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Манчестер Сити - Лестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 26 декабря 2021, 17:00 - Этихад
Главный судья: Крис Кавана
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
6 - 3
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Ход матча
5' Де Брeйне, Кевин 14' Махрез, Рияд 21' Илкай Гюндоган 25' Рахим Стерлинг 45' Янник Вестергор
46' Перез, Айозе Вышел: Тимоти Кастань 55' Мэдисон, Джеймс 59' Адемола Лукман 65' Келечи Ихеаначо 69' Ляпорт, Эмерик 71' Юри Тилеманс Вышел: Чоудхури, Хамза 72' Де Брeйне, Кевин Вышел: Филип Фоден 75' Мэдисон, Джеймс 87' Рахим Стерлинг 90' Фернандиньо
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
44%
Ничья
29%
Лестер Сити
26%
П1: 25.00 Х: 9.36 П2: 1.11
П1: 15.00 Х: 5.50 П2: 1.13
П1: 25.00 Х: 9.36 П2: 1.11
П1: 25.00 Х: 9.36 П2: 1.11
П1: 1.30 Х: 4.60 П2: 12.00
Интересные факты
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Лестер Сити выигрывает в 27%.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Bernardo Silva лучший бомбардир Манчестер Сити с 7 голами. Jamie Vardy забил 9 раз за Лестер Сити
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лестер Сити.
  • Лестер Сити проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • Манчестер Сити забивает 2.69 гола, играя дома, а Лестер Сити забивает 1.59 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Лестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 53% матчей, Лестер Сити выигрывает в 27% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Лестер Сити - 0.4.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лестер Сити.
  • Манчестер Сити выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 3, команда Лестер Сити выиграла 2, 0 ничьи.
  • Манчестер Сити не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Манчестер Сити забивает 1.2 гола за матч против команды Лестер Сити, а Лестер Сити забивает 1.2 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Лестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Домашняя статистика Манчестер Сити в сезоне 7-1-1
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Лестер Сити's.
  • Лестер Сити не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Команда Лестер Сити выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Лестер Сити - 2.4.
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Сити и Лестер Сити 1-0. 5 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Манчестер Сити выиграл последние 8 матчи в Премьер-лига.
  • Лестер Сити забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • За последние 12 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 6 раз, 1 сыграла в ничью и 5 победы команды Лестер Сити. Разница голов 22-20 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Лестер Сити не забивает в 0 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 2-5 (Манчестер Сити дома) и 0-2 (Лестер Сити дома).
  • Манчестер Сити не забивает в 2 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 29 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 15 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Лестер Сити выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 46-35 в пользу команды Манчестер Сити
  • В Премьер-лига, Манчестер Сити одержала 4 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Лестер Сити забил 30% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 23% голов между минутами 0-15?
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Сити
11
Побед
19
Игр
5
Побед
Лестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Манчестер Сити 6 - 3 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Лестер Сити 0 - 1 Завершен Манчестер Сити
Суперкубок Англии 2021/2022
07.08.2021 - 19:15 Лестер Сити 1 - 0 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 Лестер Сити 0 - 2 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Манчестер Сити 6 - 3 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.12.2021 - 16:00 Ньюкасл 0 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
14.12.2021 - 22:00 Манчестер Сити 7 - 0 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 19:45 РБ Лейпциг 2 - 1 Завершен Манчестер Сити П
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Последние матчи - Лестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Манчестер Сити 6 - 3 Завершен Лестер Сити П
Кубок английской лиги 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Ливерпуль 3 - 3 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
12.12.2021 - 16:00 Лестер Сити 4 - 0 Завершен Ньюкасл В
Лига Европы 2021/2022
09.12.2021 - 19:45 Наполи 3 - 2 Завершен Лестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
05.12.2021 - 18:30 Астон Вилла 2 - 1 Завершен Лестер Сити П
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Новости команд
Главные события
Фернандиньо
90'
ГООЛ! Рахим Стерлинг
87'
75'
Мэдисон, Джеймс
Де Брeйне, Кевин
Вышел: Филип Фоден
72'
71'
Юри Тилеманс
Вышел: Чоудхури, Хамза
ГООЛ! Ляпорт, Эмерик
69'
65'
Келечи Ихеаначо ГООЛ!
59'
Адемола Лукман ГООЛ!
55'
Мэдисон, Джеймс ГООЛ!
