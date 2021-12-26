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Норвич Сити - Арсенал онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 26 декабря 2021, 17:00 - Кэрроу Роад
Главный судья: Грэм Скотт
Рейтинг матча:
Норвич Сити
Норвич
0 - 5
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Ход матча
6' Букайо Сака 40' Гранит Джака 41' Плачета, Прземислав 44' Киран Тирни
62' Томас Парти 67' Дауэлл, Киран Вышел: Пьер Ле-Мелу 67' Букайо Сака 72' Джошуа Сарджент Вышел: Адам Уче Идах 75' Томас Парти Вышел: Эльнели, Мохаммед 76' Плачета, Прземислав Вышел: Tzolis, Christos 78' Букайо Сака Вышел: Николя Пепе 82' Мартинелли, Габриэль Вышел: Смит-Роу, Эмил 84' Александр Лаказетт 90' Смит-Роу, Эмил
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Норвич Сити
32%
Ничья
32%
Арсенал
36%
П1: 45.00 Х: 7.00 П2: 1.10
П1: 26.00 Х: 6.50 П2: 1.11
П1: 45.00 Х: 7.00 П2: 1.10
П1: 45.00 Х: 7.00 П2: 1.10
П1: 5.30 Х: 2.85 П2: 1.88
Интересные факты
  • Норвич Сити проиграл 3 матчей подряд.
  • Норвич Сити забивает 0.6 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 2 гола против команды Норвич Сити (в среднем).
  • У команды Норвич Сити серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Норвич Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Норвич Сити% своих матчей.
  • Норвич Сити выигрывает первый тайм в 36% матчей, Арсенал выигрывает в 38% матчей.
  • Норвич Сити без побед в последних 5 играх.
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Норвич Сити.
  • Домашняя статистика Норвич Сити в сезоне 1-2-6
  • Команда Арсенал проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Норвич Сити (во всех соревнованиях).
  • Арсенал имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Норвич Сити и Арсенал - 2.6.
  • Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Норвич Сити и Арсенал - 1.2.
  • Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Норвич Сити's.
  • Команда Норвич Сити выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.
  • Год назад, Арсенал была на 12 месте в таблице с 24 очками. Сейчас они на 4 месте с 32 очками.
  • Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.
  • Норвич Сити не забивает в последних 3 матчах.
  • Норвич Сити забивает 1.68 гола, играя дома, а Арсенал забивает 1.77 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Норвич Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Норвич Сити% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Норвич Сити выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Арсенал выигрывает в 38%.
  • Команда Арсенал проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Норвич Сити.
  • Teemu Pukki лучший бомбардир Норвич Сити с 5 голами. Emile Smith-Rowe забил 7 раз за Арсенал
  • Из последних 5 встреч команда Норвич Сити выиграла 0, команда Арсенал выиграла 4, 1 ничьи.
  • Арсенал выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Арсенал забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Последняя домашняя победа Норвич Сити над Арсенал была в 2012
  • Норвич Сити не забивает в 5 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 18 встреч, команда Норвич Сити выиграла 1 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Арсенал выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 38-15 в пользу команды Арсенал
  • Арсенал не забивает в 4 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Норвич Сити проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • За последние 8 встреч когда команда Норвич Сити играла дома, команда Норвич Сити выиграла 1 раз, 4 сыграла в ничью и 3 победы команды Арсенал. Разница голов 12-7 в пользу команды Арсенал.
  • Вы знали, что Арсенал забил 30% голов между минутами 16-30?
Личные встречи
Норвич Сити
1
Побед
13
Игр
9
Побед
Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Норвич Сити 0 - 5 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Арсенал 1 - 0 Завершен Норвич Сити
Чемпионат Англии 2021
01.07.2020 - 20:00 Арсенал 4 - 0 Завершен Норвич Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
01.12.2019 - 15:45 Норвич Сити 2 - 2 Завершен Арсенал
Последние матчи - Норвич Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Норвич Сити 0 - 5 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021/2022
14.12.2021 - 21:45 Норвич Сити 0 - 2 Завершен Астон Вилла П
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 19:30 Норвич Сити 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
05.12.2021 - 16:00 Тоттенхэм 3 - 0 Завершен Норвич Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
30.11.2021 - 21:30 Ньюкасл 1 - 1 Завершен Норвич Сити Н
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Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Норвич Сити 0 - 5 Завершен Арсенал В
Кубок английской лиги 2021/2022
21.12.2021 - 21:45 Арсенал 5 - 1 Завершен Сандерленд В
Чемпионат Англии 2021/2022
18.12.2021 - 19:30 Лидс Юнайтед 1 - 4 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
15.12.2021 - 22:00 Арсенал 2 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Арсенал 3 - 0 Завершен Саутгемптон В
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Новости команд
Главные события
90'
Смит-Роу, Эмил ГООЛ!
