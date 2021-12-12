  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Динамо - Заря Смотреть онлайн
В тренде

Динамо - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 12 декабря 2021, 17:00 - Олимпийский
Главный судья: Пасхал, Игорь
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
1 - 0
Обновить
47'
Заря
Луганск
Ход матча
44' Буйальский, Виталий
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
33%
Ничья
13%
Заря
54%
П1: 1.55 Х: 3.24 П2: 8.42
П1: 1.50 Х: 3.10 П2: 7.50
П1: 1.55 Х: 3.24 П2: 8.42
П1: 1.55 Х: 3.24 П2: 8.42
П1: 1.58 Х: 3.10 П2: 8.10
Интересные факты
  • Команда Заря Луганск выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.
  • Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.
  • Динамо Киев имеет проигрышную серию из 3 матчей дома
  • Динамо Киев забивает 1.77 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.62 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первый тайм в 38% матчей, Заря Луганск выигрывает в 32% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и Заря Луганск - 1.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.
  • В домашних матчах Динамо Киев не проигрывает Заря Луганск в последних 3 встречах.
  • Из последних 5 встреч команда Динамо Киев выиграла 4, команда Заря Луганск выиграла 0, 1 ничьи.
  • Динамо Киев забивает 1.8 гола за матч против команды Заря Луганск, а Заря Луганск забивает 0.6 гола против команды Динамо Киев (в среднем).
  • Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.
  • Заря Луганск без побед над Динамо Киев в последних 3 играх.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Заря Луганск (во всех соревнованиях).
  • Домашняя статистика Динамо Киев в сезоне 6-1-1
  • В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и Заря Луганск - 2.4.
  • Наиболее популярный результат в играх между Динамо Киев иЗаря Луганск, когда Динамо Киев играет дома, 2- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Заря Луганск выигрывает в 32%.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Динамо Киев выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Динамо Киев забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • За последние 23 встреч когда команда Динамо Киев играла дома, команда Динамо Киев выиграла 15 раз, 5 сыграла в ничью и 3 победы команды Заря Луганск. Разница голов 54-16 в пользу команды Динамо Киев.
  • Заря Луганск не забивает в 0 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 1-1 (Динамо Киев дома) и 0-2 (Заря Луганск дома).
  • Динамо Киев не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 44 встреч, команда Динамо Киев выиграла 29 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Заря Луганск выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 93-36 в пользу команды Динамо Киев
  • Вы знали, что Заря Луганск забил 31% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Динамо Киев забил 24% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
21
Побед
34
Игр
4
Побед
Заря
Премьер-лига 2021/2022
08.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 2 Завершен Динамо
Кубок Украины 2022
13.05.2021 - 19:00 Динамо 1 - 0 Завершен Заря
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 17:00 Заря 0 - 2 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Заря
Последние матчи - Динамо
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 22:00 Бенфика 2 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
04.12.2021 - 14:00 Верес 0 - 3 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021/2022
27.11.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 19:45 Динамо 1 - 2 Завершен Бавария П
Премьер-лига 2021/2022
19.11.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 6 Завершен Динамо В
Показать больше
Последние матчи - Заря
Лига конференций 2021/2022
09.12.2021 - 19:45 Заря 1 - 1 Завершен Будё-Глимт Н
Премьер-лига 2021/2022
05.12.2021 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021/2022
29.11.2021 - 19:30 ФК Александрия 0 - 1 Завершен Заря В
Лига конференций 2021/2022
25.11.2021 - 22:00 Рома 4 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
20.11.2021 - 14:00 ФК Львов 2 - 1 Завершен Заря П
Показать больше
Новости команд
Болельщица: Ультрас Динамо - шакалы и беда клуба. У моего мужа перелом руки со смещением 19.09.2021 в 11:25 Болельщица: Ультрас Динамо - шакалы и беда клуба. У моего мужа перелом руки со смещением Последствия драки на "Олимпийском"
