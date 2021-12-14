  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Манчестер Сити - Лидс Юнайтед Смотреть онлайн
В тренде

Манчестер Сити - Лидс Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 14 декабря 2021, 22:00 - Этихад
Главный судья: Пол Тирни
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
3 - 0
Обновить
48'
Лидс Юнайтед
Лидс
Ход матча
8' Филип Фоден 13' Джек Грилиш 20' Джуниор Фирпо 32' Де Брeйне, Кевин 38' Джейми Шеклтон Вышел: Матеуш Клич 40' Рубен Диаш
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
40%
Ничья
30%
Лидс Юнайтед
30%
П1: 1.36 Х: 4.51 П2: 11.60
П1: 1.33 Х: 4.33 П2: 9.50
П1: 1.36 Х: 4.51 П2: 11.60
П1: 1.36 Х: 4.51 П2: 11.60
П1: 1.40 Х: 4.10 П2: 8.80
Интересные факты
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Лидс Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лидс Юнайтед% своих матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 51% матчей, Лидс Юнайтед выигрывает в 28% матчей.
  • Домашняя статистика Манчестер Сити в сезоне 6-1-1
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лидс Юнайтед.
  • Bernardo Silva лучший бомбардир Манчестер Сити с 7 голами. Raphinha забил 7 раз за Лидс Юнайтед
  • Команда Лидс Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Манчестер Сити (во всех соревнованиях).
  • Манчестер Сити выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • В их последнюю встречу команда Лидс Юнайтед победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Лидс Юнайтед - 2.8.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Лидс Юнайтед's.
  • Команда Манчестер Сити выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лидс Юнайтед.
  • Год назад, Лидс Юнайтед была на 11 месте в таблице с 23 очками. Сейчас они на 15 месте с 16 очками.
  • Победителем прошлой встречи была команда Лидс Юнайтед.
  • Манчестер Сити забивает 2.51 гола, играя дома, а Лидс Юнайтед забивает 1.32 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Лидс Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лидс Юнайтед% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Сити и Лидс Юнайтед 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Лидс Юнайтед - 1.4.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Лидс Юнайтед выигрывает в 28%.
  • Выездная статистика Лидс Юнайтед в сезоне 1-3-4
  • Команда Лидс Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Gabriel Jesus отдал больше всего передач в Манчестер Сити с 6 передачами. Patrick Bamford лучший распасовщик Лидс Юнайтед (2 передач)
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 1, команда Лидс Юнайтед выиграла 2, 2 ничьи.
  • Манчестер Сити забивает 1.6 гола за матч против команды Лидс Юнайтед, а Лидс Юнайтед забивает 1.2 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Манчестер Сити выиграл последние 6 матчи в Премьер-лига.
  • Манчестер Сити пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Лидс Юнайтед не забивает в 2 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Сити не забивает в 2 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 1-2 (Манчестер Сити дома) и 1-1 (Лидс Юнайтед дома).
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 21% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Лидс Юнайтед забил 29% голов между минутами 16-30?
  • Во время последних 15 встреч, Манчестер Сити выиграла 4 раз. также было 5 ничей, и Лидс Юнайтед выиграла 6 раза.
  • За последние 8 встреч когда Манчестер Сити команда играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 2 раз, 4 сыграли вничью и 2 победы команды Лидс Юнайтед.
  • В Премьер-лига, Манчестер Сити одержала 3 домашних побед подряд.
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Сити
0
Побед
2
Игр
1
Побед
Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
03.10.2020 - 19:15 Лидс Юнайтед 1 - 1 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 19:45 РБ Лейпциг 2 - 1 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 19:30 Уотфорд 1 - 3 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 22:15 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Показать больше
Последние матчи - Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Челси 3 - 2 Завершен Лидс Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
05.12.2021 - 16:00 Лидс Юнайтед 2 - 2 Завершен Брентфорд Н
Чемпионат Англии 2021/2022
30.11.2021 - 22:15 Лидс Юнайтед 1 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2021/2022
27.11.2021 - 19:30 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 0 Завершен Лидс Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
21.11.2021 - 18:30 Тоттенхэм 2 - 1 Завершен Лидс Юнайтед П
Показать больше
Новости команд
Главные события
Рубен Диаш
40'
38'
Джейми Шеклтон
Вышел: Матеуш Клич
ГООЛ! Де Брeйне, Кевин
32'
20'
Джуниор Фирпо
ГООЛ! Джек Грилиш
13'
ГООЛ! Филип Фоден
8'
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
40%
Ничья
30%
Лидс Юнайтед
30%
П1: 1.36 Х: 4.51 П2: 11.60
П1: 1.33 Х: 4.33 П2: 9.50
П1: 1.36 Х: 4.51 П2: 11.60
П1: 1.36 Х: 4.51 П2: 11.60
П1: 1.40 Х: 4.10 П2: 8.80
Составы команд
31
Эдерсон
15
Ляпорт, Эмерик
4
Рубен Диаш
16
Джон Стоунз
17
Александр Зинченко
20
Силва, Бернардо
16
Родри
17
Де Брeйне, Кевин
47
Филип Фоден
14
Джек Грилиш
26
