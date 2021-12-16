Ливерпуль - Ньюкасл онлайн трансляция матча

Год назад, Ньюкасл Юнайтед была на 15 месте в таблице с 19 очками. Сейчас они на 19 месте с 10 очками.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Ньюкасл Юнайтед (во всех соревнованиях).

Ливерпуль выиграл 5 домашних матчей подряд.

Ливерпуль забивает 2 гола за матч против команды Ньюкасл Юнайтед, а Ньюкасл Юнайтед забивает 1 гола против команды Ливерпуль (в среднем).

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Ньюкасл Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.

Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 5-3-0

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Ньюкасл Юнайтед's.

Mohamed Salah лучший бомбардир Ливерпуль с 14 голами. Callum Wilson забил 6 раз за Ньюкасл Юнайтед

Команда Ньюкасл Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Ньюкасл Юнайтед не выиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Ньюкасл Юнайтед - 3.

В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Ньюкасл Юнайтед в последних 26 встречах.

Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Ньюкасл Юнайтед 1-1. 7 игры закончились с этим результатом.

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 20%.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ньюкасл Юнайтед.

Ливерпуль не проигрывает в последних 18 домашних матчах.

Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 3, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 0, 2 ничьи.

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 7 матчей.

Ливерпуль забивает 1.57 гола, играя дома, а Ньюкасл Юнайтед забивает 0.85 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Ньюкасл Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 41% матчей, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 20% матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Ньюкасл Юнайтед - 1.8.

Выездная статистика Ньюкасл Юнайтед в сезоне 0-3-5

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ньюкасл Юнайтед.

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 35 матчах.

Ливерпуль выиграл последние 5 матчи в Премьер-лига.

Ливерпуль не забивает в 0 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 53 встреч, команда Ливерпуль выиграла 30 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 107-57 в пользу команды Ливерпуль

Последняя гостевая победа Ньюкасл Юнайтед над Ливерпуль была в 1994

Игры прошлого года: 1-1 (Ливерпуль дома) и 0-0 (Ньюкасл Юнайтед дома).

Ньюкасл Юнайтед не забивает в 3 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

За последние 27 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 21 раз, 5 сыграла в ничью и 1 победы команды Ньюкасл Юнайтед. Разница голов 64-23 в пользу команды Ливерпуль.

Вы знали, что Ньюкасл Юнайтед забил 29% голов между минутами 31-45?

В Премьер-лига, Ливерпуль одержала 3 домашних побед подряд.