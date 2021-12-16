Ливерпуль - Ньюкасл онлайн трансляция матча

Матч между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Ньюкасл (Ньюкасл) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Энфилд.
Дата проведения матча: 16.12.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Ньюкасл (Ньюкасл):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Ливерпуль" и Ньюкасл в предыдущем футбольном матче 24.04.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Эдди Хау разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Астон Вилла - 11.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".
Название: Ньюкасл (Ньюкасл)
Год основания Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Страна: Англия
Тренер: Стив Брюс
Предыдущий поединок команды Ньюкасл был сыгран против Лестер Сити - 12.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Лестер Сити.
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