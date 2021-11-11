Македония - Украина онлайн трансляция матча

Поединок между командой Македония (Скопье) и командой Украина будет проходить в рамках турнира по футболу: Молодежная сборная 2021/2022.
Дата проведения матча: 11.11.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между клубами Македония (Скопье) и командой Украина:
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Македония и Украина в предыдущем футбольном матче 11.11.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Македония (Скопье)
Год основания Македония (Скопье): 1991
Страна: Македония
Предыдущий поединок команды Македония был сыгран против Украина - 11.11.2021, в рамках турнира Молодежная сборная 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Украина
Страна: Украина
Предыдущий поединок команды Украина был сыгран против Македония - 11.11.2021, в рамках чемпионата Молодежная сборная 2021/2022 и закончился ничьей.
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