  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Аталанта - Рома Смотреть онлайн
В тренде

Аталанта - Рома онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 18 декабря 2021, 16:00 - Gewiss Stadium
Главный судья: Массимилиано Иррати
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
0 - 1
Обновить
15'
Рома
Рим
Ход матча
1' Тэмми Абрахам 7' Мартен де Роон 9' Николо Дзаньоло
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
30%
Ничья
30%
Рома
40%
П1: 1.95 Х: 3.13 П2: 4.61
П1: 1.91 Х: 2.75 П2: 4.33
П1: 1.95 Х: 3.13 П2: 4.61
П1: 1.95 Х: 3.13 П2: 4.61
П1: 1.95 Х: 2.90 П2: 5.00
Интересные факты
  • Когда Рома лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Аталанта иРома, когда Аталанта играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Рома - 1.4.
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 47% матчей, Рома выигрывает в 44% матчей.
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Рома.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Рома (во всех соревнованиях).
  • Выездная статистика Рома в сезоне 3-0-5
  • Аталанта забивает 2.4 гола за матч против команды Рома, а Рома забивает 1.2 гола против команды Аталанта (в среднем).
  • Mario Pasalic отдал больше всего передач в Аталанта с 5 передачами. Lorenzo Pellegrini лучший распасовщик Рома (4 передач)
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
  • Команда Рома выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Duvan Zapata лучший бомбардир Аталанта с 9 голами. Lorenzo Pellegrini забил 5 раз за Рома
  • Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Рома - 3.6.
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Аталанта и Рома 1-2. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Рома выигрывает в 44%.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Рома.
  • В домашних матчах Аталанта не проигрывает Рома в последних 3 встречах.
  • Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 3, команда Рома выиграла 0, 2 ничьи.
  • Аталанта забивает 2.5 гола, играя дома, а Рома забивает 1.58 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Аталанта выиграл последние 6 матчи в Серия А.
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 21 матчах.
  • Рома не забивает в 2 из их 8 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 45 встреч, команда Аталанта выиграла 14 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Рома выиграла 22 раз. Разница забитых и пропущенных голов 72-60 в пользу команды Рома
  • За последние 22 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 8 раз, 5 сыграла в ничью и 9 победы команды Рома. Разница голов 35-34 в пользу команды Аталанта.
  • Аталанта не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 4-1 (Аталанта дома) и 1-1 (Рома дома).
  • Вы знали, что Рома забил 31% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Аталанта забил 22% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Аталанта
7
Побед
19
Игр
5
Побед
Рома
Чемпионат Италии 2020/2021
22.04.2021 - 19:30 Рома 1 - 1 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
20.12.2020 - 19:00 Аталанта 4 - 1 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2019/2020
15.02.2020 - 21:45 Аталанта 2 - 1 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2019/2020
25.09.2019 - 19:45 Рома 0 - 2 Завершен Аталанта
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
12.12.2021 - 16:00 Эллас Верона 1 - 2 Завершен Аталанта В
Лига Чемпионов 2021/2022
09.12.2021 - 20:00 Аталанта 2 - 3 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 21:45 Наполи 2 - 3 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
30.11.2021 - 19:30 Аталанта 4 - 0 Завершен Венеция В
Чемпионат Италии 2021/2022
27.11.2021 - 19:00 Ювентус 0 - 1 Завершен Аталанта В
Показать больше
Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2021/2022
13.12.2021 - 21:45 Рома 2 - 0 Завершен Специя В
Лига конференций 2021/2022
09.12.2021 - 19:45 ЦСКА 2 - 3 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 19:00 Рома 0 - 3 Завершен Интер П
Чемпионат Италии 2021/2022
28.11.2021 - 19:00 Рома 1 - 0 Завершен Торино В
Лига конференций 2021/2022
25.11.2021 - 22:00 Рома 4 - 0 Завершен Заря В
Показать больше
Главные события
9'
Николо Дзаньоло
Мартен де Роон
7'
1'
Тэмми Абрахам ГООЛ!
