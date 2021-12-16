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Ливерпуль - Ньюкасл онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 16 декабря 2021, 22:00 - Энфилд
Главный судья: Майк Дин
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
2 - 1
Обновить
61'
Ньюкасл
Ньюкасл
Ход матча
7' Джонджо Шелви 15' Льюис Джамал Вышел: Мэтт Ритчи 21' Диого Жота 25' Мохамед Салах 45' Жоэлинтон
55' Райан Фрейзер
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
33%
Ничья
33%
Ньюкасл
33%
П1: 1.32 Х: 4.33 П2: 16.80
П1: 1.30 Х: 3.40 П2: 13.00
П1: 1.32 Х: 4.33 П2: 16.80
П1: 1.32 Х: 4.33 П2: 16.80
П1: 1.25 Х: 4.90 П2: 15.50
Интересные факты
  • Год назад, Ньюкасл Юнайтед была на 15 месте в таблице с 19 очками. Сейчас они на 19 месте с 10 очками.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Ньюкасл Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Ливерпуль выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Ливерпуль забивает 2 гола за матч против команды Ньюкасл Юнайтед, а Ньюкасл Юнайтед забивает 1 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Ньюкасл Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 5-3-0
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Ньюкасл Юнайтед's.
  • Mohamed Salah лучший бомбардир Ливерпуль с 14 голами. Callum Wilson забил 6 раз за Ньюкасл Юнайтед
  • Команда Ньюкасл Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Ньюкасл Юнайтед не выиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Ньюкасл Юнайтед - 3.
  • В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Ньюкасл Юнайтед в последних 26 встречах.
  • Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Ньюкасл Юнайтед 1-1. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 20%.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ньюкасл Юнайтед.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 18 домашних матчах.
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 3, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 0, 2 ничьи.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 7 матчей.
  • Ливерпуль забивает 1.57 гола, играя дома, а Ньюкасл Юнайтед забивает 0.85 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Ньюкасл Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 41% матчей, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 20% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Ньюкасл Юнайтед - 1.8.
  • Выездная статистика Ньюкасл Юнайтед в сезоне 0-3-5
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ньюкасл Юнайтед.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 35 матчах.
  • Ливерпуль выиграл последние 5 матчи в Премьер-лига.
  • Ливерпуль не забивает в 0 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 53 встреч, команда Ливерпуль выиграла 30 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 107-57 в пользу команды Ливерпуль
  • Последняя гостевая победа Ньюкасл Юнайтед над Ливерпуль была в 1994
  • Игры прошлого года: 1-1 (Ливерпуль дома) и 0-0 (Ньюкасл Юнайтед дома).
  • Ньюкасл Юнайтед не забивает в 3 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 27 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 21 раз, 5 сыграла в ничью и 1 победы команды Ньюкасл Юнайтед. Разница голов 64-23 в пользу команды Ливерпуль.
  • Вы знали, что Ньюкасл Юнайтед забил 29% голов между минутами 31-45?
  • В Премьер-лига, Ливерпуль одержала 3 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 22% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
Ливерпуль
9
Побед
19
Игр
3
Побед
Ньюкасл
Чемпионат Англии 2020/2021
24.04.2021 - 14:30 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Ньюкасл
Чемпионат Англии 2020/2021
30.12.2020 - 21:45 Ньюкасл 0 - 0 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021
26.07.2020 - 18:00 Ньюкасл 1 - 3 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
14.09.2019 - 14:30 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Ньюкасл
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Астон Вилла В
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Милан 1 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 22:15 Эвертон 1 - 4 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
27.11.2021 - 17:00 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Саутгемптон В
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Последние матчи - Ньюкасл
Чемпионат Англии 2021/2022
12.12.2021 - 16:00 Лестер Сити 4 - 0 Завершен Ньюкасл П
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершен Бернли В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.11.2021 - 21:30 Ньюкасл 1 - 1 Завершен Норвич Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
27.11.2021 - 14:30 Арсенал 2 - 0 Завершен Ньюкасл П
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Ньюкасл 3 - 3 Завершен Брентфорд Н
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Новости команд
Главные события
55'
Райан Фрейзер
45'
Жоэлинтон
ГООЛ! Мохамед Салах
25'
ГООЛ! Диого Жота
21'
15'
Льюис Джамал
Вышел: Мэтт Ритчи
7'
Джонджо Шелви ГООЛ!
