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Эллас Верона - Аталанта онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 12 декабря 2021, 16:00 - Stadio Marcantonio Bentegodi
Главный судья: Юан Лука Сакки
Рейтинг матча:
Эллас Верона
Верона
0 - 0
Обновить
18'
Аталанта
Бергамо
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Эллас Верона
33%
Ничья
33%
Аталанта
33%
П1: 3.57 Х: 2.81 П2: 2.44
П1: 3.10 Х: 2.63 П2: 2.38
П1: 3.57 Х: 2.81 П2: 2.44
П1: 3.57 Х: 2.81 П2: 2.44
П1: 3.40 Х: 2.75 П2: 2.50
Интересные факты
  • Верона забивает 1.56 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Верона и Аталанта 2-1. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Верона выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Аталанта выигрывает в 48%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Верона и Аталанта - 1.2.
  • Giovanni Simeone лучший бомбардир Верона с 11 голами. Duvan Zapata забил 9 раз за Аталанта
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Верона.
  • Верона не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Из последних 5 встреч команда Верона выиграла 1, команда Аталанта выиграла 3, 1 ничьи.
  • Верона забивает 1 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 2.2 гола против команды Верона (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Верона иАталанта, когда Верона играет дома, 2- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда Верона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верона% своих матчей.
  • Верона выигрывает первый тайм в 29% матчей, Аталанта выигрывает в 48% матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Верона.
  • Аталанта не проигрывает в последних 10 играх.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Верона (во всех соревнованиях).
  • Аталанта имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Верона и Аталанта - 3.2.
  • Когда Верона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верона% своих матчей.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Верона's.
  • Выездная статистика Аталанта в сезоне 7-1-0
  • Gianluca Caprari отдал больше всего передач в Верона с 4 передачами. Mario Pasalic лучший распасовщик Аталанта (5 передач)
  • Команда Верона выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Аталанта не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.
  • Последняя домашняя победа Верона над Аталанта была в 2016
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 20 матчах.
  • Аталанта выиграл последние 5 матчи в Серия А.
  • Вы знали, что Верона забил 28% голов между минутами 0-15? Это лучший процент в лиге.
  • Верона не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • За последние 12 встреч когда команда Верона играла дома, команда Верона выиграла 6 раз, 2 сыграла в ничью и 4 победы команды Аталанта. Разница голов 16-14 в пользу команды Аталанта.
  • Игры прошлого года: 0-2 (Верона дома) и 0-2 (Аталанта дома).
  • Аталанта не забивает в 0 из их 8 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 24 встреч, команда Верона выиграла 9 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 35-27 в пользу команды Аталанта
  • Вы знали, что Аталанта забил 23% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Эллас Верона
4
Побед
9
Игр
3
Побед
Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
21.03.2021 - 13:30 Эллас Верона 0 - 2 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2017/2018
18.03.2018 - 16:00 Эллас Верона 0 - 5 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2017/2018
25.10.2017 - 19:30 Аталанта 3 - 0 Завершен Эллас Верона
Чемпионат Италии 2015/2016
03.02.2016 - 21:45 Эллас Верона 2 - 1 Завершен Аталанта
Последние матчи - Эллас Верона
Чемпионат Италии 2021/2022
05.12.2021 - 16:00 Венеция 3 - 4 Завершен Эллас Верона В
Чемпионат Италии 2021/2022
30.11.2021 - 21:45 Эллас Верона 0 - 0 Завершен Кальяри Н
Чемпионат Италии 2021/2022
27.11.2021 - 16:00 Сампдория 3 - 1 Завершен Эллас Верона П
Чемпионат Италии 2021/2022
22.11.2021 - 19:30 Эллас Верона 2 - 1 Завершен Эмполи В
Чемпионат Италии 2021/2022
07.11.2021 - 19:00 Наполи 1 - 1 Завершен Эллас Верона Н
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Последние матчи - Аталанта
Лига Чемпионов 2021/2022
09.12.2021 - 20:00 Аталанта 2 - 3 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 21:45 Наполи 2 - 3 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
30.11.2021 - 19:30 Аталанта 4 - 0 Завершен Венеция В
Чемпионат Италии 2021/2022
27.11.2021 - 19:00 Ювентус 0 - 1 Завершен Аталанта В
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Янг Бойз 3 - 3 Завершен Аталанта Н
Показать больше
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Эллас Верона
