Манчестер Сити - Лидс Юнайтед онлайн трансляция матча

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Лидс Юнайтед (Лидс) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Этихад.
Дата проведения матча: 14.12.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Лидс Юнайтед (Лидс):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Лидс Юнайтед, тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Лидс Юнайтед в предыдущем футбольном матче 10.04.2021 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Марсело Бьелса разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Вулверхэмптон - 11.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
Название: Лидс Юнайтед (Лидс)
Страна: Англия
Тренер: Марсело Бьелса
Предыдущий матч команды Лидс Юнайтед был сыгран против Челси - 11.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.
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