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
33%
Ничья
33%
Ньюкасл
33%
П1: 1.32 Х: 4.33 П2: 16.80
П1: 1.30 Х: 3.40 П2: 13.00
П1: 1.32 Х: 4.33 П2: 16.80
П1: 1.32 Х: 4.33 П2: 16.80
П1: 1.25 Х: 4.90 П2: 15.50
Составы команд
1
Алиссон
26
Эндрю Робертсон
6
Ибраима Конате
32
Жоэль Матип
66
Александер-Арнолд, Трент
6
Тьяго Алькантара
14
Джордан Хендерсон
15
Алекс Окслейд-Чемберлен
10
Садио Мане
21
Диого Жота
11
Мохамед Салах
1
Мартин Дубравка
19
Манкильо, Хави
22
Фабиан Шер
6
Ласкеллес, Джамаал
12
Льюис Джамал
23
Мерфи, Джакоб
8
Джонджо Шелви
14
Гайден, Исаак
21
Райан Фрейзер
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен, Аллан
Стартовый состав
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 21
    Диого Жота
    21
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
    25
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 7
    Жоэлинтон
    Нападающий
    45
  • 10
    Сен-Максимен, Аллан
    Нападающий
  • 23
    Мерфи, Джакоб
    Полузащитник
  • 8
    Джонджо Шелви
    Полузащитник
    7
  • 14
    Гайден, Исаак
    Полузащитник
  • 21
    Райан Фрейзер
    Полузащитник
    55
  • 19
    Манкильо, Хави
    Защитник
  • 22
    Фабиан Шер
  • 6
    Ласкеллес, Джамаал
    Защитник
  • 12
    Льюис Джамал
    15
  • 1
    Мартин Дубравка
    Вратарь
Запасные игроки
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 97
    Pitaluga, Marcelo
    Вратарь
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 20
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 11
    Мэтт Ритчи
    Полузащитник
  • 34
    Гэйл, Дуайт
    Нападающий
  • 36
    Шон Лонгстафф
  • 2
    Киран Кларк
  • 16
    Джеффри Хендрик
    Полузащитник
  • 28
    Джозеф Уиллок
    Полузащитник
  • 24
    Мигель Альмирон
    Полузащитник
  • 9
    Вилсон, Каллум
    Нападающий
  • 26
    Карл Дарлоу
    Вратарь
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Эдди Хау
Статистика матча
76%
Владение мячом
24%
4
Удары в створ
2
1
Сейвы
2
4
Штрафные
6
1
Офсайды
1
5
Фолы
3
5
Удары мимо
1
7
Угловые
2
Блокировано ударов
ЖК
2
Live Zone
Трансляция
57'
Удар Мерфі (Ньюкасл) з лінії штрафного майданчика пролетів поруч із лівою стійкою.
56'
Мане (Ліверпуль) головою скинув у центр після навісу Александера-Арнольда зі стандарту - Дубравка забрав м'яч до рук.
55'
Желтая карточка
Окслейд-Чемберлен (Ліверпуль) розігнав контрнаступ, а Фрейзер не за правилами її зірвав. Жовта для півзахисника.
49'
Уголовой
Подачу Александра-Арнольда (Ліверпуль) від кута поля було винесено зі штранфої зони "сорок".
47'
Аліссон (Ліверпуль) забрав до рук м'який навіс Мерфі з правого флангу.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Шокували "сороки" господарів своїм швидким голом. Пізніше навіть створили кілька моментів, проте все одно на рахунку "Ліверпуля" набагато більше нагод, в тому числі і гольових. "Мерсісайдці" постійно тиснуть, а "Ньюкасл" сподівається на контратаки. За ударами 12:2 - як висновок, у кого краще виходить.
Свисток
Перерва!
45+2'
Жоелінтон (Ньюкасл) зірвав контратаку господарів, за що отримав попередження.
45'
Инфо
Дві хвилини компенсував арбітр до першого тайму.
45'
Матіп (Ліверпуль) м'яким ударом головою пробив у правий кут, але Дубравка забрав цей удар до рук.
42'
Спочатку Фрейзер виніс м'яч після подачі Александера-Арнольда, а потім Шер вибив навіс Матіпа. Продовжують насідати господарі.
40'
Робертсон (Ліверпуль) з правого флангу виконував кутовий (хоча зазвичай Александер-Арнольд), але не зміг підняти м'яч.
