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Украина - Сербия онлайн трансляция матча

Молодежная сборная - 16 ноября 2021, 18:00
Рейтинг матча:
Украина
2 - 1
Матч завершен
Сербия
Ход матча
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Украина
76%
Ничья
14%
Сербия
10%
Прогноз на матч
Личные встречи
Украина
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Сербия
Молодежная сборная 2021/2022
16.11.2021 - 18:00 Украина 2 - 1 Завершен Сербия
Молодежная сборная 2021/2022
03.09.2021 - 19:00 Сербия 0 - 1 Завершен Украина
Последние матчи - Украина
Молодежная сборная 2021/2022
16.11.2021 - 18:00 Украина 2 - 1 Завершен Сербия В
Молодежная сборная 2021/2022
11.11.2021 - 14:00 Македония 1 - 1 Завершен Украина Н
Молодежная сборная 2021/2022
12.10.2021 - 18:00 Украина 1 - 0 Завершен Фарерские острова В
Молодежная сборная 2021/2022
08.10.2021 - 19:30 Франция 5 - 0 Завершен Украина П
Молодежная сборная 2021/2022
07.09.2021 - 19:00 Украина 2 - 1 Завершен Армения В
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Последние матчи - Сербия
Молодежная сборная 2021/2022
16.11.2021 - 18:00 Украина 2 - 1 Завершен Сербия П
Молодежная сборная 2021/2022
03.09.2021 - 19:00 Сербия 0 - 1 Завершен Украина П
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Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Украина
76%
Ничья
14%
Сербия
10%
Трансляция
Напружений другий тайм від підопічних Ротаня. Українці відчутно підсіли у фізичному плані, проте серби не хотіли цим скористатися. Гості створили лише один небезпечний момент, який і завершився взяттям воріт - на більше вони не виявилися здатні. Українці дуже швидко відновили свою перевагу у рахунку завдяки індивідуальнийм діям Бондаренка і Судакова і виборили цю перемогу!
Свисток
Матч завершено! Збірна України U-21 заробляє три дуже важкі очки у Львові!
90+5'
Мудрик пробив дуже високо над воротами зі стандарту з метрів 22-х.
90+4'
Серби фолять біля свого штрафного майданчика! Можна виграти дорогоцінні секунди.
90+2'
Желтая карточка
Жовта для Михайленка. Поїхав півзахисник на мокрому газоні і грубо зіграв проти суперника. Взагалі дуже багато гравців сьогодні падали на полі "Арени Львів".
90+2'
Довге закидання вперед від сербів вийшло за лицьову лінію.
90'
Инфо
Ще шість хвилин зіграють команди! Арбітр теж хоче подивитися на цю гарячу кінцівку.
89'
Жовта для Джерлека. Серб не з тієї позиції намавгся виконати стандарт.
88'
Желтая карточка
Жовта для Кухаревича за неспортивну поведінку. Намагався трохи потягнути час нападник.
87'
Замена
Замість Бондаренка вийшов Алефіренко. Тепер капітанська пов'язка України U-21 перейшла до Сироти.
85'
Удар головою від Желізка - в руки голкіперу сербів.
83'
Замена
Заміна і у сербів. Замість Топича вйишов Мілованович.
83'
Замена
А Очеретько поміняв Судакова. Георгій після забитого голу відразу ж завалився на газон. Навіть приїхала спеціальна машина на поле, щоб забрати хавбека "Шахтаря".
82'
Замена
Кухаревич вийшов замість В'юнника. Дуже намагався форвард "Маріуполя" забити сьогодні, але так і не вийшло.
Инфо
Дебютний гол для Судакова у складі України U-21.
81'
Гоооол!!!
ГОООООООЛ! Серби ще більш вальяжно завершують матч. Бондаренко відібрав м'яч у Ераковича біля кутового прапорця гостей, віддав на Судакова, а той влучив у ближній кут з меж штрафного майданчика!
78'
Гоооол!!!
Пропускаємо... Після розіграшу ауту м'яч дійшов до Мітровича, який в дотик пробив після пасу Ераковича. Круглий снаряд влучив у Сича і відлетів у ворота. Можливо була рука при атаці гостей, але VAR немає на матчі.
77'
Бондаренко переоцінив швидкісні якості Мудрика і засильно віддав на хід. Михайло показує, що він просив в іншу зону. Проте найголовніше, що дуже повільно обидва повертаються вперед.
75'
Дальній удар від сербів - Трубін забрав м'яч до рук. Чи не вперше у другому таймі Анатолій вступив у гру.
71'
Замена
Замість Криськіва вийшов Желізко.
69'
Опасный момент
Прекрасна розрізна передача від Судакова на В'юнника, але нападник знову не зміг реалізувати момент: голкіпер прчитав удар і спіймав м'яч до рук.
67'
Замена
Замість Станича і Стефановича вийшли Джерлек і Мітрович.
66'
Мудрик на лівому фланзі один в один з суперником випустив м'яч за лицьову лінію.
63'
Тікали українці в контратаку, але Судаков затягнув з рішенням, а потім ще й віддав на Бондаренка в офсайд.
61'
Желтая карточка
Грубістю і відповів Маркович. Жовта за підкат ззаду проти Бондаренка.
59'
Желтая карточка
Грубо вкотився Криськів в суперника - жовта для українського півзахисника.
56'
Опасный момент
Мудрик на паузі віддав розрізну передачу на Вівчаренка, а той пробив у голкіпера - вчасно скоротив дистанцію Гордич.
55'
Ледь не наварили українці в центрі поля, але серби не дуже й то хочуть іти у пресинг.
54'
В'юнник з метрів 22-х пробив повз ворота. Зрізався м'яч з ноги нападника.
53'
Небезпечна передача на Степановича, але Сич відтіснив серба від м'яча після його невдалого прийому.
51'
Мудрик закинув по флангу на Вівчаренка, який прострілив на В'юнника, але той не зміг у боротьбі дістатися до м'яча.
50'
Передача на лівий фланг на Мудрика виявилася на думку лінійного рефері в офсайд. Хоча момент дуже суперечливий.
46'
Замена
Подвіійна заміна від сербів у перерві. Замість Пантовича і Мілосавлєвича вийшли Ступаревич і Лукич.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Майже весь тайм саме українська молодіжка володіла ініціативою. Виключенням були хіба що 10 хвилин у середині першої половини зустрічі, коли підопічні Ротаня підсіли, проте серби так і не змогли створити бодай один небезпений момент. А ось господарі "Арени Львів" постійно нагнітали, і не релізували кілька гольових епізодів, в тому числі і пенальті.
Свисток
Перерва у матчі!
45+1'
Незабитый пенальти
Бондаренко не забиває! Капітан української молодіжки сильно пробив у правий від себе кут, але Гордич потягнув цей удар! Тут не розіграли, правда і це не допомогло.
45'
Желтая карточка
Жовта для Шеховича за розмови і Станича за фол.
44'
Опасный момент
Пенальті! Арбітр призначає одинадцятиметровий у ворота сербів! Нарешті рефері покарав за жрстку гру гостей. Криськіва зрубали в коліно ззаду.
42'
Опасный момент
Сича вивели на ударну позицію в штрафному майданчику: правий захисник пробив точно і потужно у лівий кут, але воротар Гордич дотягнувся до м'яча.
41'
Знову Криськів знайшов собі шанс пробити лівою ногою - вийшло не краще, ніж першого разу: зовсім далеко від цілі.
36'
Забагато на себе взяв Мудрик. Побіг відразу на чотирьох суперників і втратив м'яч.
35'
Серби дуже грубо грають, а особливо центральні захисники. А от рефері дає боротися.
33'
Опасный момент
Ух ти, яка краса могла бути! В'юнник після навісу Сича з правого флангу пробив через себе, але м'яч опустився на сітку воріт.
Инфо
Руслан Ротань дуже нервується. Його крики навіть чути у трансляції.
31'
Опасный момент
І знову лівий фланг підопічних Ротаня активний: Вівчаренко увійшов до штрафного майданчика і пробив в дальній кут - голкіпер витягнув цей потужний постріл.
30'
Знову запустили Мудрика лівим флангом, Михайло включив швидкість і перегнав обох опонентів, але тпере вже передача на 11 метрів була перехоплена.
28'
Вівчаренко розрізною передачею з лівого флангу намагався знайти Криськіва, але центральні захисники випередили нашого нападника.
27'
Невдалим навісом відповів і Сич - правий захисник зібрної України не перебив першого суперника, влучивши в нього.
27'
Ще одна атака гостей, але Шехович навісив аж до кутового прапорця.
24'
Трохи підсіли українці. За останні хвилини збільшилася кількість помилок в обороні, проте поки серби цим не користуються.
24'
Желтая карточка
І ще й відразу жовту отримав Мілосавлєвич.
23'
Серби теж дали про себе знати. Мілосавлєвич пробив з метірв 18-ти дуже високо над воротами - вдарив під м'яч.
