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Лидс Юнайтед - Арсенал онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 18 декабря 2021, 19:30 - Элланд Роуд
Главный судья: Марринер, Андре
Рейтинг матча:
Лидс Юнайтед
Лидс
0 - 1
Обновить
27'
Арсенал
Лондон
Ход матча
16' Мартинелли, Габриэль
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Лидс Юнайтед
33%
Ничья
33%
Арсенал
33%
П1: 5.91 Х: 2.82 П2: 1.91
П1: 4.75 Х: 2.75 П2: 1.83
П1: 5.91 Х: 2.82 П2: 1.91
П1: 5.91 Х: 2.82 П2: 1.91
П1: 5.10 Х: 2.80 П2: 2.00
Интересные факты
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лидс Юнайтед и Арсенал - 2.
  • Когда Лидс Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лидс Юнайтед% своих матчей.
  • Домашняя статистика Лидс Юнайтед в сезоне 2-4-2
  • Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Лидс Юнайтед's.
  • Команда Лидс Юнайтед выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.
  • Patrick Bamford отдал больше всего передач в Лидс Юнайтед с 2 передачами. Bukayo Saka лучший распасовщик Арсенал (4 передач)
  • Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.
  • Год назад, Арсенал была на 11 месте в таблице с 23 очками. Сейчас они на 4 месте с 29 очками.
  • Лидс Юнайтед забивает 1.39 гола, играя дома, а Арсенал забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Лидс Юнайтед и Арсенал 1-2. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лидс Юнайтед и Арсенал - 0.6.
  • Лидс Юнайтед выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Арсенал выигрывает в 35%.
  • Команда Арсенал проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лидс Юнайтед.
  • Raphinha лучший бомбардир Лидс Юнайтед с 7 голами. Emile Smith-Rowe забил 6 раз за Арсенал
  • Из последних 5 встреч команда Лидс Юнайтед выиграла 0, команда Арсенал выиграла 4, 1 ничьи.
  • Год назад, Лидс Юнайтед была на 12 месте в таблице с 23 очками. Сейчас они на 16 месте с 16 очками.
  • Лидс Юнайтед забивает 0.4 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 1.6 гола против команды Лидс Юнайтед (в среднем).
  • Арсенал проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Когда Лидс Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лидс Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Лидс Юнайтед выигрывает первый тайм в 28% матчей, Арсенал выигрывает в 35% матчей.
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лидс Юнайтед.
  • Команда Арсенал проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Лидс Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Junior Firpo получил больше всего желтых карточек (5) в Лидс Юнайтед. Albert Sambi Lokonga получил 4 в Арсенал.
  • В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 2 гол(а).
  • Лидс Юнайтед не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Арсенал забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Вы знали, что Лидс Юнайтед забил 29% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • Последняя домашняя победа Лидс Юнайтед над Арсенал была в 2000
  • Лидс Юнайтед не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 30 встреч, команда Лидс Юнайтед выиграла 7 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Арсенал выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 59-27 в пользу команды Арсенал
  • Арсенал не забивает в 4 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 14 встреч когда команда Лидс Юнайтед играла дома, команда Лидс Юнайтед выиграла 4 раз, 4 сыграла в ничью и 6 победы команды Арсенал. Разница голов 25-11 в пользу команды Арсенал.
  • Игры прошлого года: 0-0 (Лидс Юнайтед дома) и 4-2 (Арсенал дома).
  • В Премьер-лига, Арсенал проиграла последние 3 выездных игр.
  • Вы знали, что Арсенал забил 26% голов между минутами 16-30?
Прогноз на матч
Личные встречи
Лидс Юнайтед
0
Побед
3
Игр
2
Побед
Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
14.02.2021 - 18:30 Арсенал 4 - 2 Завершен Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
22.11.2020 - 19:30 Лидс Юнайтед 0 - 0 Завершен Арсенал
Кубок Англии 2019/2020
06.01.2020 - 21:45 Арсенал 1 - 0 Завершен Лидс Юнайтед
Последние матчи - Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
14.12.2021 - 22:00 Манчестер Сити 7 - 0 Завершен Лидс Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Челси 3 - 2 Завершен Лидс Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
05.12.2021 - 16:00 Лидс Юнайтед 2 - 2 Завершен Брентфорд Н
Чемпионат Англии 2021/2022
30.11.2021 - 22:15 Лидс Юнайтед 1 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2021/2022
27.11.2021 - 19:30 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 0 Завершен Лидс Юнайтед Н
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Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
15.12.2021 - 22:00 Арсенал 2 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Арсенал 3 - 0 Завершен Саутгемптон В
Чемпионат Англии 2021/2022
06.12.2021 - 22:00 Эвертон 2 - 1 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.12.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021/2022
