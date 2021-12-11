  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ФК Львов - Ворскла Смотреть онлайн
В тренде

ФК Львов - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 11 декабря 2021, 19:30 - Арена Львов
Главный судья: Козык, Ярослав
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
0 - 0
Обновить
32'
Ворскла
Полтава
Ход матча
8' Игорь Пердута Вышел: Pavlyuk, Evgen 9' Hrysyo, Maksym
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
23%
Ничья
46%
Ворскла
31%
П1: 2.98 Х: 2.33 П2: 3.21
П1: 2.88 Х: 2.20 П2: 3.10
П1: 2.98 Х: 2.33 П2: 3.21
П1: 2.98 Х: 2.33 П2: 3.21
П1: 2.95 Х: 2.35 П2: 3.40
Интересные факты
  • Из последних 5 встреч команда FC Lviv выиграла 1, команда Ворскла Полтава выиграла 3, 1 ничьи.
  • FC Lviv забивает 1 гола за матч против команды Ворскла Полтава, а Ворскла Полтава забивает 2 гола против команды FC Lviv (в среднем).
  • Когда FC Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Lviv (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 3 гол(а).
  • Домашняя статистика FC Lviv в сезоне 1-3-5
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Lviv и Ворскла Полтава - 3.
  • Когда FC Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • FC Lviv выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Ворскла Полтава выигрывает в 47%.
  • Недавнее выступление команды FC Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ворскла Полтава.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.
  • В домашних матчах FC Lviv не проигрывает Ворскла Полтава в последних 4 встречах.
  • FC Lviv забивает 1 гола, играя дома, а Ворскла Полтава забивает 1.29 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • FC Lviv выигрывает первый тайм в 30% матчей, Ворскла Полтава выигрывает в 47% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Lviv и Ворскла Полтава - 1.
  • FC Lviv's performance of the last 5 matches is better than Ворскла Полтава's.
  • Игры прошлого года: 1-0 (FC Lviv дома) и 2-1 (Ворскла Полтава дома).
  • Во время последних 12 встреч, команда FC Lviv выиграла 2 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Ворскла Полтава выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 17-10 в пользу команды Ворскла Полтава
  • Ворскла Полтава не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Lviv не забивает в 4 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что FC Lviv забил 31% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Ворскла Полтава забил 24% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Львов
2
Побед
10
Игр
6
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
08.08.2021 - 19:30 Ворскла 4 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Ворскла 2 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 17:00 ФК Львов 1 - 0 Завершен Ворскла
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:00 Ворскла 2 - 0 Завершен ФК Львов
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021/2022
03.12.2021 - 17:00 Шахтер 6 - 1 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021/2022
26.11.2021 - 19:30 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021/2022
20.11.2021 - 14:00 ФК Львов 2 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 2 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 14:00 Колос 0 - 1 Завершен ФК Львов В
Показать больше
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021/2022
27.11.2021 - 19:30 СК Днепр-1 5 - 1 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021/2022
21.11.2021 - 17:00 Ворскла 5 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Динамо 1 - 2 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021/2022
01.11.2021 - 19:30 Ворскла 0 - 0 Завершен Черноморец Н
Показать больше
Главные события
Hrysyo, Maksym
9'
8'
Игорь Пердута
Вышел: Pavlyuk, Evgen
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
23%
Ничья
46%
Ворскла
31%
П1: 2.98 Х: 2.33 П2: 3.21
П1: 2.88 Х: 2.20 П2: 3.10
П1: 2.98 Х: 2.33 П2: 3.21
П1: 2.98 Х: 2.33 П2: 3.21
П1: 2.95 Х: 2.35 П2: 3.40
Составы команд
Стартовый состав
  • 8
    Brikner, Ivan
    Полузащитник
  • 9
    Zozulya, Oleksiy
    Защитник
  • 24
    Yakymets, Vladimir
    Полузащитник
  • 21
    Romanchuk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 30
    Seka Ernest
  • 13
    Назарий Нич
  • 6
    Лека, Михай
    Защитник
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Вратарь
  • 47
    Hrysyo, Maksym
    Полузащитник
    9
  • 5
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 5
    Якубу, Наджиб
    Защитник
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 15
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
  • 9
    Иван Пешич
  • 40
    Игорь Пердута
    Защитник
    8
  • 73
    Лукас Рангел
  • 77
    Богдан Кушниренко
    Защитник
  • 50
    Ибрахим Кане
    Защитник
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
Запасные игроки
  • 17
    Serhii, Davydov
  • 77
    Сорокин, Станислав
    Полузащитник
  • 98
    Дмитрий Семенив
    Полузащитник
  • 29
    Remenyak, Artur
    Нападающий
  • 12
    Орест Костик
    Вратарь
  • 25
    Фране Циряк
  • 27
    Андрей Бусько
    Полузащитник
  • 7
    Алвес дос Сантос Рожерио
    Полузащитник
  • 19
    Romanovich, Mikhailov Vitaly
    Нападающий
  • 26
    Vladimirovich, Prus Stanislav
    Полузащитник
  • 30
    Nesterenko, Ivan
    Полузащитник
  • 44
    Sergeevich, Daniil
  • 51
    Isenko, Pavlo
    Вратарь
  • 47
    Коджови, Амилкар
    Полузащитник
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Защитник
Тренеры
  • Dulub, Oleg
  • Maksimov, Yuriy
Статистика матча
3
Штрафные
5
5
Фолы
2
2
Удары мимо
2
1
ЖК
Офсайды
1
2
Угловые
1
Удары в створ
Сейвы
1
52%
Владение мячом
48%
Трансляция
25'
Эрнест из перспективной позиции пробивает мимо ворот.
24'
Якимец подключился к атаке своей команды и ударом головой заставил Ткаченко вступить в игру.
20'
Обе команды играют в крайне низком темпе.
16'
Рангел взял игру на себя и нанёс удар с дальней дистанции. Очень неточно.
13'
Не хватило взаимопонимания игрокам Ворсклы. Ранжел не пошёл за передачей Челядина из глубины.
9'
Желтая карточка
Грысьо зарабатывает предупреждение.
8'
Замена
Пердута не сможет продолжить игру из-за повреждения. Павлюк выйдет вместо него.
6'
Тилль не успевает к мячу после скидки от Челядина.
4'
Зозуля нанёс неточный удар издали.
3'
Львов больше владеет мячом на первых минутах встречи.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Львова: Ильющенков – Лека, Романчук, Зозуля – Якимец, Довгий (к), Брикнер, Политыло, Грысьо – Эрнест, Ныч.
Инфо
Стартовый состав Ворсклы: Ткаченко – Якубу, Яворский, Чеснаков (к), Пердута – Кане, Челядин, Кушниренко, Пешич – Тилль, Ранжел.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура УПЛ Львов – Ворскла.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 18:00 - Сегодня Брест Брест 0 Монпелье Монпелье 4 Завершен 18:00 - Сегодня Ростов Ростов 1 Урал Урал 4 Завершен 18:00 - Сегодня Антальяспор Антальяспор 2 Трабзонспор Трабзонспор 1 Завершен 17:30 - Сегодня Маритиму Маритиму 4 Санта-Клара Санта-Клара 1 Завершен 17:15 - Сегодня Алавес Алавес 1 Хетафе Хетафе 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча ФК Львов - Ворскла 11.12.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Львов (Львов) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 11.12.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Львов (Львов) и командой Ворскла (Полтава):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение Ворскла и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 08.08.2021 закончилось с таким счетом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Dulub, Oleg и Maksimov, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - Ворскла можно посмотреть 11.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против Шахтер - 03.12.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Рух - 04.12.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Львов - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен