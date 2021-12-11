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Арсенал - Саутгемптон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 11 декабря 2021, 17:00 - Эмирейтс
Главный судья: Жарред Жилле
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
2 - 0
Обновить
59'
Саутгемптон
Саутгемптон
Ход матча
3' Магальяйнс, Габриэль дос Сантос 17' Букайо Сака 21' Александр Лаказетт 27' Мартин Эдегор 43' Адам Армстронг Вышел: Элйоноусси, Мохамед
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
38%
Ничья
38%
Саутгемптон
25%
П1: 2.34 Х: 2.56 П2: 4.35
П1: 2.25 Х: 2.50 П2: 3.50
П1: 2.34 Х: 2.56 П2: 4.35
П1: 2.34 Х: 2.56 П2: 4.35
П1: 2.07 Х: 2.80 П2: 4.30
Интересные факты
  • Команда Саутгемптон выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.
  • Год назад, Арсенал была на 15 месте в таблице с 17 очками. Сейчас они на 7 месте с 23 очками.
  • Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.
  • Арсенал забивает 1.47 гола, играя дома, а Саутгемптон забивает 1.26 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Саутгемптон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.
  • В домашних матчах Арсенал не проигрывает Саутгемптон в последних 4 встречах.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Саутгемптон - 1.6.
  • Команда Арсенал проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Саутгемптон.
  • Год назад, Саутгемптон была на 9 месте в таблице с 25 очками. Сейчас они на 16 месте с 16 очками.
  • Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 2, команда Саутгемптон выиграла 1, 2 ничьи.
  • Арсенал выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Арсенал забивает 1.6 гола за матч против команды Саутгемптон, а Саутгемптон забивает 1 гола против команды Арсенал (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Арсенал иСаутгемптон, когда Арсенал играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Саутгемптон без побед в последних 4 играх.
  • Арсенал выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Саутгемптон выигрывает в 35%.
  • Когда Саутгемптон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Саутгемптон.
  • Emile Smith-Rowe лучший бомбардир Арсенал с 5 голами. Che Adams забил 3 раз за Саутгемптон
  • Команда Арсенал проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Саутгемптон (во всех соревнованиях).
  • Арсенал не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
  • В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Саутгемптон - 2.6.
  • Арсенал выигрывает первый тайм в 33% матчей, Саутгемптон выигрывает в 35% матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Саутгемптон's.
  • Игры прошлого года: 1-1 (Арсенал дома) и 1-3 (Саутгемптон дома).
  • Арсенал не забивает в 1 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 47 встреч, команда Арсенал выиграла 25 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Саутгемптон выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 85-45 в пользу команды Арсенал
  • Последняя гостевая победа Саутгемптон над Арсенал была в 2016
  • За последние 23 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 14 раз, 7 сыграла в ничью и 2 победы команды Саутгемптон. Разница голов 48-21 в пользу команды Арсенал.
  • Саутгемптон не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Арсенал забил 6% голов между минутами 76-90? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Арсенал забил 22% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Саутгемптон забил 29% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Саутгемптон забил 23% голов между минутами 0-15?
  • В Премьер-лига, Арсенал одержала 3 домашних побед подряд.
Прогноз на матч
Личные встречи
Арсенал
10
Побед
22
Игр
5
Побед
Саутгемптон
Чемпионат Англии 2020/2021
26.01.2021 - 22:15 Саутгемптон 1 - 3 Завершен Арсенал
Кубок Англии 2020/2021
23.01.2021 - 14:15 Саутгемптон 1 - 0 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
16.12.2020 - 20:00 Арсенал 1 - 1 Завершен Саутгемптон
Чемпионат Англии 2019/2020
25.06.2020 - 20:00 Саутгемптон 0 - 2 Завершен Арсенал
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
06.12.2021 - 22:00 Эвертон 2 - 1 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.12.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021/2022
27.11.2021 - 14:30 Арсенал 2 - 0 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021/2022
07.11.2021 - 16:00 Арсенал 1 - 0 Завершен Уотфорд В
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Последние матчи - Саутгемптон
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 21:30 Саутгемптон 2 - 2 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
27.11.2021 - 17:00 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Саутгемптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Норвич Сити 2 - 1 Завершен Саутгемптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
05.11.2021 - 22:00 Саутгемптон 1 - 0 Завершен Астон Вилла В
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Главные события
43'
Адам Армстронг
Вышел: Элйоноусси, Мохамед
ГООЛ! Мартин Эдегор
27'
ГООЛ! Александр Лаказетт
21'
Букайо Сака
17'
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
3'
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
38%
Ничья
38%
Саутгемптон
25%
П1: 2.34 Х: 2.56 П2: 4.35
П1: 2.25 Х: 2.50 П2: 3.50
П1: 2.34 Х: 2.56 П2: 4.35
П1: 2.34 Х: 2.56 П2: 4.35
П1: 2.07 Х: 2.80 П2: 4.30
Составы команд
32
Рамсдейл, Аарон
6
Киран Тирни
22
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
4
Бен Уайт
18
Такехиро Томиясу
35
Мартинелли, Габриэль
34
Гранит Джака
5
Томас Парти
7
Букайо Сака
10
Мартин Эдегор
9
Александр Лаказетт
13
Вилли Кабальеро
21
Livramento, Valentino
5
Джек Стивенс
35
Ян Беднарек
14
Кайл Уокер-Питерс
11
Нейтан Редмонд
27
Дьялло, Ибрахима
21
Уорд-Проуз Джеймс
23
Tella, Nathan
18
Broja, Armando
9
Адам Армстронг
Стартовый состав
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
    21
  • 10
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
    27
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 5
    Томас Парти
    Полузащитник
  • 7
    Букайо Сака
    17
  • 6
    Киран Тирни
    Полузащитник
  • 22
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
    3
  • 4
    Бен Уайт
  • 18
    Такехиро Томиясу
  • 32
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
  • 18
    Broja, Armando
    Нападающий
  • 9
    Адам Армстронг
    Нападающий
    43
  • 11
    Нейтан Редмонд
    Полузащитник
  • 27
    Дьялло, Ибрахима
    Полузащитник
  • 21
    Уорд-Проуз Джеймс
  • 23
    Tella, Nathan
    Нападающий
  • 21
    Livramento, Valentino
    Защитник
  • 5
    Джек Стивенс
    Защитник
  • 35
    Ян Беднарек
    Защитник
  • 14
    Кайл Уокер-Питерс
    Защитник
  • 13
    Вилли Кабальеро
    Вратарь
Запасные игроки
  • 18
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 17
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 20
    Тавареш, Нуну
    Защитник
  • 23
    Самби Локонга, Альберт-Мбойо
    Полузащитник
  • 33
    Okwonko, Arthur
    Вратарь
  • 15
    Мэйтленд-Найлз, Энсли
    Полузащитник
  • 19
    Николя Пепе
    Нападающий
  • 30
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
  • 32
    Тео Уолкотт
    Полузащитник
  • 24
    Элйоноусси, Мохамед
    Нападающий
  • 20
    Smallbone, William
    Полузащитник
  • 7
    Шейн Лонг
  • 4
    Лянко Войнович
  • 15
    Ромен Перро
    Нападающий
  • 19
    Дьенепо, Мусса
    Полузащитник
  • 43
    Валери, Янн
    Защитник
  • 41
    Гарри Льюис
    Вратарь
Тренеры
  • Arteta, Mikel
  • Ральф Хассенхюттль
Статистика матча
2
ЖК
50%
Владение мячом
50%
1
Удары мимо
2
3
Штрафные
7
5
Фолы
2
3
Удары в створ
1
4
Угловые
5
2
Офсайды
1
1
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
55'
Арсенал держит мяч на своей половине поля, пока соперники прессингуют в 4-4-2.
53'
Томиясу не дал Питерсу прострелить с левого фланга штрафной, после чего соперник на нем сфолил.
51'
В контратаке через правый фланг Сака отыграл в зону перед штрафной на Эдегора, который пробил над воротами.
49'
Саутгемптон постепенно отжимает соперников за центральную линию, но об атаках говорить еще рано.
47'
Уголовой
На Джаку в район входа на ближний фланг штрафной разыграли угловой с левого фланга, но он пробил намного выше ворот.
46'
Арсенал начал второй тайм в контроле мяча.
Свисток
Второй тайм начался!
Гости начали игру с нескольких опасных проверок реакции Рамсдейла на линии ворот, но на перерыв они ушли при "-2" на табло. Арсенал классно ловил соперников на контратаках, поэтому закономерно оставил за собой первый тайм. Преимущество так ни за кем и не закрепилось.
Свисток
Перерыв. 2:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+3'
Мартинелли убежал на левый фланг чужой штрафной, после передачи из своей штрафной от Рамсдейла, но по воротам так и не пробил, а только заработал угловой.
45+1'
Удар от Уорд-Прауза со стандарта пошел в стенку, а от нее — над воротами.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 3 мин.
45'
Локонга сбил на входе в правый фланг своей штрафной Теллу.
42'
Замена
Все. Травмированного Армстронга заменили на Эльюнусси.
41'
Повреждение у Армстронга. Нужна замена?
40'
Опасный момент
Сака получил пас Эдегора пяткой на правый фланг штрафной, но не смог пробить Кабальеро с острого угла.
39'
Ляказетт на полном ходу ломился в центр штрафной с левого фланга, но трое защитников его таки остановили.
37'
Смещение с правого фланга в зону перед штрафной от Теллы было остановлено.
34'
Гости больше бьют по воротам (5:2), но при этом соперники уже забили дважды.
32'
Офсайд
Сака влез в офсайд при передаче из глубины на правый фланг атаки.
30'
Перехвачен прострел с правого фланга от Ляказетта.
28'
Саутгемптон потерял нить игры. Много ошибок.
26'
Гоооол!!!
ГОЛ! Тирни не дали исполнить подачу с левого фланга, но он тут же головой сбросил в центр на Эдегора отскок, а партнер со второго этажа замкнул!
24'
Уже куда увереннее хозяева держат мяч на чужой половине.
22'
Инфо
Рамсдейл катается на коленях, пока команда празднует гол. Во голкипер!
21'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сака убежал по правому флангу быстрой атаки, после чего уже в чужой штрафной выкатил под удар в центр на Ляказетта!
20'
Арсенал старается выйти через центр поля через мелкий пас.
18'
Опасный момент
Уорд-Прауз со штрафного закрутил над правой девяткой!
17'
Желтая карточка
Сака толкнул в спину Питерса, который врывался на левый фланг штрафной.
15'
Повреждение у Ливраментов в оркестровой яме у ворот.
14'
Прорывался по левому флангу штрафной Мартинелли, но его прострел блокировали.
13'
Опасный момент
Рамсдейл достал из дальнего нижнего угла дальний удар с правого фланга от Уорд-Прауза.
12'
Фол Ляказетта перед своей штрафной при борьбе за отскок мяча против Диалло.
10'
Уайт ошибся с передачей на левый фланг, после чего соперники довели контратаку до углового на той стороне поля.
8'
Опасный момент
Армстронг пробил в ближний угол со входа в левый фланг штрафной, но мяч нырнул мимо цели!
7'
Гости усиленно взялись за прессинг. Арсенал грешит обрезками.
6'
Опасный момент
Телла через центральную зону прорывал к чужим воротам в одиночку, после чего пробил низом издали, а Рамсдейл забрал.
4'
Штрафной для гостей на правом фланге атаки заработал Броя.
2'
Ляказетт не сумел догнать передачу на ход на левый фланг атаки.
1'
Арсенал удерживает мяч на чужой половине на старте.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Льюис, Льянко, Перро, Валери, Дженепо, Смолбоун, Эльюнусси, Лонг, Уолкотт.
Саутгемптон: Кабальеро — Ливраменто, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс — Редмонд, Диалло, Уорд-Прауз, Телла — Броя, Армстронг.
Запасные: Оконкво, Холдинг, Соареш, Тавареш, Смит Роу, Мэйтланд-Найлз, Локонга, Пепе, Нкетиа.
Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Габриэль, Тирни — Сака, Партей, Джака, Мартинелли — Эдегор — Ляказетт.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Джаред Жиллетт (Австралия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 16-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Эмирейтс" (Лондон, Англия) сыграют тульский Арсенал и Саутгемптон.
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Комментарии(1)
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Медведь с балалайкой (Харьков)
11.12.2021 в 16:36
зная Арсенал - могут и просрать ...
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Анонс матча Арсенал - "Саутгемптон" 11.12.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Арсенал (Лондон) и командой "Саутгемптон" (Саутгемптон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 11.12.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Арсенал (Лондон) и командой "Саутгемптон" (Саутгемптон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Арсенал, тогда как команда "Саутгемптон" осталась с поражением. Столкновение "Саутгемптон" и Арсенал в предыдущем футбольном матче 26.01.2021 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Ральф Хассенхюттль разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - "Саутгемптон" можно посмотреть 11.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Арсенал - "Саутгемптон", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команды Арсенал был сыгран против Эвертон - 06.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Эвертон.

Команда гостей

Название: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Год основания "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Страна: Англия
Тренер: Ральф Хассенхюттль

Прошедший матч команды "Саутгемптон" был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 04.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Арсенал - "Саутгемптон" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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