Атлетик - Реал онлайн трансляция матча

Атлетик Бильбао забивает 1.27 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.89 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Атлетик Бильбао иРеал Мадрид, когда Атлетик Бильбао играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Когда Атлетик Бильбао лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.

Атлетик Бильбао без побед в последних 8 играх.

Атлетик Бильбао выигрывает первую половину матча в 21% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 41%.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 7-1-1

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетик Бильбао.

Iker Muniain отдал больше всего передач в Атлетик Бильбао с 5 передачами. Karim Benzema лучший распасовщик Реал Мадрид (7 передач)

Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 6 матчей на выезде

Из последних 5 встреч команда Атлетик Бильбао выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 4, 0 ничьи.

Атлетик Бильбао не забивает в последних 3 матчах.

Атлетик Бильбао забивает 0.6 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.4 гола против команды Атлетик Бильбао (в среднем).

У команды Атлетик Бильбао серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.

Атлетик Бильбао выигрывает первый тайм в 21% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 41% матчей.

Когда Атлетик Бильбао проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетик Бильбао.

Inaki Williams лучший бомбардир Атлетик Бильбао с 5 голами. Karim Benzema забил 13 раз за Реал Мадрид

Реал Мадрид не проигрывает в последних 14 играх.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетик Бильбао (во всех соревнованиях).

Реал Мадрид не пропускает в 5 матчах подряд.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Атлетик Бильбао и Реал Мадрид - 2.

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Атлетик Бильбао's.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетик Бильбао и Реал Мадрид - 0.8.

Команда Атлетик Бильбао выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Dani Garcia получил больше всего желтых карточек (5) в Атлетик Бильбао. Casemiro получил 5 в Реал Мадрид.

Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 10 матчей.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

Реал Мадрид выиграл последние 7 матчи в Ла Лига.

Последняя домашняя победа Атлетик Бильбао над Реал Мадрид была в 2015

В прошлом сезоне Реал Мадрид выиграл обе игры против Атлетик Бильбао (3-1 дома и 1-0 на выезде)

Реал Мадрид не забивает в 0 из их 9 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Атлетик Бильбао не забивает в 2 из их 9 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 60 встреч, команда Атлетик Бильбао выиграла 12 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 38 раз. Разница забитых и пропущенных голов 128-53 в пользу команды Реал Мадрид

За последние 29 встреч когда команда Атлетик Бильбао играла дома, команда Атлетик Бильбао выиграла 8 раз, 7 сыграла в ничью и 14 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 48-28 в пользу команды Реал Мадрид.

Вы знали, что Атлетик Бильбао забил 23% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что Реал Мадрид забил 26% голов между минутами 76-90?