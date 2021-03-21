Эллас Верона - Аталанта онлайн трансляция матча

Верона забивает 1.56 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный счет между Верона и Аталанта 2-1. 4 игры закончились с этим результатом.

Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Верона выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Аталанта выигрывает в 48%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Верона и Аталанта - 1.2.

Giovanni Simeone лучший бомбардир Верона с 11 голами. Duvan Zapata забил 9 раз за Аталанта

Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Верона.

Верона не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

Из последних 5 встреч команда Верона выиграла 1, команда Аталанта выиграла 3, 1 ничьи.

Верона забивает 1 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 2.2 гола против команды Верона (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Верона иАталанта, когда Верона играет дома, 2- 1. 3 игры закончились с этим результатом

Когда Верона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верона% своих матчей.

Верона выигрывает первый тайм в 29% матчей, Аталанта выигрывает в 48% матчей.

Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Верона.

Аталанта не проигрывает в последних 10 играх.

Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Верона (во всех соревнованиях).

Аталанта имеет выигрышную серию из 3 матчей.

В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 2 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Верона и Аталанта - 3.2.

Когда Верона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верона% своих матчей.

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Верона's.

Выездная статистика Аталанта в сезоне 7-1-0

Gianluca Caprari отдал больше всего передач в Верона с 4 передачами. Mario Pasalic лучший распасовщик Аталанта (5 передач)

Команда Верона выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.

Аталанта не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.

Последняя домашняя победа Верона над Аталанта была в 2016

Аталанта забивал хотя бы раз в последних 20 матчах.

Аталанта выиграл последние 5 матчи в Серия А.

Вы знали, что Верона забил 28% голов между минутами 0-15? Это лучший процент в лиге.

Верона не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

За последние 12 встреч когда команда Верона играла дома, команда Верона выиграла 6 раз, 2 сыграла в ничью и 4 победы команды Аталанта. Разница голов 16-14 в пользу команды Аталанта.

Игры прошлого года: 0-2 (Верона дома) и 0-2 (Аталанта дома).

Аталанта не забивает в 0 из их 8 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 24 встреч, команда Верона выиграла 9 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 35-27 в пользу команды Аталанта