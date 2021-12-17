Лидс Юнайтед - Арсенал онлайн трансляция матча

Среднее количество голов во встречах между командами Лидс Юнайтед и Арсенал - 2.

Когда Лидс Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лидс Юнайтед% своих матчей.

Домашняя статистика Лидс Юнайтед в сезоне 2-4-2

Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Лидс Юнайтед's.

Команда Лидс Юнайтед выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.

Patrick Bamford отдал больше всего передач в Лидс Юнайтед с 2 передачами. Bukayo Saka лучший распасовщик Арсенал (4 передач)

Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.

Год назад, Арсенал была на 11 месте в таблице с 23 очками. Сейчас они на 4 месте с 29 очками.

Лидс Юнайтед забивает 1.39 гола, играя дома, а Арсенал забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Лидс Юнайтед и Арсенал 1-2. 4 игры закончились с этим результатом.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лидс Юнайтед и Арсенал - 0.6.

Лидс Юнайтед выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Арсенал выигрывает в 35%.

Команда Арсенал проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лидс Юнайтед.

Raphinha лучший бомбардир Лидс Юнайтед с 7 голами. Emile Smith-Rowe забил 6 раз за Арсенал

Из последних 5 встреч команда Лидс Юнайтед выиграла 0, команда Арсенал выиграла 4, 1 ничьи.

Год назад, Лидс Юнайтед была на 12 месте в таблице с 23 очками. Сейчас они на 16 месте с 16 очками.

Лидс Юнайтед забивает 0.4 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 1.6 гола против команды Лидс Юнайтед (в среднем).

Арсенал проиграл 3 выездных матчей подряд.

Когда Лидс Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лидс Юнайтед% своих матчей.

Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Лидс Юнайтед выигрывает первый тайм в 28% матчей, Арсенал выигрывает в 35% матчей.

Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лидс Юнайтед.

Команда Арсенал проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Лидс Юнайтед (во всех соревнованиях).

Junior Firpo получил больше всего желтых карточек (5) в Лидс Юнайтед. Albert Sambi Lokonga получил 4 в Арсенал.

В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 2 гол(а).

Лидс Юнайтед не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Арсенал забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Вы знали, что Лидс Юнайтед забил 29% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.

Последняя домашняя победа Лидс Юнайтед над Арсенал была в 2000

Лидс Юнайтед не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 30 встреч, команда Лидс Юнайтед выиграла 7 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Арсенал выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 59-27 в пользу команды Арсенал

Арсенал не забивает в 4 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

За последние 14 встреч когда команда Лидс Юнайтед играла дома, команда Лидс Юнайтед выиграла 4 раз, 4 сыграла в ничью и 6 победы команды Арсенал. Разница голов 25-11 в пользу команды Арсенал.

Игры прошлого года: 0-0 (Лидс Юнайтед дома) и 4-2 (Арсенал дома).

В Премьер-лига, Арсенал проиграла последние 3 выездных игр.