84'
Александр Лаказетт ГООЛ!
82'
Мартинелли, Габриэль
Вышел: Смит-Роу, Эмил
78'
Букайо Сака
Вышел: Николя Пепе
Плачета, Прземислав
Вышел: Tzolis, Christos
76'
75'
Томас Парти
Вышел: Эльнели, Мохаммед
Джошуа Сарджент
Вышел: Адам Уче Идах
72'
Дауэлл, Киран
Вышел: Пьер Ле-Мелу
67'
67'
Букайо Сака ГООЛ!
62'
Томас Парти
44'
Киран Тирни ГООЛ!
Плачета, Прземислав
41'
40'
Гранит Джака
6'
Букайо Сака ГООЛ!
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Норвич Сити
32%
Ничья
32%
Арсенал
36%
П1: 45.00 Х: 7.00 П2: 1.10
П1: 26.00 Х: 6.50 П2: 1.11
П1: 45.00 Х: 7.00 П2: 1.10
П1: 45.00 Х: 7.00 П2: 1.10
П1: 5.30 Х: 2.85 П2: 1.88
Составы команд
28
Гунн, Ангус
21
Williams, Brandon
4
Бен Гибсон
15
Озан Кабак
2
Ааронс, Макс
23
МакЛин, Кеннет
14
Gilmour, Billy
24
Джошуа Сарджент
10
Дауэлл, Киран
11
Плачета, Прземислав
22
Теему Пукки
32
Рамсдейл, Аарон
4
Бен Уайт
16
Роб Холдинг
6
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
3
Киран Тирни
5
Томас Парти
34
Гранит Джака
7
Букайо Сака
8
Мартин Эдегор
35
Мартинелли, Габриэль
9
Александр Лаказетт
Стартовый состав
  • 22
    Теему Пукки
    Нападающий
  • 24
    Джошуа Сарджент
    72
  • 10
    Дауэлл, Киран
    Полузащитник
    67
  • 11
    Плачета, Прземислав
    Полузащитник
    76 41
  • 23
    МакЛин, Кеннет
    Полузащитник
  • 14
    Gilmour, Billy
    Полузащитник
  • 21
    Williams, Brandon
    Защитник
  • 4
    Бен Гибсон
    Защитник
  • 15
    Озан Кабак
  • 2
    Ааронс, Макс
    Защитник
  • 28
    Гунн, Ангус
    Вратарь
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
    84
  • 7
    Букайо Сака
    78 67 6
  • 8
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
    82
  • 5
    Томас Парти
    Полузащитник
    75 62
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
    40
  • 4
    Бен Уайт
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 6
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 3
    Киран Тирни
    Полузащитник
    44
  • 32
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 18
    Tzolis, Christos
    Нападающий
  • 26
    Бали Мумба
  • 33
    Майкл Макговерн
    Вратарь
  • 20
    Пьер Ле-Мелу
  • 35
    Адам Уче Идах
  • 30
    Гианнулис, Димитриос
    Защитник
  • 14
    Кантуэлл, Тодд
    Полузащитник
  • 3
    Байрам, Сэм
    Защитник
  • 19
    Sorensen, Jakob Lungi
    Полузащитник
  • 10
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
    90
  • 23
    Самби Локонга, Альберт-Мбойо
    Полузащитник
  • 19
    Николя Пепе
    Нападающий
  • 87
    Patino, Charlie
    Полузащитник
  • 30
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
  • 22
    Пабло Мари
    Полузащитник
  • 1
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 20
    Тавареш, Нуну
    Защитник
Тренеры
  • Дин Смит
  • Arteta, Mikel
Статистика матча
36%
Владение мячом
64%
8
Штрафные
15
12
Фолы
6
2
Удары в створ
7
1
Удары мимо
3
3
Угловые
4
3
Офсайды
2
3
Сейвы
2
1
Блокировано ударов
3
1
ЖК
2
Трансляция
В выездном матче набравший ход Арсенал уверенно разбирается с аутсайдером Норвич Сити.
90+3'
Свисток
Матч окончен.
90+1'
Гоооол!!!
Смит-Роу на дальней штанге замыкает прострел Пепе – 0:5.
90'
Инфо
Компенсировано 2 минуты.
89'
Прямой удар Эдегора со штрафного оказался неточным.