46'
Перез, Айозе
Вышел: Тимоти Кастань
45'
Янник Вестергор
ГООЛ! Рахим Стерлинг
25'
ГООЛ! Илкай Гюндоган
21'
ГООЛ! Махрез, Рияд
14'
ГООЛ! Де Брeйне, Кевин
5'
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
44%
Ничья
29%
Лестер Сити
26%
П1: 25.00 Х: 9.36 П2: 1.11
П1: 15.00 Х: 5.50 П2: 1.13
П1: 25.00 Х: 9.36 П2: 1.11
П1: 25.00 Х: 9.36 П2: 1.11
П1: 1.30 Х: 4.60 П2: 12.00
Составы команд
31
Эдерсон
17
Александр Зинченко
15
Ляпорт, Эмерик
4
Рубен Диаш
27
Жоао Кансело
21
Илкай Гюндоган
25
Фернандиньо
20
Силва, Бернардо
10
Рахим Стерлинг
17
Де Брeйне, Кевин
26
Махрез, Рияд
1
Каспер Шмейхель
11
Марк Олбрайтон
18
Амарти, Даниел
23
Янник Вестергор
33
Thomas, Luke
22
Dewsbury-Hall, Kiernan
8
Юри Тилеманс
10
Мэдисон, Джеймс
17
Перез, Айозе
14
Келечи Ихеаначо
37
Адемола Лукман
Стартовый состав
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
    87 25
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
    72 5
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
    14
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
    21
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
    90
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 15
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
    69
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 17
    Перез, Айозе
    Нападающий
    46
  • 14
    Келечи Ихеаначо
    Нападающий
    65
  • 37
    Адемола Лукман
    Нападающий
    59
  • 22
    Dewsbury-Hall, Kiernan
    Полузащитник
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
    71
  • 10
    Мэдисон, Джеймс
    Полузащитник
    75 55
  • 11
    Марк Олбрайтон
    Полузащитник
  • 18
    Амарти, Даниел
    Полузащитник
  • 23
    Янник Вестергор
    Защитник
    45
  • 33
    Thomas, Luke
    Защитник
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
Запасные игроки
  • 80
    Palmer, Cole
    Полузащитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 33
    Скотт Карсон
    Вратарь
  • 79
    Mbete-Tatu, Luke
    Защитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 14
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 37
    Da Silva Chagas, Kayky
    Нападающий
  • 5
    Райан Бертранд
    Защитник
  • 35
    Элдин Якупович
    Вратарь
  • 25
    Ндиди, Вилфред
    Полузащитник
  • 20
    Чоудхури, Хамза
    Полузащитник
  • 49
    Mcateer, Kasey
    Полузащитник
  • 45
    Nelson, Ben
    Защитник
  • 42
    Бубакари Сумаре
    Полузащитник
  • 27
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 9
    Джейми Варди
    Нападающий
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Брендан Роджерс
Статистика матча
74%
Владение мячом
26%
14
Угловые
4
8
Удары в створ
7
6
Блокировано ударов
2
7
Штрафные
12
10
Фолы
6
2
Офсайды
1
3
Удары мимо
4
4
Сейвы
2
1
ЖК
2
Трансляция
Сити решил начать второй тайм в полноги и очень хорошо, что команда Гвардиолы забила именно четыре мяча в первом тайме, так как Лестер сходу оформил три ответных удара. Однако, "лис" удалось сдержать за счет дополнительных результативных выпадов, а сама эта игра была похожа больше на добротное похмелье после праздников. С ожидаемым исходом, разумеется. Зинченко отыграл полный матч, но запомнился лишь участием в одной опасной атаке, а также тем, когда его в центре поля убрал Маддисон при втором забитом голе Лестера.
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 6:3! С 1993 года столько не забивали в Boxing day!
90+1'
Желтая карточка
Фернандиньо дали желтую за подкат на чужой половине против Маддисона.
90'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 3 мин.
90'
Навес от Мареза с правого фланга пошла в руки Шмайхелю.
89'
Сити в позиционной атаке закатывает матч до финального свистка.
87'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подача углового с правого фланга от Мареза завершилась аналогичным ударом Диаша, но на этот раз защитник пробил низом, поэтому Стерлингу пришлось чуть подправить в сетку.
86'
Стерлинг полез в дриблинг из центра чужой штрафной в сторону правого угла вратарской, упал в борьбе против Вестергора, но фола не было.
84'
Подачу с правого фланга Чаудри чуть не снял над центром штрафной вместе с головой Гюндогана.
82'
Гюндоган перехватил мяч на чужой половине, после чего с правого фланга навешивали на дальнюю штангу на Стерлинга, который уже замыкал боковыми ножницами, но Олбрайтон снял мяч на угловой.
