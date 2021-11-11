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Македония - Украина онлайн трансляция матча

Молодежная сборная - 11 ноября 2021, 14:00
Рейтинг матча:
Македония
Скопье
1 - 1
Матч завершен
Украина
Ход матча
Личные встречи
Македония
2
Побед
3
Игр
0
Побед
Украина
Молодежная сборная 2021/2022
11.11.2021 - 14:00 Македония 1 - 1 Завершен Украина
Молодежная сборная 2015/2016
27.05.2016 - 19:00 Украина 0 - 2 Завершен Македония
Молодежная сборная 2015/2016
05.09.2015 - 17:00 Македония 1 - 0 Завершен Украина
Последние матчи - Македония
Молодежная сборная 2021/2022
11.11.2021 - 14:00 Македония 1 - 1 Завершен Украина Н
Молодежная сборная 2015/2016
27.05.2016 - 19:00 Украина 0 - 2 Завершен Македония В
Молодежная сборная 2015/2016
05.09.2015 - 17:00 Македония 1 - 0 Завершен Украина В
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Последние матчи - Украина
Молодежная сборная 2021/2022
11.11.2021 - 14:00 Македония 1 - 1 Завершен Украина Н
Молодежная сборная 2021/2022
12.10.2021 - 18:00 Украина 1 - 0 Завершен Фарерские острова В
Молодежная сборная 2021/2022
08.10.2021 - 19:30 Франция 5 - 0 Завершен Украина П
Молодежная сборная 2021/2022
07.09.2021 - 19:00 Украина 2 - 1 Завершен Армения В
Молодежная сборная 2021/2022
03.09.2021 - 19:00 Сербия 0 - 1 Завершен Украина В
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Новости команд
Трансляция
Друга половина зустрічі була набагато менш позитивною для України, ніж перша. Підопічні Ротаня намагалися грати від захисту та просто утримувати мінімальну перевагу, але македонці зрівняли. Відповісти на це в українців не вийшло.
90+5'
Свисток
Суддя дає свисток про завершення нашого матчу! 1:1 на табло.
90+4'
Замена
Тодоровскі замінює на полі Адема.
90+3'
Опасный момент
Як небезпечно! Вівчаренко з правого флангу прострілює на Бондаренка, але той не влучає по воротах, пробиваючи вище.
90'
П'ять хвилин додає до другого тайму суддя поєдинку.
86'
Замена
Алефіренко виходить на поле, міняючи Михайла Мудрика. Це остання заміна Руслана Ротаня.
84'
Македонці сідають дуже глибоко та розіграють через воротаря. Видно, що нічия їх повністю задовольняє.
81'
Замена
Ще одна заміна від Руслана Ротаня. Михайленко зіграє десять хвилин замість Судакова.
79'
Опасный момент
Хайдарі дуже небезпечно пробивав з лінії воротарського після закидання з глибини. Трубін ледь встигає зреагувати.
77'
Збірна України стала агресивнішою у відборі. Це не дивно, адже до кінця матчу лишається 15 хвилин, а шансів забити все менше.
73'
Замена
Тепер і в складі Македонії подвійна заміна: Воша та Рамадані - замість Антовскі та Гроздановскі.
70'
Замена
Зразу потрійна заміна в складі України. Желізко, Ванат та Очеретько міняють на полі В'юнника, Криськіва та Назаренка.
66'
Бондаренко перепасовується з Криськівим, але просунутися вперед зараз не виходить. Суперники вирішили грати від захисту.
62'
Макендонці починають грати дуже грубо. Вони раз за разом фолять проти українців, але рефері чомусь не дає гірчичників.
58'
Гоооол!!!
Гроздановскі зрівнює рахунок! 20-й номер Македонії знаходить вільний простір, входить у штрафний і переграє Трубіна ударом низом.
54'
Замена
Подвійна заміна в складі господарів поля. Ілієвські і Станковскі виходять замість Джоржієвскі та Рустемовскі.
50'
Україна кілька разів підійшла до воріт суперника, проте захисники македонців діють на відбій - вибивають в аут.
46'
Свисток
Свисток судді сповіщує про початок другого тайму нашої зустрічі.
Перший тайм був не повністю під контролем України, проте домінувати македонцям наші хлопці точно не дозволяли. Гол наприкінці першої половини поєдинку є закономіним відображенням цього.
45+2'
Свисток
Лунає свисток від судді, який сповіщує про перерву в нашому матчі.
45'
Одну хвилину додано до основного часу першого тайму.
43'
Гоооол!!!
Сиротааааа! Мудрик навішує з кутового, а захисник Динамо знаходить простір, перестрибує захисника та пробиває головою в дальній кут воріт.