84'
Гоооол!!!
Ляказетт уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.
83'
Опасный момент
Арбитр назначает пенальти в ворота Норвича! Кабак сфолил против Ляказетта.
82'
Замена
Смит-Роу меняет Мартинелли.
79'
Офсайд
Боковой арбитр зафиксировал офсайд у Пукки.
78'
Замена
Пепе получит игровое время. Сака уходит на скамью запасных.
76'
Замена
Цолис так же появился на поле. Плахета отправился отдыхать.
75'
Замена
Партей уступил место на поле Эльнени.
75'
Опасный момент
Пукки завозился с мячом и упустил отличную возможность забить!
74'
Рамсдейл уверенно действует на выходе при розыгрыше углового.
72'
Замена
Ида заменил Сарджента.
67'
Гоооол!!!
Сака продемонстрировал свой высокий класс и прекрасным ударом из-за пределов штрафной довёл счёт до разгромного!
66'
Замена
Вместо Дауэлла на поле вышел Ле Мелу.
64'
Желтая карточка
Партей сорвал опасную контратаку соперника.
63'
Маклин очень неточно пробил слёта.
61'
Офсайд
Мартинелли забивает, но гол справедливо отменён. Бразилец находился в положении вне игры.
59'
Гилмор испытал Рамсдейла дальним ударом. Голкипер Арсенала перевёл мяч на угловой.
58'
Габриэл перехватывает навесную передачу Плахеты с фланга.
57'
Угловой в исполнении хозяев не приводит к возникновению опасного момента.
54'
Контроль над игрой по-прежнему у игроков Арсенала.
49'
Ааронс блокирует мощный выстрел Тирни.
47'
Защитник Норвича выносит мяч за боковую, не пуская Мартинелли к воротам.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Арсенал добывает уверенное преимущество в первом тайме на Карроу Роуд.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Добавлено 2 минуты.
44'
Гоооол!!!
Удваивают преимущество канониры! Тирни бильярдным ударом посылает мяч в сетку.
41'
Желтая карточка
Плахета получает предупреждение за неспортивное поведение.
37'
Мяч после дальнего удара Мартинелли приходит в руки к Ганну.
36'
Никто из нападающих не сумел завершить точным ударом отличную комбинацию Арсенала.
33'
Рамсдейл уверенно играет на выходе, страхуя защитников.
32'
Мартинелли уходит с мячом за лицевую, прерывая перспективную атаку своей команды.
29'
Сака пытался забить ударом через себя. Неудачно.
27'
Опасный момент
Ляказетт из убойной позиции пробивает мимо ворот!
24'
Норвичу удалось на несколько минут отодвинуть игру от своих ворот.
20'
Игра проходит далеко не в самом высоком темпе. Арсенал закрыл соперника на своей половине, но с созданием голевых моментов у канониров возникают проблемы.
14'
Редкая контратака Норвича перешла в позиционную из-за неуверенных действий Сарджента.
10'
Гости, забив быстрый мяч, продолжают наращивать давление на ворота соперника.
7'
Гоооол!!!
Арсенал открывает счёт в дебюте встречи! Сака обводящим ударом поразил дальний нижний угол.
4'
Сумбурное начало встречи. Ни одна из команд пока не сумела завладеть инициативой.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Норвича: Ганн – Уильямс, Гибсон (к), Кабак, Ааронс – Маклин, Гилмор, Дауэлл – Сарджент, Пукки, Плахета.
Инфо
Стартовый состав Арсенала: Рамсдейл – Тирни, Габриэл, Холдинг, Уайт – Джака, Партей, Эдегор – Мартинелли, Ляказетт (к), Сака.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ Норвич – Арсенал.
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Анонс матча Норвич Сити - Арсенал 26.12.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Норвич Сити (Норвич) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Кэрроу Роад.

Дата проведения матча: 26.12.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Норвич Сити (Норвич) и командой Арсенал (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Арсенал, тогда как команда Норвич Сити осталась с поражением. Столкновение Норвич Сити и Арсенал в предыдущем футбольном матче 26.12.2021 закончилось с такими результатами: 0:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Дин Смит и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Норвич Сити - Арсенал можно посмотреть 26.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Норвич Сити - Арсенал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Норвич Сити (Норвич)
Год основания Норвич Сити (Норвич): 1902
Страна: Англия
Тренер: Дин Смит

Предыдущий матч команды Норвич Сити был сыгран против Арсенал - 26.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команды Арсенал был сыгран против Норвич Сити - 26.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.

Следите за результатами матча Норвич Сити - Арсенал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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