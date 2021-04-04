Севилья - Атлетико онлайн трансляция матча

Когда Атлетико Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Cевилья и Атлетико Мадрид 1-1. 8 игры закончились с этим результатом.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Cевилья и Атлетико Мадрид - 1.4.

Cевилья выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Атлетико Мадрид выигрывает в 29%.

В домашних матчах Cевилья не проигрывает Атлетико Мадрид в последних 3 встречах.

Из последних 5 встреч команда Cевилья выиграла 1, команда Атлетико Мадрид выиграла 1, 3 ничьи.

Cевилья забивает 1 гола за матч против команды Атлетико Мадрид, а Атлетико Мадрид забивает 1.2 гола против команды Cевилья (в среднем).

Когда Cевилья лидирует 1-0 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Cевилья иАтлетико Мадрид, когда Cевилья играет дома, 3- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Когда Атлетико Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Cевилья выигрывает первый тайм в 39% матчей, Атлетико Мадрид выигрывает в 29% матчей.

Недавнее выступление команды Cевилья в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.

Домашняя статистика Cевилья в сезоне 6-1-0

В их последнюю встречу команда Cевилья победила в 1 гол(а).

Ivan Rakitic получил больше всего желтых карточек (5) в Cевилья. Geoffrey Kondogbia получил 5 в Атлетико Мадрид.

Среднее количество голов во встречах между командами Cевилья и Атлетико Мадрид - 2.2.

Когда Cевилья проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.

Cевилья's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.

Победителем прошлой встречи была команда Cевилья.

Rafa Mir лучший бомбардир Cевилья с 5 голами. Luis Suarez забил 7 раз за Атлетико Мадрид

Cевилья забивает 1.87 гола, играя дома, а Атлетико Мадрид забивает 1.42 гола, играя на выезде (в среднем).

Атлетико Мадрид пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Cевилья не забивает в 0 из их 7 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Игры прошлого года: 1-0 (Cевилья дома) и 2-0 (Атлетико Мадрид дома).

Атлетико Мадрид не забивает в 2 из их 8 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 57 встреч, команда Cевилья выиграла 20 раз, 19 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетико Мадрид выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 79-74 в пользу команды Атлетико Мадрид

За последние 28 встреч когда команда Cевилья играла дома, команда Cевилья выиграла 13 раз, 10 сыграла в ничью и 5 победы команды Атлетико Мадрид. Разница голов 41-30 в пользу команды Cевилья.

Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 41% голов между минутами 76-90?