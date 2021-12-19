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Вулверхэмптон - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 19 декабря 2021, 16:00 - Молинью
Главный судья: Дэвид Кут
Рейтинг матча:
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 - 0
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перерыв
Челси
Лондон
Ход матча
30' Тревох Чалобах 33' Антонио Рюдигер
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Вулверхэмптон
33%
Ничья
33%
Челси
33%
П1: 5.57 Х: 2.33 П2: 2.26
П1: 4.75 Х: 2.25 П2: 2.20
П1: 5.57 Х: 2.33 П2: 2.26
П1: 5.57 Х: 2.33 П2: 2.26
П1: 4.70 Х: 2.33 П2: 2.33
Интересные факты
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Вулверхэмптон Уондерерс без побед в последних 4 играх.
  • Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает первый тайм в 16% матчей, Челси выигрывает в 49% матчей.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вулверхэмптон Уондерерс.
  • Ruben Neves получил больше всего желтых карточек (6) в Вулверхэмптон Уондерерс. Reece James получил 4 в Челси.
  • Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Вулверхэмптон Уондерерс (во всех соревнованиях).
  • Вулверхэмптон Уондерерс не забивает в последних 4 матчах.
  • Вулверхэмптон Уондерерс забивает 1 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1.8 гола против команды Вулверхэмптон Уондерерс (в среднем).
  • У команды Вулверхэмптон Уондерерс серия из 4 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Выездная статистика Челси в сезоне 6-1-1
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Вулверхэмптон Уондерерс's.
  • Raul Jimenez отдал больше всего передач в Вулверхэмптон Уондерерс с 2 передачами. Mateo Kovacic лучший распасовщик Челси (5 передач)
  • Команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Год назад, Вулверхэмптон Уондерерс была на 13 месте в таблице с 22 очками. Сейчас они на 8 месте с 24 очками.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вулверхэмптон Уондерерс и Челси - 2.8.
  • Наиболее популярный счет между Вулверхэмптон Уондерерс и Челси 0-2. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает первую половину матча в 16% случаев, Челси выигрывает в 49%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вулверхэмптон Уондерерс и Челси - 1.
  • Hwang Hee-chan лучший бомбардир Вулверхэмптон Уондерерс с 4 голами. Mason Mount забил 7 раз за Челси
  • Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вулверхэмптон Уондерерс.
  • Год назад, Челси была на 9 месте в таблице с 26 очками. Сейчас они на 3 месте с 37 очками.
  • Из последних 5 встреч команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 1, команда Челси выиграла 2, 2 ничьи.
  • Вулверхэмптон Уондерерс забивает 0.88 гола, играя дома, а Челси забивает 1.52 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 16 матчах.
  • Челси пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Челси не забивает в 0 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 2-1 (Вулверхэмптон Уондерерс дома) и 0-0 (Челси дома).
  • Вулверхэмптон Уондерерс не забивает в 5 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 16 встреч, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 41-11 в пользу команды Челси
  • За последние 8 встреч когда команда Вулверхэмптон Уондерерс играла дома, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 3 раз, 0 сыграла в ничью и 5 победы команды Челси. Разница голов 18-8 в пользу команды Челси.
  • Вы знали, что Вулверхэмптон Уондерерс забил 31% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Челси забил 23% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Вулверхэмптон
2
Побед
9
Игр
4
Побед
Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
27.01.2021 - 20:00 Челси 0 - 0 Завершен Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2020/2021
15.12.2020 - 20:00 Вулверхэмптон 2 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2021
26.07.2020 - 18:00 Челси 2 - 0 Завершен Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2019/2020
14.09.2019 - 17:00 Челси 0 - 0 Завершен Вулверхэмптон
Последние матчи - Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2021/2022
15.12.2021 - 21:30 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 1 Завершен Вулверхэмптон В
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 21:30 Вулверхэмптон 0 - 0 Завершен Бернли Н
Чемпионат Англии 2021/2022
27.11.2021 - 17:00 Норвич Сити 0 - 0 Завершен Вулверхэмптон Н
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Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
16.12.2021 - 21:45 Челси 1 - 1 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Челси 3 - 2 Завершен Лидс Юнайтед В
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 19:45 Зенит 3 - 3 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 14:30 Вест Хэм Юнайтед 3 - 2 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 21:30 Уотфорд 1 - 2 Завершен Челси В
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Главные события
33'
Антонио Рюдигер
30'
Тревох Чалобах
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Вулверхэмптон
33%
Ничья
33%
Челси
33%
П1: 5.57 Х: 2.33 П2: 2.26
П1: 4.75 Х: 2.25 П2: 2.20
П1: 5.57 Х: 2.33 П2: 2.26
П1: 5.57 Х: 2.33 П2: 2.26
П1: 4.70 Х: 2.33 П2: 2.33
Составы команд
12
Хосе Рамон Сандовал
27
Саисс, Ромэйн
16
Коади, Конор
23
Макс Килман
5
Маркал Ф.
28
Жоау Моутинью
18
Рубен Невеш
32
Леандер Дендонкер
2
Хувер, Ки-Яна
10
Даниэль Поденсе
9
Рауль Хименес
16
Менди, Эдуардо
28
Сесар Аспиликуэта
6
Тьяго Силва
2
Антонио Рюдигер
24
Джеймс Моррисон
14
Тревох Чалобах
13
Канте, Н`Голо
3
Маркос Алонсо
19
Маунт, Мейсон
22
Хаким Зийех
10
Кристиан Пулишич
Стартовый состав
  • 10
    Даниэль Поденсе
    Нападающий
  • 9
    Рауль Хименес
    Нападающий
  • 5
    Маркал Ф.
  • 28
    Жоау Моутинью
    Полузащитник
  • 18
    Рубен Невеш
    Полузащитник
  • 32
    Леандер Дендонкер
    Полузащитник
  • 2
    Хувер, Ки-Яна
    Защитник
  • 27
    Саисс, Ромэйн
    Полузащитник
  • 16
    Коади, Конор
    Защитник
  • 23
    Макс Килман
  • 12
    Хосе Рамон Сандовал
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 22
    Хаким Зийех
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 14
    Тревох Чалобах
    30
  • 13
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
    33
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
Запасные игроки
  • 64
    Bueno, Hugo
    Защитник
  • 6
    Жордан Лотье
    Защитник
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
  • 22
    Нельсон Семедо
  • 39
    Cundle, Luke
    Полузащитник
  • 13
    Moulden, Louie
    Вратарь
  • 21
    Джон Радди
    Вратарь
  • 37
    Смит, Адама
    Нападающий
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 31
    Маланг Сарр
    Защитник
  • 18
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 13
    Маркус Беттинелли
    Вратарь
  • 17
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
Тренеры
  • Лаже, Бруну
  • Томас Тухель
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
6
Штрафные
5
3
Угловые
4
1
Офсайды
2
1
Блокировано ударов
4
Фолы
4
2
Удары в створ
Сейвы
2
ЖК
2
Live Zone
Трансляция
Очень вялая игра от обескровленного Челси в первом тайме, хотя со старта команда Томаса Тухеля дала несколько неплохих рывков. Хозяева поля имели возможность этим воспользоваться, но боковой арбитр в неудачный момент вступил в игру с фиксацией офсайда. В целом, от Вулверхэмптона исходит куда больше идей в атаке, чем от соперников, но дожать не удается.
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+3'
Челси завел мяч на чужую половину, но обострить не удается.
45+1'
Прострел с левого фланга штрафной от Рюдигера забрал Са.
45'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 4 мин.
44'
Невеш на центральной линии уложил Канте в силовой борьбе.
42'
Вновь к центру поля переместилась игра.
40'
Моутиньо с левого отдал высокую подачу ко вратарской, но совершенно одинокий Дендонкер в нее почему-то не поверил.
37'
У Чалобы какое-то повреждение.
35'
Канте забросил к левому углу штрафной для Пулишича, но тот так и не смог пробить слету, начал крутиться, сбросил на Алонсо, а уже Маркос отправил мяч над воротами своей подачей.
33'
Желтая карточка
Желтую на Хименесе накладкой заработал и Рюдигер.
32'
Начал контролировать мяч Челси вновь, но скорости оставляют желать лучшего.
30'
Желтая карточка
Чалоба в центральном круге совершил накладку против Хименеса.
29'
Подача с левого фланга от Маунта была вынесена из штрафной.
26'
Пулишич потерял мяч на чужой половине, оступившись, но соперники контратаку строить не стали.
24'
Дендонкер пошел в блок удара Пулишича из полукруга у штрафной, но при этом пострадал.
22'
Челси провел несколько позиционных атак, но обострения не возникло.
20'
Чалоба сбит Дендонкером перед чужой штрафной.
18'
Поденсе постучал перед чужой штрафной с Моутиньо, после чего забросил в центр на Хименеса, но Менди, пусть и не без нервов, но не сумел вынести мяч.
16'
Офсайд
ГОЛ ОТМЕНЕН! Был в офсайде Хименес, когда выскакивал на прострел с левого фланга.
15'
ГОЛ! Хувер развернул быструю атаку передачей в центре поля, после чего на левый фланг штрафной в забег был отправлен Марсал, который прострелил в центр, Хименес не попал по мячу, а Поденсе замкнул на дальней!
12'
Угловой на правом фланге заработал своей подачей Зийех, но разыгран стандарт был неудачно.
10'
Успокоилась игра в данные минуты. Мяч у хозяев поля.
8'
Туман продолжает садиться на газон, поэтому видимость для камеры все хуже. А на поле в порядке, вроде как.
6'
Подачу с правого фланга с дальней стороны штрафной сбрасывал Коади, но отправил мяч в руки Менди.
5'
Две подачи подряд с правого фланга от Моутиньо вынесли из штрафной защитники.
4'
Уголовой
Рюдигер вынес из штрафной подачу углового с левого фланга, после чего слету подбора пробивал Невеш, но напоролся на блок.
3'
Уголовой
Маунт с углового на левом фланге подал неудачно.
2'
Угловой на левом фланге прострелом заработал Пулишич.
1'
Челси начал с контроля мяча на чужой половине.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Аррисабалага, Беттинелли, Сарр, Баркли, Ковачич, Сауль.
Челси: Менди — Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер — Джеймс, Чалоба, Канте, Алонсо — Маунт, Зийех — Пулишич.
Запасные: Мульден, Радди, Семеду, Буэно, Жордау, Кандл, Тринкау, Траоре.
Вулверхэмптон: Са — Килман, Коади, Саисс — Хувер, Дендонкер, Невеш, Моутиньо, Марсал — Хименес, Поденсе.
Инфо
Стали известны стартовые составы команд:
Дэвид Кут (Ноттингем, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 18-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Молинью" (Вулверхемптон, Англия) сыграют Вулверхэмптон и лондонский Челси.
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Анонс матча Вулверхэмптон - Челси 19.12.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Молинью.

Дата проведения матча: 19.12.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) и командой Челси (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Челси и Вулверхэмптон в предыдущем футбольном матче 27.01.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Лаже, Бруну и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вулверхэмптон - Челси можно посмотреть 19.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Вулверхэмптон - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Год основания Вулверхэмптон (Вулверхэмптон): 1877
Страна: Англия
Тренер: Бруну Лаже

Прошедший матч команды Вулверхэмптон был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 15.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вулверхэмптон .

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Эвертон - 16.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

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