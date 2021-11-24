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ФК Минай - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 24 ноября 2021, 14:00 - Mynay-Arena
Главный судья: Abdullahi, Anatoli
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
1 - 0
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64'
Колос
Ковалевка
Ход матча
25' Евгений Задоя 32' Хахлов, Олексий 36' Денис Костышин
46' Денис Костышин Вышел: Анатолий Нуриев 46' Евгений Селезнев Вышел: Дмитрий Билоног 46' Kovalenko, Bogdan Вышел: Данило Кныш 48' Половец, Александр 51' Данило Кныш 52' Владимир Лысенко Вышел: Ника Сичинава 55' Кирилл Петров 55' Данило Кныш
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
23%
Ничья
38%
Колос
38%
П1: 4.20 Х: 2.07 П2: 3.02
П1: 3.50 Х: 2.10 П2: 2.88
П1: 4.20 Х: 2.07 П2: 3.02
П1: 4.20 Х: 2.07 П2: 3.02
П1: 3.65 Х: 2.41 П2: 2.55
Интересные факты
  • Домашняя статистика Минай в сезоне 1-4-2
  • У команды Минай серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Колос Ковалёвка проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Минай выигрывает первую половину матча в 17% случаев, Колос Ковалёвка выигрывает в 27%.
  • Минай's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.
  • Минай без побед в последних 14 играх.
  • Минай забивает 0.93 гола, играя дома, а Колос Ковалёвка забивает 1.16 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Минай сыграл 6 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Минай выигрывает первый тайм в 17% матчей, Колос Ковалёвка выигрывает в 27% матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Колос Ковалёвка проиграл 5 матчей подряд.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Недавнее выступление команды Колос Ковалёвка в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.
  • Колос Ковалёвка пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Вы знали, что Минай забил 40% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • Минай не забивает в 2 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 0-0 (Минай дома) и 2-2 (Колос Ковалёвка дома).
  • Колос Ковалёвка не забивает в 4 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Колос Ковалёвка проиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Минай
0
Побед
2
Игр
0
Побед
Колос
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 17:00 Колос 2 - 2 Завершен ФК Минай
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
21.11.2021 - 14:00 ФК Минай 2 - 2 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021/2022
01.11.2021 - 17:00 СК Днепр-1 4 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 14:00 Рух 2 - 2 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2021/2022
17.10.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Десна Н
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021/2022
21.11.2021 - 19:30 Десна 0 - 1 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Колос 1 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 14:00 Колос 0 - 1 Завершен ФК Львов П
Кубок Украины 2021/2022
28.10.2021 - 19:30 Металлист 1 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 19:30 Заря 1 - 0 Завершен Колос П
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Главные события
55'
Кирилл Петров
Данило Кныш
55'
52'
Владимир Лысенко
Вышел: Ника Сичинава
ГООЛ! Данило Кныш
51'
48'
Половец, Александр
46'
Денис Костышин
Вышел: Анатолий Нуриев
Евгений Селезнев
Вышел: Дмитрий Билоног
46'
Kovalenko, Bogdan
Вышел: Данило Кныш
46'
36'
Денис Костышин
Хахлов, Олексий
32'
25'
Евгений Задоя
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
23%
Ничья
38%
Колос
38%
П1: 4.20 Х: 2.07 П2: 3.02
П1: 3.50 Х: 2.10 П2: 2.88
П1: 4.20 Х: 2.07 П2: 3.02
П1: 4.20 Х: 2.07 П2: 3.02
П1: 3.65 Х: 2.41 П2: 2.55
Составы команд
Стартовый состав
  • 10
    Ahmedzadeh, Rustam
    Защитник
  • 89
    Олег Синегуб
    Защитник
  • 19
    Андрей Семенко
    Защитник
  • 11
    Евгений Селезнев
    Нападающий
    46
  • 6
    Александр Петрусенко
    Полузащитник
  • 7
    Kuliiev, Eldar
    Полузащитник
  • 1
    Даниил Кучер
    Вратарь
  • 52
    Kovalenko, Bogdan
    Нападающий
    46
  • 8
    Хахлов, Олексий
    Полузащитник
    32
  • 25
    Gorin, Oleg
    Полузащитник
  • 33
    Игорь Гончар
    Полузащитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
    25
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 5
    Кирилл Петров
    Защитник
    55
  • 22
    Половец, Александр
    Защитник
    48
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
    52
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
    46 36
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 2
    Veklyak, Bogdan
    Защитник
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
  • 44
    Matic, Mislav
    Защитник
  • 99
    Kobak, Edvard
    Нападающий
  • 17
    Данило Кныш
    Нападающий
    55 51
  • 9
    Дмитрий Билоног
    Нападающий
  • 90
    Байдал, Антон
    Полузащитник
  • 3
    Chato
