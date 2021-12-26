  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Астон Вилла - Челси Смотреть онлайн
В тренде

Астон Вилла - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 26 декабря 2021, 19:30 - Вилла Парк
Главный судья: Аткинсон, Мартин
Рейтинг матча:
Астон Вилла
Бирмингем
1 - 3
Матч завершен
Челси
Лондон
Ход матча
28' Джеймс Моррисон 33' Эмилиано Мартинес 34' Жоржиньо
46' Трево Чалоба Вышел: Ромелу Лукаку 52' Тьяго Силва Вышел: Андреас Кристенсен 56' Ромелу Лукаку 63' Н'Голо Канте Вышел: Матео Ковачич 64' Тайрон Мингс 70' Маркос Алонсо 73' Ингз, Дэнни Вышел: Бертран Траоре 73' Буэндиа, Эмилиано Вышел: Chukwuemeka, Carney 76' Морган Сансон Вышел: Анвар Эль-Гази 90' Эзри Конса 90' Жоржиньо
П1: 5.55 Х: 2.58 П2: 2.08
П1: 4.75 Х: 2.40 П2: 2.00
П1: 5.55 Х: 2.58 П2: 2.08
П1: 5.55 Х: 2.58 П2: 2.08
П1: 5.30 Х: 2.55 П2: 2.03
Интересные факты
  • Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Астон Вилла.
  • Из последних 5 встреч команда Астон Вилла выиграла 1, команда Челси выиграла 3, 1 ничьи.
  • Выездная статистика Челси в сезоне 6-2-1
  • Астон Вилла забивает 1 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1.6 гола против команды Астон Вилла (в среднем).
  • Год назад, Челси была на 10 месте в таблице с 26 очками. Сейчас они на 3 месте с 38 очками.
  • Когда Астон Вилла лидирует 1-0 дома, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Астон Вилла выигрывает первый тайм в 34% матчей, Челси выигрывает в 47% матчей.
  • Недавнее выступление команды Астон Вилла в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Челси.
  • Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Астон Вилла (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).
  • Ollie Watkins лучший бомбардир Астон Вилла с 5 голами. Mason Mount забил 7 раз за Челси
  • Среднее количество голов во встречах между командами Астон Вилла и Челси - 2.6.
  • Когда Астон Вилла проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Астон Вилла's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Команда Астон Вилла выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • Астон Вилла забивает 1.45 гола, играя дома, а Челси забивает 1.48 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Челси не проигрывает в последних 5 играх.
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Астон Вилла и Челси 1-1. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Астон Вилла выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Челси выигрывает в 47%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Астон Вилла и Челси - 0.8.
  • Челси не забивает в 1 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 26 встреч когда команда Астон Вилла играла дома, команда Астон Вилла выиграла 9 раз, 7 сыграла в ничью и 10 победы команды Челси. Разница голов 32-26 в пользу команды Челси.
  • Астон Вилла не забивает в 0 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 56 встреч, команда Астон Вилла выиграла 13 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 29 раз. Разница забитых и пропущенных голов 96-52 в пользу команды Челси
  • Игры прошлого года: 2-1 (Астон Вилла дома) и 1-1 (Челси дома).
  • Вы знали, что Челси забил 23% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Астон Вилла забил 30% голов между минутами 61-75?
Прогноз на матч
Личные встречи
Астон Вилла
3
Побед
17
Игр
10
Побед
Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 19:30 Астон Вилла 1 - 3 Завершен Челси
Кубок английской лиги 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Челси 1 - 1 Завершен Астон Вилла
Чемпионат Англии 2021/2022
11.09.2021 - 19:30 Челси 3 - 0 Завершен Астон Вилла
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Астон Вилла 2 - 1 Завершен Челси
Последние матчи - Астон Вилла
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 19:30 Астон Вилла 1 - 3 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2021/2022
14.12.2021 - 21:45 Норвич Сити 0 - 2 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Астон Вилла П
Чемпионат Англии 2021/2022
05.12.2021 - 18:30 Астон Вилла 2 - 1 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 22:15 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Показать больше
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 19:30 Астон Вилла 1 - 3 Завершен Челси В
Кубок английской лиги 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Брентфорд 0 - 2 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.12.2021 - 16:00 Вулверхэмптон 0 - 0 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2021/2022
16.12.2021 - 21:45 Челси 1 - 1 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Челси 3 - 2 Завершен Лидс Юнайтед В
Показать больше
Главные события
Эзри Конса
90'
90'
Жоржиньо ГООЛ!
Морган Сансон
Вышел: Анвар Эль-Гази
76'
Ингз, Дэнни
Вышел: Бертран Траоре
73'
Буэндиа, Эмилиано
Вышел: Chukwuemeka, Carney
73'
70'
Маркос Алонсо
Тайрон Мингс
64'
63'
Н'Голо Канте
Вышел: Матео Ковачич
56'
Ромелу Лукаку ГООЛ!
52'
Тьяго Силва
Вышел: Андреас Кристенсен
46'
Трево Чалоба
Вышел: Ромелу Лукаку
34'
Жоржиньо ГООЛ!
