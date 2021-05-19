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Пари Сен-Жермен - Монако онлайн трансляция матча

Чемпионат Франции - 12 декабря 2021, 21:45 - Парк-де-Пренс
Главный судья: Бастьен, Бенуа
Рейтинг матча:
Пари Сен-Жермен
Париж
2 - 0
Обновить
58'
Монако
Монако
Ход матча
11' Джибриль Сидибе 12' Килиан Мбаппе 17' Фофана Юссуф 19' Килиан Мбаппе 45' Килиан Мбаппе
46' Кайо Энрике Вышел: Исмаил Якобс
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
45%
Ничья
27%
Монако
27%
П1: 2.08 Х: 3.03 П2: 4.25
П1: 2.05 Х: 2.88 П2: 3.60
П1: 2.08 Х: 3.03 П2: 4.25
П1: 2.08 Х: 3.03 П2: 4.25
П1: 1.77 Х: 3.15 П2: 5.40
Интересные факты
  • Когда Монако лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Монако% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Пари Сен-Жермен и Монако - 2.2.
  • Наиболее популярный счет между Пари Сен-Жермен и Монако 1-1. 11 игры закончились с этим результатом.
  • Пари Сен-Жермен выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Монако выигрывает в 42%.
  • Kylian Mbappe лучший бомбардир Пари Сен-Жермен с 8 голами. Wissam Ben Yedder забил 9 раз за Монако
  • Из последних 5 встреч команда Пари Сен-Жермен выиграла 2, команда Монако выиграла 2, 1 ничьи.
  • Пари Сен-Жермен не проигрывает в последних 4 играх.
  • Пари Сен-Жермен забивает 2.2 гола за матч против команды Монако, а Монако забивает 1.8 гола против команды Пари Сен-Жермен (в среднем).
  • Когда Пари Сен-Жермен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Когда Монако проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Монако% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Пари Сен-Жермен иМонако, когда Пари Сен-Жермен играет дома, 1- 1. 6 игры закончились с этим результатом
  • Пари Сен-Жермен выигрывает первый тайм в 53% матчей, Монако выигрывает в 42% матчей.
  • Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига 1" лучше, чем у команды Монако.
  • Marco Verratti получил больше всего желтых карточек (5) в Пари Сен-Жермен. Kevin Volland получил 6 в Монако.
  • В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 2 гол(а).
  • Пари Сен-Жермен не проигрывает в последних 17 домашних матчах.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Пари Сен-Жермен и Монако - 4.
  • Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Домашняя статистика Пари Сен-Жермен в сезоне 7-1-0
  • Монако's performance of the last 5 matches is better than Пари Сен-Жермен's.
  • Kylian Mbappe отдал больше всего передач в Пари Сен-Жермен с 9 передачами. Caio Henrique лучший распасовщик Монако (4 передач)
  • Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.
  • Монако не проигрывает в последних 8 играх.
  • Пари Сен-Жермен забивает 2.26 гола, играя дома, а Монако забивает 1.82 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Монако забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • В прошлом сезоне Монако выиграл обе игры против Пари Сен-Жермен (3-2 дома и 2-0 на выезде)
  • Пари Сен-Жермен не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Лига 1 в этом сезоне
  • За последние 28 встреч когда команда Пари Сен-Жермен играла дома, команда Пари Сен-Жермен выиграла 9 раз, 11 сыграла в ничью и 8 победы команды Монако. Разница голов 42-34 в пользу команды Пари Сен-Жермен.
  • Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 3% голов между минутами 46-60? Это худший процент в лиге.