80'
Фол от Мареза перед чужой штрафной против Амартея.
78'
Головой замыкал подачу с левого фланга от лицевой в исполнении Томаса Олбрайтон, но в дальний свободный угол не попал.
76'
Марез со штрафного всадил мяч прямиком в стенку.
75'
Желтая карточка
Желтую дали Маддисону за толчок в спину Фернандиньо у своей штрафной.
74'
Манчестер пытается убаюкать игру контролем мяча на чужой половине.
72'
Замена
Вместо де Брюйне на поле вышел Фоден.
71'
Замена
Тилеманса заменил Чаудри.
70'
Опасный момент
Эдерсон головой отразил удар Ихеаначо, которого резким пасом вывели партнеры к левому углу вратарской!
69'
Гоооол!!!
ГОЛ! Навес с углового на правом фланге Ляпорт завершил ударом с дальней штанги в правую девятку головой по навесной траектории!
68'
Сити вновь в контроле на чужой половине. Угловой заработали на правом фланге.
65'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сумбурный гол получился у Ихеаначо, который оказался первым при отскоке мяча во вратарской, от перекладины, в которую Эдерсон перевел дальний удар Маддисона с левого фланга!
64'
Опасный момент
Перекладина! Фернандиньо с дальнего угла вратарской головой замыкал подачу углового с левого фланга, пробил Шмайхеля, но стоящий у линии Амартей перевел мяч в верхний каркас и за лицевую!
63'
Олбрайтон перевел на угловой заброс Фернандиньо на левый фланг штрафной для Стерлинга.
61'
Подача с правого фланга от Мареза отправила мяч в сетку ворот с внешней стороны у ближней штанги.
59'
Гоооол!!!
ГОЛ! Зинченко отдал неудачный пас на левый фланг для Гюндгана, после чего был отыгран Маддисоном, тот развернул на Ихеаначо, а Кьелечи разогнал в штрафную Лукмана!
57'
Фернандиньо был сбит фолом Тилеманса при попытке подойти ко штрафной через центральную зону.
54'
Гоооол!!!
ГОЛ! Маддисон зацепился за передачу из глубины правого фланга обороны к центральной линии, после чего сыграл в затяжную стенку с Ихеаначо, и пробил в дальний угол!
51'
Тилеманс решил сыграть в пас назад внутри своей штрафной, но подарил мяч Гюндогану, который сбросил на Мареза, но удар Рияда был блокирован.
49'
Лестер подержал мяч в ногах на чужой половине, но все это завершилось фолом Лукмана на левом фланге против Фернандиньо.
47'
Партей перехватил заброс Канселу на правый фланг атаки от центральной линии.
46'
Замена
Переса в перерыве заменил Кастань.
Свисток
Второй тайм начался!
Говорить после таких таймов в исполнении одной из команд попросту нечего. Сити развалил соперников буквально с первых минут, после чего Шмайхеля пробили еще три раза. В атаке Лестер ищет варианты, но все эти индивидуальные попытки Маддисона особого смысла не имеют при таком-то количестве ошибок в обороне! Хозяева куражаться, но как бы не решили они в перерыве превратить второй тайм в фарс.
Свисток
Перерыв. 4:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Опасный момент
Де Брюйне со штрафного на правом фланге покатил под удар Гюндогану в центральную зону, но Шмайхель затем парировал выстрел под ближнюю штангу!
45'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 2 мин.
45'
Желтая карточка
Вестергор грубо подкатился против Мареза на левом фланге обороны.
43'
В контратаке через правый фланг де Брюйне сыграл на Мареза в центр, но Рияд корявым ударом с носка отправил мяч мимо правой штанги низом.
41'
Дьюсбери-Холл получил пас от Маддисона в зону перед чужой штрафной, но сильно затем запустил мяч над воротами прямым ударом.
39'
Уголовой
Фернандиньо рывком на ближнюю штангу при подаче углового с правого фланга сдул двух соперников на своем пути. Арбитр увидел фол.
39'
Марез на дальней штанге возвращал в центр подачу Гюндогана с левого фланга, но защитники выбили на очередной корнер.
38'
Прострел с левого фланга от Бернарду на угловой перевел Вестергор.
36'
Контратаку через левый фланг Маддисон завершил подкруткой над воротами из полукруга у штрафной.
35'
Опасный момент
Зинченко исполнил заброс на правый фланг штрафной, Силва в касание сбросил в центр на Стерлинга, но удар слету от Рахима парировал Шмайхель!
