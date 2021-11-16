Украина - Сербия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Украина и командой Сербия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Молодежная сборная 2021/2022.
Дата проведения матча: 16.11.2021
Время начала матча: 18:00
История противостояний между командами Украина и командой Сербия:
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Украина, тогда как команда Сербия осталась с поражением. Столкновение Украина и Сербия в предыдущем футбольном матче 16.11.2021 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Украина
Страна: Украина
Предыдущий поединок команды Украина был сыгран против Сербия - 16.11.2021, в рамках турнира Молодежная сборная 2021/2022 и закончился победой команды Украина.
Название: Сербия
Страна: Сербия
Предыдущий поединок команды Сербия был сыгран против Украина - 16.11.2021, в рамках турнира Молодежная сборная 2021/2022 и закончился победой команды Украина.
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