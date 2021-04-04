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Севилья - Атлетико онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 18 декабря 2021, 22:00 - Рамон Санчес Писхуан
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матча:
Севилья
Севилья
1 - 1
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66'
Атлетико
Мадрид
Ход матча
7' Иван Ракитич 29' Montiel, Gonzalo Вышел: Неманья Гудель 33' Фелипе 40' Маркос Льоренте Вышел: Родриго де Пауль
46' Анхель Корреа Вышел: Феликс, Жоао 54' de Avila Araque, Ivan Romero Вышел: Рафаэл Миранда 54' Хоан Хордан Вышел: Акуна, Маркос 58' Луис Суарес Вышел: Кнья, Матеус
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Севилья
27%
Ничья
45%
Атлетико
27%
П1: 4.13 Х: 2.24 П2: 2.79
П1: 3.60 Х: 2.10 П2: 2.75
П1: 4.13 Х: 2.24 П2: 2.79
П1: 4.13 Х: 2.24 П2: 2.79
П1: 4.00 Х: 2.20 П2: 2.90
Интересные факты
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Cевилья и Атлетико Мадрид 1-1. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Cевилья и Атлетико Мадрид - 1.4.
  • Cевилья выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Атлетико Мадрид выигрывает в 29%.
  • В домашних матчах Cевилья не проигрывает Атлетико Мадрид в последних 3 встречах.
  • Из последних 5 встреч команда Cевилья выиграла 1, команда Атлетико Мадрид выиграла 1, 3 ничьи.
  • Cевилья забивает 1 гола за матч против команды Атлетико Мадрид, а Атлетико Мадрид забивает 1.2 гола против команды Cевилья (в среднем).
  • Когда Cевилья лидирует 1-0 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Cевилья иАтлетико Мадрид, когда Cевилья играет дома, 3- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Cевилья выигрывает первый тайм в 39% матчей, Атлетико Мадрид выигрывает в 29% матчей.
  • Недавнее выступление команды Cевилья в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.
  • Домашняя статистика Cевилья в сезоне 6-1-0
  • В их последнюю встречу команда Cевилья победила в 1 гол(а).
  • Ivan Rakitic получил больше всего желтых карточек (5) в Cевилья. Geoffrey Kondogbia получил 5 в Атлетико Мадрид.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Cевилья и Атлетико Мадрид - 2.2.
  • Когда Cевилья проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Cевилья's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Cевилья.
  • Rafa Mir лучший бомбардир Cевилья с 5 голами. Luis Suarez забил 7 раз за Атлетико Мадрид
  • Cевилья забивает 1.87 гола, играя дома, а Атлетико Мадрид забивает 1.42 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Атлетико Мадрид пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Cевилья не забивает в 0 из их 7 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 1-0 (Cевилья дома) и 2-0 (Атлетико Мадрид дома).
  • Атлетико Мадрид не забивает в 2 из их 8 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 57 встреч, команда Cевилья выиграла 20 раз, 19 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетико Мадрид выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 79-74 в пользу команды Атлетико Мадрид
  • За последние 28 встреч когда команда Cевилья играла дома, команда Cевилья выиграла 13 раз, 10 сыграла в ничью и 5 победы команды Атлетико Мадрид. Разница голов 41-30 в пользу команды Cевилья.
  • Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 41% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Cевилья забил 19% голов между минутами 0-15?
Личные встречи
Севилья
4
Побед
22
Игр
9
Побед
Атлетико
Чемпионат Испании 2020/2021
04.04.2021 - 22:00 Севилья 1 - 0 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2020/2021
12.01.2021 - 22:30 Атлетико 2 - 0 Завершен Севилья
Чемпионат Испании 2019/2020
07.03.2020 - 17:00 Атлетико 2 - 2 Завершен Севилья
Чемпионат Испании 2019/2020
02.11.2019 - 19:30 Севилья 1 - 1 Завершен Атлетико
Последние матчи - Севилья
Чемпионат Испании 2021/2022
11.12.2021 - 22:00 Атлетик 0 - 1 Завершен Севилья В
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 22:00 Зальцбург 1 - 0 Завершен Севилья П
Чемпионат Испании 2021/2022
04.12.2021 - 15:00 Севилья 1 - 0 Завершен Вильярреал В
Кубок Испании 2021/2022
01.12.2021 - 20:00 Кордоба 0 - 1 Завершен Севилья В
Чемпионат Испании 2021/2022
28.11.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Севилья П
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Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2021/2022
12.12.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Атлетико П
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Порту 1 - 3 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2021/2022
04.12.2021 - 19:30 Атлетико 1 - 2 Завершен Мальорка П
Чемпионат Испании 2021/2022
28.11.2021 - 19:30 Кадис 1 - 4 Завершен Атлетико В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Атлетико 0 - 1 Завершен Милан П
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Новости команд
Главные события
58'
Луис Суарес
Вышел: Кнья, Матеус
de Avila Araque, Ivan Romero
Вышел: Рафаэл Миранда
54'
Хоан Хордан
Вышел: Акуна, Маркос
54'
46'
Анхель Корреа
Вышел: Феликс, Жоао
40'
Маркос Льоренте
Вышел: Родриго де Пауль
33'
Фелипе ГООЛ!