  • Монако не забивает в 4 из их 8 выездных матчах в Лига 1 в этом сезоне
  • Во время последних 61 встреч, команда Пари Сен-Жермен выиграла 21 раз, 19 раз сыграла вничью, в то время как команда Монако выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 88-74 в пользу команды Пари Сен-Жермен
  • Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 33% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Монако забил 26% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Пари Сен-Жермен
11
Побед
23
Игр
4
Побед
Монако
Кубок Франции 2022
19.05.2021 - 22:15 Пари Сен-Жермен 2 - 0 Завершен Монако
Чемпионат Франции 2020/2021
21.02.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 0 - 2 Завершен Монако
Чемпионат Франции 2020/2021
21.02.2021 - 01:00 Пари Сен-Жермен 0 - 0 Завершен Монако
Чемпионат Франции 2019/2020
20.11.2020 - 23:45 Монако 3 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен
Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 19:45 Пари Сен-Жермен 4 - 1 Завершен Брюгге В
Чемпионат Франции 2021/2022
04.12.2021 - 22:00 Ланс 1 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен Н
Чемпионат Франции 2021/2022
01.12.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 0 - 0 Завершен Ницца Н
Чемпионат Франции 2021/2022
28.11.2021 - 14:00 Сент-Этьен 1 - 3 Завершен Пари Сен-Жермен В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен П
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Последние матчи - Монако
Лига Европы 2021/2022
09.12.2021 - 19:45 Штурм 1 - 1 Завершен Монако Н
Чемпионат Франции 2021/2022
05.12.2021 - 16:00 Монако 4 - 0 Завершен Метц В
Чемпионат Франции 2021/2022
01.12.2021 - 20:00 Анже 1 - 3 Завершен Монако В
Чемпионат Франции 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Монако 1 - 1 Завершен Страсбур Н
Лига Европы 2021/2022
25.11.2021 - 22:00 Монако 2 - 1 Завершен Реал Сосьедад В
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Главные события
46'
Кайо Энрике
Вышел: Исмаил Якобс
ГООЛ! Килиан Мбаппе
45'
Килиан Мбаппе
19'
17'
Фофана Юссуф
ГООЛ! Килиан Мбаппе
12'
11'
Джибриль Сидибе
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
45%
Ничья
27%
Монако
27%
П1: 2.08 Х: 3.03 П2: 4.25
П1: 2.05 Х: 2.88 П2: 3.60
П1: 2.08 Х: 3.03 П2: 4.25
П1: 2.08 Х: 3.03 П2: 4.25
П1: 1.77 Х: 3.15 П2: 5.40
Составы команд
50
Джанлуиджи Доннарумма
14
Хуан Бернат
22
Абду Диалло
5
Маркиньос
2
Ашраф Хакими
27
Гуейе, Идрисса
6
Марко Верратти
18
Вейналдум, Джорджиньо
11
Анхель Ди Мария
10
Килиан Мбаппе
30
Лионель Месси
16
Александр Нюбель
19
Джибриль Сидибе
6
Дисаси, Аксель
3
Гильермо Марипан
12
Кайо Энрике
22
Фофана Юссуф
14
Тчуамени, Орельен
7
Желсон Мартинш
17
Александр Головин
37
Диоп, Софьян
10
Виссам Бен Йеддер
Стартовый состав
  • 11
    Анхель Ди Мария
    Полузащитник
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
    45 19 12
  • 30
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 27
    Гуейе, Идрисса
    Полузащитник
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
  • 18
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 14
    Хуан Бернат
  • 22
    Абду Диалло
    Защитник
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
  • 2
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 50
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 10
    Виссам Бен Йеддер
    Полузащитник
  • 7
    Желсон Мартинш
    Нападающий
  • 17
    Александр Головин
    Полузащитник
  • 37
    Диоп, Софьян
    Полузащитник
  • 22
    Фофана Юссуф
    17
  • 14
    Тчуамени, Орельен
    Полузащитник
  • 19
    Джибриль Сидибе
    Защитник
    11
  • 6
    Дисаси, Аксель
    Защитник
  • 3
    Гильермо Марипан
    Защитник
  • 12
    Кайо Энрике
    46
  • 16
    Александр Нюбель
    Вратарь
Запасные игроки
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
  • 17
    Колин Дагба
  • 24
    Тило Керер
    Защитник
  • 8
    Леандро Паредес
  • 12
    Рафинья
    Защитник
  • 15
    Данилу
  • 21
    Андер Эррера
    Полузащитник
  • 28
    Эмимбе, Эрик Жуниор Дина
    Полузащитник
  • 9
    Мауро Икарди
    Нападающий
  • 12
    Маецкий Радослав
  • 21
    Pavlovic, Strahinja
    Защитник
  • 26
    Рубен Агилар
    Защитник
  • 34
    Matsima, Chrislain
    Защитник
  • 11
    Жан Лукас
  • 15
    Исмаил Якобс
  • 36
    Matazo, Eliot
    Полузащитник
  • 9
    Боаду Мирон
  • 39
    Исидор, Вилсон
    Нападающий
Тренеры
  • Маурисио Почеттино
  • Нико Ковач
Статистика матча
7
Штрафные
5
4
Фолы
7
2
Удары в створ
2
2
Сейвы
2
Удары мимо
1
1
Блокировано ударов
1
1
Угловые
4
1
ЖК
2
1
Офсайды
54%
Владение мячом
46%
Live Zone
Трансляция
50'
Замена
Травмувався Бернат (ПСЖ) - смикнув м'яз задньої поверхні стегна. Керер вийшов замість іспанця.
