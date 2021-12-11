Арсенал - Саутгемптон онлайн трансляция матча

Анонс матча Арсенал - "Саутгемптон" 11.12.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Арсенал (Лондон) и командой "Саутгемптон" (Саутгемптон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 11.12.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Арсенал (Лондон) и командой "Саутгемптон" (Саутгемптон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Арсенал, тогда как команда "Саутгемптон" осталась с поражением. Столкновение "Саутгемптон" и Арсенал в предыдущем футбольном матче 26.01.2021 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Ральф Хассенхюттль разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий поединок команды Арсенал был сыгран против Эвертон - 06.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Эвертон.

Команда гостей

Название: "Саутгемптон" (Саутгемптон)

Год основания "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885

Страна: Англия

Тренер: Ральф Хассенхюттль



Прошедший матч команды "Саутгемптон" был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 04.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

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