33%
Ничья
33%
Аталанта
33%
П1: 3.57 Х: 2.81 П2: 2.44
П1: 3.10 Х: 2.63 П2: 2.38
П1: 3.57 Х: 2.81 П2: 2.44
П1: 3.57 Х: 2.81 П2: 2.44
П1: 3.40 Х: 2.75 П2: 2.50
Составы команд
96
Монтипо, Лоренцо
17
Кеччерини
23
Джанджакомо Маньяни
16
Николо Касале
22
Дарко Лазович
61
Ауста, Адриен
21
Иван Илич
5
Марко Давиде Фараони
11
Ласагна, Кевин
10
Джанлука Капрари
99
Джованни Симеоне
12
Муссо, Хуан
2
Толои, Рафаэль
28
Демираль, Мерих
19
Джимшити, Берат
77
Заппакоста, Дэвид
15
Мартен де Роон
20
Копмейнерс, Теун
13
Джузеппе Пеццелла
59
Алексей Миранчук
9
Луис Муриэль
88
Марио Пашалич
Стартовый состав
  • 10
    Джанлука Капрари
    Нападающий
  • 99
    Джованни Симеоне
    Нападающий
  • 11
    Ласагна, Кевин
    Нападающий
  • 22
    Дарко Лазович
    Нападающий
  • 61
    Ауста, Адриен
    Полузащитник
  • 21
    Иван Илич
  • 5
    Марко Давиде Фараони
  • 17
    Кеччерини
    Защитник
  • 23
    Джанджакомо Маньяни
  • 16
    Николо Касале
  • 96
    Монтипо, Лоренцо
    Вратарь
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 13
    Джузеппе Пеццелла
    Защитник
  • 2
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
Запасные игроки
  • 32
    Рагуса, Антонино
    Нападающий
  • 31
    Sutalo, Bosko
    Защитник
  • 24
    Бесса, Даниел
    Полузащитник
  • 20
    Кевин Рюэгг
  • 18
    Cancellieri, Matteo
    Нападающий
  • 15
    Cetin, Mert
    Защитник
  • 7
    Антонин Барак
    Полузащитник
  • 4
    Велозо, Мигель
    Полузащитник
  • 22
    Алессандро Берарди
    Вратарь
  • 12
    Pandur, Ivor
    Вратарь
  • 42
    Coppola, Diego
    Защитник
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 66
    Lovato, Matteo
    Защитник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 99
    Роберто Пикколи
Тренеры
  • Тудор, Игор
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча
1
Удары мимо
1
2
Блокировано ударов
1
Штрафные
3
1
Угловые
2
2
Фолы
1
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
12'
Тонкий пас Капрари с левого фланга на Лазовича был перехвачен.
11'
Фараони поливал ворота с дальней стороны штрафной, после высокой подачи с левого фланга, но Джимсити принял удар на себя.
9'
Де Роон атаковал со спины Капрари у центральной линии.
7'
Уголовой
Угловой с правого фланга Толой с ближней штанги продлевал на дальнюю, но мяч прошел над Пашаличем.
6'
Дзаппакоста на скорости вошел в правый фланг штрафной, но его прострел блокировали.
4'
Прострел с левого фланга от Симеоне был блокирован.
2'
Симеоне открывался на левом фланге штрафной под передачу партнера пяткой, но Муссо перехватил.
1'
Де Роон уже пострадал в борьбе за мяч на правом фланге обороны.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Росси, Спортьелло, Мехле, Паломино, Фройлер, Пессина, Хатебур, Ловато, Иличич, Сапата, Пикколи.
Аталанта: Муссо — Толой, Демирал, Джимсити — Дзаппакоста, де Роон, Коопмейнерс, Пеццелья — Миранчук, Пашалич — Муриэль.
Запасные: Пандур, Берарди, Велозу, Барак, Четин, Кансильери, Рюгг, Бесса, Шутало, Рагуса, Коппола.
Верона: Монтипо — Касале, Маньяни, Чеккерини — Фараони, Тамез, Илич, Лазович — Капрари — Лазанья, Симеоне.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Хуан Лука Сакки (Трейя, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 17-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона "Маркантонио Бентегоди" (Верона, Италия) сыграют Верона и бергамаская Аталанта.
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Анонс матча Эллас Верона - "Аталанта" 12.12.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой Эллас Верона (Верона) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Stadio Marcantonio Bentegodi.

Дата проведения матча: 12.12.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Эллас Верона (Верона) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Аталанта", тогда как команда Эллас Верона осталась с поражением. Столкновение Эллас Верона и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 21.03.2021 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Тудор, Игор и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эллас Верона - "Аталанта" можно посмотреть 12.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Эллас Верона - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эллас Верона (Верона)
Год основания Эллас Верона (Верона): 1903
Страна: Италия
Тренер: Эусебио Ди Франческо

Прошедший поединок команды Эллас Верона был сыгран против "Венеция" - 05.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Эллас Верона.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против Вильярреал - 09.12.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Вильярреал.

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