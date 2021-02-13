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Ливерпуль - Лестер Сити онлайн трансляция матча

Кубок английской лиги - 22 декабря 2021, 21:45 - Энфилд
Главный судья: Энди Медли
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
1 - 3
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56'
Лестер Сити
Лестер
Ход матча
9' Джейми Варди 10' Morton, Tyler 13' Джейми Варди 19' Алекс Окслейд-Чемберлен 33' Мэдисон, Джеймс 42' Рикардо Вышел: Марк Олбрайтон
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
34%
Ничья
31%
Лестер Сити
34%
П1: 2.20 Х: 3.08 П2: 3.75
П1: 2.20 Х: 2.88 П2: 3.20
П1: 2.20 Х: 3.08 П2: 3.75
П1: 2.20 Х: 3.08 П2: 3.75
П1: 2.70 Х: 2.90 П2: 2.80
Интересные факты
  • В их последнюю встречу команда Лестер Сити победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Лестер Сити - 3.2.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 19 домашних матчах.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Лестер Сити's.
  • В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Лестер Сити в последних 10 встречах.
  • Победителем прошлой встречи была команда Лестер Сити.
  • Ливерпуль забивает 1.6 гола, играя дома, а Лестер Сити забивает 1.55 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 9 играх.
  • Когда Лестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 8 матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Лестер Сити - 1.2.
  • Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Лестер Сити 2-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Лестер Сити выигрывает в 26%.
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 3, команда Лестер Сити выиграла 1, 1 ничьи.
  • Ливерпуль забивает 2.2 гола за матч против команды Лестер Сити, а Лестер Сити забивает 1 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Ливерпуль выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • Когда Лестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 41% матчей, Лестер Сити выигрывает в 26% матчей.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Лестер Сити (во всех соревнованиях).
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 37 матчах.
  • Лестер Сити забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • За последние 15 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 9 раз, 3 сыграла в ничью и 3 победы команды Лестер Сити. Разница голов 23-13 в пользу команды Ливерпуль.
  • Во время последних 32 встреч, команда Ливерпуль выиграла 17 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Лестер Сити выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 50-35 в пользу команды Ливерпуль
  • Последняя гостевая победа Лестер Сити над Ливерпуль была в 2000
Личные встречи
Ливерпуль
9
Побед
15
Игр
3
Побед
Лестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
13.02.2021 - 14:30 Лестер Сити 3 - 1 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
22.11.2020 - 21:15 Ливерпуль 3 - 0 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
26.12.2019 - 22:00 Лестер Сити 0 - 4 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
05.10.2019 - 18:00 Ливерпуль 2 - 1 Завершен Лестер Сити
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
19.12.2021 - 18:30 Тоттенхэм 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2021/2022
16.12.2021 - 22:00 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Астон Вилла В
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Милан 1 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Показать больше
Последние матчи - Лестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
12.12.2021 - 16:00 Лестер Сити 4 - 0 Завершен Ньюкасл В
Лига Европы 2021/2022
09.12.2021 - 19:45 Наполи 3 - 2 Завершен Лестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
05.12.2021 - 18:30 Астон Вилла 2 - 1 Завершен Лестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 21:30 Саутгемптон 2 - 2 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Лестер Сити 4 - 2 Завершен Уотфорд В
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Новости команд
Главные события
42'
Рикардо
Вышел: Марк Олбрайтон
33'
Мэдисон, Джеймс ГООЛ!
ГООЛ! Алекс Окслейд-Чемберлен
19'
13'
Джейми Варди ГООЛ!
Morton, Tyler
10'
9'
Джейми Варди ГООЛ!
