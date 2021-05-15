Дженоа - Аталанта онлайн трансляция матча

Матч между командой Дженоа (Генуя) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Луиджи Феррарис.
Дата проведения матча: 21.12.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Дженоа (Генуя) и командой "Аталанта" (Бергамо):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Аталанта", тогда как команда Дженоа осталась с поражением. Столкновение Дженоа и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 15.05.2021 закончилось со следующими результатом: 3:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Андрей Шевченко
Предыдущий поединок команды Дженоа был сыгран против Лацио - 17.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.
Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против Рома - 18.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Рома.
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