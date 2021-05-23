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Болонья - Ювентус онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 18 декабря 2021, 19:00 - Ренато Даль Ара
Главный судья: Даниеле Орсато
Рейтинг матча:
Болонья
Болонья
0 - 1
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перерыв
Ювентус
Турин
Ход матча
6' Альваро Мората 29' Dominguez, Nicolas 29' Уэстон Маккенни
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Болонья
50%
Ничья
13%
Ювентус
38%
П1: 3.89 Х: 2.53 П2: 2.54
П1: 3.40 Х: 2.38 П2: 2.60
П1: 3.89 Х: 2.53 П2: 2.54
П1: 3.89 Х: 2.53 П2: 2.54
П1: 3.75 Х: 2.40 П2: 2.70
Интересные факты
  • Болонья выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Ювентус выигрывает в 46%.
  • Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Болонья.
  • Болонья получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А
  • Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Болонья (во всех соревнованиях).
  • Marko Arnautovic лучший бомбардир Болонья с 6 голами. Paulo Dybala забил 5 раз за Ювентус
  • В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 3 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Болонья и Ювентус - 2.6.
  • Болонья выигрывает первый тайм в 25% матчей, Ювентус выигрывает в 46% матчей.
  • Когда Болонья проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Болонья% своих матчей.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Болонья's.
  • Команда Болонья выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.
  • Ювентус не проигрывает в последних 4 играх.
  • Болонья забивает 1.75 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Болонья и Ювентус - 1.6.
  • Болонья без побед над Ювентус в последних 11 играх.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Болонья.
  • Из последних 5 встреч команда Болонья выиграла 0, команда Ювентус выиграла 5, 0 ничьи.
  • Musa Barrow отдал больше всего передач в Болонья с 3 передачами. Paulo Dybala лучший распасовщик Ювентус (3 передач)
  • Болонья забивает 0.4 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 2.2 гола против команды Болонья (в среднем).
  • Когда Болонья лидирует 1-0 дома, они побеждают в Болонья% своих матчей.
  • В прошлом сезоне Ювентус выиграл обе игры против Болонья (2-0 дома и 4-1 на выезде)
  • Последняя домашняя победа Болонья над Ювентус была в 1998
  • Болонья не забивает в 1 из их 9 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • За последние 23 встреч когда команда Болонья играла дома, команда Болонья выиграла 1 раз, 5 сыграла в ничью и 17 победы команды Ювентус. Разница голов 38-12 в пользу команды Ювентус.
  • Во время последних 46 встреч, команда Болонья выиграла 2 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 34 раз. Разница забитых и пропущенных голов 82-31 в пользу команды Ювентус
  • Ювентус не забивает в 0 из их 9 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Ювентус забил 30% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Болонья забил 42% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Болонья
0
Побед
18
Игр
16
Побед
Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
23.05.2021 - 21:45 Болонья 1 - 4 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
24.01.2021 - 13:30 Ювентус 2 - 0 Завершен Болонья
Чемпионат Италии 2021
22.06.2020 - 22:45 Болонья 0 - 2 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2019/2020
19.10.2019 - 21:30 Ювентус 2 - 1 Завершен Болонья
Последние матчи - Болонья
Чемпионат Италии 2021/2022
12.12.2021 - 13:30 Торино 2 - 1 Завершен Болонья П
Чемпионат Италии 2021/2022
05.12.2021 - 13:30 Болонья 2 - 3 Завершен Фиорентина П
Чемпионат Италии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Специя 0 - 1 Завершен Болонья В
Чемпионат Италии 2021/2022
21.11.2021 - 16:00 Болонья 0 - 1 Завершен Венеция П
Чемпионат Италии 2021/2022
07.11.2021 - 16:00 Сампдория 1 - 2 Завершен Болонья В
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Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
11.12.2021 - 19:00 Венеция 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 19:45 Ювентус 1 - 0 Завершен Мальме В
Чемпионат Италии 2021/2022
05.12.2021 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2021/2022
30.11.2021 - 21:45 Салернитана 0 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
27.11.2021 - 19:00 Ювентус 0 - 1 Завершен Аталанта П
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Новости команд
Главные события
Dominguez, Nicolas
29'
29'
Уэстон Маккенни
6'
Альваро Мората ГООЛ!
