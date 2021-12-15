  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Арсенал - Вест Хэм Юнайтед Смотреть онлайн
В тренде

Арсенал - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 15 декабря 2021, 22:00 - Эмирейтс
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
0 - 0
Обновить
25'
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ход матча
11' Куфал, Владимир
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
33%
Ничья
33%
Вест Хэм Юнайтед
33%
П1: 2.56 Х: 2.56 П2: 3.74
П1: 2.40 Х: 2.50 П2: 3.25
П1: 2.56 Х: 2.56 П2: 3.74
П1: 2.56 Х: 2.56 П2: 3.74
П1: 2.55 Х: 2.55 П2: 3.75
Интересные факты
  • Год назад, Вест Хэм Юнайтед была на 10 месте в таблице с 23 очками. Сейчас они на 4 месте с 28 очками.
  • Команда Арсенал проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вест Хэм Юнайтед.
  • Арсенал выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 3, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 1, 1 ничьи.
  • Наиболее популярный результат в играх между Арсенал иВест Хэм Юнайтед, когда Арсенал играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Арсенал забивает 1.57 гола, играя дома, а Вест Хэм Юнайтед забивает 1.61 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Арсенал выигрывает первый тайм в 35% матчей, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 41% матчей.
  • Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Вест Хэм Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Albert Sambi Lokonga получил больше всего желтых карточек (4) в Арсенал. Declan Rice получил 4 в Вест Хэм Юнайтед.
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вест Хэм Юнайтед.
  • Арсенал не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • Команда Арсенал проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Вест Хэм Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Арсенал забивает 1.8 гола за матч против команды Вест Хэм Юнайтед, а Вест Хэм Юнайтед забивает 1.2 гола против команды Арсенал (в среднем).
  • У команды Вест Хэм Юнайтед серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Домашняя статистика Арсенал в сезоне 6-1-1
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Bukayo Saka отдал больше всего передач в Арсенал с 3 передачами. Jarrod Bowen лучший распасовщик Вест Хэм Юнайтед (4 передач)
  • Недавнее выступление команды Вест Хэм Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Арсенал.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Год назад, Арсенал была на 13 месте в таблице с 20 очками. Сейчас они на 6 месте с 26 очками.
  • Команда Вест Хэм Юнайтед выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (3-3)
  • Наиболее популярный счет между Арсенал и Вест Хэм Юнайтед 1-0. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Вест Хэм Юнайтед - 3.
  • В домашних матчах Арсенал не проигрывает Вест Хэм Юнайтед в последних 6 встречах.
  • Арсенал выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 41%.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Emile Smith-Rowe лучший бомбардир Арсенал с 5 голами. Michail Antonio забил 6 раз за Вест Хэм Юнайтед
  • Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Вест Хэм Юнайтед's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Вест Хэм Юнайтед - 1.4.
  • Вы знали, что Арсенал забил 5% голов между минутами 76-90? Это худший процент в лиге.
  • За последние 26 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 20 раз, 1 сыграла в ничью и 5 победы команды Вест Хэм Юнайтед. Разница голов 50-16 в пользу команды Арсенал.
  • Игры прошлого года: 2-1 (Арсенал дома) и 3-3 (Вест Хэм Юнайтед дома).
  • Вест Хэм Юнайтед не забивает в 3 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 52 встреч, команда Арсенал выиграла 34 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 97-39 в пользу команды Арсенал
  • Арсенал не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Последняя гостевая победа Вест Хэм Юнайтед над Арсенал была в 2015
  • Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 29% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Арсенал забил 29% голов между минутами 16-30?
  • В Премьер-лига, Арсенал одержала 4 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Арсенал забил 22% голов между минутами 0-15?
Прогноз на матч
Личные встречи
Арсенал
14
Побед
20
Игр
2
Побед
Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 Вест Хэм Юнайтед 3 - 3 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
19.09.2020 - 21:45 Арсенал 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
07.03.2020 - 17:00 Арсенал 0 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
07.03.2020 - 16:45 Арсенал 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Арсенал 3 - 0 Завершен Саутгемптон В
Чемпионат Англии 2021/2022
06.12.2021 - 22:00 Эвертон 2 - 1 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.12.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021/2022
27.11.2021 - 14:30 Арсенал 2 - 0 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Арсенал П
Показать больше
Последние матчи - Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
12.12.2021 - 16:00 Бернли 0 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед Н
Лига Европы 2021/2022
09.12.2021 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 0 - 1 Завершен Динамо П
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 14:30 Вест Хэм Юнайтед 3 - 2 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 21:30 Вест Хэм Юнайтед 1 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Показать больше
Главные события
11'
Куфал, Владимир
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
33%
Ничья
