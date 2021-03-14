Интер - Торино онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Интер и Торино 1-0. 7 игры закончились с этим результатом.

Когда Торино лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Торино% своих матчей.

Интер выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Торино выигрывает в 20%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Торино - 1.

Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Торино.

Nicolo Barella получил больше всего желтых карточек (5) в Интер. Tommaso Pobega получил 6 в Торино.

Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 4, команда Торино выиграла 1, 0 ничьи.

Торино не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

Интер забивает 2.4 гола за матч против команды Торино, а Торино забивает 1 гола против команды Интер (в среднем).

Торино без побед над Интер в последних 4 играх.

Наиболее популярный результат в играх между Интер иТорино, когда Интер играет дома, 1- 1. 3 игры закончились с этим результатом

Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Интер выигрывает первый тайм в 47% матчей, Торино выигрывает в 20% матчей.

Когда Торино проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Торино% своих матчей.

Выездная статистика Торино в сезоне 1-2-5

Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Торино.

Nicolo Barella отдал больше всего передач в Интер с 7 передачами. Cristian Ansaldi лучший распасовщик Торино (3 передач)

Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Торино (во всех соревнованиях).

Интер не проигрывает в последних 9 домашних матчах.

В их последнюю встречу команда Интер победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Торино - 3.4.

Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Домашняя статистика Интер в сезоне 6-2-0

Интер's performance of the last 5 matches is better than Торино's.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Lautaro Martinez лучший бомбардир Интер с 11 голами. Tommaso Pobega забил 4 раз за Торино

Команда Торино выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.

Год назад, Торино была на 17 месте в таблице с 13 очками. Сейчас они на 10 месте с 25 очками.

Победителем прошлой встречи была команда Интер.

Интер выиграл 5 домашних матчей подряд.

Интер забивает 2.85 гола, играя дома, а Торино забивает 0.88 гола, играя на выезде (в среднем).

В домашних матчах Интер не проигрывает Торино в последних 5 встречах.

В прошлом сезоне Интер выиграл обе игры против Торино (4-2 дома и 2-1 на выезде)

Торино забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Интер выиграл последние 6 матчи в Серия А.

Торино пропускает в каждом из последних 7 матчах.

Последняя гостевая победа Торино над Интер была в 2016

За последние 18 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 9 раз, 7 сыграла в ничью и 2 победы команды Торино. Разница голов 32-15 в пользу команды Интер.

Торино не забивает в 4 из их 8 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 36 встреч, команда Интер выиграла 21 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Торино выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 59-27 в пользу команды Интер

Интер не забивает в 0 из их 8 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Вы знали, что Интер забил 19% голов между минутами 46-60?

Вы знали, что Торино забил 35% голов между минутами 76-90?

В Серия А, Интер одержала 4 домашних побед подряд.