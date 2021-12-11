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Ливерпуль - Астон Вилла онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 11 декабря 2021, 17:00 - Энфилд
Главный судья: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
До начала
00 : 00 : 00
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
38%
Ничья
25%
Астон Вилла
38%
П1: 1.50 Х: 3.54 П2: 7.90
П1: 1.50 Х: 3.54 П2: 7.90
П1: 1.50 Х: 3.54 П2: 7.90
П1: 1.57 Х: 3.45 П2: 7.20
Интересные факты
  • Ливерпуль забивает 1.59 гола, играя дома, а Астон Вилла забивает 1.44 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Ливерпуль иАстон Вилла, когда Ливерпуль играет дома, 3- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Когда Астон Вилла лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 41% матчей, Астон Вилла выигрывает в 35% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Астон Вилла - 2.4.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Астон Вилла.
  • Год назад, Астон Вилла была на 5 месте в таблице с 28 очками. Сейчас они на 10 месте с 19 очками.
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 3, команда Астон Вилла выиграла 2, 0 ничьи.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Ливерпуль забивает 2 гола за матч против команды Астон Вилла, а Астон Вилла забивает 2.8 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Астон Вилла проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Выездная статистика Астон Вилла в сезоне 2-0-5
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.
  • Mohamed Salah отдал больше всего передач в Ливерпуль с 8 передачами. Douglas Luiz лучший распасовщик Астон Вилла (3 передач)
  • Команда Астон Вилла выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Ливерпуль выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Астон Вилла - 4.8.
  • Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Астон Вилла 2-1. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Астон Вилла в последних 3 встречах.
  • Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 4-3-0
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Астон Вилла выигрывает в 35%.
  • Mohamed Salah лучший бомбардир Ливерпуль с 13 голами. Ollie Watkins забил 4 раз за Астон Вилла
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Астон Вилла.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 17 домашних матчах.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 34 матчах.
  • Ливерпуль выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • Последняя гостевая победа Астон Вилла над Ливерпуль была в 2014
  • Игры прошлого года: 2-1 (Ливерпуль дома) и 7-2 (Астон Вилла дома).
  • Астон Вилла не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 54 встреч, команда Ливерпуль выиграла 31 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Астон Вилла выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 96-60 в пользу команды Ливерпуль
  • За последние 25 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 15 раз, 5 сыграла в ничью и 5 победы команды Астон Вилла. Разница голов 50-27 в пользу команды Ливерпуль.
  • Ливерпуль не забивает в 0 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Астон Вилла забил 33% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
Ливерпуль
10
Побед
17
Игр
5
Побед
Астон Вилла
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Ливерпуль 2 - 1 Завершен Астон Вилла
Кубок Англии 2020/2021
08.01.2021 - 21:45 Астон Вилла 1 - 4 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
04.10.2020 - 21:15 Астон Вилла 7 - 2 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021
05.07.2020 - 18:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Астон Вилла
Последние матчи - Ливерпуль
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Милан 1 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 22:15 Эвертон 1 - 4 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
27.11.2021 - 17:00 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Саутгемптон В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Порту В
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Последние матчи - Астон Вилла
Чемпионат Англии 2021/2022
05.12.2021 - 18:30 Астон Вилла 2 - 1 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 22:15 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
27.11.2021 - 17:00 Кристал Пэлас 1 - 2 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Астон Вилла 2 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
Чемпионат Англии 2021/2022
05.11.2021 - 22:00 Саутгемптон 1 - 0 Завершен Астон Вилла П
Показать больше
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
38%
Ничья
25%
Астон Вилла
38%
П1: 1.50 Х: 3.54 П2: 7.90
П1: 1.50 Х: 3.54 П2: 7.90
П1: 1.50 Х: 3.54 П2: 7.90
П1: 1.57 Х: 3.45 П2: 7.20
Трансляция
"Астон Вілла": Мартінес - Кеш, Конса, Мінгс, Таргетт - Макгінн, Накамба, Луїз - Д. Ремзі, Воткінс, Янг.
"Ліверпуль": Аліссон - Александер-Арнольд, ван Дейк, Матіп, Робертсон - Хендерсон, Фабіньо, Тьяго - Салах, Мане, Окслейд-Чемберлен.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе текстову пряму трансляцію матчу 16-го туру АПЛ, в якому "Ліверпуль" прийме "Астон Віллу".
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Анонс матча "Ливерпуль" - Астон Вилла 11.12.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Астон Вилла (Бирмингем) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 11.12.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Астон Вилла (Бирмингем):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда Астон Вилла осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Астон Вилла в предыдущем футбольном матче 10.04.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Астон Вилла можно посмотреть 11.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Астон Вилла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Милан - 07.12.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Астон Вилла (Бирмингем)
Год основания Астон Вилла (Бирмингем): 1874
Страна: Англия
Тренер: Дин Смит

Предыдущий матч команды Астон Вилла был сыгран против Лестер Сити - 05.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Астон Вилла.

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - Астон Вилла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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