34'
На угловой на правом фланге перевел прострел Мареза Амартей.
32'
Зинченко разогнал Стерлинга на левый фланг штрафной, но прострел Рахима защитник перевел на угловой.
31'
В позиционных атаках хозяева душат соперников. Даже Зинченко иногда с мячом играет на чужой половине.
29'
Де Брюйне прострелил с правого фланга в центр штрафной, но Марез в касание мяч обработал удобно только для Амартея.
27'
Сити не отдает контроль мяча, а Лестер опустил руки.
25'
Гоооол!!!
ГОЛ! Стерлинг с пенальти пробил ровно также, как и Марез до этого, но чуть ближе к девятке.
24'
Опасный момент
Пенальти! Стерлинг на левом фланге штрафной раскачал финтом Тилеманс, который затем его сбил при попытке проброса на ход.
23'
Низом постелил свой дальний удар из центральной зоны Перес, но мяч пришел в руки Эдерсону.
21'
Гоооол!!!
ГОЛ! Силва сыграл с де Брюйне на правом фланге под выход на прострел Канселу, после чего Шмайхель во вратарской перевел мяч на ногу стоящему рядом Гюндогану!
20'
Опасный момент
Перес на дриблинге подошел ко входу на левый фланг штрафной, но пробил в итоге прямиком в руки Эдерсону.
19'
Подачу от Олбрайтона с правого фланга на дальнюю штангу переводил Маддисон, но партнеров там не было.
18'
Опасный момент
Перекладина! Эдерсон в перекладину перевел удар с штрафного от Маддисона в левый верхний угол!
17'
Фол от Стерлинга перед своей штрафной против Тилеманса.
16'
Блокирована попытка Маддисона пробить со входа в левый фланг штрафной!
15'
И только лишь сейчас Лестер играет с мячом на чужой половине.
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Марез с пенальти пробил в правый верхний угол над голкипером!
13'
Опасный момент
Пенальти! Тилеманс все-таки фолил против Ляпорта.
12'
Инфо
Кавана пошел смотреть сам!
11'
Фернандиньо передачей с левого фланга подарил мяч сопернику, но до этого Тилеманс завалил в штрафной Ляпорта при подаче углового с правого фланга на дальнюю штангу. Надо смотреть.
10'
Офсайд
Офсайд у Лукмана при передаче на ход на левый фланг атаки.
9'
Фол в атаке от де Брюйне перед чужой штрафной против Амарти.
7'
Сити продолжает контролировать мяч на чужой половине.
5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Задушили быстро. Фернандиньо отдал мягкий черпак на правый фланг штрафной, где де Брюйне обработал, подработал, и пробил в дальний!
4'
Силва сбросил с правого фланга штрафной на де Брюйне, но тот всадил в касание в корпус Дьюсбери-Холла!
3'
Де Брюйне с правого фланга штрафной стрелял в центр, но напоролся на блок Амартея.
2'
Уголовой
Навес со стандарта с левого фланга от Мареза снял с дальней штанги Перес.
1'
Угловой заработал Стерлинг прострелом с левого фланга.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Якупович, Бертранд, Кастань, Нельсон, Чаудри, Ндиди, Сумаре, МакАтир, Варди.
Лестер: Шмайхель — Олбрайтон, Амартей, Вестергор, Томас — Дьюсбери-Холл, Тилеманс, Маддисон — Перес, Ихеаначо, Лукман.
Запасные: Стеффен, Карсон, Аке, Мбете, Грилиш, Фоден, Палмер, Жезус, Кайки.
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Диаш, Ляпорт, Зинченко — Силва, Фернандиньо, Гюндоган — Марез, де Брюйне, Стерлинг.
Крис Кавана (Манчестер, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 19-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Этихад" (Манчестер, Англия) сыграют Манчестер Сити и Лестер.
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Комментарии(1)
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alex 66 (Кременчук)
26.12.2021 в 18:42
Народ! Кто смотрел игру? Зина не косячил?
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Анонс матча "Манчестер Сити" - Лестер Сити 26.12.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Лестер Сити (Лестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 26.12.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Лестер Сити (Лестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Лестер Сити осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Лестер Сити в предыдущем футбольном матче 26.12.2021 закончилось со счетом: 6:3 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Брендан Роджерс разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Лестер Сити можно посмотреть 26.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Лестер Сити, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Лестер Сити - 26.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Прошедший поединок команды Лестер Сити был сыгран против "Манчестер Сити" - 26.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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