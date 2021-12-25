Манчестер Сити - Лестер Сити онлайн трансляция матча

Анонс матча "Манчестер Сити" - Лестер Сити 26.12.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Лестер Сити (Лестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 26.12.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Лестер Сити (Лестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Лестер Сити осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Лестер Сити в предыдущем футбольном матче 26.12.2021 закончилось со счетом: 6:3 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Брендан Роджерс разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Лестер Сити - 26.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Лестер Сити (Лестер)

Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884

Страна: Англия

Тренер: Брендан Роджерс



Прошедший поединок команды Лестер Сити был сыгран против "Манчестер Сити" - 26.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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