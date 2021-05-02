Лацио - Дженоа онлайн трансляция матча

Матч между командой Лацио (Рим) и командой Дженоа (Генуя) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Олимпийский стадион.
Дата проведения матча: 17.12.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между Лацио (Рим) и командой Дженоа (Генуя):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Лацио, тогда как команда Дженоа осталась с поражением. Столкновение Лацио и Дженоа в предыдущем футбольном матче 02.05.2021 закончилось с таким счетом: 4:3 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Маурицио Сарри и Андрей Шевченко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Предыдущий матч команды Лацио был сыгран против Сассуоло - 12.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Сассуоло.
Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Давиде Баллардини
Предыдущий матч команды Дженоа был сыгран против "Салернитана" - 14.12.2021, в рамках турнира Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды Дженоа.
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