27.11.2021 - 14:30 Арсенал 2 - 0 Завершен Ньюкасл В
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Новости команд
Главные события
16'
Мартинелли, Габриэль ГООЛ!
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Лидс Юнайтед
33%
Ничья
33%
Арсенал
33%
П1: 5.91 Х: 2.82 П2: 1.91
П1: 4.75 Х: 2.75 П2: 1.83
П1: 5.91 Х: 2.82 П2: 1.91
П1: 5.91 Х: 2.82 П2: 1.91
П1: 5.10 Х: 2.80 П2: 2.00
Составы команд
23
Иллан Меслиер
15
Стюарт Даллас
5
Робин Кох
2
Айлинг, Люк
37
Drameh, Cody
4
Forshaw, Adam
43
Матеуш Клич
22
Джек Харрисон
16
Тайлер Робертс
19
Рафинья
30
Джо Гелхардт
32
Рамсдейл, Аарон
18
Такехиро Томиясу
4
Бен Уайт
22
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
6
Киран Тирни
7
Букайо Сака
5
Томас Парти
34
Гранит Джака
35
Мартинелли, Габриэль
10
Мартин Эдегор
9
Александр Лаказетт
Стартовый состав
  • 30
    Джо Гелхардт
  • 22
    Джек Харрисон
    Полузащитник
  • 16
    Тайлер Робертс
    Нападающий
  • 19
    Рафинья
    Защитник
  • 4
    Forshaw, Adam
    Полузащитник
  • 43
    Матеуш Клич
  • 15
    Стюарт Даллас
    Полузащитник
  • 5
    Робин Кох
    Защитник
  • 2
    Айлинг, Люк
    Защитник
  • 37
    Drameh, Cody
    Защитник
  • 23
    Иллан Меслиер
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
  • 10
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 7
    Букайо Сака
  • 5
    Томас Парти
    Полузащитник
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
    16
  • 18
    Такехиро Томиясу
  • 4
    Бен Уайт
  • 22
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 6
    Киран Тирни
    Полузащитник
  • 32
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 52
    Moore, Kris
  • 38
    Саммервиль, Крисенсио
    Нападающий
  • 45
    Маккарон, Лиам
    Нападающий
  • 13
    Klaesson, Kristoffer
    Вратарь
  • 54
    Nohan, Kenneh
    Полузащитник
  • 47
    Jenkins, Jack
    Полузащитник
  • 42
    Greenwood, Sam
    Защитник
  • 26
    Bate, Lewis
    Полузащитник
  • 63
    Gray, Archie
    Полузащитник
  • 18
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
  • 19
    Николя Пепе
    Нападающий
  • 30
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
  • 12
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 21
    Калум Чэмберс
  • 17
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 20
    Тавареш, Нуну
    Защитник
Тренеры
  • Марсело Бьелса
  • Arteta, Mikel
Статистика матча
2
Удары мимо
1
1
Угловые
2
31%
Владение мячом
69%
1
Удары в створ
5
2
Штрафные
4
4
Сейвы
1
4
Фолы
2
Блокировано ударов
2
Live Zone
Трансляция
23'
Тирни сместился с фланга в центр и нанёс коварный удар в ближний угол ворот Мелье. Голкипер среагировал.
18'
Даллас самоотверженно бросается под мяч, блокируя удар Сака.
16'
Гоооол!!!
Арсенал открывает счёт! Мартинелли действовал расторопнее своих соперников и ударом в одно касание поразил верхний угол ворот Лидс Юнайтед.
10'
Ни одна из команд пока не завладела игровой инициативой.
5'
Тирни нанёс удар с дальней дистанции. Мелье справился.
3'
Опасный момент
Мелье реагирует на мощный удар Партея в ближний угол!
3'
Опасный момент
Ужасная ошибка! Сака не забивает в пустые ворота.
2'
Рафинья головой посылает мяч над перекладиной.
1'
Даллас выполнил рывок в штрафную и отдавал передачу в центр. Защитники выносят мяч на угловой.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Лидс Юнайтед: Мелье – Даллас, Кох, Эйлинг (к), Драме – Форшоу, Клих, Робертс – Харрисон, Гелхардт, Рафинья.
Инфо
Стартовый состав Арсенала: Рамсдейл – Тирни, Габриэл, Уайт, Томиясу – Мартинелли, Джака, Партей, Сака – Эдегор, Ляказетт (к).
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 18-го тура АПЛ между Лидс Юнайтед и Арсеналом.
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Анонс матча Лидс Юнайтед - Арсенал 18.12.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой Лидс Юнайтед (Лидс) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Элланд Роуд.

Дата проведения матча: 18.12.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Лидс Юнайтед (Лидс) и командой Арсенал (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Арсенал, тогда как команда Лидс Юнайтед осталась с поражением. Столкновение Арсенал и Лидс Юнайтед в предыдущем футбольном матче 14.02.2021 закончилось со счетом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Марсело Бьелса и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лидс Юнайтед - Арсенал можно посмотреть 18.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Лидс Юнайтед - Арсенал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лидс Юнайтед (Лидс)
Страна: Англия
Тренер: Марсело Бьелса

Предыдущий поединок команды Лидс Юнайтед был сыгран против "Манчестер Сити" - 14.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 15.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.

Следите за результатами матча Лидс Юнайтед - Арсенал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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