    Защитник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Нападающий
  • 2
    Rom, Matija
    Защитник
  • 16
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
  • 6
    Ngamba, Alvaro
    Полузащитник
  • 72
    Fesyun, Kiril
    Вратарь
  • 19
    Ренан
    Полузащитник
  • 49
    Ника Сичинава
Тренеры
  • Игорь Леонов
  • Vyshnyak, Yaroslav
Статистика матча
48%
Владение мячом
52%
18
Штрафные
15
13
Фолы
18
1
Блокировано ударов
2
4
Угловые
3
2
Офсайды
4
Удары в створ
Сейвы
3
3
Удары мимо
2
2
ЖК
4
Трансляция
57'
Павловец пошёл в рискованный подкат против Кулиева в собственной штрафной. На этот раз белорус провёл чистый отбор.
56'
Ильин здорово пробил из-за пределов штрафной. Мяч прошёл над перекладиной.
55'
Желтая карточка
Кныш и Петров получили по желтой за неспортивное поведение.
52'
Замена
Лысенко уступил место на поле Сичинаве.
51'
Гоооол!!!
Кныш уверенно реализовал одиннадцатиметровый.
50'
Опасный момент
Арбитр назначает пенальти в ворота Колоса! Павловец не по правилам остановил проход Ахмедзаде к воротам.
49'
Горин перехватывает прострельную передачу в штрафную площадь.
48'
Желтая карточка
Павловец получил предупреждение за фол против Кныша.
46'
Свисток
Второй тайм стартовал.
Замена
Так же Билоног и Кныш вышли на поле вместо Селезнёва и Коваленко соответственно.
Замена
В перерыве Нуриев заменил Костышина.
Преодолев стартовый натиск соперника, Минай перехватил инициативу и создал несколько приличных моментов. Если подопечные Леонова продолжат в том же духе, то смогут рассчитывать на победу в сегодняшней встрече.
46+1'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Добавлена 1 минута.
44'
Опасный момент
Отличный момент у Миная! Кулиев головой послал мяч под самую штангу, но Волынец великолепно сыграл на ленточке и не позволил сопернику забить.
43'
Удар Ахмедзаде из пределов штрафной блокирует защитник.
42'
Ильин не успевает догнать мяч после передачи из глубины.
39'
Абдула никак не реагирует на падение Костышина в штрафной соперника.
36'
Желтая карточка
Костышин не успевает сыграть в мяч, после чего врезается в Кулиева. Желтая.
35'
Волынец дважды в одной атаке надежно играет на выходе.
32'
Хахлёв получил желтую карточку за грубый подкат против соперника.
31'
Селезнёва оставили без опеки на угловом, но нападающий Миная не смог нанести точный удар по воротам.
30'
Опасный момент
Коваленко был близок к тому, чтобы открыть счёт! Волынец в красивом прыжке достаёт мяч из самой девятки!
27'
Кулиев завозился с мячом на фланге, испортив перспективную атаку своей команды.
25'
Желтая карточка
Первое предупреждение в сегодняшнем матче. Задоя в подкате срубил Селезнёва.
23'
Задоя попадает в стенку ударом со штрафного.
21'
Мяч после навеса Коваленко угодил в перекладину. Правда, голкипер Колоса контролировал ситуацию и вряд-ли позволил бы мячу оказаться в воротах.
14'
Удар Коваленко по воротам Колоса получился недостаточно сильным, чтобы доставить хлопот Волынцу.
10'
Снова Синегуб здорово действует в обороне. На этот раз защитник Миная выиграл верховую борьбу на угловом и нивелировал угрозу воротам своей команды.
7'
Синегуб выносом разряжает обстановку в штрафной после розыгрыша стандарта от Колоса.
5'
Ильин отмахнулся от соперника, но арбитр ограничился устным предупреждением.
2'
Кучер успешно играет на выходе и перехватывает передачу с фланга.
2'
Колос прибегает к длительному розыгрышу мяча на своей половине поля.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Миная: Кучер – Синегуб, Горин, Семенко, Гончар – Хахлёв, Петрусенко, Кулиев – Ахмедзаде, Селезнёв (к), Коваленко.
Инфо
Стартовый состав Колоса: Волынец – Черноморец, Петров, Павловец, Золотов – Милько (к), Чурко, Костышин, Задоя, Ильин – Лысенко.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция перенесенного матча 3-го тура УПЛ между Минаем и Колосом.
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Комментарии(1)
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avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.11.2021 в 15:13
Як же голодуючому Тунцю не пощастило, ще би побув на полі 5-6 хвилин...)))
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Анонс матча ФК Минай - Колос 24.11.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Минай (Минай) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 24.11.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Минай и Колос в предыдущем футбольном матче 04.04.2021 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Игорь Леонов и Vyshnyak, Yaroslav разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Колос можно посмотреть 24.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Игорь Леонов

Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против Ингулец - 21.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Сергей В. Кузнецов

Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Десна - 21.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Колос.

Следите за результатами матча ФК Минай - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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