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Болонья
50%
Ничья
13%
Ювентус
38%
П1: 3.89 Х: 2.53 П2: 2.54
П1: 3.40 Х: 2.38 П2: 2.60
П1: 3.89 Х: 2.53 П2: 2.54
П1: 3.89 Х: 2.53 П2: 2.54
П1: 3.75 Х: 2.40 П2: 2.70
Составы команд
28
Лукаш Скорупски
23
Theate, Arthur
17
Гари Медель
5
Адама Сумаоро
13
Аарон Хики
32
Маттиас Сванберг
17
Dominguez, Nicolas
29
Лоренцо Де Силвестри
99
Муса Барроу
21
Роберто Сориано
9
Марко Арнаутович
1
Войцех Щенсны
11
Хуан Куадрадо
4
Маттейс де Лигт
19
Леонардо Бонуччи
17
Лука Пеллегрини
14
Уэстон Маккенни
5
Артур
25
Адриен Рабио
18
Мойзе Кин
9
Альваро Мората
20
Федерико Бернардески
Стартовый состав
  • 9
    Марко Арнаутович
    Нападающий
  • 99
    Муса Барроу
  • 21
    Роберто Сориано
    Полузащитник
  • 13
    Аарон Хики
  • 32
    Маттиас Сванберг
    Полузащитник
  • 17
    Dominguez, Nicolas
    Полузащитник
    29
  • 29
    Лоренцо Де Силвестри
  • 23
    Theate, Arthur
    Защитник
  • 17
    Гари Медель
    Полузащитник
  • 5
    Адама Сумаоро
  • 28
    Лукаш Скорупски
    Вратарь
  • 18
    Мойзе Кин
    Нападающий
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
    6
  • 20
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 14
    Уэстон Маккенни
    29
  • 5
    Артур
    Вратарь
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 17
    Лука Пеллегрини
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
Запасные игроки
  • 35
    Дийкс, Митчелл
    Защитник
  • 20
    ван Хойдонк, Сидни
    Нападающий
  • 19
    Федерико Сантандер
    Нападающий
  • 15
    Ибрагима Мбайе
  • 14
    Николас Виола, Бенито
    Полузащитник
  • 11
    Андреас Ольсен
    Нападающий
  • 10
    Никола Сансоне
    Нападающий
  • 7
    Риккардо Орсолини
    Нападающий
  • 4
    Кевин Бонифаци
    Защитник
  • 2
    Бинкс, Луис
    Защитник
  • 22
    Барди, Францеско
    Вратарь
  • 55
    Эмануэль Вигнато
  • 45
    de Winter, Koni
    Защитник
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 27
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 24
    Даниеле Ругани
  • 21
    Kaio Jorge
    Нападающий
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 2
    Маттиа Де Шильо
    Защитник
  • 36
    Маттиа Перин
    Вратарь
  • 23
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 46
    Soule, Matias
    Полузащитник
Тренеры
  • Синиша Михайлович
  • Массимилиано Аллегри
Статистика матча
50%
Владение мячом
50%
9
Штрафные
3
3
Фолы
8
2
Удары в створ
3
5
Угловые
1
2
Сейвы
2
Офсайды
1
3
Удары мимо
1
2
Блокировано ударов
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Щесны издали с левого фланга выстрелил в центр ворот, где и стоял Щесны.
43'
Фол от Бернардески в центре поля против Сванберга.
42'
Пеллегрини издали с левого фланга неудачно пробил в сторону от дальней штанги.
40'
Юве уже играет на удержание контролем мяча на своей половине. Такая себе идея.
38'
Арнаутович в центре штрафной не смог остановить передачу Сориано с правого фланга.
35'
Болонья сейчас перевела игру на чужую половину, а Юве вынужден отбиваться.
33'
Сориано играл с правого фланга в штрафную на Барроу, но партнер не сумел остановить мяч.
31'
Теате решился на дальний удар с левого фланга, но отправил мяч намного выше ворот.
29'
Желтая карточка
Домингес и Маккенни получили по желтой за перепалку.
28'
Опасный момент
Барроу поймал на замахе перед чужой штрафной, но пробил высоко и в сторону от левую штангу.
27'
Мората сбросил головой в руки Скорупски подачу с правого фланга неудачным ударом головой.
25'
Артура встретили фолом при продвижении по правому флангу атаки.
22'
Опасный момент
Де Сильвестри наносил удар издали с правого фланга, но Бонуччи блокировал, отскок поднял мяч над центром штрафной, а Сванберг через себя не сумел отправить его в дальний угол!
20'
Ювентус осадил чужую штрафную фланговыми подачами, но защита справляется с выносами мяча.
18'
Медель перехватил подачу Бернардески с правого фланга штрафной.
16'
Скорупски забрал в руки попытку удара в касание от Мораты со средней дистанции, после скидки Куадрадо с правого фланга штрафной.
14'
Сванберг на скорости вошел в левый фланг штрафной, но защитники перехватил его прострел на дальнюю для Арнаутовича.
12'
Щесны перехватил у правого угла своей вратарской передачу на ход Барроу.
11'
Подача с левого фланга от Домингеса была вынесена из штрафной.
10'
Кин ускорился на левый фланг чужой штрафной, но защитники его накрыли.
8'
Фол от Рабио у центрального круга против Барроу.
7'
Штрафной на правом фланге Болонья разыграла до потери мяча.
5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Тончайший пас с правого фланга от Бернардески между ног сопернику завершил на ближнем углу вратарской Мората!
3'
Юве взял мяч по свой контроль, но не рискует уходить от центра поля.
2'
Куадрадо ошибся с передачей на правом фланге, но соперники атаку не развернули.
1'
Команды играют в тумане, а Юве начал под жестким прессингом соперников.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Перин, Пинсольо, Де Шильо, Алекс Сандро, Ругани, Де Винтер, Локателли, Бентанкур, Кулусевски, Суле, Кайо Жорже.
Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Пеллегрини — Маккенни, Артур, Рабио, Бернардески — Кин, Мората.
Запасные: Барди, Мбайе, Дейкс, Бонифаци, Блинкс, Виола, Орсолини, Виньято, Ольсен, Сантандер, Сансоне, ван Хойдонк.
Болонья: Скорупски — Сумаро, Медель, Теате — де Сильвестри, Домингес, Сванберг, Хики — Сориано, Барроу — Арнаутович.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Даниэле Орсато (Чио, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 18-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона "Ренато Далл'Ара" (Болонья, Италия) сыграют Болонья и туринский Ювентус.
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Анонс матча Болонья - "Ювентус" 18.12.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой Болонья (Болонья) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Ренато Даль Ара.

Дата проведения матча: 18.12.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Болонья (Болонья) и командой "Ювентус" (Турин):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ювентус", тогда как команда Болонья осталась с поражением. Столкновение Болонья и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 23.05.2021 закончилось со следующими результатом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Синиша Михайлович и Массимилиано Аллегри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Болонья - "Ювентус" можно посмотреть 18.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Болонья - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Болонья (Болонья)
Год основания Болонья (Болонья): 1909
Страна: Италия
Тренер: Синиша Михайлович

Прошедший поединок команды Болонья был сыгран против Торино - 12.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Торино.

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против "Венеция" - 11.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Болонья - "Ювентус" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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