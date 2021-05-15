  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Дженоа - Аталанта Смотреть онлайн
В тренде

Дженоа - Аталанта онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 21 декабря 2021, 21:45 - Луиджи Феррарис
Главный судья: Паоло Валери
Рейтинг матча:
Дженоа
Генуя
До начала
00 : 00 : 00
Аталанта
Бергамо
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Дженоа
25%
Ничья
25%
Аталанта
50%
П1: 6.25 Х: 3.13 П2: 1.68
П1: 6.25 Х: 3.13 П2: 1.68
П1: 6.25 Х: 3.13 П2: 1.68
П1: 6.00 Х: 3.15 П2: 1.71
Интересные факты
  • Когда Дженоа лидирует 1-0 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Дженоа.
  • Год назад, Дженоа была на 11 месте в таблице с 15 очками. Сейчас они на 18 месте с 10 очками.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 1 гол(а).
  • Наиболее популярный результат в играх между Дженоа иАталанта, когда Дженоа играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Среднее количество голов во встречах между командами Дженоа и Аталанта - 3.4.
  • Дженоа выигрывает первую половину матча в 16% случаев, Аталанта выигрывает в 47%.
  • Когда Дженоа проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Выездная статистика Аталанта в сезоне 8-1-0
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.
  • Nicolo Rovella отдал больше всего передач в Дженоа с 3 передачами. Mario Pasalic лучший распасовщик Аталанта (5 передач)
  • Команда Дженоа выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Аталанта имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.
  • Дженоа забивает 1.41 гола, играя дома, а Аталанта забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Дженоа выигрывает первый тайм в 16% матчей, Аталанта выигрывает в 47% матчей.
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Домашняя статистика Дженоа в сезоне 0-3-5
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Дженоа и Аталанта - 1.4.
  • Mattia Destro лучший бомбардир Дженоа с 7 голами. Duvan Zapata забил 9 раз за Аталанта
  • Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.
  • Аталанта не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Из последних 5 встреч команда Дженоа выиграла 0, команда Аталанта выиграла 3, 2 ничьи.
  • Дженоа забивает 1.4 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 2 гола против команды Дженоа (в среднем).
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 22 матчах.
  • Вы знали, что Дженоа забил 63% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • Аталанта выиграл последние 6 матчи в Серия А.
  • Во время последних 34 встреч, команда Дженоа выиграла 10 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 15 раз. Разница забитых и пропущенных голов 51-41 в пользу команды Аталанта
  • За последние 17 встреч когда команда Дженоа играла дома, команда Дженоа выиграла 6 раз, 5 сыграла в ничью и 6 победы команды Аталанта. Разница голов 30-26 в пользу команды Аталанта.
  • Игры прошлого года: 3-4 (Дженоа дома) и 0-0 (Аталанта дома).
  • Дженоа проиграл последние 4 матчи в Серия А.
  • Аталанта не забивает в 0 из их 9 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Дженоа не забивает в 3 из их 8 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Аталанта забил 21% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Аталанта забил 22% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Дженоа
4
Побед
19
Игр
9
Побед
Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
15.05.2021 - 16:00 Дженоа 3 - 4 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
17.01.2021 - 19:00 Аталанта 0 - 0 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2019/2020
02.02.2020 - 17:45 Аталанта 2 - 2 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2019/2020
15.09.2019 - 14:00 Дженоа 1 - 2 Завершен Аталанта
Последние матчи - Дженоа
Чемпионат Италии 2021/2022
17.12.2021 - 19:30 Лацио 3 - 1 Завершен Дженоа П
Кубок Италии 2021/2022
14.12.2021 - 22:00 Дженоа 1 - 0 Завершен Салернитана В
Чемпионат Италии 2021/2022
10.12.2021 - 21:45 Дженоа 1 - 3 Завершен Сампдория П
Чемпионат Италии 2021/2022
05.12.2021 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Дженоа П
Чемпионат Италии 2021/2022
01.12.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 3 Завершен Милан П
Показать больше
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
18.12.2021 - 16:00 Аталанта 1 - 4 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2021/2022
12.12.2021 - 16:00 Эллас Верона 1 - 2 Завершен Аталанта В
Лига Чемпионов 2021/2022
09.12.2021 - 20:00 Аталанта 2 - 3 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 21:45 Наполи 2 - 3 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
30.11.2021 - 19:30 Аталанта 4 - 0 Завершен Венеция В
Показать больше
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Дженоа
25%
Ничья
25%
Аталанта
50%
П1: 6.25 Х: 3.13 П2: 1.68
П1: 6.25 Х: 3.13 П2: 1.68
П1: 6.25 Х: 3.13 П2: 1.68
П1: 6.00 Х: 3.15 П2: 1.71
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Дженоа: Сиригу – Кришито, Васкес, Бираски – Камбьяссо, Портанова, Бадель, Стураро, Гильоне – Дестро, Экубан.
Инфо
Стартовый состав Аталанты: Муссо – Паломино, Демирал, Джимсити – Хатебур, Копмейнерс, Фройлер, Дзаппакоста – Малиновский, Миранчук, Сапата.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 19-го тура Серии А между Дженоа и Аталантой.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
21.12.2021 в 21:08
Вы смотрите информацию перед тем как ее выложить?У вас Малиновский в запасе, но в промо видео он в старте!
Ответить
0
0
OctoberFest (Голая Пристань)
21.12.2021 в 21:10
видимо, брали на сранном и забагованном флешскоре, где он действительно стоял в запасе
Ответить
0
0


Последние матчи
Завершен 19:00 - Сегодня Алтай Алтай 1 Трабзонспор Трабзонспор 2 Завершен 19:00 - Сегодня Адана Демирспор Адана Демирспор 2 Галатасарай Галатасарай 0 Завершен 16:00 - Сегодня Истанбул ББ Истанбул ББ 3 Гиресунспор Гиресунспор 1 Завершен 16:00 - Сегодня Антальяспор Антальяспор 1 Касимпаша Касимпаша 1 Завершен 22:00 - Вчера Леванте Леванте 3 Валенсия Валенсия 4

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Дженоа - "Аталанта" 21.12.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой Дженоа (Генуя) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Луиджи Феррарис.

Дата проведения матча: 21.12.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Дженоа (Генуя) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Аталанта", тогда как команда Дженоа осталась с поражением. Столкновение Дженоа и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 15.05.2021 закончилось со следующими результатом: 3:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Дженоа - "Аталанта" можно посмотреть 21.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Дженоа - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Андрей Шевченко

Предыдущий поединок команды Дженоа был сыгран против Лацио - 17.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против Рома - 18.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Рома.

Следите за результатами матча Дженоа - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Италии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен