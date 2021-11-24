ФК Минай - Колос онлайн трансляция матча

Домашняя статистика Минай в сезоне 1-4-2

У команды Минай серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Колос Ковалёвка проиграл 3 выездных матчей подряд.

Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.

Минай выигрывает первую половину матча в 17% случаев, Колос Ковалёвка выигрывает в 27%.

Минай's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.

Минай без побед в последних 14 играх.

Минай забивает 0.93 гола, играя дома, а Колос Ковалёвка забивает 1.16 гола, играя на выезде (в среднем).

Минай сыграл 6 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Когда Колос Ковалёвка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Минай выигрывает первый тайм в 17% матчей, Колос Ковалёвка выигрывает в 27% матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.

Колос Ковалёвка проиграл 5 матчей подряд.

Когда Колос Ковалёвка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Недавнее выступление команды Колос Ковалёвка в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.

Колос Ковалёвка пропускает в каждом из последних 7 матчах.

Вы знали, что Минай забил 40% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.

Минай не забивает в 2 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Игры прошлого года: 0-0 (Минай дома) и 2-2 (Колос Ковалёвка дома).

Колос Ковалёвка не забивает в 4 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне