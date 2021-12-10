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Манчестер Сити - Вулверхэмптон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 11 декабря 2021, 14:30 - Этихад
Главный судья: Джон Мосс
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
0 - 0
Обновить
14'
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Ход матча
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
38%
Ничья
38%
Вулверхэмптон
25%
П1: 1.39 Х: 4.11 П2: 12.00
П1: 1.36 Х: 3.60 П2: 9.50
П1: 1.39 Х: 4.11 П2: 12.00
П1: 1.39 Х: 4.11 П2: 12.00
П1: 1.45 Х: 3.80 П2: 10.00
Интересные факты
  • Вулверхэмптон Уондерерс не пропускает в 3 матчах подряд.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 3 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Вулверхэмптон Уондерерс - 3.2.
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Сити иВулверхэмптон Уондерерс, когда Манчестер Сити играет дома, 0- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 51% матчей, Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает в 15% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Вулверхэмптон Уондерерс - 0.8.
  • Gabriel Jesus отдал больше всего передач в Манчестер Сити с 6 передачами. Raul Jimenez лучший распасовщик Вулверхэмптон Уондерерс (2 передач)
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Вулверхэмптон Уондерерс's.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 7 матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • Манчестер Сити забивает 2.56 гола, играя дома, а Вулверхэмптон Уондерерс забивает 1.04 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Bernardo Silva лучший бомбардир Манчестер Сити с 7 голами. Hwang Hee-chan забил 4 раз за Вулверхэмптон Уондерерс
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Манчестер Сити выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 2, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 3, 0 ничьи.
  • Вулверхэмптон Уондерерс не забивает в последних 3 матчах.
  • Манчестер Сити забивает 1.8 гола за матч против команды Вулверхэмптон Уондерерс, а Вулверхэмптон Уондерерс забивает 1.4 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).
  • У команды Вулверхэмптон Уондерерс серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Сити и Вулверхэмптон Уондерерс 0-1. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает в 15%.
  • Aymeric Laporte получил больше всего желтых карточек (5) в Манчестер Сити. Ruben Neves получил 5 в Вулверхэмптон Уондерерс.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вулверхэмптон Уондерерс.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Манчестер Сити выиграл последние 5 матчи в Премьер-лига.
  • Манчестер Сити пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Вулверхэмптон Уондерерс (4-1 дома и 3-1 на выезде)
  • За последние 12 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 6 раз, 2 сыграла в ничью и 4 победы команды Вулверхэмптон Уондерерс. Разница голов 19-13 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Вулверхэмптон Уондерерс не забивает в 3 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 26 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 12 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 44-33 в пользу команды Манчестер Сити
  • Манчестер Сити не забивает в 2 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Вулверхэмптон Уондерерс забил 33% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 22% голов между минутами 0-15?
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Сити
4
Побед
8
Игр
2
Побед
Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2020/2021
02.03.2021 - 22:00 Манчестер Сити 4 - 1 Завершен Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2019/2020
21.09.2020 - 22:15 Вулверхэмптон 1 - 3 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
27.12.2019 - 21:30 Вулверхэмптон 3 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
06.10.2019 - 16:00 Манчестер Сити 0 - 2 Завершен Вулверхэмптон
Последние матчи - Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 19:45 РБ Лейпциг 2 - 1 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 19:30 Уотфорд 1 - 3 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 22:15 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен В
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Последние матчи - Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 21:30 Вулверхэмптон 0 - 0 Завершен Бернли Н
Чемпионат Англии 2021/2022