35'
Опасный момент
Знову Салаха (Ліверпуль) вивели на ударну позицію. Окслейд-Чемберлен закинув вперед на Мохамеда, він головою продовжив собі на хід і з близької відстані правою пробив повз ворота.
34'
Салах (Ліверпуль) зовнішньою частиною стопи прострілив на Мане у штрафний майданчик, але Шер вибив.
32'
Жота (Ліверпуль) з лету пробив з меж штрафного майданчика - вище воріт.
Инфо
Також Салах (Ліверпуль) повторив рекорд Джеймі Варді, який теж 15 матчів поспіль в чемпіонаті Англії робив результативну дію.
Инфо
Окрім того, що Салах вчетверте поспіль забив "Ньюкаслу" на "Енфілді", це уже 15-й гол єгиптянина у поточному сезоні АПЛ.
25'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! А ось помилка "сорок" стала результативною! Шелві віддав пас назад, але м'яч перехопив Мане і вискочив сам на сам, програвши дуель Дубравці. Відразу на добиванні був Салах, який вражав вже порожні ворота.
23'
Опасный момент
Тьяго (Ліверпуль) помилився в центрі поля і віддав передачі на Сен-Максімена. Француз перехопив цей м'яч, втік в контратаку і пробив низом, але Аліссон парирував!
21'
Гоооол!!!
ГОООООООЛ! "Ліверпуль" зрівняв рахунок! Мане з правого флангу навісив на дальню ліву стійку, Жота з тієї зони пробив головою, але Дубравка потягнув! Уже з добивання забив португалець, адже голкіпер лежав на газоні. Ще й під час взяття воріт Хейден теж перебував на газоні наподалік від Жоти - постраждав в ігровому єдиноборстві. Арбітр гру не зупинив.
19'
Опасный момент
Жота (Ліверпуль) увіійшов у штрафний майданчик і пробив упритул із лівою стійкою - м'яч влучив у зовнішню сітку воріт.
16'
Уголовой
Після подачі від кута поля Конате (Ліверпуль) головою пробив повз ворота.
15'
Замена
Травма спричинила заміну. Замість Льюїса вийшов Рітчі (Ньюкасл).
15'
Знову у наступі господарі "мерсісайдці". Діагональ з правого флангу від Хендерсона дійшла до голови Робертсона у лівій частині штрафного майданчика, але скидання шотландців винесли захисники "сорок".
10'
Офсайд
Мане (Ліверпуль) влучив у стійку, але пробив уже з положення "поза грою".
Инфо
Своєму колишньому клубу забив Джонджо Шелві.
7'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! "Ньюкасл"!!! "Ліверпуль" атакував, проте все дійшло до швидкого контраступу "сорок". Після навісу гостей до штрафного майданчика Тьяго виніс м'яч, а Шелві був першим на підбиранні, прийняв круглий снаряд і з метрів 22-х поставив точно в лівий кут воріт!
6'
Инфо
Жота (Ліверпуль) з меж штрафного майданчика пробив з розвороту - Дубравка витягнув цей удар низом.
2'
Першими в атаку пішли господарі. Навіс Александра-Арнольда (Ліверпуль) до штрафного майданчика був вибитий.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Ліверпуль": Аліссон - Александер-Арнольд, Матіп, Конате, Робертсон - Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Тьяго - Салах, Жота, Мане.
"Ньюкасл": Дубравка - Манкільйо, Шер, Ласселс, Льюїс - Мерфі, Шелві, Хейден, Фрейзер - Жоелінтон, Сен-Максімен.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 17-го туру АПЛ, в якому "Ліверпуль" прийме "Ньюкасл".
Свисток
Матч начался
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Анонс матча "Ливерпуль" - Ньюкасл 16.12.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Ньюкасл (Ньюкасл) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 16.12.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Ньюкасл (Ньюкасл):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Ливерпуль" и Ньюкасл в предыдущем футбольном матче 24.04.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Эдди Хау разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Ньюкасл можно посмотреть 16.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Ньюкасл, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Астон Вилла - 11.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Ньюкасл (Ньюкасл)
Год основания Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Страна: Англия
Тренер: Стив Брюс

Предыдущий поединок команды Ньюкасл был сыгран против Лестер Сити - 12.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Лестер Сити.

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - Ньюкасл онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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