Пари Сен-Жермен - Монако онлайн трансляция матча

Когда Монако лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Монако% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Пари Сен-Жермен и Монако - 2.2.

Наиболее популярный счет между Пари Сен-Жермен и Монако 1-1. 11 игры закончились с этим результатом.

Пари Сен-Жермен выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Монако выигрывает в 42%.

Kylian Mbappe лучший бомбардир Пари Сен-Жермен с 8 голами. Wissam Ben Yedder забил 9 раз за Монако

Из последних 5 встреч команда Пари Сен-Жермен выиграла 2, команда Монако выиграла 2, 1 ничьи.

Пари Сен-Жермен не проигрывает в последних 4 играх.

Пари Сен-Жермен забивает 2.2 гола за матч против команды Монако, а Монако забивает 1.8 гола против команды Пари Сен-Жермен (в среднем).

Когда Пари Сен-Жермен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Когда Монако проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Монако% своих матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Пари Сен-Жермен иМонако, когда Пари Сен-Жермен играет дома, 1- 1. 6 игры закончились с этим результатом

Пари Сен-Жермен выигрывает первый тайм в 53% матчей, Монако выигрывает в 42% матчей.

Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига 1" лучше, чем у команды Монако.

Marco Verratti получил больше всего желтых карточек (5) в Пари Сен-Жермен. Kevin Volland получил 6 в Монако.

В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 2 гол(а).

Пари Сен-Жермен не проигрывает в последних 17 домашних матчах.

Среднее количество голов во встречах между командами Пари Сен-Жермен и Монако - 4.

Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Домашняя статистика Пари Сен-Жермен в сезоне 7-1-0

Монако's performance of the last 5 matches is better than Пари Сен-Жермен's.

Kylian Mbappe отдал больше всего передач в Пари Сен-Жермен с 9 передачами. Caio Henrique лучший распасовщик Монако (4 передач)

Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.

Монако не проигрывает в последних 8 играх.

Пари Сен-Жермен забивает 2.26 гола, играя дома, а Монако забивает 1.82 гола, играя на выезде (в среднем).

Монако забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

В прошлом сезоне Монако выиграл обе игры против Пари Сен-Жермен (3-2 дома и 2-0 на выезде)

Пари Сен-Жермен не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Лига 1 в этом сезоне

За последние 28 встреч когда команда Пари Сен-Жермен играла дома, команда Пари Сен-Жермен выиграла 9 раз, 11 сыграла в ничью и 8 победы команды Монако. Разница голов 42-34 в пользу команды Пари Сен-Жермен.

Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 3% голов между минутами 46-60? Это худший процент в лиге.

Монако не забивает в 4 из их 8 выездных матчах в Лига 1 в этом сезоне

Во время последних 61 встреч, команда Пари Сен-Жермен выиграла 21 раз, 19 раз сыграла вничью, в то время как команда Монако выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 88-74 в пользу команды Пари Сен-Жермен

Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 33% голов между минутами 76-90?