  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Интер - Торино Смотреть онлайн
В тренде

Интер - Торино онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 22 декабря 2021, 19:30 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Марко Гвида
Рейтинг матча:
Интер
Милан
0 - 0
Обновить
6'
Торино
Турин
Ход матча
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Интер
38%
Ничья
31%
Торино
31%
П1: 1.59 Х: 3.40 П2: 7.97
П1: 1.50 Х: 3.10 П2: 8.00
П1: 1.59 Х: 3.40 П2: 7.97
П1: 1.59 Х: 3.40 П2: 7.97
П1: 1.57 Х: 3.40 П2: 8.20
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Интер и Торино 1-0. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Торино лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Торино% своих матчей.
  • Интер выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Торино выигрывает в 20%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Торино - 1.
  • Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Торино.
  • Nicolo Barella получил больше всего желтых карточек (5) в Интер. Tommaso Pobega получил 6 в Торино.
  • Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 4, команда Торино выиграла 1, 0 ничьи.
  • Торино не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Интер забивает 2.4 гола за матч против команды Торино, а Торино забивает 1 гола против команды Интер (в среднем).
  • Торино без побед над Интер в последних 4 играх.
  • Наиболее популярный результат в играх между Интер иТорино, когда Интер играет дома, 1- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Интер выигрывает первый тайм в 47% матчей, Торино выигрывает в 20% матчей.
  • Когда Торино проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Торино% своих матчей.
  • Выездная статистика Торино в сезоне 1-2-5
  • Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Торино.
  • Nicolo Barella отдал больше всего передач в Интер с 7 передачами. Cristian Ansaldi лучший распасовщик Торино (3 передач)
  • Команда Интер проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Торино (во всех соревнованиях).
  • Интер не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • В их последнюю встречу команда Интер победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Торино - 3.4.
  • Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Домашняя статистика Интер в сезоне 6-2-0
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Торино's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Lautaro Martinez лучший бомбардир Интер с 11 голами. Tommaso Pobega забил 4 раз за Торино
  • Команда Торино выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.
  • Год назад, Торино была на 17 месте в таблице с 13 очками. Сейчас они на 10 месте с 25 очками.
  • Победителем прошлой встречи была команда Интер.
  • Интер выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Интер забивает 2.85 гола, играя дома, а Торино забивает 0.88 гола, играя на выезде (в среднем).
  • В домашних матчах Интер не проигрывает Торино в последних 5 встречах.
  • В прошлом сезоне Интер выиграл обе игры против Торино (4-2 дома и 2-1 на выезде)
  • Торино забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Интер выиграл последние 6 матчи в Серия А.
  • Торино пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Последняя гостевая победа Торино над Интер была в 2016
  • За последние 18 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 9 раз, 7 сыграла в ничью и 2 победы команды Торино. Разница голов 32-15 в пользу команды Интер.
  • Торино не забивает в 4 из их 8 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 36 встреч, команда Интер выиграла 21 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Торино выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 59-27 в пользу команды Интер
  • Интер не забивает в 0 из их 8 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Интер забил 19% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Торино забил 35% голов между минутами 76-90?
  • В Серия А, Интер одержала 4 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Интер забил 21% голов между минутами 61-75?
Личные встречи
Интер
8
Побед
20
Игр
4
Побед
Торино
Чемпионат Италии 2020/2021
14.03.2021 - 16:00 Торино 1 - 2 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
22.11.2020 - 16:00 Интер 0 - 0 Завершен Торино
Чемпионат Италии 2019/2020
22.11.2020 - 15:45 Интер 4 - 2 Завершен Торино
Чемпионат Италии 2021
13.07.2020 - 22:45 Интер 3 - 1 Завершен Торино
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
17.12.2021 - 21:45 Салернитана 0 - 5 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2021/2022
12.12.2021 - 21:45 Интер 4 - 0 Завершен Кальяри В
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Интер П
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 19:00 Рома 0 - 3 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2021/2022
