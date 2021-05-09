Фейеноорд - Аякс онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Фейеноорд (Роттердам) и командой Аякс (Амстердам) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Нидерландов 2021/2022, матч начнется на стадионе Де Куип.
Дата проведения матча: 19.12.2021
Время начала матча: 15:30
История противостояний между Фейеноорд (Роттердам) и командой Аякс (Амстердам):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Аякс, тогда как команда Фейеноорд осталась с поражением. Столкновение Фейеноорд и Аякс в предыдущем футбольном матче 09.05.2021 закончилось со счетом: 0:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Фейеноорд (Роттердам)
Год основания Фейеноорд (Роттердам): 1908
Страна: Нидерланды
Тренер: Джованни ван Бронкхорст
Прошедший поединок команды Фейеноорд был сыгран против Твенте - 15.12.2021, в рамках турнира Кубок Нидерландов 2021/2022 и закончился победой команды Твенте.
Название: Аякс (Амстердам)
Год основания Аякс (Амстердам): 1900
Страна: Нидерланды
Тренер: Петер Бош
Прошедший матч команды Аякс был сыгран против АЗ - 12.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Нидерландов 2021/2022 и закончился победой команды АЗ.
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