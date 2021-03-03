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Удинезе - Милан онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 11 декабря 2021, 21:45 - Stadio Friuli
Главный судья: Форне, Франческо
Рейтинг матча:
Удинезе
Удине
До начала
00 : 00 : 00
Милан
Милан
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9 Пользователей сделало свой выбор
Удинезе
33%
Ничья
33%
Милан
33%
П1: 4.24 Х: 2.53 П2: 2.25
П1: 4.24 Х: 2.53 П2: 2.25
П1: 4.24 Х: 2.53 П2: 2.25
П1: 4.30 Х: 2.60 П2: 2.21
Интересные факты
  • Удинезе забивает 1.2 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 1.4 гола против команды Удинезе (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Удинезе иМилан, когда Удинезе играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Когда Удинезе лидирует 1-0 дома, они побеждают в Удинезе% своих матчей.
  • Удинезе выигрывает первый тайм в 25% матчей, Милан выигрывает в 49% матчей.
  • Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Милан's performance of the last 5 matches is better than Удинезе's.
  • Выездная статистика Милан в сезоне 6-1-1
  • Команда Удинезе выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.
  • Gerard Deulofeu отдал больше всего передач в Удинезе с 3 передачами. Theo Hernandez лучший распасовщик Милан (5 передач)
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Удинезе и Милан - 2.6.
  • Когда Удинезе проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Удинезе% своих матчей.
  • Удинезе без побед в последних 4 играх.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Домашняя статистика Удинезе в сезоне 2-4-2
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Удинезе.
  • Beto лучший бомбардир Удинезе с 6 голами. Zlatan Ibrahimovic забил 6 раз за Милан
  • Из последних 5 встреч команда Удинезе выиграла 1, команда Милан выиграла 2, 2 ничьи.
  • Удинезе забивает 1 гола, играя дома, а Милан забивает 1.9 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Удинезе и Милан 1-2. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Удинезе выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Милан выигрывает в 49%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Удинезе и Милан - 0.6.
  • Удинезе получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А
  • Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Удинезе.
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Удинезе (во всех соревнованиях).
  • Милан забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • За последние 28 встреч когда команда Удинезе играла дома, команда Удинезе выиграла 10 раз, 6 сыграла в ничью и 12 победы команды Милан. Разница голов 37-28 в пользу команды Милан.
  • Милан не забивает в 0 из их 8 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 58 встреч, команда Удинезе выиграла 16 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 29 раз. Разница забитых и пропущенных голов 101-64 в пользу команды Милан
  • Удинезе не забивает в 3 из их 8 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Удинезе забил 5% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.
  • Игры прошлого года: 1-2 (Удинезе дома) и 1-1 (Милан дома).
  • Вы знали, что Удинезе забил 38% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Милан забил 26% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Удинезе
7
Побед
21
Игр
9
Побед
Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
03.03.2021 - 21:45 Милан 1 - 1 Завершен Удинезе
Чемпионат Италии 2019/2020
01.11.2020 - 13:45 Удинезе 1 - 2 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
01.11.2020 - 13:30 Удинезе 0 - 0 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
19.01.2020 - 13:15 Милан 3 - 2 Завершен Удинезе
Последние матчи - Удинезе
Чемпионат Италии 2021/2022
06.12.2021 - 19:30 Эмполи 3 - 1 Завершен Удинезе П
Чемпионат Италии 2021/2022
02.12.2021 - 21:45 Лацио 4 - 4 Завершен Удинезе Н
Чемпионат Италии 2021/2022
28.11.2021 - 13:30 Удинезе 0 - 0 Завершен Дженоа Н
Чемпионат Италии 2021/2022
22.11.2021 - 21:45 Торино 2 - 1 Завершен Удинезе П
Чемпионат Италии 2021/2022
07.11.2021 - 16:00 Удинезе 3 - 2 Завершен Сассуоло В
