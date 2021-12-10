Ингулец - Десна онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Ингулец (Петрово) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Стадион Ингулец.
Дата проведения матча: 10.12.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между клубами Ингулец (Петрово) и командой Десна (Чернигов):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Десна, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Десна и Ингулец в предыдущем футбольном матче 09.08.2021 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Лавриненко, Сергей и Александр Рябокон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Предыдущий матч команды Ингулец был сыгран против Заря - 05.12.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.
Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь
Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против ФК Мариуполь - 05.12.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
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