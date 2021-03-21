Эллас Верона - Аталанта онлайн трансляция матча

Матч между командой Эллас Верона (Верона) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Stadio Marcantonio Bentegodi.
Дата проведения матча: 12.12.2021
Время начала матча: 16:00
История противостояний между клубами Эллас Верона (Верона) и командой "Аталанта" (Бергамо):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Аталанта", тогда как команда Эллас Верона осталась с поражением. Столкновение Эллас Верона и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 21.03.2021 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Тудор, Игор и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Эллас Верона (Верона)
Год основания Эллас Верона (Верона): 1903
Страна: Италия
Тренер: Эусебио Ди Франческо
Прошедший поединок команды Эллас Верона был сыгран против "Венеция" - 05.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Эллас Верона.
Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против Вильярреал - 09.12.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Вильярреал.
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