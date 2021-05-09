  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Фейеноорд - Аякс Смотреть онлайн
В тренде

Фейеноорд - Аякс онлайн трансляция матча

Чемпионат Нидерландов - 19 декабря 2021, 15:30 - Де Куип
Рейтинг матча:
Фейеноорд
Роттердам
До начала
00 : 00 : 00
Аякс
Амстердам
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Фейеноорд
33%
Ничья
33%
Аякс
33%
П1: 3.88 Х: 2.75 П2: 2.22
П1: 3.88 Х: 2.75 П2: 2.22
П1: 3.88 Х: 2.75 П2: 2.22
П1: 3.65 Х: 2.80 П2: 2.21
Интересные факты
  • Фейеноорд Роттердам выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Аякс выигрывает в 68%.
  • Когда Аякс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аякс% своих матчей.
  • Аякс не проигрывает в последних 11 играх.
  • Недавнее выступление команды Фейеноорд Роттердам в "Эредивизи" лучше, чем у команды Аякс.
  • Аякс не проиграл ни в одном из последних 29 выездных матчей.
  • Аякс имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Команда Аякс проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Фейеноорд Роттердам (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Аякс победила в 3 гол(а).
  • Наиболее популярный результат в играх между Фейеноорд Роттердам иАякс, когда Фейеноорд Роттердам играет дома, 1- 1. 6 игры закончились с этим результатом
  • Среднее количество голов во встречах между командами Фейеноорд Роттердам и Аякс - 3.8.
  • Выездная статистика Аякс в сезоне 5-2-0
  • Фейеноорд Роттердам выигрывает первый тайм в 36% матчей, Аякс выигрывает в 68% матчей.
  • Когда Фейеноорд Роттердам проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Фейеноорд Роттердам% своих матчей.
  • Orkun Kokcu отдал больше всего передач в Фейеноорд Роттердам с 5 передачами. Dusan Tadic лучший распасовщик Аякс (11 передач)
  • Аякс's performance of the last 5 matches is better than Фейеноорд Роттердам's.
  • Фейеноорд Роттердам не проигрывает в последних 16 домашних матчах.
  • Аякс имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Команда Фейеноорд Роттердам выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Эредивизи" против команды Аякс.
  • Победителем прошлой встречи была команда Аякс.
  • Фейеноорд Роттердам без побед над Аякс в последних 4 играх.
  • Фейеноорд Роттердам забивает 2.55 гола, играя дома, а Аякс забивает 2.28 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Домашняя статистика Фейеноорд Роттердам в сезоне 7-1-0
  • Когда Аякс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аякс% своих матчей.
  • Bryan Linssen лучший бомбардир Фейеноорд Роттердам с 10 голами. Sebastian Haller забил 10 раз за Аякс
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Эредивизи".
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Фейеноорд Роттердам и Аякс - 2.4.
  • Фейеноорд Роттердам не проигрывает в последних 13 играх.
  • Команда Аякс проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Эредивизи" против команды Фейеноорд Роттердам.
  • Фейеноорд Роттердам выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • Фейеноорд Роттердам имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Из последних 5 встреч команда Фейеноорд Роттердам выиграла 1, команда Аякс выиграла 4, 0 ничьи.
  • Фейеноорд Роттердам забивает 1.2 гола за матч против команды Аякс, а Аякс забивает 2.6 гола против команды Фейеноорд Роттердам (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Фейеноорд Роттердам и Аякс 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Фейеноорд Роттердам лидирует 1-0 дома, они побеждают в Фейеноорд Роттердам% своих матчей.
  • Фейеноорд Роттердам забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Аякс выиграл последние 3 матчи в Эредивизи.
  • Аякс забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • В прошлом сезоне Аякс выиграл обе игры против Фейеноорд Роттердам (1-0 дома и 3-0 на выезде)
  • Аякс не забивает в 1 из их 7 выездных матчах в Эредивизи в этом сезоне
  • Во время последних 63 встреч, команда Фейеноорд Роттердам выиграла 9 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Аякс выиграла 37 раз. Разница забитых и пропущенных голов 142-67 в пользу команды Аякс
  • Фейеноорд Роттердам не забивает в 0 из их 8 домашних матчах в Эредивизи в этом сезоне
  • За последние 32 встреч когда команда Фейеноорд Роттердам играла дома, команда Фейеноорд Роттердам выиграла 7 раз, 10 сыграла в ничью и 15 победы команды Аякс. Разница голов 66-46 в пользу команды Аякс.
  • Вы знали, что Аякс забил 22% голов между минутами 16-30?
  • В Эредивизи, Фейеноорд Роттердам одержала 4 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Фейеноорд Роттердам забил 28% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Фейеноорд
1
Побед
12
Игр
9
Побед
Аякс
Чемпионат Нидерландов 2020/2021
09.05.2021 - 15:30 Фейеноорд 0 - 3 Завершен Аякс
Чемпионат Нидерландов 2020/2021
17.01.2021 - 17:45 Аякс 1 - 0 Завершен Фейеноорд
Кубок Нидерландов 2018
27.02.2019 - 21:30 Фейеноорд 0 - 3 Завершен Аякс
Чемпионат Нидерландов 2018
27.01.2019 - 15:30 Фейеноорд 6 - 2 Завершен Аякс
Последние матчи - Фейеноорд
Кубок Нидерландов 2021/2022
15.12.2021 - 19:00 Твенте 2 - 1 Завершен Фейеноорд П
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
12.12.2021 - 15:30 Гронинген 1 - 1 Завершен Фейеноорд Н
Лига конференций 2021/2022
09.12.2021 - 22:00 Фейеноорд 2 - 1 Завершен Маккаби В
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
05.12.2021 - 17:45 Фейеноорд 5 - 0 Завершен Фортуна Ситтард В
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
01.12.2021 - 21:00 Фейеноорд 2 - 1 Завершен Хераклес В
Показать больше
Последние матчи - Аякс
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
12.12.2021 - 17:45 Аякс 1 - 2 Завершен АЗ П
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Аякс 4 - 2 Завершен Спортинг В
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
02.12.2021 - 22:00 Аякс 5 - 0 Завершен Виллем ІІ В
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
28.11.2021 - 13:15 Спарта Роттердам 0 - 1 Завершен Аякс В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 19:45 Бешикташ 1 - 2 Завершен Аякс В
Показать больше
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Фейеноорд
33%
Ничья
33%
Аякс
33%
П1: 3.88 Х: 2.75 П2: 2.22
П1: 3.88 Х: 2.75 П2: 2.22
П1: 3.88 Х: 2.75 П2: 2.22
П1: 3.65 Х: 2.80 П2: 2.21
Трансляция
У команд сейчас по 36 очков, и они делят в таблице 2-3 места. На первом с 37 баллами еще один гранд – ПСВ.
Инфо
Начнется поединок в 15:30, судить игру будет Деннис Хиглер.
Это большое голландское дерби, должно быть очень интересно!
Добрый день всем! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 17-го утра чемпионата Нидерландов, в котором Фейеноорд примет Аякс!
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 13:15 - Сегодня Камбюр Камбюр 1 Херенвеен Херенвеен 2 Завершен 12:30 - Сегодня Ризеспор Ризеспор 1 Йени Малатяспор Йени Малатяспор 0 Завершен 03:00 - Сегодня США США 1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0 Завершен 22:30 - Вчера Жил Висенте Жил Висенте 0 Спортинг Спортинг 3 Завершен 22:00 - Вчера Ренн Ренн 1 Лорьян Лорьян 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Фейеноорд - Аякс 19.12.2021, Чемпионат Нидерландов

Противостояние между командой Фейеноорд (Роттердам) и командой Аякс (Амстердам) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Нидерландов 2021/2022, матч начнется на стадионе Де Куип.

Дата проведения матча: 19.12.2021
Время начала матча: 15:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Фейеноорд (Роттердам) и командой Аякс (Амстердам):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Аякс, тогда как команда Фейеноорд осталась с поражением. Столкновение Фейеноорд и Аякс в предыдущем футбольном матче 09.05.2021 закончилось со счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Фейеноорд - Аякс можно посмотреть 19.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Нидерландов. Текстовую трансляцию матча Фейеноорд - Аякс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Фейеноорд (Роттердам)
Год основания Фейеноорд (Роттердам): 1908
Страна: Нидерланды
Тренер: Джованни ван Бронкхорст

Прошедший поединок команды Фейеноорд был сыгран против Твенте - 15.12.2021, в рамках турнира Кубок Нидерландов 2021/2022 и закончился победой команды Твенте.

Команда гостей

Название: Аякс (Амстердам)
Год основания Аякс (Амстердам): 1900
Страна: Нидерланды
Тренер: Петер Бош

Прошедший матч команды Аякс был сыгран против АЗ - 12.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Нидерландов 2021/2022 и закончился победой команды АЗ.

Следите за результатами матча Фейеноорд - Аякс онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Нидерландов и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен