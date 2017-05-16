Арсенал - Сандерленд онлайн трансляция матча

Поединок между командой Арсенал (Лондон) и командой Сандерленд (Сандерленд) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок английской лиги 2021/2022, матч состоится на стадионе Эмирейтс.
Дата проведения матча: 21.12.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Арсенал (Лондон) и командой Сандерленд (Сандерленд):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Арсенал, тогда как команда Сандерленд осталась с поражением. Столкновение Арсенал и Сандерленд в предыдущем футбольном матче 16.05.2017 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета
Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против Лидс Юнайтед - 18.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.
Название: Сандерленд (Сандерленд)
Год основания Сандерленд (Сандерленд): 1879
Страна: Англия
Предыдущий матч команды Сандерленд был сыгран против Ипсвич Таун - 18.12.2021, в рамках турнира Первая Лига Англии 2021/2022 и закончился ничьей.
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