Ливерпуль - Лестер Сити онлайн трансляция матча

В их последнюю встречу команда Лестер Сити победила в 2 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Лестер Сити - 3.2.

Ливерпуль не проигрывает в последних 19 домашних матчах.

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Лестер Сити's.

В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Лестер Сити в последних 10 встречах.

Победителем прошлой встречи была команда Лестер Сити.

Ливерпуль забивает 1.6 гола, играя дома, а Лестер Сити забивает 1.55 гола, играя на выезде (в среднем).

Ливерпуль не проигрывает в последних 9 играх.

Когда Лестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 8 матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Лестер Сити - 1.2.

Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Лестер Сити 2-1. 6 игры закончились с этим результатом.

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Лестер Сити выигрывает в 26%.

Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 3, команда Лестер Сити выиграла 1, 1 ничьи.

Ливерпуль забивает 2.2 гола за матч против команды Лестер Сити, а Лестер Сити забивает 1 гола против команды Ливерпуль (в среднем).

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Ливерпуль выиграл 6 домашних матчей подряд.

Когда Лестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 41% матчей, Лестер Сити выигрывает в 26% матчей.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Лестер Сити (во всех соревнованиях).

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 37 матчах.

Лестер Сити забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

За последние 15 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 9 раз, 3 сыграла в ничью и 3 победы команды Лестер Сити. Разница голов 23-13 в пользу команды Ливерпуль.

Во время последних 32 встреч, команда Ливерпуль выиграла 17 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Лестер Сити выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 50-35 в пользу команды Ливерпуль