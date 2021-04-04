Севилья - Атлетико онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Севилья" (Севилья) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Рамон Санчес Писхуан.
Дата проведения матча: 18.12.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между "Севилья" (Севилья) и командой "Атлетико" (Мадрид):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Севилья", тогда как команда "Атлетико" осталась с поражением. Столкновение "Севилья" и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 04.04.2021 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Хулен Лопетеги и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги
Прошедший поединок команды "Севилья" был сыгран против Атлетик - 11.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Севилья".
Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Предыдущий поединок команды "Атлетико" был сыгран против Реал - 12.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.
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