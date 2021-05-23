Болонья - Ювентус онлайн трансляция матча

Анонс матча Болонья - "Ювентус" 18.12.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой Болонья (Болонья) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Ренато Даль Ара.

Дата проведения матча: 18.12.2021

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Болонья (Болонья) и командой "Ювентус" (Турин):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ювентус", тогда как команда Болонья осталась с поражением. Столкновение Болонья и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 23.05.2021 закончилось со следующими результатом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Синиша Михайлович и Массимилиано Аллегри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Болонья - "Ювентус" можно посмотреть 18.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Болонья - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Болонья (Болонья)

Год основания Болонья (Болонья): 1909

Страна: Италия

Тренер: Синиша Михайлович



Прошедший поединок команды Болонья был сыгран против Торино - 12.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Торино.

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)

Год основания "Ювентус" (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Массимилиано Аллегри



Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против "Венеция" - 11.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Болонья - "Ювентус" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Италии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.