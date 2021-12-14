Манчестер Сити - Лидс Юнайтед онлайн трансляция матча

Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Лидс Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лидс Юнайтед% своих матчей.

Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 51% матчей, Лидс Юнайтед выигрывает в 28% матчей.

Домашняя статистика Манчестер Сити в сезоне 6-1-1

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лидс Юнайтед.

Bernardo Silva лучший бомбардир Манчестер Сити с 7 голами. Raphinha забил 7 раз за Лидс Юнайтед

Команда Лидс Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Манчестер Сити (во всех соревнованиях).

Манчестер Сити выиграл 5 домашних матчей подряд.

В их последнюю встречу команда Лидс Юнайтед победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Лидс Юнайтед - 2.8.

Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Лидс Юнайтед's.

Команда Манчестер Сити выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лидс Юнайтед.

Год назад, Лидс Юнайтед была на 11 месте в таблице с 23 очками. Сейчас они на 15 месте с 16 очками.

Победителем прошлой встречи была команда Лидс Юнайтед.

Манчестер Сити забивает 2.51 гола, играя дома, а Лидс Юнайтед забивает 1.32 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Лидс Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лидс Юнайтед% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Манчестер Сити и Лидс Юнайтед 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Лидс Юнайтед - 1.4.

Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Лидс Юнайтед выигрывает в 28%.

Выездная статистика Лидс Юнайтед в сезоне 1-3-4

Команда Лидс Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.

Gabriel Jesus отдал больше всего передач в Манчестер Сити с 6 передачами. Patrick Bamford лучший распасовщик Лидс Юнайтед (2 передач)

Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 1, команда Лидс Юнайтед выиграла 2, 2 ничьи.

Манчестер Сити забивает 1.6 гола за матч против команды Лидс Юнайтед, а Лидс Юнайтед забивает 1.2 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).

Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Манчестер Сити выиграл последние 6 матчи в Премьер-лига.

Манчестер Сити пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Лидс Юнайтед не забивает в 2 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Манчестер Сити не забивает в 2 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Игры прошлого года: 1-2 (Манчестер Сити дома) и 1-1 (Лидс Юнайтед дома).

Вы знали, что Манчестер Сити забил 21% голов между минутами 0-15?

Вы знали, что Лидс Юнайтед забил 29% голов между минутами 16-30?

Во время последних 15 встреч, Манчестер Сити выиграла 4 раз. также было 5 ничей, и Лидс Юнайтед выиграла 6 раза.

За последние 8 встреч когда Манчестер Сити команда играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 2 раз, 4 сыграли вничью и 2 победы команды Лидс Юнайтед.