Махрез, Рияд
23
Иллан Меслиер
46
Джейми Шеклтон
2
Айлинг, Люк
14
Диего Льоренте
3
Джуниор Фирпо
15
Стюарт Даллас
4
Forshaw, Adam
19
Рафинья
16
Тайлер Робертс
22
Джек Харрисон
20
Даниэль Джеймс
Стартовый состав
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
    8
  • 14
    Джек Грилиш
    Полузащитник
    13
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
    32
  • 15
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
    40
  • 16
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 20
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 19
    Рафинья
    Защитник
  • 16
    Тайлер Робертс
    Нападающий
  • 22
    Джек Харрисон
    Полузащитник
  • 15
    Стюарт Даллас
    Полузащитник
  • 4
    Forshaw, Adam
    Полузащитник
  • 46
    Джейми Шеклтон
    38
  • 2
    Айлинг, Люк
    Защитник
  • 14
    Диего Льоренте
    Защитник
  • 3
    Джуниор Фирпо
    20
  • 23
    Иллан Меслиер
Запасные игроки
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 80
    Palmer, Cole
    Полузащитник
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 97
    Wilson Esbrand, Josh
    Защитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 56
    Riley, Conrad Egan
    Защитник
  • 37
    Drameh, Cody
    Защитник
  • 35
    Cresswell, Charlie
    Защитник
  • 38
    Саммервиль, Крисенсио
    Нападающий
  • 13
    Klaesson, Kristoffer
    Вратарь
  • 42
    Greenwood, Sam
    Защитник
  • 30
    Джо Гелхардт
  • 43
    Матеуш Клич
  • 45
    Маккарон, Лиам
    Нападающий
  • 47
    Jenkins, Jack
    Полузащитник
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Марсело Бьелса
Статистика матча
5
Удары в створ
1
4
Блокировано ударов
1
Сейвы
2
65%
Владение мячом
35%
4
Удары мимо
5
Штрафные
2
3
Угловые
2
Фолы
5
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Замена
Так же Гелхардт появился на поле вместо Джеймса.
Замена
Гюндоган в перерыве заменил Силву.
Манчестер Сити полностью деклассировал соперника в первом тайме. Вторая половина встречи превращается в формальность.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Де Брёйне хотел забить дальним ударом. Не удалось.
45'
Инфо
Добавлено 3 минуты.
43'
Эйлинг в самоотверженном подкате блокирует удар Фодена.
41'
Фоден нанёс коварный удар из-под Эйлинга. Не хватило точности.
40'
Желтая карточка
Диаш получает предупреждение.
37'
Замена
Шаклтон не сможет продолжить игру в связи с повреждением. Вместо него на поле выйдет Клих.
32'
Гоооол!!!
Де Брёйне реализует выход один на один с голкипером, тем самым доводит счёт до разгромного!
28'
Мелье здорово играет в рамке, фиксируя мяч в руках после мощного выстрела Де Брёйне.
25'
Льоренте прерывает передачу Фодена, следовавшую в штрафную площадь.
20'
Желтая карточка
Фирпо не по правилам остановил проход Мареза к воротам.
18'
Грилиш затянул с ударом и упустил отличную возможность забить.
15'
Лапорт ударом слёта посылает мяч на трибуны.
13'
Гоооол!!!
Горожане удваивают преимущество! Грилиш головой отправляет мяч в сетку после ювелирной навесной передачи в исполнении Мареза.
12'
Попытка Де Брёйне забить с дальней дистанции была заблокирована защитником.
8'
Гоооол!!!
Манчестер Сити открывает счёт! Фоден отличился весьма курьёзным голом.
7'
Опасный момент
Силва промахнулся из убийственной позиции!
4'
Эйлинг читает игру и перехватывает передачу Де Брёйне на набегающего Грилиша.
3'
Мелье справляется с ударом Грилиша из-за пределов штрафной.
2'
Удар Фодена блокирует один из защитников Лидса.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Манчестер Сити: Эдерсон – Зинченко, Лапорт, Диаш (к), Стоунз – Силва, Родри, Де Брёйне – Грилиш, Фоден, Марез.
Инфо
Стартовый состав Лидс Юнайтед: Мелье – Фирпо, Льоренте, Эйлинг (к), Шаклтон – Форшоу, Даллас, Робертс – Харрисон, Джеймс, Рафинья.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ Манчестер Сити – Лидс Юнайтед.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 21:00 - Сегодня Уэска Уэска 0 Жирона Жирона 1 Завершен 19:45 - Сегодня Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0 Завершен 19:30 - Сегодня Штутгарт Штутгарт 0 Бавария Бавария 5 Завершен 19:00 - Сегодня Зволле Зволле 4 Маастрихт Маастрихт 0 Завершен 19:00 - Сегодня Удинезе Удинезе 4 Кротоне Кротоне 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Манчестер Сити" - Лидс Юнайтед 14.12.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Лидс Юнайтед (Лидс) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 14.12.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Лидс Юнайтед (Лидс):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Лидс Юнайтед, тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Лидс Юнайтед в предыдущем футбольном матче 10.04.2021 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Марсело Бьелса разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Лидс Юнайтед можно посмотреть 14.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Лидс Юнайтед, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Вулверхэмптон - 11.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Лидс Юнайтед (Лидс)
Страна: Англия
Тренер: Марсело Бьелса

Предыдущий матч команды Лидс Юнайтед был сыгран против Челси - 11.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - Лидс Юнайтед онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен