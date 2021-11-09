Брейдаблик (женщины) - Жилстрой-1 (женщины) онлайн трансляция матча

Анонс матча Брейдаблик (женщины) - Жилстрой-1 (женщины) 18.11.2021, Лига чемпионов. Женщины

Матч между командой Брейдаблик (женщины) (Коупавогюр) и командой Жилстрой-1 (женщины) (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига чемпионов. Женщины 2021/2022.

Дата проведения матча: 18.11.2021

Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Брейдаблик (женщины) (Коупавогюр) и командой Жилстрой-1 (женщины) (Харьков):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Жилстрой-1 (женщины) и Брейдаблик (женщины) в предыдущем футбольном матче 09.11.2021 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брейдаблик (женщины) (Коупавогюр)

Страна: Исландия



Предыдущий матч команды Брейдаблик (женщины) был сыгран против Жилстрой-1 (женщины) - 09.11.2021, в рамках чемпионата Лига чемпионов. Женщины 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Жилстрой-1 (женщины) (Харьков)

Год основания Жилстрой-1 (женщины) (Харьков): 2002

Страна: Украина



Прошедший поединок команды Жилстрой-1 (женщины) был сыгран против Брейдаблик (женщины) - 09.11.2021, в рамках чемпионата Лига чемпионов. Женщины 2021/2022 и закончился ничьей.

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