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Последние матчи - Милан
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Милан 1 - 2 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 16:00 Милан 2 - 0 Завершен Салернитана В
Чемпионат Италии 2021/2022
01.12.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 3 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Милан 1 - 3 Завершен Сассуоло П
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Атлетико 0 - 1 Завершен Милан В
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Новости команд
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Удинезе
33%
Ничья
33%
Милан
33%
П1: 4.24 Х: 2.53 П2: 2.25
П1: 4.24 Х: 2.53 П2: 2.25
П1: 4.24 Х: 2.53 П2: 2.25
П1: 4.30 Х: 2.60 П2: 2.21
Составы команд
Стартовый состав
  • 10
    Делофе, Жерар
    Нападающий
  • 9
    Dosmagambetov Timur
  • 21
    Molina, Nahuel
    Защитник
  • 6
    Жан-Виктор Макенго
    Полузащитник
  • 11
    Уоллас
  • 5
    Толгай Али Арслан
  • 93
    Soppy, Brandon
    Защитник
  • 2
    Патрисио Перес
    Полузащитник
  • 17
    Никтинк, Брам
    Защитник
  • 50
    Бекао, Родриго
    Защитник
  • 1
    Марко Силвестри
  • 15
    Udogie, Iyenoma Destiny
    Защитник
  • 11
    Златан Ибрагимович
    Нападающий
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 10
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 22
    Беннасе, Исмаель
    Полузащитник
  • 41
    Бакайоко, Тиемуэ
    Полузащитник
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 25
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 22
    Тео
  • 16
    Майгнан, Мике
    Вратарь
Запасные игроки
  • 65
    Carnelos, Matteo
    Вратарь
  • 7
    Исаак Саксесс
    Полузащитник
  • 24
    Samardzic, Lazar
    Полузащитник
  • 23
    Пуссетто, Игнасио
    Нападающий
  • 20
    Паделли, Даниэль
    Вратарь
  • 30
    Илия Несторовски
    Нападающий
  • 8
    Йайало, Мато
    Полузащитник
  • 45
    Форестиери, Фернандо
    Нападающий
  • 87
    Себастьян Де Майо
  • 4
    Марвин Зеегелаар
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
  • 83
    Антонио Миранте
    Вратарь
  • 30
    Messias, Junior
    Нападающий
  • 27
    Maldini, Daniel
    Нападающий
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 46
    Маттео Габбия
  • 7
    Самуэль Кастильехо
    Нападающий
  • 5
    Фоде Туре
    Полузащитник
  • 8
    Сандро Тонали
Тренеры
  • Габриеле Чиоффи
  • Стефано Пиоли
Трансляция
Стартовый состав Милана: Меньян, Эрнандес, Романьоли, Томори, Флоренци, Беннасер, Бакайоко, Крунич, Салемакерс, Диас, Ибрагимович
Стартовый состав Удинезе: Сильвестри, Перес, Нуйтинк, Бекао, Молина, Соппи, Макенго, Уолас, Арслан, Деулофеу, Бету
Милан на данный момент идет на первом месте в турнирной таблице, Удинезе – на 15-м!
Инфо
Поединок начнется в 21:45, судить игру будет Франческо Фурно.
Добрый вечер всем любителям хорошего европейского и итальянского футбола! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 17-го тура итальянской Серии А, в которой Удинезе примет Милан.
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Анонс матча Удинезе - Милан 11.12.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой Удинезе (Удине) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Stadio Friuli.

Дата проведения матча: 11.12.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Удинезе (Удине) и командой Милан (Милан):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Милан и Удинезе в предыдущем футбольном матче 03.03.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Удинезе - Милан можно посмотреть 11.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Удинезе - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Удинезе (Удине)
Год основания Удинезе (Удине): 1896
Страна: Италия
Тренер: Лука Готти

Предыдущий поединок команды Удинезе был сыгран против Эмполи - 06.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Эмполи.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий поединок команды Милан был сыгран против "Ливерпуль" - 07.12.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча Удинезе - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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