33%
Вест Хэм Юнайтед
33%
П1: 2.56 Х: 2.56 П2: 3.74
П1: 2.40 Х: 2.50 П2: 3.25
П1: 2.56 Х: 2.56 П2: 3.74
П1: 2.56 Х: 2.56 П2: 3.74
П1: 2.55 Х: 2.55 П2: 3.75
Составы команд
32
Рамсдейл, Аарон
6
Киран Тирни
22
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
4
Бен Уайт
18
Такехиро Томиясу
35
Мартинелли, Габриэль
34
Гранит Джака
5
Томас Парти
7
Букайо Сака
10
Мартин Эдегор
9
Александр Лаказетт
1
Лукаш Фабяньски
5
Куфал, Владимир
15
Крейг Доусон
23
Исса Диоп
26
Артур Масуаку
28
Соуцек, Томаш
41
Деклан Райс
20
Джаррод Боуэн
10
Ланзини, Мануэль
11
Пабло Форнальс
9
Майкл Антонио
Стартовый состав
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
  • 10
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 5
    Томас Парти
    Полузащитник
  • 7
    Букайо Сака
  • 6
    Киран Тирни
    Полузащитник
  • 22
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 4
    Бен Уайт
  • 18
    Такехиро Томиясу
  • 32
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
  • 9
    Майкл Антонио
    Полузащитник
  • 20
    Джаррод Боуэн
    Нападающий
  • 10
    Ланзини, Мануэль
    Полузащитник
  • 11
    Пабло Форнальс
    Полузащитник
  • 28
    Соуцек, Томаш
    Полузащитник
  • 41
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 5
    Куфал, Владимир
    Защитник
    11
  • 15
    Крейг Доусон
  • 23
    Исса Диоп
    Защитник
  • 26
    Артур Масуаку
    Защитник
  • 1
    Лукаш Фабяньски
Запасные игроки
  • 18
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
  • 23
    Самби Локонга, Альберт-Мбойо
    Полузащитник
  • 19
    Николя Пепе
    Нападающий
  • 33
    Okwonko, Arthur
    Вратарь
  • 30
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
  • 15
    Мэйтленд-Найлз, Энсли
    Полузащитник
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 20
    Тавареш, Нуну
    Защитник
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 13
    Власич, Никола
    Полузащитник
  • 16
    Нобл, Марк
    Полузащитник
  • 33
    Алекс Крал
  • 22
    Мохамед Саид Бенрахма
    Полузащитник
  • 50
    Ashby, Harrison
    Защитник
  • 23
    Альфонс Ареола
    Вратарь
  • 42
    Alese, Aji
    Защитник
  • 40
    Око-Флекс, Армстронг
    Нападающий
Тренеры
  • Arteta, Mikel
  • Дэвид Мойес
Статистика матча
4
Штрафные
2
2
Фолы
4
Удары мимо
1
ЖК
1
51%
Владение мячом
49%
1
Блокировано ударов
1
Угловые
1
Live Zone
Трансляция
24'
Сака подбирал ногу для удара на правом фланге штрафной, но напоролся на ногу Масуаку, атаковавшего отбором со спины.
22'
Команды грешат потерями мяча в центре поля, вот никому темп набрать и не удается.
20'
Антонио удержал в центральном круге Партея.
18'
Рамсдейл не дал закрутить мяч на голову Антонио подачей углового с правого фланга во вратарскую.
16'
Мартинелли перехватил заброс от соперников по правому флангу их атаки.
13'
Тирни исполнил неудачный перевод мяча между флангами на чужой половине.
12'
Цоуфал получил толчок в спину от Маринелли на правом фланге своей штрафной.
11'
Вынесена подача из штрафной от Эдегора со стандарта на левом фланге.
10'
Желтая карточка
Тирни при продвижении к лицевой на левом фланге напоролся на локоть Цоуфала, после чего началась потасовка.
8'
Ляказетт был сбит Райсом при продвижении к чужой штрафной через центральную зону.
7'
Лансини сбросил мяч перед чужой штрафной под удар Доусону, но защитник сходу пробил неудачно.
6'
Лансини на левом фланге атаки пробросил мяч мимо Партея, после чего был сбит.
4'
Диоп у центральной линии снял в аут верховой мяч с ноги у Сака.
2'
Хозяева не спешат обострять, катая мяч по своей половине.
1'
Вест Хэм предпочитает не нагнетать прессингом на старте.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ареола, Алисе, Эшби, Нобл, Крал, Ярмоленко, Бенрахма, Око-Флекс.
Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку — Соучек, Райс — Боуэн, Лансини, Форнальс — Антонио.
Запасные: Оконкво, Холдинг, Тавареш, Смит-Роу, Мэйтленд-Найлз, Локонга, Эльнени, Пепе, Нкетиа.
Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Габриэль, Тирни — Сака, Партей, Джака, Мартинелли — Эдегор — Ляказетт.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 17-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Эмирейтс" (Лондон, Англия) сыграют лондонские Арсенал и Вест Хэм.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 19:45 - Сегодня Мехелен Мехелен 4 Гент Гент 3 Завершен 19:45 - Сегодня Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем 0 Юнион Сент-Жилуаз Юнион Сент-Жилуаз 2 Завершен 19:30 - Сегодня Боруссия Боруссия 2 Айнтрахт Айнтрахт 3 Завершен 19:00 - Сегодня Кальяри Кальяри 3 Читтаделла Читтаделла 1 Завершен 19:00 - Сегодня Витесс Витесс 2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Арсенал - Вест Хэм Юнайтед 15.12.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Арсенал (Лондон) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 15.12.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Арсенал (Лондон) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Вест Хэм Юнайтед и Арсенал в предыдущем футбольном матче 21.03.2021 закончилось со счетом: 3:3 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Дэвид Мойес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - Вест Хэм Юнайтед можно посмотреть 15.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Арсенал - Вест Хэм Юнайтед, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команды Арсенал был сыгран против "Саутгемптон" - 11.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Предыдущий поединок команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против "Бернли" - 12.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Арсенал - Вест Хэм Юнайтед онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен