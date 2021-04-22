Аталанта - Рома онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Рома (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.
Дата проведения матча: 18.12.2021
Время начала матча: 16:00
История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Рома (Рим):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Рома и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 22.04.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Жозе Моуриньо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Эллас Верона - 12.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".
Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо
Прошедший поединок команды Рома был сыгран против "Специя" - 13.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Рома.
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