41'
Желтая карточка
Гірчичник для Алі за зрив атаки української команди. Македонці фолять дуже грубо. Назаренко вже більше хвилини не може підвестися.
37'
Македонці починають грати трохи агресивніше в атаці. Україна сіла в оборону, але навряд чи це надовго.
33'
Желтая карточка
Младеновскі отримав жовту картку. Він прямою ногою в'їхав у Криськіва. Можна було й червону давати за таке порушення.
29'
Опасный момент
Мудриииик! Вінгер Шахтаря прорвався правим флангом та пробив по воротах на силу з межі штрафного. Лише поперечка рятує господарів поля від пропущеного м'яча.
25'
Опасный момент
Як небезпечно! Мудрик виконав штрафний з 25 метрів та майже влучив у ворота. Якби не рикошет від стінки, навряд чи врятував би голкіпер.
21'
Після контратаки македонців, яка не призвела до небезпеки, Трубін виконає удар від воріт.
17'
Мудрик намагався закинути в штрафний майданчик, але захист вчасно зреагував та вибив на кутовий.
13'
Мудрик перепасовується за Криськівим та Сичем в центрі. Однак противник зараз грає досить щільно, тому просуватися вперед важко.
9'
Команда Ротаня потроху підходить до воріт суперника. В'юнник приймав м'яч біля межі штрафного, проте після цього порушив правила проти захисника Македонії.
5'
Україна поки не йде в атаку великими силами. Команда дає супернику грати, щоб побачити всі його слабкі сторони.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Він сповіщує про початок нашого матчу.
Инфо
Уже відомі склади команд: Македонія U-21: Денковскі, Антовскі, Младеновскі, Манєв, Хайдарі, Шеджі, Фазлагіч, Адем, Рустемовскі, Джорджієвскі, Гроздановскі. Україна U-21: Трубін, Вівчаренко, Батагов, Сирота, Сич, Судаков, Криськів, Бондаренко, Мудрик, В'юнник, Назаренко.
Доброго дня, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію поєдинку Македонія U-21 - Україна U-21.
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Комментарии(3)
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alex.belogubko (одесса)
11.11.2021 в 15:02
играют каждый за себя -назад -поперёк а гол забили с углового -сейчас вообще игры не будет -будут удерживать счёт --сколько раз писал убрать Ротаня ну нет игры а что будет сильными командами одни проиграши и разговоры будем больше тренероваться -это хороший урок -сделаем выводы и т-д и так каждый год и основа тоже такая
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+4
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2021 в 14:52
Захисник Динамо - це хто?)
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 14:45
Состав - супер! Уберите Руслана!
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+1
-1


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Анонс матча Македония - Украина 11.11.2021, Молодежная сборная

Поединок между командой Македония (Скопье) и командой Украина будет проходить в рамках турнира по футболу: Молодежная сборная 2021/2022.

Дата проведения матча: 11.11.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Македония (Скопье) и командой Украина:

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Македония и Украина в предыдущем футбольном матче 11.11.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Македония - Украина можно посмотреть 11.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Молодежная сборная. Текстовую трансляцию матча Македония - Украина, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Македония (Скопье)
Год основания Македония (Скопье): 1991
Страна: Македония

Предыдущий поединок команды Македония был сыгран против Украина - 11.11.2021, в рамках турнира Молодежная сборная 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина

Предыдущий поединок команды Украина был сыгран против Македония - 11.11.2021, в рамках чемпионата Молодежная сборная 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Македония - Украина онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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