47'
Головін (Монако) пройшов центром і низом пробив в правий кут з метрів 23-х - Доннарумма на місці.
46'
Замена
Якобс замінив Енріке (Монако).
Свисток
Другий тайм розпочався!
"Монако" відразу розпочав із гольового шансу, але не зміг його реалізувати. На відміну від "Парі Сен-Жермен", який створив два моменти і два втілив у взяття воріт. Команди дуже потужно розпочали, але в середині тайму зменшили інтенсивність. Власне і другий гол був забитий після помилки "монегасків" в центрі поля і індивідуальних дії дуету Мессі-Мбаппе, а не бурхливої атаки.
Свисток
Перший тайм завершено!
Инфо
Мбаппе забив 100-й гол за "ПСЖ" у Лізі 1!
45'
Инфо
Арбітр компенсував три хвилини до першого тайму.
45'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Мессі в центрі поля отримав передачу від суперника в ноги, побіг в контранаступ і перед штрафним майданчиком віддав на Мбаппе. Кіліан прийняв м'яч, зробив крок праворуч і пробив точно у правий кут.
44'
Чуамені (Монако) після передачі партнера в дотик пробив з меж штрафного майданчика, але м'яч полетів надто високо. Поїхала опорна нога у гравця "монегасків".
43'
Центральний захисник "ПСЖ" Діалло пішов у слалом через центр поля і втратив м'яч. Проте в контартаку гості не побігли.
42'
Тепер дальній удар від Фофана (Монако) і блок Вератті.
40'
Діоп (Монако) змістився з правого флангу в центр під ліву ногу і пробив - рикошет від Діалло не дав м'ячу полетіти у площину воріт.
39'
Ді Марія (ПСЖ) тонко віддавав на Мессі у штрафний майданчик, але Лео не встиг до цієї передачі.
Инфо
"Парі Сен-Жермен" грає у футболках з золотими номерами - це присвячено сьомому Золотому м'ячу Мессі.
37'
Спав темп атак обох команд. А "ПСЖ" став більш щільно і якісно грати в обороні.
35'
Знову неточна передача від Мессі. У цьому епізоді його не зрозумів Вейналдум, котрий змістився в іншу сторону від розрізного пасу 30-го номера "ПСЖ".
32'
Мессі запустив Берната в ривок по лівому флангу, але м'яч вийшов за лицьову лінію - занадто сильна передача від аргентинця.
28'
Мессі (ПСЖ) зі стандарту з метрів 27-ми пробив високо над воротами. Влучив ногою під м'яч.
26'
Фофана (Монако) пройшов повз опонента у штрафний майданчик і прострілив, але адресатами стали спочатку Дісасі, а потім Маріпан - центральні захисники, які не змогли приборкати м'яч в небезпечній для парижан ситуації.
24'
Стандарт "монегасків" завершився... фолом Доннарумми на своєму ж півзахиснику Вейналдуму. Помилився арбітр.
23'
Пройшла вертикальна передача на Бен-Єддера, нападник прокинув Маркіньйоса, але Доннарумма вчасно вийшов на сильне прокидання француза і парирував удар Віссама.
19'
Желтая карточка
Тепер жовта дял Мбаппе (ПСЖ). Кіліан ззаду в спину атакував Діопа.
17'
Желтая карточка
Жовта для Юссуфа Фофана (Монако). Мбаппе тікав в контратаку, але був збитий півзахисником гостей.
15'
Стандарт "Монако" не реалізував. Було дві подачі, і двічі господарі відбилися.
Инфо
99-й гол Мбаппе у Лізі 1 за "ПСЖ". Також ще 16-ма результативна дія (8+8) у цьому сезоні в чемпіонаті для Кіліана.
12'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Мбаппе реалізовує пенальті! Нападник пробив у лівий від себе кут, а Нюбель намагався стрибати по удару, але не вийшло.
11'
Желтая карточка
Жовта для Сідібе (Монако).
11'
Опасный момент
Бенуа Бастьєн призначає пенальті у ворота "монегасків"! Сідібе спочатку зіграв м'яч, а потім наступив на ногу Ді Марії.
10'
Инфо
Рефері пішов дивитися VAR!
9'
Опасный момент
Сідібе (Монако) наступив на ногу Ді Марії у штрафному майданчику, але арбітр не поставив пенальті. Аргентинець лежить на газоні і не підводиться.
8'
Мбаппе (ПСЖ) з лівого флангу віддав навіс на Мессі, котрий прийняв м'яч під ліву і пробив, але влучив у захисника.
7'
Жоржиньйо (ПСЖ) пробив з меж штрафного майданчика над поперечкою.
2'
Опасный момент
Відразу ж включилося "Монако"! Вератті під пресингом втратив м'яч на своїй половині поля, шо спричинило контратаку гостей. У її завершальній фазі Бен-Єддер віддав на Діопа, котрий влучив у ліву стійку!
Свисток
Матч розпочався!
Перед матчем "ПСЖ" лідирує у французькій Лізі 1, в той час як "Монако" іде восьмим. Розрив між командами складає 16 очок.
Инфо
Стали відомі склади команд:
"Парі Сен-Жермен": Доннарумма - Хакімі, Маркіньйос, Діалло, Бернат - Вейналдум, Гейє, Верратті - Мессі, Мбаппе, Ді Марія.
Запасні господарів: Навас - Дагба, Данілу, Діна, Еррера, Ікарді, Керер, Паредес, Рафінья.
"Монако": Нюбель - Сідібе, Дісасі, Маріпан, К. Енріке - Фофана, Чуамені - С. Діоп, Головін, Мартінш - Бен Єддер.
Запасні гостей: Маєцкий - Ісідор, Матазо, Матсіма, Агілар, Боаду, Жан Лукас, Павлович, Якобс.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 18-го туру французької Ліги 1, в якому "Парі Сен-Жермен" прийме "Монако" на "Парк де Пренс" у Парижі.
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Анонс матча "Пари Сен-Жермен" - Монако 12.12.2021, Чемпионат Франции

Противостояние между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Монако (Монако) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Франции 2021/2022, матч состоится на стадионе Парк-де-Пренс.

Дата проведения матча: 12.12.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Монако (Монако):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Пари Сен-Жермен", тогда как команда Монако осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и Монако в предыдущем футбольном матче 19.05.2021 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Маурисио Почеттино и Нико Ковач разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - Монако можно посмотреть 12.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Франции. Текстовую трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - Монако, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

Прошедший поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Брюгге - 07.12.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Команда гостей

Название: Монако (Монако)
Год основания Монако (Монако): 1924
Страна: Франция
Тренер: Нико Ковач

Предыдущий матч команды Монако был сыгран против Штурм - 09.12.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Пари Сен-Жермен" - Монако онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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