21'
Знову Мудрик взяв гру на себе і прекрасно вирізав шведою на Сича, котрий з гострого кута пробив над воротами.
19'
Опасный момент
Дуже хорошу комбінацію після вкидання з ауту розіграли українці. М'яч дійшов до Криськіва, котрий з неробочої лівою не влучив по воротах з лінії воротарської зони. Довго підбирав ногу, але так і не зміг належно пробити.
16'
Намагалися хитро розіграти стандарт підопічні Ротаня, але серби все прочитали і перехопили передачу у штрафний майданчик.
15'
Мудрик пійшов у слалом на чужій частині поля і змусив Честича на собі сфолити.
13'
Зловивли серби на помилці Бондаренка при вкиданні з аута. М'яч дійшов до Стевановича, який з-за меж штрафного майданчика м'яко пробив - Трубін на місці.
11'
Опасный момент
Міг відразу добити сербів і Судаков! Півзахисник виходив сам на сам з голкіпером, але відпустив від себе задалеко м'яч!
Инфо
Вже третій гол для Криськіва у цій кваліфікації - це половина всіх м'ячів збірної України.
9'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Україна відкриває рахунок! Трубін виніс на лівий фланг на Мудрика, Михайло пів поля протягнув м'яч і віддав на 11 метрів на Криськіва, який переправив пас у ворота!
8'
Удар Криськіва метрів з 23-х проскакав праворуч від стійки.
7'
Сич з парвого флангу навісив за бокову лінію.
6'
На чужій половині поля Мудрик віддав на суперника.
5'
Підопічні Ротаня з м'ячем. Українці неспішно починають атаку.
3'
Серби в атаці. Пантович навісив у бік правої стійки - Вівчаренко головою перевів м'яч за лицьову лінію.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Стали відомі склади команд:
Україна U-21: Трубін - Сич, Сирота, Батагов, Вівчаренко - Криськів, Бондаренко, Михайленко - Судаков, В'юнник, Мудрик.
Запасні господарів: Фесюн, Алефіренко, Боль, Ванат, Желізко, Капінус, Кухаревич, Очеретко, Таловєров.
Сербія U-21: Гордич - Еракович, Маркович, Честич, Шехович - Мілосавлєвич, Торіс, Станич - Пантович, Тедич, Стеванович.
Запасні гостей: Мікович, Мілованович, Павлович, Антонієвич, Джерлак, Лукич, Мітрович, Ступаревич, Янкович.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу шостого туру кваліфікації на молодіжне Євро-2023, в якому Україна U-21 прийме Сербію U-21.
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Комментарии(1)
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alex.belogubko (одесса)
16.11.2021 в 20:15
а могли заработать 6 очков --надо срочно увольнять Ротаня -на весну ждём тренера а не этого физрука -пустышку -гробит команду игра на нервах
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Анонс матча Украина - Сербия 16.11.2021, Молодежная сборная

Поединок между командой Украина и командой Сербия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Молодежная сборная 2021/2022.

Дата проведения матча: 16.11.2021
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Украина и командой Сербия:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Украина, тогда как команда Сербия осталась с поражением. Столкновение Украина и Сербия в предыдущем футбольном матче 16.11.2021 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Украина - Сербия можно посмотреть 16.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Молодежная сборная. Текстовую трансляцию матча Украина - Сербия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина
Страна: Украина

Предыдущий поединок команды Украина был сыгран против Сербия - 16.11.2021, в рамках турнира Молодежная сборная 2021/2022 и закончился победой команды Украина.

Команда гостей

Название: Сербия
Страна: Сербия

Предыдущий поединок команды Сербия был сыгран против Украина - 16.11.2021, в рамках турнира Молодежная сборная 2021/2022 и закончился победой команды Украина.

Следите за результатами матча Украина - Сербия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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