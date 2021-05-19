Пари Сен-Жермен - Монако онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Монако (Монако) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Франции 2021/2022, матч состоится на стадионе Парк-де-Пренс.
Дата проведения матча: 12.12.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Монако (Монако):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Пари Сен-Жермен", тогда как команда Монако осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и Монако в предыдущем футбольном матче 19.05.2021 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Маурисио Почеттино и Нико Ковач разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино
Прошедший поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Брюгге - 07.12.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".
Название: Монако (Монако)
Год основания Монако (Монако): 1924
Страна: Франция
Тренер: Нико Ковач
Предыдущий матч команды Монако был сыгран против Штурм - 09.12.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился ничьей.
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