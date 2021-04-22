Аталанта - Рома онлайн трансляция матча

Когда Рома лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Аталанта иРома, когда Аталанта играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Рома - 1.4.

Аталанта выигрывает первый тайм в 47% матчей, Рома выигрывает в 44% матчей.

Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Рома.

Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Рома (во всех соревнованиях).

Выездная статистика Рома в сезоне 3-0-5

Аталанта забивает 2.4 гола за матч против команды Рома, а Рома забивает 1.2 гола против команды Аталанта (в среднем).

Mario Pasalic отдал больше всего передач в Аталанта с 5 передачами. Lorenzo Pellegrini лучший распасовщик Рома (4 передач)

Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Рома проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Рома's.

Команда Рома выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Duvan Zapata лучший бомбардир Аталанта с 9 голами. Lorenzo Pellegrini забил 5 раз за Рома

Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Рома - 3.6.

Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Аталанта и Рома 1-2. 8 игры закончились с этим результатом.

Аталанта выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Рома выигрывает в 44%.

Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Рома.

В домашних матчах Аталанта не проигрывает Рома в последних 3 встречах.

Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 3, команда Рома выиграла 0, 2 ничьи.

Аталанта забивает 2.5 гола, играя дома, а Рома забивает 1.58 гола, играя на выезде (в среднем).

Аталанта выиграл последние 6 матчи в Серия А.

Аталанта забивал хотя бы раз в последних 21 матчах.

Рома не забивает в 2 из их 8 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 45 встреч, команда Аталанта выиграла 14 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Рома выиграла 22 раз. Разница забитых и пропущенных голов 72-60 в пользу команды Рома

За последние 22 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 8 раз, 5 сыграла в ничью и 9 победы команды Рома. Разница голов 35-34 в пользу команды Аталанта.

Аталанта не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Игры прошлого года: 4-1 (Аталанта дома) и 1-1 (Рома дома).

Вы знали, что Рома забил 31% голов между минутами 31-45?