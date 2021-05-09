Фейеноорд - Аякс онлайн трансляция матча

Фейеноорд Роттердам выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Аякс выигрывает в 68%.

Когда Аякс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аякс% своих матчей.

Аякс не проигрывает в последних 11 играх.

Недавнее выступление команды Фейеноорд Роттердам в "Эредивизи" лучше, чем у команды Аякс.

Аякс не проиграл ни в одном из последних 29 выездных матчей.

Аякс имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Команда Аякс проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Фейеноорд Роттердам (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Аякс победила в 3 гол(а).

Наиболее популярный результат в играх между Фейеноорд Роттердам иАякс, когда Фейеноорд Роттердам играет дома, 1- 1. 6 игры закончились с этим результатом

Среднее количество голов во встречах между командами Фейеноорд Роттердам и Аякс - 3.8.

Выездная статистика Аякс в сезоне 5-2-0

Фейеноорд Роттердам выигрывает первый тайм в 36% матчей, Аякс выигрывает в 68% матчей.

Когда Фейеноорд Роттердам проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Фейеноорд Роттердам% своих матчей.

Orkun Kokcu отдал больше всего передач в Фейеноорд Роттердам с 5 передачами. Dusan Tadic лучший распасовщик Аякс (11 передач)

Аякс's performance of the last 5 matches is better than Фейеноорд Роттердам's.

Фейеноорд Роттердам не проигрывает в последних 16 домашних матчах.

Аякс имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде

Команда Фейеноорд Роттердам выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Эредивизи" против команды Аякс.

Победителем прошлой встречи была команда Аякс.

Фейеноорд Роттердам без побед над Аякс в последних 4 играх.

Фейеноорд Роттердам забивает 2.55 гола, играя дома, а Аякс забивает 2.28 гола, играя на выезде (в среднем).

Домашняя статистика Фейеноорд Роттердам в сезоне 7-1-0

Когда Аякс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аякс% своих матчей.

Bryan Linssen лучший бомбардир Фейеноорд Роттердам с 10 голами. Sebastian Haller забил 10 раз за Аякс

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Эредивизи".

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Фейеноорд Роттердам и Аякс - 2.4.

Фейеноорд Роттердам не проигрывает в последних 13 играх.

Команда Аякс проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Эредивизи" против команды Фейеноорд Роттердам.

Фейеноорд Роттердам выиграл 6 домашних матчей подряд.

Фейеноорд Роттердам имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Из последних 5 встреч команда Фейеноорд Роттердам выиграла 1, команда Аякс выиграла 4, 0 ничьи.

Фейеноорд Роттердам забивает 1.2 гола за матч против команды Аякс, а Аякс забивает 2.6 гола против команды Фейеноорд Роттердам (в среднем).

Наиболее популярный счет между Фейеноорд Роттердам и Аякс 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.

Когда Фейеноорд Роттердам лидирует 1-0 дома, они побеждают в Фейеноорд Роттердам% своих матчей.

Фейеноорд Роттердам забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Аякс выиграл последние 3 матчи в Эредивизи.

Аякс забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

В прошлом сезоне Аякс выиграл обе игры против Фейеноорд Роттердам (1-0 дома и 3-0 на выезде)

Аякс не забивает в 1 из их 7 выездных матчах в Эредивизи в этом сезоне

Во время последних 63 встреч, команда Фейеноорд Роттердам выиграла 9 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Аякс выиграла 37 раз. Разница забитых и пропущенных голов 142-67 в пользу команды Аякс

Фейеноорд Роттердам не забивает в 0 из их 8 домашних матчах в Эредивизи в этом сезоне

За последние 32 встреч когда команда Фейеноорд Роттердам играла дома, команда Фейеноорд Роттердам выиграла 7 раз, 10 сыграла в ничью и 15 победы команды Аякс. Разница голов 66-46 в пользу команды Аякс.

Вы знали, что Аякс забил 22% голов между минутами 16-30?

В Эредивизи, Фейеноорд Роттердам одержала 4 домашних побед подряд.