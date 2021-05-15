Дженоа - Аталанта онлайн трансляция матча

Когда Дженоа лидирует 1-0 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Дженоа.

Год назад, Дженоа была на 11 месте в таблице с 15 очками. Сейчас они на 18 месте с 10 очками.

Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 1 гол(а).

Наиболее популярный результат в играх между Дженоа иАталанта, когда Дженоа играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом

Среднее количество голов во встречах между командами Дженоа и Аталанта - 3.4.

Дженоа выигрывает первую половину матча в 16% случаев, Аталанта выигрывает в 47%.

Когда Дженоа проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Выездная статистика Аталанта в сезоне 8-1-0

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.

Nicolo Rovella отдал больше всего передач в Дженоа с 3 передачами. Mario Pasalic лучший распасовщик Аталанта (5 передач)

Команда Дженоа выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.

Аталанта имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.

Дженоа забивает 1.41 гола, играя дома, а Аталанта забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).

Дженоа выигрывает первый тайм в 16% матчей, Аталанта выигрывает в 47% матчей.

Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Домашняя статистика Дженоа в сезоне 0-3-5

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Дженоа и Аталанта - 1.4.

Mattia Destro лучший бомбардир Дженоа с 7 голами. Duvan Zapata забил 9 раз за Аталанта

Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.

Аталанта не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Из последних 5 встреч команда Дженоа выиграла 0, команда Аталанта выиграла 3, 2 ничьи.

Дженоа забивает 1.4 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 2 гола против команды Дженоа (в среднем).

Аталанта забивал хотя бы раз в последних 22 матчах.

Вы знали, что Дженоа забил 63% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.

Аталанта выиграл последние 6 матчи в Серия А.

Во время последних 34 встреч, команда Дженоа выиграла 10 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 15 раз. Разница забитых и пропущенных голов 51-41 в пользу команды Аталанта

За последние 17 встреч когда команда Дженоа играла дома, команда Дженоа выиграла 6 раз, 5 сыграла в ничью и 6 победы команды Аталанта. Разница голов 30-26 в пользу команды Аталанта.

Игры прошлого года: 3-4 (Дженоа дома) и 0-0 (Аталанта дома).

Дженоа проиграл последние 4 матчи в Серия А.

Аталанта не забивает в 0 из их 9 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Дженоа не забивает в 3 из их 8 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Вы знали, что Аталанта забил 21% голов между минутами 31-45?