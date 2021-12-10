  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ингулец - Десна Смотреть онлайн
В тренде

Ингулец - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 10 декабря 2021, 19:30 - Стадион Ингулец
Главный судья: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матча:
Ингулец
Петрово
2 - 1
Обновить
69'
Десна
Чернигов
Ход матча
34' Pospelov, Dmytro
46' Евгений Цымбалюк Вышел: Филипп Будковский 47' Полехенко, Павел 56' Максим Дегтярёв
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
35%
Ничья
24%
Десна
41%
П1: 4.16 Х: 1.95 П2: 3.10
П1: 3.75 Х: 1.91 П2: 3.25
П1: 4.16 Х: 1.95 П2: 3.10
П1: 4.16 Х: 1.95 П2: 3.10
П1: 3.00 Х: 2.40 П2: 3.00
Интересные факты
  • Команда Десна Чернигов проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды FC Ingulets Petrove (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Десна Чернигов победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Ingulets Petrove и Десна Чернигов - 2.2.
  • FC Ingulets Petrove выигрывает первый тайм в 19% матчей, Десна Чернигов выигрывает в 21% матчей.
  • Когда Десна Чернигов лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.
  • Десна Чернигов's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Ingulets Petrove и Десна Чернигов - 0.8.
  • Команда FC Ingulets Petrove выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Десна Чернигов.
  • FC Ingulets Petrove без побед в последних 11 играх.
  • Победителем прошлой встречи была команда Десна Чернигов.
  • FC Ingulets Petrove сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • FC Ingulets Petrove забивает 0.69 гола, играя дома, а Десна Чернигов забивает 1.06 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда FC Ingulets Petrove лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Когда Десна Чернигов проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.
  • Команда Десна Чернигов проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Ingulets Petrove.
  • Из последних 5 встреч команда FC Ingulets Petrove выиграла 0, команда Десна Чернигов выиграла 3, 2 ничьи.
  • Mladen Bartulovic получил больше всего желтых карточек (4) в FC Ingulets Petrove. Yevhen Selin получил 4 в Десна Чернигов.
  • FC Ingulets Petrove забивает 0.4 гола за матч против команды Десна Чернигов, а Десна Чернигов забивает 1.8 гола против команды FC Ingulets Petrove (в среднем).
  • У команды FC Ingulets Petrove серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • FC Ingulets Petrove выигрывает первую половину матча в 19% случаев, Десна Чернигов выигрывает в 21%.
  • Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Десна Чернигов в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Ingulets Petrove.
  • Вы знали, что FC Ingulets Petrove забил 45% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • Игры прошлого года: 1-1 (FC Ingulets Petrove дома) и 3-0 (Десна Чернигов дома).
  • FC Ingulets Petrove не забивает в 4 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 7 встреч, команда FC Ingulets Petrove выиграла 0 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Десна Чернигов выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-3 в пользу команды Десна Чернигов
  • Десна Чернигов не забивает в 3 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Десна Чернигов забил 38% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Ингулец
0
Побед
7
Игр
5
Побед
Десна
Премьер-лига 2021/2022
09.08.2021 - 19:30 Десна 2 - 0 Завершен Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
26.02.2021 - 19:00 Десна 3 - 0 Завершен Ингулец
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 17:00 Ингулец 1 - 1 Завершен Десна
Первая лига 2017/2018
12.05.2018 - 17:30 Ингулец 1 - 3 Завершен Десна
Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2021/2022
05.12.2021 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021/2022
28.11.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 1 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
21.11.2021 - 14:00 ФК Минай 2 - 2 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Ингулец 0 - 0 Завершен Верес Н
Показать больше
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021/2022
05.12.2021 - 19:30 Десна 3 - 3 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021/2022
27.11.2021 - 17:00 Черноморец 0 - 1 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021/2022
21.11.2021 - 19:30 Десна 0 - 1 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 2 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Десна П
Показать больше
Новости команд
Главные события
56'
Максим Дегтярёв ГООЛ!
ГООЛ! Полехенко, Павел
47'
46'
Евгений Цымбалюк
Вышел: Филипп Будковский
ГООЛ! Pospelov, Dmytro
34'
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
35%
Ничья
24%
Десна
41%
П1: 4.16 Х: 1.95 П2: 3.10
П1: 3.75 Х: 1.91 П2: 3.25
П1: 4.16 Х: 1.95 П2: 3.10
П1: 4.16 Х: 1.95 П2: 3.10
П1: 3.00 Х: 2.40 П2: 3.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 20
    Salem, Mohamed
    Защитник
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 99
    Stephen, Gopey
    Нападающий
  • 23
    Михаил Шишка
    Полузащитник
  • 1
    Богдан Шуст
    Вратарь
  • 60
    Pospelov, Dmytro
    Защитник
    34
  • 8
    Полехенко, Павел
    Защитник
    47
  • 39
    Евгений Опанасенко
    Защитник
  • 80
    Владислав Лупашко
    Полузащитник
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 13
    Илья Коваленко
    Полузащитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 17
    Тарас Завийский
    Нападающий
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 15
    Voloshyn, Vikentii
    Полузащитник
  • 16
    Евгений Цымбалюк
    Защитник
    46
  • 33
    Евгений Селин
    Защитник
  • 3
    Александр Сафронов
    Защитник
  • 21
    Роман Мисак
    Вратарь
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
    56
  • 7
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 20
    Денис Безбородько
    Нападающий
Запасные игроки
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 7
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
  • 9
    Plokhotniuk, Mikhailo
    Нападающий
  • 28
    Виталий Павлов
    Защитник
  • 15
    Андрей Коробенко
    Полузащитник
  • 24
    Golovkіn, Ivan
    Полузащитник
  • 21
    Галчук, Евгений
    Вратарь
  • 11
    Младен Бартулович
    Полузащитник
  • 97
    Андрей Якимив
    Полузащитник
  • 90
    Shevtsov, Illia
    Полузащитник
  • 5
    Masalov, Oleksandr
    Защитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 6
    Алексей Ковтун
    Защитник
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 19
    Demyanenko, Denis
    Нападающий
  • 28
    Филипп Будковский
    Нападающий
  • 16
    Евгений Белич
  • 2
    Zhuk, Vadim
    Защитник
Тренеры
  • Лавриненко, Сергей
  • Александр Рябокон
Статистика матча
54%
Владение мячом
46%
4
Удары мимо
4
6
Штрафные
12
12
Фолы
6
1
Блокировано ударов
1
2
Удары в створ
2
1
Угловые
2
1
ЖК
1
Сейвы
Live Zone
Трансляция
65'
Опасный момент
Болбат решил отдать быстрый пас со штрафного на правом фланге на Волошина, который затем не пробил Шуста в эпизоде один на один, а затем с серии отскоков не попал по мячу на добивании!
63'
Желтая карточка
Коваленко в неигровой ситуации атаковал Безбородько.
61'
Запорожец прострелил от лицевой на правом фланге штрафной, но Сафронов не пустил мяч к Гопею.
58'
Болбат силовым приемом встретил Коваленко на левом фланге штрафной, но арбитра это столкновение не заинтересовало.
56'
Гоооол!!!
ГОЛ! Селин исполнил резкий навес с левого фланга на Будковского, тот сбросил на стоящего позади Дегтярева, а партнер пробил слету в правый угол!
53'
Опасный момент
Сошел мяч с ноги у Волошина при попытке удара с левого фланга штрафной в ближний угол.
51'
Гопей ускорялся под пас на ход на левый фланг, но мяч в пределах поля так и не удержал.
49'
Десна играет на контроль мяча на чужой половине.
47'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гопей с левого фланга штрафной подал в центр, где Болбат неудачно снял мяч прямиком на ногу Полегенько!
46'
Замена
Цымбалюка заменил Будковский.
Свисток
Второй тайм начался!
В первой половине матча явного фаворита точно не наблюдалось. Десна строила более содержательные атаки, в то время как соперники реализовали один из моментов, которых в общем количестве создали больше, чем черниговчане. В итоге, на перерыв гости ушли с неудачным для них счетом на табло, а Ингульцу стоит подтянуть игру в обороне, и продолжать действовать в том же резком ключе. Есть шанс прервать серию, причем достаточно реальный.
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 1 мин.
42'
Команды играют в верховой мяч в данные минуты. Без акцентов.
40'
Опасный момент
Безбородько сумел зацепиться за верховой пас на правый фланг штрафной, но затем из центра пробил в падении мимо дальней штанги!
37'
Шуст спокойно вышел к лицевой ради перехвата длинной передачи верхом от Завийского.
34'
Гоооол!!!
ГОЛ! Полегенько с углового на левом фланге подал к вратарской, где затылком переправил мяч в дальний угол Поспелов!
33'
Опасный момент
Козак наносил удар от левого угла вратарской, но в подкате его блокировал Сафронов.
31'
Волошин на скорости пролетел по правому флангу добрую половину поля, но завершающий пас на Дегтярева был перехвачен.
29'
Гости медленно растягивают оборону соперников игрой в пас на чужой половине.
27'
Салем принял на себя попытку дальнего удара с правого фланга от Волошина.
26'
Защитник теперь не может подняться с газона.
25'
Блокирована попытка Опанасенко пробить от левого угла вратарской из-под Селина.
23'
Безбородько получил подкат в ноги от Коваленко на левом фланге обороны при борьбе за мяч.
21'
Удерживает мяч Десна у центральной линии. Неспешный ход поединка.
19'
Опасный момент
Гопей не смог попасть под дальнюю штангу ударом от правого угла вратарской, после скидки пяткой от Шишки!
17'
Намного выше ворот пробил Лупашко с острого угла на левом фланге.
15'
Селин явно не догонял подачу со штрафного на правом фланге в район дальней штанги от Юрченко.
14'
Поспелов перевел мяч в руки Шусту, после заброса из глубины ему за спину.
12'
Болбат ускорялся к центру штрафной с левого фланга, но потерял мяч уже на первом сопернике.
10'
С дальней дистанции на правом фланге пробил Завийский, но мяч низом пошел в сторону от ближней штанги.
8'
Коваленко был сбит у центральной линии на правом фланге атаки фолом Арвеладзе.
7'
Играют верхом гости на чужой половине.
6'
Опасный момент
Гопей в касание замыкал прострел с правого фланга от Козака, но запустил мяч над воротами с пары метров до них!
5'
Козак с лицевой на правом фланге подавал в центр, но отправил мяч на ногу сопернику.
4'
Коваленко заходил на правый фланг штрафной, но упал под натиском отбора от Селина со спины. Что по пенальти, арбитр?
2'
Навес с левого фланга от Болбата был перехвачен.
1'
Удерживает мяч на своей половине Ингулец.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Литовка, Жук, Масалов, Ковтун, Картушов, Белич, Демьяненко, Будковский, Шевцов.
Десна: Мысак — Сафронов, Цымбалюк, Селин — Завийский, Волошин, Арвеладзе, Юрченко, Болбат — Дегтярев, Безбородько.
Запасные: Гальчук, Шарай, Плохотнюк, Бартулович, Коробенко, Головкин, Павлов, Смоляков, Якимив.
Ингулец: Шуст — Полегенько, Салем, Поспелов, Опанасенко — Запорожец, Лупашко — Козак, Шишка, Коваленко — Гопей.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Андрей Коваленко (Полтава, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Зирка" (Кропивницкий, Украина) сыграют петровский Ингулец и черниговская Десна.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Zolotoy Myach (Chicago)
10.12.2021 в 20:06
Десна, давай. Бывал там в в\ч
Ответить
0
0


Последние матчи
Завершен 17:00 - Сегодня ФК Мариуполь ФК Мариуполь 0 СК Днепр-1 СК Днепр-1 3 Завершен 22:00 - Вчера Базель Базель 3 Карабах Карабах 0 Завершен 22:00 - Вчера Омония Омония 0 Кайрат Кайрат 0 Завершен 22:00 - Вчера Витесс Витесс 3 Мура Мура 1 Завершен 22:00 - Вчера ПАОК ПАОК 2 Линкольн Ред Импс Линкольн Ред Импс 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Ингулец - Десна 10.12.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Ингулец (Петрово) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Стадион Ингулец.

Дата проведения матча: 10.12.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ингулец (Петрово) и командой Десна (Чернигов):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Десна, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Десна и Ингулец в предыдущем футбольном матче 09.08.2021 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Лавриненко, Сергей и Александр Рябокон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ингулец - Десна можно посмотреть 10.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ингулец - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий матч команды Ингулец был сыгран против Заря - 05.12.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против ФК Мариуполь - 05.12.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Ингулец - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен