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Реал - Кадис онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 19 декабря 2021, 22:00 - Сантьяго Бернабеу
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
До начала
00 : 00 : 00
Кадис
Кадис
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Реал
33%
Ничья
33%
Кадис
33%
П1: 1.36 Х: 4.00 П2: 11.00
П1: 1.36 Х: 4.00 П2: 11.00
П1: 1.36 Х: 4.00 П2: 11.00
П1: 1.42 Х: 3.80 П2: 9.80
Интересные факты
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Кадис's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Karim Benzema лучший бомбардир Реал Мадрид с 13 голами. Choco Lozano забил 5 раз за Кадис
  • Команда Кадис выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Год назад, Кадис была на 10 месте в таблице с 20 очками. Сейчас они на 18 месте с 13 очками.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • Реал Мадрид забивает 1.83 гола, играя дома, а Кадис забивает 1.32 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Кадис лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кадис% своих матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Кадис выигрывает в 26%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Кадис - 1.2.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Ла Лига" против команды Кадис.
  • Casemiro получил больше всего желтых карточек (4) в Реал Мадрид. Varazdat Haroyan получил 8 в Кадис.
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 4, команда Кадис выиграла 1, 0 ничьи.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • Реал Мадрид забивает 2.2 гола за матч против команды Кадис, а Кадис забивает 0.8 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Реал Мадрид не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 43% матчей, Кадис выигрывает в 26% матчей.
  • Когда Кадис проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кадис% своих матчей.
  • Домашняя статистика Реал Мадрид в сезоне 6-2-0
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Кадис.
  • Karim Benzema отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 7 передачами. Fali лучший распасовщик Кадис (2 передач)
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Кадис (во всех соревнованиях).
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 13 играх.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 3 гол(а).
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 10 матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Кадис - 3.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Реал Мадрид выиграл последние 7 матчи в Ла Лига.
  • Кадис забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Во время последних 5 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 4 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Кадис выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 11-4 в пользу команды Реал Мадрид
  • Кадис проиграл последние 3 матчи в Ла Лига.
  • Кадис не забивает в 2 из их 8 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 0-1 (Реал Мадрид дома) и 0-3 (Кадис дома).
  • Реал Мадрид не забивает в 2 из их 8 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • В Ла Лига, Реал Мадрид одержала 4 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Кадис забил 29% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Кадис забил 27% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 26% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Реал
1
Побед
2
Игр
1
Побед
Кадис
Чемпионат Испании 2020/2021
21.04.2021 - 23:00 Кадис 0 - 3 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
17.10.2020 - 19:30 Реал 0 - 1 Завершен Кадис
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
12.12.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Атлетико В
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Интер В
Чемпионат Испании 2021/2022
04.12.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 0 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
01.12.2021 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2021/2022
28.11.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Севилья В
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Последние матчи - Кадис
Чемпионат Испании 2021/2022
13.12.2021 - 22:00 Кадис 1 - 1 Завершен Гранада Н
Чемпионат Испании 2021/2022
05.12.2021 - 17:15 Эльче 3 - 1 Завершен Кадис П
Чемпионат Испании 2021/2022
28.11.2021 - 19:30 Кадис 1 - 4 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2021/2022
21.11.2021 - 15:00 Хетафе 4 - 0 Завершен Кадис П
Чемпионат Испании 2021/2022
05.11.2021 - 22:00 Атлетик 0 - 1 Завершен Кадис В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Реал
33%
Ничья
33%
Кадис
33%
П1: 1.36 Х: 4.00 П2: 11.00
П1: 1.36 Х: 4.00 П2: 11.00
П1: 1.36 Х: 4.00 П2: 11.00
П1: 1.42 Х: 3.80 П2: 9.80
Трансляция
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Реал": Куртуа - Васкес, Мілітао, Алаба, Менді - Крос, Каземіро, Вальверде - Азар, Бензема, Вінісісус.
"Кадіс": Ледесма - Акапо, Сала, Фалі, Еспіно - Алехо, Аларкон, Йонсон, Собріно - Фернандес, Колон.
Вітаємо усіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 18-го туру іспанською Ла Ліги, в якому мадридський "Реал" зустрінеться з "Кадісом".
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Последние матчи
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Анонс матча Реал - Кадис 19.12.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Кадис (Кадис) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 19.12.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой Кадис (Кадис):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Кадис осталась с поражением. Столкновение Кадис и Реал в предыдущем футбольном матче 21.04.2021 закончилось со следующими результатом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Кадис можно посмотреть 19.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Кадис, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против "Атлетико" - 12.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Кадис (Кадис)
Страна: Испания
Тренер: Альваро Сервера

Прошедший матч команды Кадис был сыгран против Гранада - 13.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Реал - Кадис онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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