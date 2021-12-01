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Атлетик - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 22 декабря 2021, 22:30 - Сан-Мамес
Главный судья: Цесар Сото Градо
Рейтинг матча:
Атлетик
Бильбао
1 - 2
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26'
Реал
Мадрид
Ход матча
4' Карим Бензема 7' Карим Бензема 10' Сансет Тирапу, Ойян
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Атлетик
25%
Ничья
33%
Реал
42%
П1: 3.06 Х: 2.76 П2: 2.79
П1: 3.00 Х: 2.50 П2: 2.60
П1: 3.06 Х: 2.76 П2: 2.79
П1: 3.06 Х: 2.76 П2: 2.79
П1: 3.15 Х: 2.70 П2: 2.75
Интересные факты
  • Атлетик Бильбао забивает 1.27 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.89 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Атлетик Бильбао иРеал Мадрид, когда Атлетик Бильбао играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Когда Атлетик Бильбао лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Атлетик Бильбао без побед в последних 8 играх.
  • Атлетик Бильбао выигрывает первую половину матча в 21% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 41%.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 7-1-1
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетик Бильбао.
  • Iker Muniain отдал больше всего передач в Атлетик Бильбао с 5 передачами. Karim Benzema лучший распасовщик Реал Мадрид (7 передач)
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 6 матчей на выезде
  • Из последних 5 встреч команда Атлетик Бильбао выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 4, 0 ничьи.
  • Атлетик Бильбао не забивает в последних 3 матчах.
  • Атлетик Бильбао забивает 0.6 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.4 гола против команды Атлетик Бильбао (в среднем).
  • У команды Атлетик Бильбао серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Атлетик Бильбао выигрывает первый тайм в 21% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 41% матчей.
  • Когда Атлетик Бильбао проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетик Бильбао.
  • Inaki Williams лучший бомбардир Атлетик Бильбао с 5 голами. Karim Benzema забил 13 раз за Реал Мадрид
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 14 играх.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетик Бильбао (во всех соревнованиях).
  • Реал Мадрид не пропускает в 5 матчах подряд.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетик Бильбао и Реал Мадрид - 2.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Атлетик Бильбао's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетик Бильбао и Реал Мадрид - 0.8.
  • Команда Атлетик Бильбао выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Dani Garcia получил больше всего желтых карточек (5) в Атлетик Бильбао. Casemiro получил 5 в Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 10 матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Реал Мадрид выиграл последние 7 матчи в Ла Лига.
  • Последняя домашняя победа Атлетик Бильбао над Реал Мадрид была в 2015
  • В прошлом сезоне Реал Мадрид выиграл обе игры против Атлетик Бильбао (3-1 дома и 1-0 на выезде)
  • Реал Мадрид не забивает в 0 из их 9 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Атлетик Бильбао не забивает в 2 из их 9 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 60 встреч, команда Атлетик Бильбао выиграла 12 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 38 раз. Разница забитых и пропущенных голов 128-53 в пользу команды Реал Мадрид
  • За последние 29 встреч когда команда Атлетик Бильбао играла дома, команда Атлетик Бильбао выиграла 8 раз, 7 сыграла в ничью и 14 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 48-28 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Вы знали, что Атлетик Бильбао забил 23% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Атлетик Бильбао забил 25% голов между минутами 61-75?
Личные встречи
Атлетик
2
Побед
22
Игр
15
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
01.12.2021 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Атлетик 0 - 1 Завершен Реал
Суперкубок Испании 2020/2021
14.01.2021 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2020/2021
15.12.2020 - 23:00 Реал 3 - 1 Завершен Атлетик
Последние матчи - Атлетик
Чемпионат Испании 2021/2022
19.12.2021 - 17:15 Атлетик 3 - 2 Завершен Бетис В
Чемпионат Испании 2021/2022
11.12.2021 - 22:00 Атлетик 0 - 1 Завершен Севилья П
Чемпионат Испании 2021/2022
06.12.2021 - 22:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2021/2022
01.12.2021 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершен Атлетик П
Чемпионат Испании 2021/2022
26.11.2021 - 22:00 Атлетик 2 - 2 Завершен Гранада Н
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
19.12.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Кадис Н
Чемпионат Испании 2021/2022
12.12.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Атлетико В
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Интер В
Чемпионат Испании 2021/2022
04.12.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 0 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
01.12.2021 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершен Атлетик В
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Сансет Тирапу, Ойян
10'
7'
Карим Бензема ГООЛ!
4'
Карим Бензема ГООЛ!
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Атлетик
25%
Ничья
33%
Реал
42%
П1: 3.06 Х: 2.76 П2: 2.79
П1: 3.00 Х: 2.50 П2: 2.60
П1: 3.06 Х: 2.76 П2: 2.79
П1: 3.06 Х: 2.76 П2: 2.79
П1: 3.15 Х: 2.70 П2: 2.75
Составы команд
26
Agirrezabala, Julen
24
Микель Баленсьяга
3
Нуньес, Унаи
5
Йерай Альварес
18
Оскар де Маркос
10
Икер Муньяин
16
Vencedor, Unai
14
Дани Гарсия
19
Zarraga, Oier
8
Сансет Тирапу, Ойян
9
Иньяки Уильямс
1
Тибо Куртуа
17
Лукас Васкес
14
Милитан, Эдер
6
Начо
23
Ферлан Менди
15
Федерико Вальверде
25
Эдуардо Камавинга
8
Тони Кроос
10
Эден Азар
19
Карим Бензема
20
Винисиус Жуниор
Стартовый состав
  • 8
    Сансет Тирапу, Ойян
    Полузащитник
    10
  • 9
    Иньяки Уильямс
    Нападающий
  • 10
    Икер Муньяин
    Нападающий
  • 16
    Vencedor, Unai
    Полузащитник
  • 14
    Дани Гарсия
    Полузащитник
  • 19
    Zarraga, Oier
    Полузащитник
  • 24
    Микель Баленсьяга
  • 3
    Нуньес, Унаи
    Защитник
  • 5
    Йерай Альварес
  • 18
    Оскар де Маркос
    Нападающий
  • 26
    Agirrezabala, Julen
    Вратарь
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
    7 4
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 25
    Эдуардо Камавинга
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 11
    Morcillo, Jon
    Полузащитник
  • 22
    Рауль Гарсия
    Полузащитник
  • 21
    Андер Капа
    Полузащитник
  • 33
    Serrano, Nicolas
    Полузащитник
  • 2
    Petxa, Alex
    Защитник
  • 30
    Williams, Nicholas
    Нападающий
  • 15
    Иньиго Лекуэ
    Полузащитник
  • 31
    Paredes, Aitor
    Защитник
  • 6
    Микель Весга
    Полузащитник
  • 35
    Diez, Ander Iruarrizaga
    Вратарь
  • 16
    Лука Йович
    Нападающий
  • 44
    Peter Federico Gonzalez Carmona
  • 35
    Мигель Гутьеррес
  • 27
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
  • 40
    Fuidias Ribera, Toni
    Вратарь
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 45
    Del Álamo, Diego Pineiro
    Вратарь
  • 41
    Marin, Rafa
    Защитник
Тренеры
  • Марселино
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
40%
Владение мячом
60%
1
Удары в створ
4
2
Сейвы
2
Штрафные
1
Офсайды
1
1
Фолы
1
1
Блокировано ударов
3
Удары мимо
2
Угловые
Live Zone
Трансляция
22'
Инфо
Статистика ударов - 6:4 в пользу Бильбао.
20'
Опасный момент
Венседор пробил из 14-й зоны, где на подборе НИКОГО из мадридцев! Все в штрафной. Повезло Реалу, что Венседор влупил от души.
18'
Инфо
По владению у нас - 55%/45% в пользу бланкос.
15'
Крайне... интересный пас от Винисиуса после резкой остановки мяча в 2-х соперников. Два игрока Бильбао не поняли в чем дело и передача дошла до адресата. Далее Мадрид атаку развить не смог - в центре Бильбао был расторопнее.
12'
Веселое начало матча! Вот это заряд!
10'
Гоооол!!!
Дикий удар Сансета в дальний с правого фланга, метров с 18-ти! Куртуа прыгнул в сторону, но парировать не смог 1:2!
9'
Бензема приходит в себя после единоборства с соперником.
7'
Гоооол!!!
Дубль Карима за 3 минуты! Вау! Нуньес хотел французу закрыть пространство, но Бензема извенулся и забил. Карим отправил мяч в сетку и упал на газон. 0:2!
4'
Гоооол!!!
Бенземааа! Карим пробил с угла штрафной - мяч закрутился прямо в ворота. Отличное начало для гостей! 0:1!
2'
Опасный момент
Первая позиционка мадридцев завершилась ударом Крооса ризом из-за штрафной. Легкая добыча для Агирресабалы.
1'
Свисток
Матч начался!
Атлетик, стартовый состав: Агирресабала - Де Маркос, Йерай, Нуньес, Баленсиага - Саррага, Д. Гарсия, Венседор, Мунианин - Вильямс, Санчет. Запасные: Капа, Серрано, Иру, Н. Вильямс, Лекуэ, Паредес, Весга, Морсильо, Р. Гарсия.
Реал, стартовый состав: Куртуа - Васкес, Милитао, Начо, Менди - Кроос, Вальверде, Камавинга - Азар, Бензема, Винисиус. Запасные: Фудиаш, Пинейро, Вальехо, Йович, Мариано, Бланко, Мигель, Петер, Марин.
Добрый вечер! UA-Футбол приглашает Вас на онлайн-трансляцию матча 21-го тура Примеры: Атлетик Реал. Начало поединка - 22:30.
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Анонс матча Атлетик - Реал 22.12.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой Атлетик (Бильбао) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Сан-Мамес.

Дата проведения матча: 22.12.2021
Время начала матча: 22:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Атлетик (Бильбао) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Атлетик осталась с поражением. Столкновение Реал и Атлетик в предыдущем футбольном матче 01.12.2021 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Марселино и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Атлетик - Реал можно посмотреть 22.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Атлетик - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Марселино Гарсия Тораль

Предыдущий матч команды Атлетик был сыгран против Бетис - 19.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Атлетик.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команды Реал был сыгран против Кадис - 19.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Атлетик - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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