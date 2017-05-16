Арсенал - Сандерленд онлайн трансляция матча

Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Арсенал и АФК Сандерленд 0-0. 6 игры закончились с этим результатом.

Арсенал выигрывает первую половину матча в 36% случаев, АФК Сандерленд выигрывает в 47%.

Недавнее выступление команды АФК Сандерленд в "Кубок АФЛ" лучше, чем у команды Арсенал.

Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.

Арсенал забивает 1.6 гола, играя дома, а АФК Сандерленд забивает 1.57 гола, играя на выезде (в среднем).

Арсенал не проигрывает в последних 10 домашних матчах.

Когда АФК Сандерленд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в АФК Сандерленд% своих матчей.

Арсенал выигрывает первый тайм в 36% матчей, АФК Сандерленд выигрывает в 47% матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и АФК Сандерленд - 1.

Арсенал's performance of the last 5 matches is better than АФК Сандерленд's.

Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 4, команда АФК Сандерленд выиграла 0, 1 ничьи.

В домашних матчах Арсенал не проигрывает АФК Сандерленд в последних 12 встречах.

Арсенал забивает 2.4 гола за матч против команды АФК Сандерленд, а АФК Сандерленд забивает 0.6 гола против команды Арсенал (в среднем).

АФК Сандерленд не проигрывает в последних 4 играх.

Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Арсенал имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Когда АФК Сандерленд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в АФК Сандерленд% своих матчей.

АФК Сандерленд's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.

Команда Арсенал проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды АФК Сандерленд (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 2 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и АФК Сандерленд - 3.

Арсенал выиграл 6 домашних матчей подряд.

Арсенал забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

За последние 18 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 12 раз, 5 сыграла в ничью и 1 победы команды АФК Сандерленд. Разница голов 38-14 в пользу команды Арсенал.

Во время последних 36 встреч, команда Арсенал выиграла 21 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда АФК Сандерленд выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 64-25 в пользу команды Арсенал