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
30%
Ничья
30%
Рома
40%
П1: 1.95 Х: 3.13 П2: 4.61
П1: 1.91 Х: 2.75 П2: 4.33
П1: 1.95 Х: 3.13 П2: 4.61
П1: 1.95 Х: 3.13 П2: 4.61
П1: 1.95 Х: 2.90 П2: 5.00
Составы команд
1
Муссо, Хуан
19
Джимшити, Берат
6
Хосе Луис Паломино
2
Толои, Рафаэль
13
Джузеппе Пеццелла
11
Фреулер, Ремо
15
Мартен де Роон
33
Ханс Хатебур
91
Запата, Дуван
88
Марио Пашалич
72
Йосип Иличич
1
Руй Патрисиу
3
Рожер Ибаньес
6
Крис Смоллинг
23
Джанлука Манчини
2
Рик Карсдорп
17
Жордан Верету
4
Кристанте, Брайан
22
Николо Дзаньоло
5
Vina, Matias
9
Тэмми Абрахам
77
Генрих Мхитарян
Стартовый состав
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 13
    Джузеппе Пеццелла
    Защитник
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 15
    Мартен де Роон
    7
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 2
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 1
    Муссо, Хуан
    Вратарь
  • 77
    Генрих Мхитарян
    Полузащитник
  • 9
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
    1
  • 2
    Рик Карсдорп
    Полузащитник
  • 17
    Жордан Верету
  • 4
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 22
    Николо Дзаньоло
    Полузащитник
    9
  • 5
    Vina, Matias
    Защитник
  • 3
    Рожер Ибаньес
    Защитник
  • 6
    Крис Смоллинг
    Защитник
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
  • 1
    Руй Патрисиу
    Вратарь
Запасные игроки
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 66
    Lovato, Matteo
    Защитник
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 7
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 3
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 99
    Роберто Пикколи
  • 55
    Эбрима Дарбо
    Полузащитник
  • 52
    Эдоардо Бове
    Полузащитник
  • 42
    Амаду Диавара
    Полузащитник
  • 24
    Мараш Кумбула
    Защитник
  • 21
    Борха Майораль
    Нападающий
  • 14
    Элдор Шомуродов
    Нападающий
  • 13
    Calafiori, Riccardo
    Защитник
  • 11
    Карлес Перес Сайол
  • 8
    Villar, Gonzalo
    Полузащитник
  • 87
    Фузато, Даниэл
    Вратарь
  • 63
    Boer, Pietro
    Вратарь
  • 59
    Никола Залевский
    Полузащитник
Тренеры
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Жозе Моуриньо
Статистика матча
66%
Владение мячом
34%
Удары в створ
1
3
Штрафные
4
3
Фолы
3
1
ЖК
1
Удары мимо
1
1
Офсайды
Трансляция
15'
В центре поля по ногам получил Абрахам. Фол
14'
Пашалич зацепился за мяч в чужой штрафной, но после оказался на газоне. Фола не было
12'
У Аталанты есть проблемы с продвижением мяча. Рома защищается очень компактно
9'
Желтая карточка
А вот теперь желтая для Дзаньоло. Грубый фол в центре поля. Нервная игра пошла
8'
Верету бьет выше. Не очень опасно
7'
Желтая карточка
Дзаньоло заработал на себе опасный штрафной после быстрой контратаки. Желтая для де Рона
4'
Аталанта забрала мяч, но пока без моментов. Шокированы стартом соперника
1'
Игроки Аталанты долго доказывали арбитру, что перед забитым голом англичанин сфолил. Арбитр оставил первоначальное решение в силе
1'
Гоооол!!!
Здравствуйте. Уже 0:1. Абрахаму понадобилось 56 секунд, чтобы открыть счет после сольного прохода по центру
1'
Свисток
Матч начался
Инфо
Вашему вниманию стартовые составы команд:
Аталанта: Муссо - Толои, Паломино, Джимсити - Хатебур, де Рон, Фройлер, Пеццелла - Пашалич - Сапата, Иличич
Рома: Патрисиу - Манчини, Смоллинг, Ибаньес - Карсдорп, Верету, Кристанте, Винья - Мхитарян, Дзаньоло - Абрахам
На данный момент Аталанта расположилась на 3-й позиции в турнирной таблице, Рома – на шестом месте. 37 и 28 очков соответственно.
Инфо
Поединок начнется в 16:00, судить игру будет Массимилиано Иррати.
Добрый день всем любителям европейского, и в частности, итальянского футбола. В Серии А на выходных проходят матчи 18-го тура, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн поединка Аталанта – Рома.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 12:30 - Сегодня Касимпаша Касимпаша 1 Сивасспор Сивасспор 3 Завершен 23:15 - Вчера Эшторил Эшторил 2 Фамаликан Фамаликан 2 Завершен 22:00 - Вчера Сельта Сельта 3 Эспаньол Эспаньол 1 Завершен 21:45 - Вчера Салернитана Салернитана 0 Интер Интер 5 Завершен 21:45 - Вчера Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0 Кортрейк Кортрейк 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Аталанта" - Рома 18.12.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Рома (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 18.12.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Рома (Рим):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Рома и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 22.04.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Жозе Моуриньо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Рома можно посмотреть 18.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Рома, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Эллас Верона - 12.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший поединок команды Рома был сыгран против "Специя" - 13.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Рома.

Следите за результатами матча "Аталанта" - Рома онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Италии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен