Реал - Атлетико онлайн трансляция матча

Анонс матча Реал - "Атлетико" 12.12.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 12.12.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой "Атлетико" (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Атлетико" и Реал в предыдущем футбольном матче 07.03.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против "Интер" - 07.12.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)

Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903

Страна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



Прошедший поединок команды "Атлетико" был сыгран против Порту - 07.12.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Атлетико".

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