27.11.2021 - 17:00 Норвич Сити 0 - 0 Завершен Вулверхэмптон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Вулверхэмптон 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Кристал Пэлас 2 - 0 Завершен Вулверхэмптон П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
38%
Ничья
38%
Вулверхэмптон
25%
П1: 1.39 Х: 4.11 П2: 12.00
П1: 1.36 Х: 3.60 П2: 9.50
П1: 1.39 Х: 4.11 П2: 12.00
П1: 1.39 Х: 4.11 П2: 12.00
П1: 1.45 Х: 3.80 П2: 10.00
Составы команд
31
Эдерсон
17
Александр Зинченко
15
Ляпорт, Эмерик
4
Рубен Диаш
27
Жоао Кансело
20
Силва, Бернардо
16
Родри
21
Илкай Гюндоган
10
Рахим Стерлинг
9
Жезус, Габриэль
14
Джек Грилиш
12
Хосе Рамон Сандовал
23
Макс Килман
16
Коади, Конор
27
Саисс, Ромэйн
22
Нельсон Семедо
32
Леандер Дендонкер
18
Рубен Невеш
28
Жоау Моутинью
12
Айт Нури, Райан
37
Смит, Адама
9
Рауль Хименес
Стартовый состав
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 14
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 15
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 37
    Смит, Адама
    Нападающий
  • 9
    Рауль Хименес
    Нападающий
  • 22
    Нельсон Семедо
  • 32
    Леандер Дендонкер
    Полузащитник
  • 18
    Рубен Невеш
    Полузащитник
  • 28
    Жоау Моутинью
    Полузащитник
  • 12
    Айт Нури, Райан
    Защитник
  • 23
    Макс Килман
  • 16
    Коади, Конор
    Защитник
  • 27
    Саисс, Ромэйн
    Полузащитник
  • 12
    Хосе Рамон Сандовал
Запасные игроки
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 80
    Palmer, Cole
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 16
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 15
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 21
    Джон Радди
    Вратарь
  • 5
    Маркал Ф.
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
  • 26
    Хи-Чан, Хванг
    Нападающий
  • 2
    Хувер, Ки-Яна
    Защитник
  • 39
    Cundle, Luke
    Полузащитник
  • 10
    Даниэль Поденсе
    Нападающий
  • 15
    Боли, Уилли
    Защитник
  • 20
    Фабио Силва
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Лаже, Бруну
Статистика матча
67%
Владение мячом
33%
1
Угловые
2
Удары мимо
2
Штрафные
Фолы
2
Live Zone
Трансляция
13'
Саисс вытолкнул Стерлинга за боковую на левом фланге обороны, но арбитр фола не увидел.
11'
Траоре сфолил против Грилиша в прессинге на правом фланге атаки.
9'
Опасный момент
Канселу выдал пас на правый угол чужой вратарской на Бернарду, после чего партнер крутил в дальний, но отправил мяч над воротами.
7'
Канселу мощным дальним ударом с правого фланга отправил мяч над дальней девяткой.
6'
Дендонкер подкатом на правом фланге обороны подцепил ноги Грилиша.
4'
Сити плотно взялся за прессинг на чужой половине.
2'
Зинченко поджал на чужой половине Семеду, не дав тому начать атаку своей командой длинной передачей.
1'
Невешу пришлось под прессингом соперников выносить мяч от штрафной.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Радди, Хувер, Марсал, Боли, Кандел, Тринкан, Силва, Хван.
Вулверхэмптон: Са — Килман, Коади, Саисс — Семеду, Дендонкер, Невеш, Моутинью, Аит-Нури — Траоре, Хименес.
Запасные: Стеффен, Уокер, Стоунз, Аке, де Брюйне, Фернандиньо, Фоден, Палмер, Марез.
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Диаш, Ляпорт, Зинченко — Гюндоган, Родри, Силва — Грилиш, Жезус, Стерлинг.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Джонатан Мосс (Сандерленд, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 16-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Этихад" (Манчестер, Англия) сыграют Манчестер Сити и Вулверхэмптон.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - Вулверхэмптон 11.12.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 11.12.2021
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Вулверхэмптон (Вулверхэмптон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Вулверхэмптон осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Вулверхэмптон в предыдущем футбольном матче 02.03.2021 закончилось с такими результатами: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Лаже, Бруну разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Вулверхэмптон можно посмотреть 11.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Вулверхэмптон , ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "РБ Лейпциг" - 07.12.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".

Команда гостей

Название: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Год основания Вулверхэмптон (Вулверхэмптон): 1877
Страна: Англия
Тренер: Бруну Лаже

Предыдущий поединок команды Вулверхэмптон был сыгран против "Ливерпуль" - 04.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - Вулверхэмптон онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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