Montiel, Gonzalo
Вышел: Неманья Гудель
29'
ГООЛ! Иван Ракитич
7'
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Севилья
27%
Ничья
45%
Атлетико
27%
П1: 4.13 Х: 2.24 П2: 2.79
П1: 3.60 Х: 2.10 П2: 2.75
П1: 4.13 Х: 2.24 П2: 2.79
П1: 4.13 Х: 2.24 П2: 2.79
П1: 4.00 Х: 2.20 П2: 2.90
Составы команд
13
Яссин Буну
4
Карим Рекик
20
Диего Карлос
23
Жюль Кунде
4
Montiel, Gonzalo
10
Иван Ракитич
18
Делай, Томас
8
Хоан Хордан
24
Гомез, Алехандро
36
de Avila Araque, Ivan Romero
5
Окампос, Лукаш
13
Ян Облак
18
Фелипе
4
Кондобиа, Джеффри
22
Марио Хермосо
8
Коке
23
Киран Триппьер
14
Маркос Льоренте
11
Лемар Томас
21
Янник Феррейра Карраско
10
Анхель Корреа
9
Луис Суарес
Стартовый состав
  • 24
    Гомез, Алехандро
    Нападающий
  • 36
    de Avila Araque, Ivan Romero
    Нападающий
    54
  • 5
    Окампос, Лукаш
    Полузащитник
  • 10
    Иван Ракитич
    Полузащитник
    7
  • 18
    Делай, Томас
    Полузащитник
  • 8
    Хоан Хордан
    Полузащитник
    54
  • 4
    Карим Рекик
    Защитник
  • 20
    Диего Карлос
    Нападающий
  • 23
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 4
    Montiel, Gonzalo
    Защитник
    29
  • 13
    Яссин Буну
    Вратарь
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
    46
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
    58
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
    40
  • 11
    Лемар Томас
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 18
    Фелипе
    Защитник
    33
  • 4
    Кондобиа, Джеффри
    Полузащитник
  • 22
    Марио Хермосо
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
Запасные игроки
  • 19
    Акуна, Маркос
    Защитник
  • 27
    Cruz, Luismi
    Полузащитник
  • 14
    Оскар
    Полузащитник
  • 11
    Мунир Эль-Хаддади
    Нападающий
  • 6
    Людвиг Аугустинссон
  • 22
    Уссама Идрисси
    Нападающий
  • 43
    Quintana, Nacho
    Полузащитник
  • 8
    Неманья Гудель
    Полузащитник
  • 12
    Рафаэл Миранда
    Полузащитник
  • 31
    Диас, Хавьер
    Вратарь
  • 32
    Juanlu
  • 1
    Марко Дмитрович
    Вратарь
  • 47
    Camara, Ibrahima
    Защитник
  • 7
    Родриго де Пауль
    Полузащитник
  • 26
    Serrano Martinez, Javier
    Полузащитник
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
  • 21
    Кнья, Матеус
    Нападающий
  • 23
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 1
    Бенжамен Леком
    Вратарь
  • 36
    Juan Carlos Martin
  • 16
    Ренан Лоди дос Сантос
Тренеры
  • Хулен Лопетеги
  • Диего Симеоне
Статистика матча
11
Штрафные
9
9
Фолы
10
2
Удары мимо
3
2
Угловые
3
Офсайды
1
1
Удары в створ
3
2
Сейвы
55%
Владение мячом
45%
Блокировано ударов
3
Live Zone
Трансляция
58'
Замена
Кунья сменил Суареса. Совсем не было видно Луиса сегодня на поле.
56'
Инфо
Владение мячом - 57%/43% в пользу Севильи.
54'
Замена
Ромеро ушел споля. Мир вместо него. Акунья сменил Хордана.
53'
Опасный момент
Классный удар Ракитича после передачи Рекика у лицевой. Мимо ближнего угла.
51'
Готовится ряд замен у Севильи. Мир и Акунья стоят у кромки поля.
49'
Команды бегают по полю, Ромеро упал. Никто, включая арбитра, внимания не обратил.
46'
Замена
Феликс сменил Корреа.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Очень равный тайм. Команды не рискуют, ждут моментов. Нет торопливости, надрыва. Голы только подтвердили общий настрой. Был шанс у Ракитича - он забил. Лемар навесил - Фелипе реализовал. И плывут команды по сливочной реке. Реалу только на руку такой расклад.
45+5'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
4 мин. добавлено.
44'
Последние минуты тайма проходят во владении Севильи.
40'
Замена
Де Пауль сменил Льоренте.
39'
Льоренте не сможет продолжать игру, будет замена. Еще одна травма на поле у нас.
37'
Счет снова стал равным, это не в пользу никого из соперников. Это в пользу Реала.
34'
Инфо
VAR проверил гол на чистоту и засчитал забитый мяч. Играем дальше.
33'
Гоооол!!!
Тома Лемар навесил с углового. Фелипе прыгнул выше всех и вколотил мяч в сетку. 1:1!
29'
Замена
Гудель сменил повредившегося Монтиэля.
27'
Опасный момент
Неудачный, сложный, не очень сильный удар от Корреа! Рядом со штангой, плюс за попытку.
25'
Монтиэль завалил соперника. Пока только разговоры с арбитром.
23'
Много стыков и борьбы. Арбитр все чаще свистит.
21'
Больше подач в финальную треть от Атлетико. Почти не играют низом матрасники. Да, меньше брака, только таким примитивом не вскроешь оборону. Приема почти нет, поддержки крайков - тоже.
18'
Окампос принял мяч от Монтиэля и много не думал над ударом. По болельщикам влупил игрок.
15'
Спокойнее стало на поле. Атлетико почти не борется за мяч.
12'
Владение - 52%/48%, почти паритет, но процент Атлетико выше.
10'
В нокдауне сейчас гости. Севилья завладела мячом и занялась катанием круглого у себя на половине.
7'
Гоооол!!!
Рекик катнул на Ракитича. Иван решил пальнуть издали в дальний. И был прав - гол-то какой! Голасо! 1:0!
6'
Суматоха во владениях Облака! Матрасники отбились, Севилья не отступает. Хозяева вторым темпом атакуют.
4'
Корреа решил перебросить Буну выстрелом с 40-ка метров. Буну не пришлось вмешиваться - выше створа.
3'
Атлетико держит мяч в центре поля. Севилья прессингует, но без особого успеха.
1'
Свисток
Матч начался!
Севилья, стартовый состав: Буну — Монтиэль, Кунде, Диего Карлос, Рекик — Хордан, Дилейни, Ракитич — Окампос, Ромеро, Гомез. Запасные: Дмитрович, Диас, Акунья, Аугустинссон, Эль Хаддади, Гудель, Идрисси, Хуанлу, Мир, Родригес, Начо, Луизми.
Атлетико, стартовый состав: Облак — Триппьер, Фелипе, Кондогбиа, Эрмосо, Карраско — Льоренте, Коке, Лемар — Корреа, Суарес. Запасные: Камара, Де Пауль, Кунья, Эрерра, Феликс, Лоди, Серрано, Лекомт, Мартен.
Добрый вечер! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Примеры: Севилья - Атлетико. Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча "Севилья" - "Атлетико" 18.12.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Севилья" (Севилья) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведения матча: 18.12.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Севилья" (Севилья) и командой "Атлетико" (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Севилья", тогда как команда "Атлетико" осталась с поражением. Столкновение "Севилья" и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 04.04.2021 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хулен Лопетеги и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Севилья" - "Атлетико" можно посмотреть 18.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Севилья" - "Атлетико", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Прошедший поединок команды "Севилья" был сыгран против Атлетик - 11.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Севилья".

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий поединок команды "Атлетико" был сыгран против Реал - 12.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча "Севилья" - "Атлетико" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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