Колос - ФК Минай онлайн трансляция матча

Колос Ковалёвка's performance of the last 5 matches is better than Минай's.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Выездная статистика Минай в сезоне 0-2-6

Среднее количество голов во встречах между командами Колос Ковалёвка и Минай - 2.

Минай не выиграл ни в одном из последних 23 выездных матчей.

Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Колос Ковалёвка и Минай - 0.67.

Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Минай выигрывает в 15%.

Из последних 3 встреч команда Колос Ковалёвка выиграла 0, команда Минай выиграла 0, 3 ничьи.

Минай без побед в последних 17 играх.

Колос Ковалёвка забивает 0.88 гола, играя дома, а Минай забивает 0.29 гола, играя на выезде (в среднем).

Колос Ковалёвка не проигрывает в последних 4 играх.

Когда Колос Ковалёвка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 25% матчей, Минай выигрывает в 15% матчей.

Недавнее выступление команды Колос Ковалёвка в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.

Колос Ковалёвка забивает 1 гола за матч против команды Минай, а Минай забивает 1 гола против команды Колос Ковалёвка (в среднем).

У команды Минай серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Колос Ковалёвка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Колос Ковалёвка забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Вы знали, что Колос Ковалёвка забил 42% голов между минутами 61-75? Это лучший процент в лиге.

Минай пропускает в каждом из последних 7 матчах.

Минай не забивает в 6 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Колос Ковалёвка не забивает в 3 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Игры прошлого года: 2-2 (Колос Ковалёвка дома) и 0-0 (Минай дома).