ФК Минай - Колос онлайн трансляция матча

Матч между командой ФК Минай (Минай) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Mynay-Arena.
Дата проведения матча: 24.11.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой Колос (Ковалевка):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Минай и Колос в предыдущем футбольном матче 04.04.2021 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Игорь Леонов и Vyshnyak, Yaroslav разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Игорь Леонов
Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против Ингулец - 21.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Сергей В. Кузнецов
Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Десна - 21.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Колос.
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