Цыганков с шестью голами вошел в топ-20 бомбардиров сборной Украины 27.05.2021 в 17:57 Цыганков с шестью голами вошел в топ-20 бомбардиров сборной Украины Лидирует в списке бомбардиров главный тренер команды
Гладкий: Минимум, должны показать результат, который получился у нас в прошлом году 21.07.2021 в 17:21 Гладкий: Минимум, должны показать результат, который получился у нас в прошлом году Александр рассказал о задачах на сезон
Официально: Абу Ханна - игрок Легии 16.05.2021 в 19:35 Официально: Абу Ханна - игрок Легии Экс-футболист "Зари" будет играть в Польше
Главные события
ГООЛ! Буйальский, Виталий
44'
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
33%
Ничья
13%
Заря
54%
П1: 1.55 Х: 3.24 П2: 8.42
П1: 1.50 Х: 3.10 П2: 7.50
П1: 1.55 Х: 3.24 П2: 8.42
П1: 1.55 Х: 3.24 П2: 8.42
П1: 1.58 Х: 3.10 П2: 8.10
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 25
    Илья Забарный
    Защитник
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 34
    Александр Сирота
    Защитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 16
    Виталий Миколенко
    Защитник
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
    44
  • 4
    Ловро Цвек
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 90
    Sayyad, Allahyar
    Нападающий
  • 6
    Бакуна Juninho
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Вратарь
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 11
    Александр Гладкий
    Нападающий
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 13
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 22
    Витиньо дос Сантос
    Нападающий
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 28
    Владислав Кулач
    Нападающий
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 99
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 21
    Вербич, Бенжамин
    Полузащитник
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 34
    Nahnoinyi, Denys
  • 20
    Максим Казаков
    Полузащитник
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 47
    Owusu, Raymond
    Полузащитник
  • 68
    Dal Bello Fagundes, Cristian Daniel
    Нападающий
  • 21
    Allison Revuelta Guillermo
  • 91
    Alefirenko, Daniil
    Полузащитник
  • 36
    Zhylkin, Anton
    Вратарь
Тренеры
  • Луческу, Мирча
  • Виктор Скрипник
Статистика матча
60%
Владение мячом
40%
9
Штрафные
6
5
Фолы
9
5
Удары в створ
4
Удары мимо
1
Сейвы
4
1
Офсайды
5
Угловые
1
Блокировано ударов
1
Live Zone
Трансляция
Динамо немало создало сегодня и справедливо забило. Заре прошлось весь тайм думать об обороне. Несколько атак больших проблем для Бущана не создали, учитывая, что голкиперу только раз за 45 минут пришлось вступать в игру. Киев догоняет Шахтёр в таблице, но не опережает его. Чтобы это произошло, нужно забивать ещё. Собственно, это и есть главной интригой второй половины встречи.
45+2'
Свисток
И тут же Пасхал даёт свисток. Уходим на перерыв.
45+2'
Назарина из глубины подавал в штрафную, мяч отскочил к Фаворову, который мощно пробил в штангу. Правда, удар крайний защитник наносил уже после свистка арбитра: кто-то из луганчан нарушил правила в атаке.
45+1'
Де Пена классно с левого края штрафной с полуоборота в касание пробивал, но в створ не попал.
45+1'
Инфо
Минута добавлена к тайму.
44'
Шапаренко из глубины сделал скрытый пас в полукруг штрафной, Гармаш чуть подработал и продлил по вертикали дальше, а Буяльский пробил метров с пятнадцати ближе к левой стойке! 1:0!
44'
Гоооол!!!
Буяльскиииий! Открывает счёт Динамо незадолго до свистка на перерыв!
43'
Без моментов уже несколько минут, но Динамо продолжает наседать.
40'
Заря добралась до чужой штрафной, несколько передач с флангов, но снова без ударов. Динамо сегодня словно без вратаря играет: Бущан в кадр просто не попадает.
37'
Опасный момент
Ещё один момент у Динамо! Тымчик с правого фланга отдавал передачу в центр штрафной на Шапаренко, тот продлил на дальнюю стойку, а Гармаш, пробивая в касание, попал в плечо Фаворову!
34'
Опасный момент
Гармаш спиной к воротам принял мяч в центре штрафной и бил с разворота, но Мацапура успел среагировать и отбить удар!
32'
Назарина со штрафного метров с 27-ми решил бить, но попал в стенку. Момент был очень похож на тот, с которого Егор забил Будё/Глимт в четверг.
29'
Гармаш снова едва не выиграл верховую борьбу в штрафной Зари, но мяч рикошетом от Имерекова пошёл за пределы поля.
27'
Жуниор Рейс напрыгнул на Цыганкова. Казалось, ничего серьёзного, но лидеру Динамо нужна помощь медиков. За левую руку держится вингер киевлян.
25'
Ох! Заря едва из ничего гол не создала! Наварили динамовцы перед своими воротами, насколько игроков Зари на линии штрафной пытались нанести удар, но все они были заблокированы!
23'
Уголовой
После розыгрыша ещё одного углового от Динамо Гармаш из района 11-метровой головой пробил над воротами. Заря уже забыла, когда центр поля переходила. А Бущан пока на игре, кроме удара Назарины, только в качестве зрителя.
21'
Буяльский с острого угла стрелял, но Мацапура на выстрел среагировал. Наклёвывалась атака вторым темпом, ведь владение оставалось за Динамо, но Заря успела закрыть все зоны.
19'
Фаворов потерял мяч около своей штрафной и привёз стандарт, сфолив на Гармаше. На этот раз бить решил Шапаренко, однако по диагонали не попал в правую "девятку".
18'
Миколенко не остановить! Виталий теперь подавал со своего фланга во вратарскую, но никого не было из игроков в белой форме, чтобы замкнуть кросс.
18'
Уголовой
Киевляне снова разыграли угловой, но подачу никто не замкнул.
17'
Ещё один прострел неприятный от Миколенко слева, Имереков выбивает на углвоой.
16'
Опасный момент
Оуууу! После розыгрыша углового Цыганков с правой боковой линии штрафной обводящим ударом зарядил в стойку! От неё мяч вылетел в поле! Отличный момент у хозяев!
15'
Офсайд
Опасный прострел слева от Миколенко, но Цыганков пролетел мимо мяча. К тому же, защитник киевлян был в офсайде.
13'
Стандарт от Динамо из района левого угла штрафной. Цыганков решил бить, обводя стенку, но пробил над рамкой.
10'
Гармаш головой в борьбе замыкал подачу Миколенко метров с семи, но пробил прямо в Мацапуру.
8'
Уф! Заря держала мяч под прессингом и всё же смогла добраться до атакующей трети. Там Фаворов от правой бровки отдал мяч к полукругу штрафной на Назарину, Егор одним касанием обработал, а вторым пробил рядом с левой стойкой!
6'
Тымчик справа простреливал, но защитники гостей заблокировали передачу.
4'
Неспешное начало матча. Понемногу разогреваются команды. Но Динамо уже взяло мяч под контроль.
1'
Свисток
Матч начался! Киев разыграл с центра поля.
Перед началом матча была минута молчания в память о Парамоне, который на этой неделе ушёл в лучший из миров.
Заря (старт): Мацапура - Жуниор Рейс, Имереков, Вернидуб, Фаворов - Хомченовский, Цвек, Назарина - Аллахяр, Гладкий, Громов.
Инфо
Динамо (старт): Бущан - Миколенко, Забарный, Сирота, Тымчик - Сидорчук, Шапаренко - де Пена, Цыганков - Гармаш
Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн главного матча тура УПЛ. Сегодня нас ожидает битва между второй и четвёртой команд лиги: Динамо принимает Зарю!
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Viktor Ivanjvich
12.12.2021 в 17:51
как же так толкает на ЖК а вообще не было даже штрафного даже коментаторы с КИЕВА это заметили
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
12.12.2021 в 18:03
Вчора пенальті за гру рукою Антоніо теж не замітили. Коментатори фан-студії в один голос признали, що пенальті був.
Ответить
0
0
Zolotoy Myach (Chicago)
12.12.2021 в 17:02
Ну давайте Мирчамены, обоср*тесь по полной
Ответить
0
-2


Последние матчи
Завершен 16:00 - Сегодня Труа Труа 1 Бордо Бордо 2 Завершен 16:00 - Сегодня Ренн Ренн 1 Ницца Ницца 2 Завершен 16:00 - Сегодня Метц Метц 4 Лорьян Лорьян 1 Завершен 16:00 - Сегодня Анже Анже 0 Клермон Клермон 1 Завершен 16:00 - Сегодня Эллас Верона Эллас Верона 1 Аталанта Аталанта 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Динамо - Заря 12.12.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 12.12.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Заря (Луганск):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение Заря и Динамо в предыдущем футбольном матче 08.08.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Заря можно посмотреть 12.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Бенфика - 08.12.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Бенфика.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команды Заря был сыгран против Будё-Глимт - 09.12.2021, в рамках турнира Лига конференций 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен