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Реал - Атлетико онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 12 декабря 2021, 22:00 - Сантьяго Бернабеу
Главный судья: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
1 - 0
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перерыв
Атлетико
Мадрид
Ход матча
16' Карим Бензема 36' Фелипе 45' Ферлан Менди
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Реал
44%
Ничья
31%
Атлетико
25%
П1: 2.60 Х: 2.54 П2: 3.70
П1: 2.60 Х: 2.50 П2: 3.25
П1: 2.60 Х: 2.54 П2: 3.70
П1: 2.60 Х: 2.54 П2: 3.70
П1: 2.28 Х: 2.60 П2: 4.10
Интересные факты
  • Реал Мадрид забивает 1.87 гола, играя дома, а Атлетико Мадрид забивает 1.47 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иАтлетико Мадрид, когда Реал Мадрид играет дома, 1- 1. 7 игры закончились с этим результатом
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Атлетико Мадрид в последних 6 встречах.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 44% матчей, Атлетико Мадрид выигрывает в 31% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Атлетико Мадрид - 0.4.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.
  • Karim Benzema лучший бомбардир Реал Мадрид с 12 голами. Luis Suarez забил 7 раз за Атлетико Мадрид
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Атлетико Мадрид (во всех соревнованиях).
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Реал Мадрид забивает 0.8 гола за матч против команды Атлетико Мадрид, а Атлетико Мадрид забивает 0.2 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Реал Мадрид не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.
  • Команда Атлетико Мадрид выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 12 играх.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 9 матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Атлетико Мадрид - 1.
  • Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Атлетико Мадрид 1-1. 14 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Атлетико Мадрид выигрывает в 31%.
  • Домашняя статистика Реал Мадрид в сезоне 5-2-0
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.
  • Casemiro получил больше всего желтых карточек (4) в Реал Мадрид. Geoffrey Kondogbia получил 5 в Атлетико Мадрид.
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 3, команда Атлетико Мадрид выиграла 0, 2 ничьи.
  • Реал Мадрид выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Реал Мадрид выиграл последние 6 матчи в Ла Лига.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Последняя гостевая победа Атлетико Мадрид над Реал Мадрид была в 2016
  • Атлетико Мадрид не забивает в 1 из их 7 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 70 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 35 раз, 25 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетико Мадрид выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 116-69 в пользу команды Реал Мадрид
  • За последние 33 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 18 раз, 11 сыграла в ничью и 4 победы команды Атлетико Мадрид. Разница голов 56-29 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Игры прошлого года: 2-0 (Реал Мадрид дома) и 1-1 (Атлетико Мадрид дома).
  • Реал Мадрид не забивает в 2 из их 7 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 41% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 27% голов между минутами 76-90?
  • В Ла Лига, Реал Мадрид одержала 3 домашних побед подряд.
Личные встречи
Реал
13
Побед
34
Игр
8
Побед
Атлетико
Чемпионат Испании 2020/2021
07.03.2021 - 17:15 Атлетико 1 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
12.12.2020 - 21:45 Реал 2 - 0 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
01.02.2020 - 17:00 Реал 1 - 0 Завершен Атлетико
Суперкубок Испании 2021
12.01.2020 - 20:00 Реал 0 - 0 Завершен Атлетико
Последние матчи - Реал
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Интер В
Чемпионат Испании 2021/2022
04.12.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 0 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
01.12.2021 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2021/2022
28.11.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Севилья В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Шериф 0 - 3 Завершен Реал В
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Последние матчи - Атлетико
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Порту 1 - 3 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2021/2022
04.12.2021 - 19:30 Атлетико 1 - 2 Завершен Мальорка П
Чемпионат Испании 2021/2022
28.11.2021 - 19:30 Кадис 1 - 4 Завершен Атлетико В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Атлетико 0 - 1 Завершен Милан П
Чемпионат Испании 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 Атлетико 1 - 0 Завершен Осасуна В
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Новости команд
Главные события
Ферлан Менди
45'
36'
Фелипе
ГООЛ! Карим Бензема
16'
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Реал
44%
Ничья
31%
Атлетико
25%
П1: 2.60 Х: 2.54 П2: 3.70
П1: 2.60 Х: 2.50 П2: 3.25
П1: 2.60 Х: 2.54 П2: 3.70
П1: 2.60 Х: 2.54 П2: 3.70
П1: 2.28 Х: 2.60 П2: 4.10
Составы команд
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
8
Давид Алаба
14
Милитан, Эдер
20
Даниэль Карвахаль
8
Тони Кроос
14
Карлос Каземиро
10
Лука Модрич
20
Винисиус Жуниор
19
Карим Бензема
11
Марко Асенсио
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
18
Фелипе
4
Кондобиа, Джеффри
22
Марио Хермосо
10
Анхель Корреа
8
Коке
7
Родриго де Пауль
21
Янник Феррейра Карраско
8
Антуан Гризманн
21
Кнья, Матеус
Стартовый состав
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
    16
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
    45
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 20
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 8
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 21
    Кнья, Матеус
    Нападающий
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 7
    Родриго де Пауль
    Полузащитник
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 18
    Фелипе
    Защитник
    36
  • 4
    Кондобиа, Джеффри
    Полузащитник
  • 22
    Марио Хермосо
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
Запасные игроки
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 16
    Лука Йович
    Нападающий
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 25
    Эдуардо Камавинга
  • 18
    Бейл, Гарет
    Нападающий
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
  • 26
    Serrano Martinez, Javier
    Полузащитник
  • 23
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 16
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 11
    Лемар Томас
  • 1
    Бенжамен Леком
    Вратарь
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
  • 47
    Camara, Ibrahima
    Защитник
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
Тренеры
  • Карло Анчелотти
  • Диего Симеоне
Статистика матча
8
Штрафные
7
7
Фолы
8
3
Удары мимо
2
60%
Владение мячом
40%
2
Угловые
2
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
1
ЖК
1
Трансляция
Нельзя сказать, что мы увидели очень уж интересный первый тайм – команды были активны, правда вот до хороших обострений дело доходило нечасто. И все-таки Реал свой шанс нашел – Бензема нашел момент и разрядил пушку после ассиста Винисиуса. 1:0 пока что, Атлетико нужно думать, как отыгрываться во втором тайме.
45+2'
Свисток
И все, свиток на перерыв. 1:0 пока что реал ведет.
45+1'
Желтая карточка
Менди отмахнулся локтем. Желтая для игрока Реала.
45'
Инфо
1 минута компенсирована к первому тайму.
44'
Относительно неспешный темп, Атлетико также не очень-то и спешит бежать в атаку.
41'
Между тем, за последние 6 лет только Облак и Куртуа забирали приз лучшему вратарю чемпионата Испании.
38'
Опасный момент
Ох, хорош! Винисиуса вывели на удар. Казалось, не очень удобный пас, но Вини с угла все-таки пробил, и уже Облак спасает свою команду!
36'
Желтая карточка
Фелипе сзади дал по ногам Асенсио. Первая желтая в матче.
35'
Опасный момент
Модрич привозит перспективный штрафной для Атлетико. 24 метра у угла штрафной. Гризманн бьет, но Куртуа тянет! Эффектный момент и сейв Тибо!
33'
Выжидает Реал – особо не активничает, приглашая Атлетико открыться.
32'
Пара небольших фолов в центре поля. И снова от Реала.
29'
Карвахаль фолит на Гризманне, фол то был, но судья не свистнул, так как мяч остался у Атлетико.
27'
Менди пытался с фланга просочиться в штрафную, но в коллективном отборе атлеты все-таки отобрали мяч.
25'
Милитао ответил таким-же дальним ударом. С похожей позиции, и также неточно.
23'
Коке метров с 25-ти пробил. Сильно, но немного неточно. Да и Куртуа все видел.
21'
Кроос закинул кроссом в штрафную. Но очень уж неточно.
19'
Инфо
А между тем, по статистике нынешнего сезона, Реал если забивает первым, то не проигрывает.
16'
Гоооол!!!
Гол! Реал! Винисиуас с фланга закинул в штрафную, а там Бензема, положив корпус, дал под штангу! 1:0!
14'
Бензема заработал угловой. А нет, не угловой, удар от ворот показывает реф.
11'
Уголовой
Угловой для Реала – Кроос навесил на ближнюю, Милитао продолжил, но без удара обошлось.
9'
Атлетико пока более активен в атаке, хорошее движение от команды Симеоне.
8'
Интересно разыграли штофной гости – пошел потом опасный навес в штрафную, но никто до него так и не дотянулся.
6'
Кажется, был угловой для атлетов, но судья принял другое решение, поставив от ворот.
4'
Реал больше контролирует мяч в центре поля, но с обострением пока что не клеится.
2'
Атлетико сходил в атаку – пошел неплохой прострел с фланга, но вот замкнуть никто не дотянулся.
1'
Свисток
Матч начался!
Выходят на поле команды.
Стартовый состав Атлетико: Ян Облак, Марио Эрмосо, Фелипе, Жоффрей Кондогбиа, Маркос Льоренте, Янник Карраско, Коке, Родриго Де Пауль, Анхель Корреа, Матеус, Антуан Гризманн
Стартовый состав Реала: Тибо Куртуа, Ферлан Менди, Давид Алаба, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль, Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Марко Асенсио
Отметим, что в турнирной таблице Реал идет на 1-м месте, Атлетико – на 4-м. При этом, команды разделяют 10 очков.
Поединок начнется в 22:00, судить игру будет Матеу Лаос.
Добрый вечер всем любителям европейского, в частности испанского, или даже мадридского футбола. В Примере на выходных проходят матчи 17-го тура, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн главного поединка тура, мадридское дерби, в котором Реал примет Атлетико.
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Анонс матча Реал - "Атлетико" 12.12.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 12.12.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой "Атлетико" (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Атлетико" и Реал в предыдущем футбольном матче 07.03.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - "Атлетико" можно посмотреть 12.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - "Атлетико", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против "Интер" - 07.12.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший поединок команды "Атлетико" был сыгран против Порту - 07.12.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Атлетико".

Следите за результатами матча Реал - "Атлетико" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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