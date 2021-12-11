  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Колос - ФК Минай Смотреть онлайн
В тренде

Колос - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 12 декабря 2021, 19:30 - Колос
Главный судья: Blavatskiy, Roman
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
0 - 0
Обновить
12'
ФК Минай
Минай
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Колос
38%
Ничья
23%
ФК Минай
38%
П1: 2.00 Х: 2.43 П2: 6.14
П1: 1.95 Х: 2.38 П2: 5.00
П1: 2.00 Х: 2.43 П2: 6.14
П1: 2.00 Х: 2.43 П2: 6.14
П1: 2.00 Х: 2.50 П2: 6.50
Интересные факты
  • Колос Ковалёвка's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Выездная статистика Минай в сезоне 0-2-6
  • Среднее количество голов во встречах между командами Колос Ковалёвка и Минай - 2.
  • Минай не выиграл ни в одном из последних 23 выездных матчей.
  • Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Колос Ковалёвка и Минай - 0.67.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Минай выигрывает в 15%.
  • Из последних 3 встреч команда Колос Ковалёвка выиграла 0, команда Минай выиграла 0, 3 ничьи.
  • Минай без побед в последних 17 играх.
  • Колос Ковалёвка забивает 0.88 гола, играя дома, а Минай забивает 0.29 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Колос Ковалёвка не проигрывает в последних 4 играх.
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 25% матчей, Минай выигрывает в 15% матчей.
  • Недавнее выступление команды Колос Ковалёвка в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.
  • Колос Ковалёвка забивает 1 гола за матч против команды Минай, а Минай забивает 1 гола против команды Колос Ковалёвка (в среднем).
  • У команды Минай серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Колос Ковалёвка забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Вы знали, что Колос Ковалёвка забил 42% голов между минутами 61-75? Это лучший процент в лиге.
  • Минай пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Минай не забивает в 6 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Колос Ковалёвка не забивает в 3 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 2-2 (Колос Ковалёвка дома) и 0-0 (Минай дома).
  • Вы знали, что Минай забил 36% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
0
Побед
3
Игр
0
Побед
ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
24.11.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Колос
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 17:00 Колос 2 - 2 Завершен ФК Минай
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021/2022
04.12.2021 - 19:30 Металлист 1925 0 - 1 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021/2022
28.11.2021 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021/2022
24.11.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2021/2022
21.11.2021 - 19:30 Десна 0 - 1 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Колос 1 - 3 Завершен Шахтер П
Показать больше
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
05.12.2021 - 17:00 ФК Александрия 3 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021/2022
27.11.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
24.11.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2021/2022
21.11.2021 - 14:00 ФК Минай 2 - 2 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен ФК Мариуполь П
Показать больше
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Колос
38%
Ничья
23%
ФК Минай
38%
П1: 2.00 Х: 2.43 П2: 6.14
П1: 1.95 Х: 2.38 П2: 5.00
П1: 2.00 Х: 2.43 П2: 6.14
П1: 2.00 Х: 2.43 П2: 6.14
П1: 2.00 Х: 2.50 П2: 6.50
Составы команд
Стартовый состав
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 9
    Diego Carioca
    Полузащитник
  • 49
    Ника Сичинава
  • 2
    Rom, Matija
    Защитник
  • 5
    Кирилл Петров
    Защитник
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 33
    Игорь Гончар
    Полузащитник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Нападающий
  • 6
    Александр Петрусенко
    Полузащитник
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
  • 47
    Сергий Мякушко
    Полузащитник
  • 23
    Meskhi, Mikheil
  • 44
    Matic, Mislav
    Защитник
  • 7
    Kuliiev, Eldar
    Полузащитник
  • 52
    Kovalenko, Bogdan
    Нападающий
