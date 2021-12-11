Колос - ФК Минай онлайн трансляция матча

Матч между командой Колос (Ковалевка) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Колос.
Дата проведения матча: 12.12.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между Колос (Ковалевка) и командой ФК Минай (Минай):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Минай и Колос в предыдущем футбольном матче 24.11.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Vyshnyak, Yaroslav и Игорь Леонов разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Сергей В. Кузнецов
Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Металлист 1925 - 04.12.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Колос.
Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Игорь Леонов
Прошедший матч команды ФК Минай был сыгран против ФК Александрия - 05.12.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Александрия.
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