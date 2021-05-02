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Лацио - Дженоа онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 17 декабря 2021, 19:30 - Олимпийский стадион
Главный судья: Лука Дж. Пайретто
Рейтинг матча:
Лацио
Рим
1 - 0
Обновить
46'
Дженоа
Генуя
Ход матча
30' Паоло Гильоне 36' Педро
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Лацио
31%
Ничья
31%
Дженоа
38%
П1: 2.03 Х: 2.63 П2: 5.71
П1: 2.00 Х: 2.40 П2: 5.00
П1: 2.03 Х: 2.63 П2: 5.71
П1: 2.03 Х: 2.63 П2: 5.71
П1: 2.17 Х: 2.55 П2: 5.00
Интересные факты
  • Лацио забивает 2.17 гола, играя дома, а Дженоа забивает 1.31 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Лацио лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • В домашних матчах Лацио не проигрывает Дженоа в последних 3 встречах.
  • Лацио выигрывает первый тайм в 38% матчей, Дженоа выигрывает в 16% матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Когда Дженоа проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Домашняя статистика Лацио в сезоне 5-2-1
  • Команда Лацио проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.
  • Ciro Immobile лучший бомбардир Лацио с 13 голами. Mattia Destro забил 7 раз за Дженоа
  • Из последних 5 встреч команда Лацио выиграла 3, команда Дженоа выиграла 1, 1 ничьи.
  • Дженоа не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Лацио забивает 2.6 гола за матч против команды Дженоа, а Дженоа забивает 1.6 гола против команды Лацио (в среднем).
  • У команды Дженоа серия из 4 матчей с 0 забитых мячей.
  • Дженоа без побед в последних 14 играх.
  • Когда Лацио проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Лацио получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Недавнее выступление команды Лацио в "Серия А" лучше, чем у команды Дженоа.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Команда Лацио проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).
  • Год назад, Дженоа была на 11 месте в таблице с 14 очками. Сейчас они на 18 месте с 10 очками.
  • В их последнюю встречу команда Лацио победила в 1 гол(а).
  • Дженоа не забивает в последних 4 матчах.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лацио и Дженоа - 4.2.
  • Наиболее популярный счет между Лацио и Дженоа 1-2. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Дженоа лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Лацио выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Дженоа выигрывает в 16%.
  • Лацио's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лацио и Дженоа - 1.4.
  • Выездная статистика Дженоа в сезоне 1-4-4
  • Команда Дженоа выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Лацио.
  • Luiz Felipe получил больше всего желтых карточек (5) в Лацио. Davide Biraschi получил 4 в Дженоа.
  • Победителем прошлой встречи была команда Лацио.
  • Дженоа проиграл 3 матчей подряд.
  • Дженоа не забивает в 4 из их 9 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Дженоа проиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • Лацио не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 33 встреч, команда Лацио выиграла 16 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Дженоа выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 60-41 в пользу команды Лацио
  • Игры прошлого года: 4-3 (Лацио дома) и 1-1 (Дженоа дома).
  • За последние 17 встреч когда команда Лацио играла дома, команда Лацио выиграла 10 раз, 1 сыграла в ничью и 6 победы команды Дженоа. Разница голов 38-20 в пользу команды Лацио.
  • Вы знали, что Лацио забил 24% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Дженоа забил 61% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Лацио
7
Побед
19
Игр
9
Побед
Дженоа
Чемпионат Италии 2020/2021
02.05.2021 - 13:30 Лацио 4 - 3 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2020/2021
03.01.2021 - 16:00 Дженоа 1 - 1 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2019/2020
23.02.2020 - 14:30 Дженоа 2 - 3 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2019/2020
29.09.2019 - 15:45 Лацио 4 - 0 Завершен Дженоа
Последние матчи - Лацио
Чемпионат Италии 2021/2022
12.12.2021 - 19:00 Сассуоло 2 - 1 Завершен Лацио П
Лига Европы 2021/2022
09.12.2021 - 22:00 Лацио 0 - 0 Завершен Галатасарай Н
Чемпионат Италии 2021/2022
05.12.2021 - 19:00 Сампдория 1 - 3 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2021/2022
02.12.2021 - 21:45 Лацио 4 - 4 Завершен Удинезе Н
Чемпионат Италии 2021/2022
28.11.2021 - 21:45 Наполи 4 - 0 Завершен Лацио П
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Последние матчи - Дженоа
Кубок Италии 2021/2022
14.12.2021 - 22:00 Дженоа 1 - 0 Завершен Салернитана В
Чемпионат Италии 2021/2022
10.12.2021 - 21:45 Дженоа 1 - 3 Завершен Сампдория П
Чемпионат Италии 2021/2022
05.12.2021 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Дженоа П
Чемпионат Италии 2021/2022
01.12.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 3 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2021/2022
28.11.2021 - 13:30 Удинезе 0 - 0 Завершен Дженоа Н
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Главные события
ГООЛ! Педро
36'
30'
Паоло Гильоне
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Лацио
31%
Ничья
31%
Дженоа
38%
П1: 2.03 Х: 2.63 П2: 5.71
П1: 2.00 Х: 2.40 П2: 5.00
П1: 2.03 Х: 2.63 П2: 5.71
П1: 2.03 Х: 2.63 П2: 5.71
П1: 2.17 Х: 2.55 П2: 5.00
Составы команд
23
Томас Стракоша
77
Адам Марусич
33
Франческо Ачерби
3
Луис Фелипе
23
Эльсеид Хюсай
88
Тома Башич
32
Данило Катальди
21
Сергей Милинкович-Савич
20
Заккагни, Маттиа
9
Педро
7
Фелипе Андерсон Гомес
57
Сальваторе Сиригу
3
Зиньо Ванхёсден
15
Vasquez, Johan
4
Доменико Кришито
18
Паоло Гильоне
27
Стефано Стураро
47
Милан Бадель
90
Понтанова, Маноло
50
Cambiaso, Andrea
19
Горан Пандев
23
Маттиа Дестро
Стартовый состав
  • 20
    Заккагни, Маттиа
    Полузащитник
  • 9
    Педро
    Полузащитник
    36
  • 7
    Фелипе Андерсон Гомес
  • 88
    Тома Башич
    Полузащитник
  • 32
    Данило Катальди
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Милинкович-Савич
    Полузащитник
  • 77
    Адам Марусич
    Полузащитник
  • 33
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 3
    Луис Фелипе
    Вратарь
  • 23
    Эльсеид Хюсай
    Защитник
  • 23
    Томас Стракоша
    Вратарь
  • 19
    Горан Пандев
    Нападающий
  • 23
    Маттиа Дестро
    Нападающий
  • 18
    Паоло Гильоне
    Нападающий
    30
  • 27
    Стефано Стураро
    Полузащитник
  • 47
    Милан Бадель
    Полузащитник
  • 90
    Понтанова, Маноло
    Полузащитник
  • 50
    Cambiaso, Andrea
    Полузащитник
  • 3
    Зиньо Ванхёсден
    Защитник
  • 15
    Vasquez, Johan
    Защитник
  • 4
    Доменико Кришито
    Защитник
  • 57
    Сальваторе Сиригу
    Вратарь
Запасные игроки
  • 31
    Мариус Адамонис
  • 10
    Луис Альберто
    Полузащитник
  • 27
    Moro, Raul
    Нападающий
  • 94
    Ведат Мурики
    Нападающий
  • 13
    Жан-Даниэль Акпа-Акпро
    Полузащитник
  • 6
    Лукас Лейва
    Полузащитник
  • 18
    Romero, Luka
    Полузащитник
  • 29
    Лаззари, Мануэль
    Полузащитник
  • 4
    Патрисио Габаррон
    Защитник
  • 26
    Стефан Раду
    Защитник
  • 25
    Пепе Рейна
    Вратарь
  • 28
    Андерсон, Андре
    Полузащитник
  • 35
    Андреначчи, Лоренцо
    Вратарь
  • 99
    Galdames, Pablo
    Полузащитник
  • 2
    Стефано Сабелли
    Защитник
  • 33
    Эрнани
    Нападающий
  • 14
    Бирачи, Давиде
    Защитник
  • 91
    Kallon, Yayah
    Нападающий
  • 20
    Калеб Экубан
    Нападающий
  • 94
    Абдулайе Туре
    Полузащитник
  • 5
    Масиэлло, Андреа
    Защитник
  • 13
    Бани, Маттиа
    Защитник
  • 1
    Адриан Шемпер
    Вратарь
  • 10
    Филиппо Мелегони
    Полузащитник
Тренеры
  • Маурицио Сарри
  • Андрей Шевченко
Статистика матча
50%
Владение мячом
50%
6
Штрафные
6
6
Фолы
6
2
Удары в створ
1
Угловые
1
Сейвы
1
2
Блокировано ударов
ЖК
1
1
Удары мимо
Live Zone
Трансляция
В первой половине матча Дженоа хорошо отыграл в атаке от силы минут семь после стартового свистка, после чего команда Шевченко, в которую вернулась очередная порция основных футболистов, даже не могла выйти из-под прессинга со своей половины поля. В итоге, гости доигрались до ошибки, пропустили, и теперь неясно, как собираются отыгрываться.
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 2 мин.
44'
Педро был сбит на правом фланге атаки фолом Портановы.
42'
Дженоа закрыли на ее половине поля, заставив играть наотмашь.
39'
Марушич получил отмашку от Дестро на левом фланге атаки.
36'
Гоооол!!!
ГОЛ! Андерсон перехватил пас Гильоне на Васкеса на левом фланге атаки, после чего ворвался в штрафную и выкатил под расстрел практически пустых ворот Педро!
35'
Уголовой
Стураро неудачно исполнил подачу с углового с левого фланга.
32'
Портанова был сбит Башичем на правом фланге атаки.
30'
Желтая карточка
Гильоне на полном ходу влетел в корпус Дзаканьи в центре поля.
28'
Пандев запорол контратаку неудачным приемом передачи с правого фланга в штрафную.
26'
Очередной навес с правого фланга от Гильоне был вынесен из штрафной.
24'
Хисай с правого фланга исполнил подачу на дальнюю штангу, но Дзаканьи не сумел качественно пробить слету.
22'
Штрафной заработал Педро на правом фланге.
20'
Педро не смог сохранить мяч в ногах во время дриблинга в центре чужой штрафной.
17'
Сергей грубо сыграл против Стураро в центре поля, после чего соперник не встает на ноги.
14'
Не пустили Андерсона на свидание, после заброса из глубины в центр штрафной.
12'
Гильоне подавал с правого фланга, но защитники сняли мяч с головы у Дестро.
10'
Камбиассо не стартовал под передачу Портановы на левый фланг.
9'
Дженоа возит мяч по своей половине, без особого стремления играть в атаку.
8'
Опасный момент
Педро на входе в правый фланг чужой штрафной ушел от Камбиассо, после чего крутил в дальний, но Сиригу потащил!
6'
Лацио старается удерживать мяч под прессингом соперников.
4'
Ачерби не дал Пандеву развернуться в центральном круге фолом.
2'
Сбил Пандева в центре поля Катальди в момент разворота соперника с мячом.
1'
Сергей в центре поля сбил Стураро.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Семпер, Андреаначчи, Сабелли, Мазьелло, Мелегони, Бани, Бираски, Экубан, Эрнани, Каллон, Туре, Гальдамес.
Дженоа: Сиригу — Ванхусден, Васкес, Кришито — Гильоне, Стураро, Бадель, Портанова Камбиассо — Дестро, Пандев.
Запасные: Рейна, Адамонис, Патрик, Лейва, Акпа-Акпро, Луис Альберто, Ромеро, Раду, Моро, Андерссон, Лаццари, Мурики.
Лацио: Стракоша — Хисай, Луис Фелипе, Ачерби, Марушич — Милинкович-Савич, Катальди, Башич — Андерсон, Педро, Дзаканьи.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Лука Пайретто (Турин, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 18-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона "Стадио Олимпико" (Рим, Италия) сыграют римский Лацио и генуэзский Дженоа.
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Комментарии(1)
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Сокира Пердуна (Североюжанск)
17.12.2021 в 19:31
Суши вёсла, Дженоа по ходу пьесы, приплыла
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Анонс матча Лацио - Дженоа 17.12.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой Лацио (Рим) и командой Дженоа (Генуя) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 17.12.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Лацио (Рим) и командой Дженоа (Генуя):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Лацио, тогда как команда Дженоа осталась с поражением. Столкновение Лацио и Дженоа в предыдущем футбольном матче 02.05.2021 закончилось с таким счетом: 4:3 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Маурицио Сарри и Андрей Шевченко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лацио - Дженоа можно посмотреть 17.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Лацио - Дженоа, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий матч команды Лацио был сыгран против Сассуоло - 12.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Сассуоло.

Команда гостей

Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Давиде Баллардини

Предыдущий матч команды Дженоа был сыгран против "Салернитана" - 14.12.2021, в рамках турнира Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды Дженоа.

Следите за результатами матча Лацио - Дженоа онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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