  • 17
    Данило Кныш
    Нападающий
  • 25
    Gorin, Oleg
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 67
    Danyliuk, Yevhen Oleksandrovych
    Полузащитник
  • 48
    Krivoruchko, Oleg Vasilyevich
    Полузащитник
  • 16
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
  • 21
    Евгений Новак
    Защитник
  • 6
    Ngamba, Alvaro
    Полузащитник
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 72
    Fesyun, Kiril
    Вратарь
  • 19
    Ренан
    Полузащитник
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 11
    Евгений Селезнев
    Нападающий
  • 99
    Kobak, Edvard
    Нападающий
  • 35
    Kemkin, Oleksandr
    Вратарь
  • 20
    Bodnya, Roman
    Полузащитник
  • 90
    Байдал, Антон
    Полузащитник
  • 3
    Chato
    Защитник
  • 2
    Veklyak, Bogdan
    Защитник
Тренеры
  • Vyshnyak, Yaroslav
  • Игорь Леонов
Статистика матча
1
Штрафные
2
2
Фолы
1
1
Удары мимо
Live Zone
Трансляция
11'
Гоооол!!!
ГОЛ! Вишневский в касание расстрелял ворота в одно касание из центра штрафной, после прострел с правого фланга от Месхи!
9'
Мякушко на правом фланге не смог пробросить мяч мимо Золотова — соперник сыграл рукой.
7'
Контроль мяча от обеих команд у центральной линии.
5'
Не дали Коваленко развернуться на дриблинге перед чужой штрафной.
3'
Лысенко со штрафного попал в стенку, а с добивания запустил мяч над воротами.
2'
Штрафной для Колоса перед чужими владениями.
1'
Ситчинава ускорялся по правому флангу, но защитник выбил мяч из-под его ноги в аут.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Кемкин, Матич, Векляк, Багайоко, Селезнев, Байдал, Бодня, Кобак.
Минай: Кучер — Гончар, Семенко, Горин, Кныш — Петрусенко — Мякушко, Кулиев, Месхи, Коваленко — Вишневский.
Запасные: Новак, Нгамба, Костышин, Нуриев, Фесюн, Ренан, Задоя, Криворучко, Данилюк.
Колос: Волынец — Ром, Петров, Черноморец, Золотов — Ильин, Милько, Богданов, Кариока — Лысенко, Ситчинава.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Роман Блавацкий (Львов, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Колос" (с. Ковалевка, Украина) сыграют ковалевский Колос и закарпатский Минай.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kukarekin (Одесса)
12.12.2021 в 19:35
Кормилец в резерве, а гончаренко губошлеп обещал другое
Ответить
0
-1
Vanish (Kryvoy Rog)
12.12.2021 в 19:31
2 никому не нужные колхозные команды закрывают колхозный дворовый чемпионат государства прокладки
Ответить
0
-1
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
12.12.2021 в 19:17
Очень СИМВОЛИЧНО, что именно команды двух КОЛХОЗОВ закрывают календарный год. Сам он таким и получился для нашего футбола. Еврокубки - это просто ЖЕСТЬ.., так ПОГАНО-ПЛОХО мы двано не играли в Европе, да и играли ли вообще??? Тащите и дальше в УПЛ всякого рода КОЛОСОВ, МИНАЕВ и ИНГУЛЬЦОВ с ВЕРЕСАМИ - будет ещё более ИНТЕРЕСНЕЕ... От всей этой РУХЛЯДИ давно пора избавиться и вновь возрадить былую славу некогда славных украинских клубов.
Ответить
+2
0


Последние матчи
Завершен 17:45 - Сегодня Аякс Аякс 1 АЗ АЗ 2 Завершен 17:30 - Сегодня Белененсеш Белененсеш 0 Эшторил Эшторил 1 Завершен 17:30 - Сегодня Морейренсе Морейренсе 0 Портимоненсе Портимоненсе 0 Завершен 17:15 - Сегодня Осасуна Осасуна 2 Барселона Барселона 2 Завершен 17:00 - Сегодня Юнион Сент-Жилуаз Юнион Сент-Жилуаз 2 Мехелен Мехелен 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Колос - ФК Минай 12.12.2021, Премьер-лига

Матч между командой Колос (Ковалевка) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 12.12.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Колос (Ковалевка) и командой ФК Минай (Минай):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Минай и Колос в предыдущем футбольном матче 24.11.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Vyshnyak, Yaroslav и Игорь Леонов разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - ФК Минай можно посмотреть 12.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Сергей В. Кузнецов

Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Металлист 1925 - 04.12.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Игорь Леонов

Прошедший матч команды ФК Минай был сыгран против ФК Александрия - 05.12.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча Колос - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен