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Брейдаблик (женщины) - Жилстрой-1 (женщины) онлайн трансляция матча

Лига чемпионов. Женщины - 18 ноября 2021, 19:45
Рейтинг матча:
Брейдаблик (женщины)
Коупавогюр
До начала
00 : 00 : 00
Жилстрой-1 (женщины)
Харьков
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Брейдаблик (женщины)
31%
Ничья
23%
Жилстрой-1 (женщины)
46%
Личные встречи
Брейдаблик (женщины)
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Жилстрой-1 (женщины)
Лига чемпионов. Женщины 2021/2022
09.11.2021 - 19:45 Жилстрой-1 (женщины) 0 - 0 Завершен Брейдаблик (женщины)
Последние матчи - Брейдаблик (женщины)
Последние матчи - Жилстрой-1 (женщины)
Лига чемпионов. Женщины 2021/2022
09.11.2021 - 19:45 Жилстрой-1 (женщины) 0 - 0 Завершен Брейдаблик (женщины) Н
Лига чемпионов. Женщины 2021/2022
13.10.2021 - 19:45 Пари Сен-Жермен (женщины) 4 - 0 Завершен Жилстрой-1 (женщины) П
Лига чемпионов. Женщины 2021/2022
06.10.2021 - 19:45 Жилстрой-1 (женщины) 0 - 1 Завершен Реал (женщины) П
Показать больше
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Брейдаблик (женщины)
31%
Ничья
23%
Жилстрой-1 (женщины)
46%
Трансляция
Состав нашей команды. Жилстрой-1: Яман, Басанская, Л. Шматко, Алексанян, Шевчук, Петрик, Апанащенко, Воронина, Бойченко, Садыкоглу, Овдийчук.
Вашему вниманию состав наших соперников. ФК Брейдаблик: Иварсдоттир, А.Арнадоттир, К.Арнадоттир, Халльодоурсдоттир, Магнусдоттир, Цимер, Томасдоттир, Сорее, Антонсдоттир, Альбертсдоттир.
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Анонс матча Брейдаблик (женщины) - Жилстрой-1 (женщины) 18.11.2021, Лига чемпионов. Женщины

Матч между командой Брейдаблик (женщины) (Коупавогюр) и командой Жилстрой-1 (женщины) (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига чемпионов. Женщины 2021/2022.

Дата проведения матча: 18.11.2021
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Брейдаблик (женщины) (Коупавогюр) и командой Жилстрой-1 (женщины) (Харьков):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Жилстрой-1 (женщины) и Брейдаблик (женщины) в предыдущем футбольном матче 09.11.2021 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Брейдаблик (женщины) - Жилстрой-1 (женщины) можно посмотреть 18.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига чемпионов. Женщины. Текстовую трансляцию матча Брейдаблик (женщины) - Жилстрой-1 (женщины), ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брейдаблик (женщины) (Коупавогюр)
Страна: Исландия

Предыдущий матч команды Брейдаблик (женщины) был сыгран против Жилстрой-1 (женщины) - 09.11.2021, в рамках чемпионата Лига чемпионов. Женщины 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Жилстрой-1 (женщины) (Харьков)
Год основания Жилстрой-1 (женщины) (Харьков): 2002
Страна: Украина

Прошедший поединок команды Жилстрой-1 (женщины) был сыгран против Брейдаблик (женщины) - 09.11.2021, в рамках чемпионата Лига чемпионов. Женщины 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Брейдаблик (женщины) - Жилстрой-1 (женщины) онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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