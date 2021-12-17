Лидс Юнайтед - Арсенал онлайн трансляция матча

Матч между командой Лидс Юнайтед (Лидс) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Элланд Роуд.
Дата проведения матча: 18.12.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами Лидс Юнайтед (Лидс) и командой Арсенал (Лондон):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Арсенал, тогда как команда Лидс Юнайтед осталась с поражением. Столкновение Арсенал и Лидс Юнайтед в предыдущем футбольном матче 14.02.2021 закончилось со счетом: 4:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Марсело Бьелса и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Лидс Юнайтед (Лидс)
Страна: Англия
Тренер: Марсело Бьелса
Предыдущий поединок команды Лидс Юнайтед был сыгран против "Манчестер Сити" - 14.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета
Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 15.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.
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