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Арсенал - Сандерленд онлайн трансляция матча

Кубок английской лиги - 21 декабря 2021, 21:45 - Эмирейтс
Главный судья: Саймон Хупер
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
До начала
00 : 00 : 00
Сандерленд
Сандерленд
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
46%
Ничья
31%
Сандерленд
23%
П1: 1.46 Х: 3.56 П2: 9.10
П1: 1.36 Х: 3.50 П2: 10.00
П1: 1.46 Х: 3.56 П2: 9.10
П1: 1.46 Х: 3.56 П2: 9.10
П1: 1.49 Х: 3.45 П2: 8.20
Интересные факты
  • Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Арсенал и АФК Сандерленд 0-0. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Арсенал выигрывает первую половину матча в 36% случаев, АФК Сандерленд выигрывает в 47%.
  • Недавнее выступление команды АФК Сандерленд в "Кубок АФЛ" лучше, чем у команды Арсенал.
  • Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.
  • Арсенал забивает 1.6 гола, играя дома, а АФК Сандерленд забивает 1.57 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Арсенал не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • Когда АФК Сандерленд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в АФК Сандерленд% своих матчей.
  • Арсенал выигрывает первый тайм в 36% матчей, АФК Сандерленд выигрывает в 47% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и АФК Сандерленд - 1.
  • Арсенал's performance of the last 5 matches is better than АФК Сандерленд's.
  • Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 4, команда АФК Сандерленд выиграла 0, 1 ничьи.
  • В домашних матчах Арсенал не проигрывает АФК Сандерленд в последних 12 встречах.
  • Арсенал забивает 2.4 гола за матч против команды АФК Сандерленд, а АФК Сандерленд забивает 0.6 гола против команды Арсенал (в среднем).
  • АФК Сандерленд не проигрывает в последних 4 играх.
  • Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Арсенал имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Когда АФК Сандерленд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в АФК Сандерленд% своих матчей.
  • АФК Сандерленд's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.
  • Команда Арсенал проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды АФК Сандерленд (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и АФК Сандерленд - 3.
  • Арсенал выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • Арсенал забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • За последние 18 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 12 раз, 5 сыграла в ничью и 1 победы команды АФК Сандерленд. Разница голов 38-14 в пользу команды Арсенал.
  • Во время последних 36 встреч, команда Арсенал выиграла 21 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда АФК Сандерленд выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 64-25 в пользу команды Арсенал
  • Последняя гостевая победа АФК Сандерленд над Арсенал была в 2002
Личные встречи
Арсенал
8
Побед
11
Игр
0
Побед
Сандерленд
Чемпионат Англии 2016/2017
16.05.2017 - 21:45 Арсенал 2 - 0 Завершен Сандерленд
Чемпионат Англии 2016/2017
29.10.2016 - 14:30 Сандерленд 1 - 4 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2015/2016
24.04.2016 - 16:05 Сандерленд 0 - 0 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2015/2016
05.12.2015 - 17:00 Арсенал 3 - 1 Завершен Сандерленд
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
18.12.2021 - 19:30 Лидс Юнайтед 1 - 4 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
15.12.2021 - 22:00 Арсенал 2 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Арсенал 3 - 0 Завершен Саутгемптон В
Чемпионат Англии 2021/2022
06.12.2021 - 22:00 Эвертон 2 - 1 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.12.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Арсенал П
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Последние матчи - Сандерленд
Первая Лига Англии 2021/2022
18.12.2021 - 17:00 Ипсвич Таун 1 - 1 Завершен Сандерленд Н
Первая Лига Англии 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Сандерленд 2 - 1 Завершен Плимут Аргайл В
Первая Лига Англии 2021/2022
07.12.2021 - 21:45 Сандерленд 5 - 0 Завершен Морекамбе В
Первая Лига Англии 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Сандерленд 1 - 1 Завершен Оксфорд Юнайтед Н
Первая Лига Англии 2021/2022
27.11.2021 - 17:00 Кэмбридж Юнайтед 1 - 2 Завершен Сандерленд В
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Новости команд
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Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
46%
Ничья
31%
Сандерленд
23%
П1: 1.46 Х: 3.56 П2: 9.10
П1: 1.36 Х: 3.50 П2: 10.00
П1: 1.46 Х: 3.56 П2: 9.10
П1: 1.46 Х: 3.56 П2: 9.10
П1: 1.49 Х: 3.45 П2: 8.20
Трансляция
В той час як "Арсенал" представляє АПЛ, "Сандерленд" - Другу лігу.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Арсенал": Лено - Соареш, Холдінг, Вайт, Тавареш - Ельнені - Пепе,, Сміт-Роу, Едегор, Нкетіа - Балогун.
"Сандерленд": Бердж - Райт, Фленаган, Дойл - Гуч, Вінчестер, Ніл, Емблтон - Прічард - Стюарт, Броудхед.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для Вас текстову онлайн трансляцію матчу 1/4 фіналу Кубка англійської ліги, в якому "Арсенал" прийме "Сандерленд".
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Анонс матча Арсенал - Сандерленд 21.12.2021, Кубок английской лиги

Поединок между командой Арсенал (Лондон) и командой Сандерленд (Сандерленд) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок английской лиги 2021/2022, матч состоится на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 21.12.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Арсенал (Лондон) и командой Сандерленд (Сандерленд):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Арсенал, тогда как команда Сандерленд осталась с поражением. Столкновение Арсенал и Сандерленд в предыдущем футбольном матче 16.05.2017 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - Сандерленд можно посмотреть 21.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок английской лиги. Текстовую трансляцию матча Арсенал - Сандерленд, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против Лидс Юнайтед - 18.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: Сандерленд (Сандерленд)
Год основания Сандерленд (Сандерленд): 1879
Страна: Англия

Предыдущий матч команды Сандерленд был сыгран против Ипсвич Таун - 18.12.2021, в рамках турнира Первая Лига Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Арсенал - Сандерленд онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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