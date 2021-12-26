Норвич Сити - Арсенал онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Норвич Сити (Норвич) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Кэрроу Роад.
Дата проведения матча: 26.12.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами Норвич Сити (Норвич) и командой Арсенал (Лондон):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Арсенал, тогда как команда Норвич Сити осталась с поражением. Столкновение Норвич Сити и Арсенал в предыдущем футбольном матче 26.12.2021 закончилось с такими результатами: 0:5 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Дин Смит и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Норвич Сити (Норвич)
Год основания Норвич Сити (Норвич): 1902
Страна: Англия
Тренер: Дин Смит
Предыдущий матч команды Норвич Сити был сыгран против Арсенал - 26.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.
Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета
Предыдущий поединок команды Арсенал был сыгран против Норвич Сити - 26.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.
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