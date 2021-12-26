Норвич Сити - Арсенал онлайн трансляция матча

Норвич Сити проиграл 3 матчей подряд.

Норвич Сити забивает 0.6 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 2 гола против команды Норвич Сити (в среднем).

У команды Норвич Сити серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Норвич Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Норвич Сити% своих матчей.

Норвич Сити выигрывает первый тайм в 36% матчей, Арсенал выигрывает в 38% матчей.

Норвич Сити без побед в последних 5 играх.

Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Норвич Сити.

Домашняя статистика Норвич Сити в сезоне 1-2-6

Команда Арсенал проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Норвич Сити (во всех соревнованиях).

Арсенал имеет выигрышную серию из 4 матчей.

В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Норвич Сити и Арсенал - 2.6.

Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Норвич Сити и Арсенал - 1.2.

Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Норвич Сити's.

Команда Норвич Сити выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.

Год назад, Арсенал была на 12 месте в таблице с 24 очками. Сейчас они на 4 месте с 32 очками.

Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.

Норвич Сити не забивает в последних 3 матчах.

Норвич Сити забивает 1.68 гола, играя дома, а Арсенал забивает 1.77 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Норвич Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Норвич Сити% своих матчей.

Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Норвич Сити выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Арсенал выигрывает в 38%.

Команда Арсенал проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Норвич Сити.

Teemu Pukki лучший бомбардир Норвич Сити с 5 голами. Emile Smith-Rowe забил 7 раз за Арсенал

Из последних 5 встреч команда Норвич Сити выиграла 0, команда Арсенал выиграла 4, 1 ничьи.

Арсенал выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Арсенал забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Последняя домашняя победа Норвич Сити над Арсенал была в 2012

Норвич Сити не забивает в 5 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 18 встреч, команда Норвич Сити выиграла 1 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Арсенал выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 38-15 в пользу команды Арсенал

Арсенал не забивает в 4 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Норвич Сити проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

За последние 8 встреч когда команда Норвич Сити играла дома, команда Норвич Сити выиграла 1 раз, 4 сыграла в ничью и 3 победы команды Арсенал. Разница голов 12-7 в пользу команды Арсенал.