ФК Александрия - Шахтер онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Александрия - Шахтер 11.12.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе КСК Ника Стадион.

Дата проведения матча: 11.12.2021

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Александрия (Александрия) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды ФК Александрия, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение Шахтер и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 07.08.2021 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Gura, Yury и Роберто Де Дзерби разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)

Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991

Страна: Украина

Тренер: Юрий Гура



Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против ФК Минай - 05.12.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Александрия.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Роберто Де Дзерби



Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Шериф - 07.12.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.

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