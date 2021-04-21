Реал - Кадис онлайн трансляция матча

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Кадис's.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Karim Benzema лучший бомбардир Реал Мадрид с 13 голами. Choco Lozano забил 5 раз за Кадис

Команда Кадис выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Год назад, Кадис была на 10 месте в таблице с 20 очками. Сейчас они на 18 месте с 13 очками.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

Реал Мадрид выиграл 6 домашних матчей подряд.

Реал Мадрид забивает 1.83 гола, играя дома, а Кадис забивает 1.32 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Кадис лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кадис% своих матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Кадис выигрывает в 26%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Кадис - 1.2.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Ла Лига" против команды Кадис.

Casemiro получил больше всего желтых карточек (4) в Реал Мадрид. Varazdat Haroyan получил 8 в Кадис.

Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 4, команда Кадис выиграла 1, 0 ничьи.

Реал Мадрид не проигрывает в последних 7 домашних матчах.

Реал Мадрид забивает 2.2 гола за матч против команды Кадис, а Кадис забивает 0.8 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).

Реал Мадрид не пропускает в 4 матчах подряд.

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 43% матчей, Кадис выигрывает в 26% матчей.

Когда Кадис проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кадис% своих матчей.

Домашняя статистика Реал Мадрид в сезоне 6-2-0

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Кадис.

Karim Benzema отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 7 передачами. Fali лучший распасовщик Кадис (2 передач)

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Кадис (во всех соревнованиях).

Реал Мадрид не проигрывает в последних 13 играх.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 3 гол(а).

Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 10 матчей.

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Кадис - 3.

Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

Реал Мадрид выиграл последние 7 матчи в Ла Лига.

Кадис забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Во время последних 5 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 4 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Кадис выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 11-4 в пользу команды Реал Мадрид

Кадис проиграл последние 3 матчи в Ла Лига.

Кадис не забивает в 2 из их 8 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Игры прошлого года: 0-1 (Реал Мадрид дома) и 0-3 (Кадис дома).

Реал Мадрид не забивает в 2 из их 8 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

В Ла Лига, Реал Мадрид одержала 4 домашних побед подряд.

Вы знали, что Кадис забил 29% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Кадис забил 27% голов между минутами 31-45?