ФК Львов - Ворскла онлайн трансляция матча

Из последних 5 встреч команда FC Lviv выиграла 1, команда Ворскла Полтава выиграла 3, 1 ничьи.

FC Lviv забивает 1 гола за матч против команды Ворскла Полтава, а Ворскла Полтава забивает 2 гола против команды FC Lviv (в среднем).

Когда FC Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.

Когда Ворскла Полтава проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Lviv (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 3 гол(а).

Домашняя статистика FC Lviv в сезоне 1-3-5

Среднее количество голов во встречах между командами FC Lviv и Ворскла Полтава - 3.

Когда FC Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.

FC Lviv выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Ворскла Полтава выигрывает в 47%.

Недавнее выступление команды FC Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ворскла Полтава.

Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.

В домашних матчах FC Lviv не проигрывает Ворскла Полтава в последних 4 встречах.

FC Lviv забивает 1 гола, играя дома, а Ворскла Полтава забивает 1.29 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Ворскла Полтава лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

FC Lviv выигрывает первый тайм в 30% матчей, Ворскла Полтава выигрывает в 47% матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Lviv и Ворскла Полтава - 1.

FC Lviv's performance of the last 5 matches is better than Ворскла Полтава's.

Игры прошлого года: 1-0 (FC Lviv дома) и 2-1 (Ворскла Полтава дома).

Во время последних 12 встреч, команда FC Lviv выиграла 2 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Ворскла Полтава выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 17-10 в пользу команды Ворскла Полтава

Ворскла Полтава не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

FC Lviv не забивает в 4 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что FC Lviv забил 31% голов между минутами 31-45?