01.12.2021 - 19:30 Интер 2 - 0 Завершен Специя В
Показать больше
Последние матчи - Торино
Чемпионат Италии 2021/2022
19.12.2021 - 19:00 Торино 1 - 0 Завершен Эллас Верона В
Кубок Италии 2021/2022
16.12.2021 - 22:00 Сампдория 2 - 1 Завершен Торино П
Чемпионат Италии 2021/2022
12.12.2021 - 13:30 Торино 2 - 1 Завершен Болонья В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.12.2021 - 21:45 Кальяри 1 - 1 Завершен Торино Н
Чемпионат Италии 2021/2022
02.12.2021 - 19:30 Торино 2 - 2 Завершен Эмполи Н
Показать больше
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Интер
38%
Ничья
31%
Торино
31%
П1: 1.59 Х: 3.40 П2: 7.97
П1: 1.50 Х: 3.10 П2: 8.00
П1: 1.59 Х: 3.40 П2: 7.97
П1: 1.59 Х: 3.40 П2: 7.97
П1: 1.57 Х: 3.40 П2: 8.20
Составы команд
1
Самир Ханданович
95
Алессандро Бастони
6
Де Ври, Стефан
37
Милан Шкриниар
14
Иван Перишич
20
Хакан Чалханоглу
22
Артуро Видаль
77
Марцело Брозович
22
Дензел Думфрис
22
Лаутаро Мартинес
11
Эдин Джеко
32
Ваня Милинкович-Савич
26
Коффи Джиджи
3
Бремер, Глейсон
99
Алессандро Буонджорно
17
Синго, Уилфрид Стефан
16
Саша Лукич
18
Pobega, Tommaso
34
Ола Айна
14
Йосип Брекало
19
Антонио Санабрия
11
Марко Пьяца
Стартовый состав
  • 22
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 22
    Артуро Видаль
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 14
    Йосип Брекало
    Нападающий
  • 19
    Антонио Санабрия
    Нападающий
  • 11
    Марко Пьяца
    Нападающий
  • 17
    Синго, Уилфрид Стефан
    Защитник
  • 16
    Саша Лукич
    Полузащитник
  • 18
    Pobega, Tommaso
    Полузащитник
  • 34
    Ола Айна
  • 26
    Коффи Джиджи
    Защитник
  • 3
    Бремер, Глейсон
    Защитник
  • 99
    Алессандро Буонджорно
    Защитник
  • 32
    Ваня Милинкович-Савич
    Вратарь
Запасные игроки
  • 48
    Satriano, Martin
    Нападающий
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
  • 33
    Д`Амбросио, Данило
    Защитник
  • 32
    Федерико Димарко
    Защитник
  • 21
    Кордаз, Алекс
    Вратарь
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 11
    Александар Коларов
    Защитник
  • 8
    Матиас Весино
    Полузащитник
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
  • 88
    Томас Ринкон
    Полузащитник
  • 77
    Кароль Линетты
  • 70
    Warming, Magnus
    Нападающий
  • 38
    Роландо Мандрагора
    Полузащитник
  • 25
    Лассиге Коне, Бен
    Полузащитник
  • 22
    Деннис Прает
    Полузащитник
  • 15
    Кристиан Ансальди
    Защитник
  • 13
    Рикардо Родригес
    Защитник
  • 7
    Симоне Дзадза
    Нападающий
  • 6
    Zima, David
    Защитник
  • 5
    Армандо Иццо
    Защитник
  • 89
    Джемелло, Лука
    Вратарь
Тренеры
  • Симоне Индзаги
  • Иван Юрич
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
Live Zone
Трансляция
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток арбітра! Розпочинається наш матч!
Инфо
Вже відомі склади на поєдинок. Інтер: Хандановіч, Бастоні, Брозовіч, Відаль, Дюмфріс, Де Врей, Джеко, Мартінес, Перішич, Чалханоглу, Шкріньяр. Торіно: Мілінковіч-Савіч, Брекало, Айна, Бремер, Буонджорно, Джіджі, Лукіч, Побега, П'яца, Санабрія, Сінго.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу Серії А Інтер - Торіно.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 17:30 - Сегодня Венеция Венеция 1 Лацио Лацио 2 Завершен 17:30 - Сегодня Сассуоло Сассуоло 0 Болонья Болонья 3 Завершен 16:00 - Сегодня Хатайспор Хатайспор 1 Коньяспор Коньяспор 3 Завершен 16:00 - Сегодня Сивасспор Сивасспор 1 Ризеспор Ризеспор 1 Завершен 22:45 - Вчера Фамаликан Фамаликан 1 Портимоненсе Портимоненсе 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Интер" - Торино 22.12.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Интер" (Милан) и командой Торино (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 22.12.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Интер" (Милан) и командой Торино (Турин):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Интер", тогда как команда Торино осталась с поражением. Столкновение Торино и "Интер" в предыдущем футбольном матче 14.03.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Иван Юрич разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Интер" - Торино можно посмотреть 22.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Интер" - Торино, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команды "Интер" был сыгран против "Салернитана" - 17.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Команда гостей

Название: Торино (Турин)
Год основания Торино (Турин): 1906
Страна: Италия
Тренер: Иван Юрич

Прошедший матч команды Торино был сыгран против Эллас Верона - 19.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Торино.

Следите за результатами матча "Интер" - Торино онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Италии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен