Арсенал - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Анонс матча Арсенал - Вест Хэм Юнайтед 15.12.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Арсенал (Лондон) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 15.12.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Арсенал (Лондон) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Вест Хэм Юнайтед и Арсенал в предыдущем футбольном матче 21.03.2021 закончилось со счетом: 3:3 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Дэвид Мойес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - Вест Хэм Юнайтед можно посмотреть 15.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Арсенал - Вест Хэм Юнайтед, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший поединок команды Арсенал был сыгран против "Саутгемптон" - 11.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)

Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895

Страна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



Предыдущий поединок команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против "Бернли" - 12.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Арсенал - Вест Хэм Юнайтед онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.