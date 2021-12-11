Ливерпуль - Астон Вилла онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Астон Вилла (Бирмингем) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Энфилд.
Дата проведения матча: 11.12.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Астон Вилла (Бирмингем):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда Астон Вилла осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Астон Вилла в предыдущем футбольном матче 10.04.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Милан - 07.12.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".
Название: Астон Вилла (Бирмингем)
Год основания Астон Вилла (Бирмингем): 1874
Страна: Англия
Тренер: Дин Смит
Предыдущий матч команды Астон Вилла был сыгран против Лестер Сити - 05.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Астон Вилла.
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