко, Данило
    Полузащитник
  • 17
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 5
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 21
    Артем Довбик
    Нападающий
  • 30
    Djurasek, Neven
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 20
    Стефан Спировски
    Полузащитник
  • 33
    Shostak, Denys
    Полузащитник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Нападающий
  • 3
    Mykytsey, Stanislav
    Защитник
  • 25
    Maksym, Zhuk
    Вратарь
  • 5
    Владислав Клименко
    Защитник
  • 19
    Khromey, Mykhaylo
    Полузащитник
  • 63
    Bosancic, Petar
    Защитник
  • 86
    Udod, Danylo
    Защитник
  • 14
    Yarmoliuk, Yehor
    Полузащитник
  • 99
    Billiat Khama
  • 24
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 20
    Франциско Ди Франко
    Полузащитник
  • 25
    Кузе, Марио
    Нападающий
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
Тренеры
  • Markevych, Ostap
  • Йовичевич, Игор
Статистика матча
29%
Владение мячом
71%
4
Штрафные
5
5
Фолы
4
1
Удары в створ
1
Сейвы
1
Угловые
1
Удары мимо
1
2
ЖК
Live Zone
Трансляция
35'
Гоооол!!!
Довбик без проблем раелізовує 11-метровий удар. Артем потужно пробив у правий кут, а голкіпер відразу почав завалюватися в лівий.
34'
Желтая карточка
Буде пенальті для Дніпра-1! Кащук збив Дубінчака і отримав за це жовту!
30'
Желтая карточка
Меліченко отримує гірчичник за зрив атаки дніпрян. Дуже дивно тут себе повів арбітр, який не дав завершити перспективну атаку Дніпра-1.
27'
Назаренко намагався накрутити Мишньова на своєму фланзі, але в нього це не вийшло. Віддає назад вінгер дніпровського клубу.
23'
Опасный момент
Піхальонок отримав передачу близько межі штрафного, обіграв захисника на замаху та пробив у дальній кут. Десь на метр не влучив опорник.
20'
Опасный момент
Топалов збив Гуцуляка в штрафному. Арбітр чекає вердикту ВАР, чи потрібно призначати оданидцятиметровий удар.
16'
Кравченко грає праворуч. Вдається довести м'яч до штрафного, але далі, не Довбика, віддати якісний пас не вийшло.
12'
Драмбаєв вкидає з ауту після невдалої атаки маріупольців. Дніпряни одразу заволоділи м'ячем.
8'
Опасный момент
Топалов після скидки Мишньова потужно пробиває по центру воріт. Кожокару не без проблем ловить м'яч.
4'
Піхальнок опускається досить низько та розпасовує Сватка і Ігнатенка. Маріуполь демонструє пресинг.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Розпочинає наш матч Дніпро-1 з центру поля.
Инфо
Вже відомі склади команд. Маріуполь: Трубаєвський, Драмбаєв, Мампассі, Меліченко, Стасюк, Петерман, Мишньов, Очеретько, Топалов, Кащук, Холод. Дніпро-1: Кожокару, Кравченко, Сваток, Нельсон, Дубінчак, Ігнатенко, Піхальонок, Джурасек, Гуцуляк, Назаренко, Довбик.
Доброго вечора, шановні читачі сайту UA-Футбол. Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу заключного туру УПЛ Маріуполь - Дніпро-1.
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Комментарии(1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
10.12.2021 в 17:11
В этом матче, я за Кривушкина, он их рассудит, курв таких
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0
-1


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Анонс матча ФК Мариуполь - СК Днепр-1 10.12.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 10.12.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 07.08.2021 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Йовичевич, Игор разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - СК Днепр-1 можно посмотреть 10.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Десна - 05.12.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Черноморец - 06.12.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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