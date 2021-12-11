Ливерпуль - Астон Вилла онлайн трансляция матча

Ливерпуль забивает 1.59 гола, играя дома, а Астон Вилла забивает 1.44 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Ливерпуль иАстон Вилла, когда Ливерпуль играет дома, 3- 0. 4 игры закончились с этим результатом

Когда Астон Вилла лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 41% матчей, Астон Вилла выигрывает в 35% матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Астон Вилла - 2.4.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Астон Вилла.

Год назад, Астон Вилла была на 5 месте в таблице с 28 очками. Сейчас они на 10 месте с 19 очками.

Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 3, команда Астон Вилла выиграла 2, 0 ничьи.

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 6 матчей.

Ливерпуль забивает 2 гола за матч против команды Астон Вилла, а Астон Вилла забивает 2.8 гола против команды Ливерпуль (в среднем).

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Астон Вилла проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Выездная статистика Астон Вилла в сезоне 2-0-5

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.

Mohamed Salah отдал больше всего передач в Ливерпуль с 8 передачами. Douglas Luiz лучший распасовщик Астон Вилла (3 передач)

Команда Астон Вилла выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Ливерпуль выиграл 4 домашних матчей подряд.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Астон Вилла - 4.8.

Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Астон Вилла 2-1. 7 игры закончились с этим результатом.

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Астон Вилла в последних 3 встречах.

Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 4-3-0

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Астон Вилла выигрывает в 35%.

Mohamed Salah лучший бомбардир Ливерпуль с 13 голами. Ollie Watkins забил 4 раз за Астон Вилла

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Астон Вилла.

Ливерпуль не проигрывает в последних 17 домашних матчах.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 34 матчах.

Ливерпуль выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.

Последняя гостевая победа Астон Вилла над Ливерпуль была в 2014

Игры прошлого года: 2-1 (Ливерпуль дома) и 7-2 (Астон Вилла дома).

Астон Вилла не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 54 встреч, команда Ливерпуль выиграла 31 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Астон Вилла выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 96-60 в пользу команды Ливерпуль

За последние 25 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 15 раз, 5 сыграла в ничью и 5 победы команды Астон Вилла. Разница голов 50-27 в пользу команды Ливерпуль.

Ливерпуль не забивает в 0 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Астон Вилла забил 33% голов между минутами 61-75?