Лацио - Дженоа онлайн трансляция матча

Анонс матча Лацио - Дженоа 17.12.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой Лацио (Рим) и командой Дженоа (Генуя) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 17.12.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Лацио (Рим) и командой Дженоа (Генуя):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Лацио, тогда как команда Дженоа осталась с поражением. Столкновение Лацио и Дженоа в предыдущем футбольном матче 02.05.2021 закончилось с таким счетом: 4:3 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Маурицио Сарри и Андрей Шевченко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лацио (Рим)

Год основания Лацио (Рим): 1900

Страна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Предыдущий матч команды Лацио был сыгран против Сассуоло - 12.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Сассуоло.

Команда гостей

Название: Дженоа (Генуя)

Год основания Дженоа (Генуя): 1893

Страна: Италия

Тренер: Давиде Баллардини



Предыдущий матч команды Дженоа был сыгран против "Салернитана" - 14.12.2021, в рамках турнира Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды Дженоа.

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