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
34%
Ничья
31%
Лестер Сити
34%
П1: 2.20 Х: 3.08 П2: 3.75
П1: 2.20 Х: 2.88 П2: 3.20
П1: 2.20 Х: 3.08 П2: 3.75
П1: 2.20 Х: 3.08 П2: 3.75
П1: 2.70 Х: 2.90 П2: 2.80
Составы команд
62
Келлехер, Каоимхин
21
Константинос Цимикас
89
Koumetio, Billy
12
Джозеф Гомес
84
Bradley, Conor
15
Алекс Окслейд-Чемберлен
80
Morton, Tyler
14
Джордан Хендерсон
76
Williams, Neco
20
Роберто Фирмино
18
Такуми Минамино
1
Каспер Шмейхель
21
Рикардо
4
Чаглар Сёюнджю
42
Бубакари Сумаре
33
Thomas, Luke
8
Юри Тилеманс
25
Ндиди, Вилфред
10
Мэдисон, Джеймс
22
Dewsbury-Hall, Kiernan
29
Патсон Дака
9
Джейми Варди
Стартовый состав
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 20
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
    19
  • 80
    Morton, Tyler
    Полузащитник
    10
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 89
    Koumetio, Billy
    Защитник
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 84
    Bradley, Conor
    Полузащитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 9
    Джейми Варди
    Нападающий
    13 9
  • 10
    Мэдисон, Джеймс
    Полузащитник
    33
  • 22
    Dewsbury-Hall, Kiernan
    Полузащитник
  • 29
    Патсон Дака
    Нападающий
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 25
    Ндиди, Вилфред
    Полузащитник
  • 21
    Рикардо
    Вратарь
    42
  • 4
    Чаглар Сёюнджю
    Защитник
  • 42
    Бубакари Сумаре
    Полузащитник
  • 33
    Thomas, Luke
    Защитник
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
Запасные игроки
  • 49
    Gordon, Kaide
    Нападающий
  • 82
    Woltman, Max
    Полузащитник
  • 63
    Beck, Owen
    Полузащитник
  • 78
    Quansah, Jarell
    Защитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 21
    Диого Жота
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 97
    Pitaluga, Marcelo
    Вратарь
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 44
    Stolarczyk, Jakub
    Вратарь
  • 17
    Перез, Айозе
    Нападающий
  • 24
    Нампалис Менди
    Полузащитник
  • 45
    Nelson, Ben
    Защитник
  • 14
    Келечи Ихеаначо
    Нападающий
  • 23
    Янник Вестергор
    Защитник
  • 5
    Райан Бертранд
    Защитник
  • 11
    Марк Олбрайтон
    Полузащитник
  • 37
    Адемола Лукман
    Нападающий
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Брендан Роджерс
Статистика матча
4
Штрафные
8
7
Фолы
3
2
Удары в створ
5
2
Блокировано ударов
1
Офсайды
1
2
Сейвы
1
1
Удары мимо
2
5
Угловые
1
1
ЖК
60%
Владение мячом
40%
Live Zone
Трансляция
46'
Замена
Відразу потрійна заміна "Ліверпуля" відбулася у перерві. Замість Куметіо, Бредлі та Мортона вийшли Конате, Жота і Мілнер.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Шокували гості "Ліверпуль" своїми контратаками. Захист "мерсісайдців" відверто не втсигав за своїмим опоненетам, і, як висновок, три (а могло бути і більше) пропущених. Та ще й підопічні Клоппа неактивні в атаці, це теж і за рахунок вдалих оборонних дій "лисів".
Свисток
Перший тайм завершено!
45+4'
Бредлі (Ліверпуль) взяв гру на себе, пройшов вперед і пробив з лівої уу площину воріт - Шмейхель на місці.
45+3'
Вільямс (Ліверпуль) прострілив, але м'яч після рикошету від Ндіді дійшов до Шмейхеля.
45+1'
Келлехер (Ліверпуль) забрав до рук вертикальну подачу Олбрайтона.
45'
Инфо
Чотири хвилини додав арютр до першого тайму.
42'
Замена
Не зміг Перейра (Лестер) продовжити гру. Замість нього вийшов Олбрайтон.
41'
Рікардо Перейра (Лестер) сидить на газоні і не може продовжувати гру. Він лише нещодавно відновився від травми.
38'
Опасный момент
Який шанс! Гомес втратив м'яч перед самим Варді, Джеймі вибіг сам на сам з голкіпером і влучив у стійку!
36'
Мінаміно (Ліверпуль) з прострілу Фірміно в дотик пробив вище воріт.
Инфо
Вперше з лютого 1987-го року "Лестер" тричі забив на "Енфілді" в одному матчі!
33'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Меддісон дальнім ударом з метрів 25-ти пробив під поперечку!
32'
Варді (Лестер) знову завершував контратаку своєї команди, але цього разу продираючись через кількох опонентів. Зрештою, нападник сфолив.
30'
Знову Келлехер (Ліверпуль) у грі. Цього разу він забрав до рук довгу вертикальну передачу від Меддісона.
26'
Меддісон (Лестер) прострілив, а м'яч після рикошету від Гомеса полетів в руки Келлехеру.
24'
"Лестер" грає більш спокійно за рахунок досвідчених виконаців. А ось у діях господарів багато сумбуру.
Инфо
Перший гол Окслейда-Чемберлена у цьому сезоні.
19'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! "Ліверпуль" відкивитав один гол! Фірміно скинув під удар Окслейду-Чемберлену, а той влучив у лівий кут воріт.
18'
Вибив Меддісон м'яч після подачі Окслейда-Чемберлена з кута поля.
17'
Тілеманс (Лестер) довгою верховою передачею запустив м'яч вперед на Дака, але Келлехер вийшов за межі штрафного і вдало зіграв головою.
15'
Офсайд
Офсайд у Хендерсона (Ліверпуль).
13'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Другий забиває "Лестер"! Дуже разючу контратаку провели "лиси", а закінчив її той же Варді після прострілу Дака. Дубль для Джеймі!
11'
Желтая карточка
Жовта для Мортона (Ліверпуль) за грубий підкат в ноги Перейрі.
Инфо
Перший гол Варді у цьому розіграші Кубка ліги.
9'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Варді відкрив рахунок! Сумаре в центрі поля перехопив м'яч, потім віддав на Меддісона, котрий в розріз вивів Джеймі на ударну позицію. В один дотик пробив нападник і влучив точно у лівий кут.
8'
Цімікас (Ліверпуль) намагався закинути за комірець воротарю, але м'яч вийшов за лицьову лінію - занадто сильно.
6'
Уголовой
Ндіді (Лестер) головою пробив повз ворота після подачі Меддісона від кутового прапорця.
5'
Опасный момент
Відразу ж в контратаці гості створили момент. Дака пробив з меж штрафного майданчика - Келлехер потягнув.
5'
Вільямс (Ліверпуль) занадто сильно прострілив з правого флангу.
3'
Мортон (Ліверпуль) засильно закинув вперед на Фірміно - м'яч покинув поле за лицьової лінією.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
У стартових складах обох команд лише один дебютант: 19-річний центральний захисник "мерсісайдців" Біллі Куметіо. Інші - хоча б зрідка виходили на поле
Инфо
Стали відомі стартвоі склади команд:
"Ліверпуль": Келлехер - Бредлі, Гомес, Куметіо, Цімікас - Хендерсон, Мортон, Окслейд-Чемберлен - Мінаміно, Фірміно, Вільямс.
"Лестер": Шмайхель - Перейра, Союнчу, Сумаре, Томас - Тілеманс, Ндіді - Меддісон, Дьюсбері-Холл, Дака - Варді.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 1/4 фіналу Кубку англійської ліги, в якому "Ліверпуль" прийме "Лестер".
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Анонс матча "Ливерпуль" - Лестер Сити 22.12.2021, Кубок английской лиги

Матч между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Лестер Сити (Лестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок английской лиги 2021/2022, матч пройдет на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 22.12.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Лестер Сити (Лестер):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Лестер Сити, тогда как команда "Ливерпуль" осталась с поражением. Столкновение Лестер Сити и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 13.02.2021 закончилось с таким счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Брендан Роджерс разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Лестер Сити можно посмотреть 22.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок английской лиги. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Лестер Сити, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против "Тоттенхэм" - 19.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Предыдущий поединок команды Лестер Сити был сыгран против Ньюкасл - 12.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Лестер Сити.

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - Лестер Сити онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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