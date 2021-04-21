Реал - Кадис онлайн трансляция матча

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Кадис (Кадис) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.
Дата проведения матча: 19.12.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой Кадис (Кадис):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Кадис осталась с поражением. Столкновение Кадис и Реал в предыдущем футбольном матче 21.04.2021 закончилось со следующими результатом: 0:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший поединок команды Реал был сыгран против "Атлетико" - 12.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.
Название: Кадис (Кадис)
Страна: Испания
Тренер: Альваро Сервера
Прошедший матч команды Кадис был сыгран против Гранада - 13.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.
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