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ФК Александрия - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 11 декабря 2021, 14:00 - КСК Ника Стадион
Главный судья: Shandor, Oleksandr
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
0 - 0
Обновить
44'
Шахтер
Донецк
Ход матча
25' Владимир Одарюк 28' Денис Мирошниченко
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
22%
Ничья
28%
Шахтер
50%
П1: 8.38 Х: 2.85 П2: 1.66
П1: 7.50 Х: 2.75 П2: 1.62
П1: 8.38 Х: 2.85 П2: 1.66
П1: 8.38 Х: 2.85 П2: 1.66
П1: 8.50 Х: 3.00 П2: 1.66
Интересные факты
  • Maksym Tretyakov лучший бомбардир Александрия с 5 голами. Tete забил 9 раз за Шахтер Донецк
  • В их последнюю встречу команда Александрия победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Александрия и Шахтер Донецк - 3.2.
  • Когда Александрия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Александрия's.
  • Команда Шахтер Донецк выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.
  • Победителем прошлой встречи была команда Александрия.
  • Александрия забивает 1.36 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 1.63 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Александрия и Шахтер Донецк 1-2. 5 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Александрия выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 46%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Александрия и Шахтер Донецк - 1.4.
  • Команда Александрия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.
  • Выездная статистика Шахтер Донецк в сезоне 6-2-0
  • Из последних 5 встреч команда Александрия выиграла 2, команда Шахтер Донецк выиграла 1, 2 ничьи.
  • Sergiy Rybalka отдал больше всего передач в Александрия с 3 передачами. Dodo лучший распасовщик Шахтер Донецк (6 передач)
  • Александрия забивает 1.8 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 1.4 гола против команды Александрия (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Александрия иШахтер Донецк, когда Александрия играет дома, 1- 2. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда Александрия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Александрия выигрывает первый тайм в 32% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 46% матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.
  • Команда Александрия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Шахтер Донецк (во всех соревнованиях).
  • Шахтер Донецк выиграл последние 7 матчи в Премьер-лига.
  • Шахтер Донецк не забивает в 1 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 25 встреч, команда Александрия выиграла 3 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Шахтер Донецк выиграла 17 раз. Разница забитых и пропущенных голов 43-23 в пользу команды Шахтер Донецк
  • Игры прошлого года: 2-0 (Александрия дома) и 1-1 (Шахтер Донецк дома).
  • Александрия не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 12 встреч когда команда Александрия играла дома, команда Александрия выиграла 1 раз, 3 сыграла в ничью и 8 победы команды Шахтер Донецк. Разница голов 22-14 в пользу команды Шахтер Донецк.
  • Вы знали, что Александрия забил 27% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Александрия забил 22% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Шахтер Донецк забил 38% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Александрия
3
Побед
24
Игр
16
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 19:30 Шахтер 1 - 2 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 17:00 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
21.11.2020 - 17:00 Шахтер 1 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Шахтер
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021/2022
05.12.2021 - 17:00 ФК Александрия 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021/2022
29.11.2021 - 19:30 ФК Александрия 0 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021/2022
05.11.2021 - 19:30 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
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Последние матчи - Шахтер
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Шериф Н
Премьер-лига 2021/2022
03.12.2021 - 17:00 Шахтер 6 - 1 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021/2022
28.11.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 1 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 19:45 Интер 2 - 0 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Рух В
Показать больше
Главные события
Денис Мирошниченко
28'
Владимир Одарюк
25'
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
22%
Ничья
28%
Шахтер
50%
П1: 8.38 Х: 2.85 П2: 1.66
П1: 7.50 Х: 2.75 П2: 1.62
П1: 8.38 Х: 2.85 П2: 1.66
П1: 8.38 Х: 2.85 П2: 1.66
П1: 8.50 Х: 3.00 П2: 1.66
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 37
    Сергей Рыбалка
    Полузащитник
  • 29
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 23
    Владимир Одарюк
    Нападающий
    25
  • 16
    Кирилл Дрышлюк
    Полузащитник
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
    28
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 9
    Спинелли, Клаудио
    Нападающий
  • 34
    Иван Калюжный
  • 14
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 2
    Александр Мельник
    Защитник
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 99
    Фернандо дос Сантос Педро
    Нападающий
  • 38
    Pedrinho
    Полузащитник
  • 31
    Исмаили
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 20
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 7
    Майкон
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 5
    Марлон
    Защитник
  • 2
    Додо
    Защитник
Запасные игроки
  • 70
    Novikov, Andrey
    Нападающий
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Полузащитник
  • 17
    Олег Кожушко
    Нападающий
  • 14
    Бухал, Хлиб
    Полузащитник
  • 12
    Gorokh, Valentin
    Вратарь
  • 99
    Устименко, Денис
    Нападающий
  • 45
    Даниил Сикан
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 19
    Bondarenko, Artem
    Полузащитник
  • 10
    Гилберто Мораес Джуниор
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 3
    Vitao
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 77
    Валерий Бондарь
Тренеры
  • Gura, Yury
  • Роберто Де Дзерби
Статистика матча
43%
Владение мячом
57%
3
Штрафные
8
8
Фолы
3
2
Удары в створ
4
4
Сейвы
2
Блокировано ударов
1
Угловые
3
1
Удары мимо
2
ЖК
Трансляция
40'
Ох как, Фернандо на фланг закинули, тот пробросил, но Билык уверенно играет на выходе! Хотя и был намек на офсайд у горняков.
38'
Калюжный с фланга продрался, потерял мяч, который отскочил к Мирошниченко – Денис пробил, но Трубин спокойно вылавливает из ближнего угла.
35'
Оказывают помощь киперу Александрии. Но вроде все в порядке.
34'
Прострел с фланга не прошел, при этом Тете въехал в Билыка.
32'
Опасный момент
Ох хорошую контру организовали хозяева – Спинелли пробил, но Трубин тянет! А вот Калюжный не успел на добивание!
28'
Желтая карточка
Мирошниченко сфолил на Мудрике – желтая за блокировку.
27'
Мало активности от Шахтера в атаке пока что..
25'
Желтая карточка
Одарюк заработал первую желтую в матче.
22'
Пока что счет на табло абсолютно отображает происходящее на поле. Такой себе, типичный матч УПЛ.
19'
Инфо
45:55 владение мячом в пользу Шахтера к этой минуте.
18'
Пока что нет особой остроты от горняков. Наброски атак есть, но горожане их вполне спокойно перекусывают.
16'
Долго готовился Мудрик подавать штрафной с угла карного, в итоге, не перекинул ближнего…
15'
Мудрик ответил ударом метров с 20-ти – несильно, да и не проблема для кипера.
14'
Калюжный с угла штрафной подал на дальнюю.. Подал неплохо, но горняки снимают верх.
12'
Ох как хорошо Рыбалка приложился метров с 25-ти! Красиво пошел мяч, но выше ворот!
9'
Уголовой
Пару угловых подал Шахтер – ничего опасного.
7'
Зашли в штрафную Шахтера горожане, но Третьякову не дали пробить с разворота.
6'
Тете ворвался с фланга в штрафную, решил с острого угла пробить, но для Билыка это не стало проблемой.
5'
В целом, пока что все спокойно у нас.
4'
Шахтер организовал атаку. Майкон забросил в штрафную, но хозяева отбились.
3'
Горожане на старте матча довольно активно выглядят. Контролируют мяч, пытаются пробиться на чужую половину.
1'
Свисток
Матч начался!
Отметим, что в матче первого круга Александрия обыграла Шахтер со счетом 2:1.
Выходят команды на поле.
Стартовый состав Александрии: Билык, Мельник, Бабогло, Калюжный, Спинелли, Третьяков, Мирошниченко, Дришлюк, Одарюк, Цуриков, Рыбалка
Инфо
Стартовый состав Шахтера: Трубин, Исмаили, Матвиенко, Марлон, Додо, Степаненко, Майкон, Мудрик, Тете, Педриньо, Фернандо
Игра начнется в 14:00, судить поединок будет Александр Шандор. В помощь судье будет ВАР.
Добрый день всем любителям украинского футбола, 18-й Тур УПЛ набирает обороты, и сегодня, в субботу, 11 декабря, первый матч – Александрия против Шахтера. И текстовый онлайн данного матча UA-Футбол и предлагает вашему вниманию.
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Комментарии(3)
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Zolotoy Myach (Chicago)
11.12.2021 в 13:52
Билык, Калюжный, Рыбалка... Всё, суши вёсла, Шахтёру песта. Такие гранды, мама не горюй. Кротяр спасёт только Саня Шандор, он их любит и всегда в нужную сторону свистит.
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
11.12.2021 в 14:02
Тебя спасет только дурка.
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0
0
Zolotoy Myach (Chicago)
11.12.2021 в 14:12
Иди обрезайся, штрунц голубоватный
+1
-1


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Анонс матча ФК Александрия - Шахтер 11.12.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе КСК Ника Стадион.

Дата проведения матча: 11.12.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Александрия (Александрия) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды ФК Александрия, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение Шахтер и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 07.08.2021 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Gura, Yury и Роберто Де Дзерби разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Шахтер можно посмотреть 11.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против ФК Минай - 05.12.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Александрия.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Шериф - 07.12.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Александрия - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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