Удинезе - Милан онлайн трансляция матча

Удинезе забивает 1.2 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 1.4 гола против команды Удинезе (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Удинезе иМилан, когда Удинезе играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Когда Удинезе лидирует 1-0 дома, они побеждают в Удинезе% своих матчей.

Удинезе выигрывает первый тайм в 25% матчей, Милан выигрывает в 49% матчей.

Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Милан's performance of the last 5 matches is better than Удинезе's.

Выездная статистика Милан в сезоне 6-1-1

Команда Удинезе выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.

Gerard Deulofeu отдал больше всего передач в Удинезе с 3 передачами. Theo Hernandez лучший распасовщик Милан (5 передач)

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Среднее количество голов во встречах между командами Удинезе и Милан - 2.6.

Когда Удинезе проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Удинезе% своих матчей.

Удинезе без побед в последних 4 играх.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Домашняя статистика Удинезе в сезоне 2-4-2

Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Удинезе.

Beto лучший бомбардир Удинезе с 6 голами. Zlatan Ibrahimovic забил 6 раз за Милан

Из последних 5 встреч команда Удинезе выиграла 1, команда Милан выиграла 2, 2 ничьи.

Удинезе забивает 1 гола, играя дома, а Милан забивает 1.9 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный счет между Удинезе и Милан 1-2. 8 игры закончились с этим результатом.

Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Удинезе выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Милан выигрывает в 49%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Удинезе и Милан - 0.6.

Удинезе получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А

Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Удинезе.

Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Удинезе (во всех соревнованиях).

Милан забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

За последние 28 встреч когда команда Удинезе играла дома, команда Удинезе выиграла 10 раз, 6 сыграла в ничью и 12 победы команды Милан. Разница голов 37-28 в пользу команды Милан.

Милан не забивает в 0 из их 8 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 58 встреч, команда Удинезе выиграла 16 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 29 раз. Разница забитых и пропущенных голов 101-64 в пользу команды Милан

Удинезе не забивает в 3 из их 8 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Вы знали, что Удинезе забил 5% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.

Игры прошлого года: 1-2 (Удинезе дома) и 1-1 (Милан дома).

Вы знали, что Удинезе забил 38% голов между минутами 76-90?