Эмилиано Мартинес
33'
ГООЛ! Джеймс Моррисон
28'
П1: 5.55 Х: 2.58 П2: 2.08
П1: 4.75 Х: 2.40 П2: 2.00
П1: 5.55 Х: 2.58 П2: 2.08
П1: 5.55 Х: 2.58 П2: 2.08
П1: 5.30 Х: 2.55 П2: 2.03
Составы команд
23
Эмилиано Мартинес
3
Мэтт Таргетт
6
Тайрон Мингс
4
Эзри Конса
2
Кэш, Мэтти
41
Рэмси, Джейкоб
6
Луиз, Дуглас
8
Морган Сансон
20
Ингз, Дэнни
11
Олли Уоткинс
10
Буэндиа, Эмилиано
16
Эдуар Менди
14
Трево Чалоба
6
Тьяго Силва
2
Антонио Рюдигер
24
Джеймс Моррисон
13
Н'Голо Канте
8
Жоржиньо
3
Маркос Алонсо
19
Мэйсон Маунт
20
Каллум Хадсон-Одой
10
Кристиан Пулишич
Стартовый состав
  • 20
    Ингз, Дэнни
    Нападающий
    73
  • 11
    Олли Уоткинс
  • 10
    Буэндиа, Эмилиано
    Нападающий
    73
  • 41
    Рэмси, Джейкоб
    Полузащитник
  • 6
    Луиз, Дуглас
    Полузащитник
  • 8
    Морган Сансон
    Полузащитник
    76
  • 3
    Мэтт Таргетт
    Защитник
  • 6
    Тайрон Мингс
    Защитник
    64
  • 4
    Эзри Конса
    90
  • 2
    Кэш, Мэтти
    Полузащитник
  • 23
    Эмилиано Мартинес
    33
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 19
    Мэйсон Маунт
    Полузащитник
  • 20
    Каллум Хадсон-Одой
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
    28
  • 13
    Н'Голо Канте
    Полузащитник
    63
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
    90 34
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
    70
  • 14
    Трево Чалоба
    46
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
    52
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 16
    Эдуар Менди
    Вратарь
Запасные игроки
  • 15
    Бертран Траоре
    Полузащитник
  • 12
    Джед Стир
    Вратарь
  • 47
    Iroegbunam, Tim
    Полузащитник
  • 30
    Хаусе, Кортни
    Защитник
  • 17
    Трезеге
  • 21
    Анвар Эль-Гази
    Нападающий
  • 39
    Кинан, Дэвис
    Нападающий
  • 33
    Chukwuemeka, Carney
    Полузащитник
  • 16
    Аксел Туанзебе
  • 31
    Маланг Сарр
    Защитник
  • 17
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
    56
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 18
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 28
    Сезар Аспиликуета
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 22
    Хаким Зиеш
Тренеры
  • Джеррард, Стивен
  • Томас Тухель
Статистика матча
13
Штрафные
8
6
Фолы
11
37%
Владение мячом
63%
2
Угловые
5
5
Блокировано ударов
2
3
ЖК
1
2
Удары в створ
4
2
Офсайды
2
1
Сейвы
2
1
Удары мимо
2
Трансляция
При ничейной игре до перерыва Челси включился во втором тайме. и смог на классе все-таки довести матч до победы. 3:1. Вилла старалась, но зацепиться за очки не смогла. Довольно уверенная победа синих.
90+5'
Свисток
Ну вот и все, финальный свисток. Челси обыгрывает Астон Виллу со счётом 3:1!
90+3'
Желтая карточка
А Конса, как оказалось, за фол еще и желтую получил.
90+3'
Гоооол!!!
Гооол! Жоржиньо снова четко кладет в угол! 3:1 для Челси!
90+2'
Опасный момент
Пенальти! Пенальти для Челси! Лукаку ускакал в контру и Конса фолит в штрафной…
90+1'
Кэш с аута швыряет в штрафную – отбились гости.
90'
Инфо
4 минуты компенсировано ко второму тайму.
89'
Жоржиньо на газоне, пострадал в столкновении.
88'
Опасный момент
Охохо! После контры Челси Лукаку протянул, вырезал на Одои – тот пробивал, казалось, наверняка в дальний угол, но кипер вилланов тянет!
86'
Опасный момент
А вот это интересно! После прорыва Маунта Алонсо пробил, но защитник вилланов успел вставить ногу и спасти ситуацию!
84'
Уголовой
Угловой для Челси. Долго готовились, долго подавали, ничего интересного…
81'
Не спешат гости. Убивают время, катая на своей половине.
79'
Эль Гази пробил метров с 20-ти… Не очень сильно и без проблем для кипера – тем не менее, первый удар в створ от хозяев.
77'
Офсайд
Падение в штрафной Челси… Но рассматриваться оно не будет, так как боковой зажег офсайд.
76'
Замена
Эль-Гази вместо Самсона – последняя замена у Виллы.
74'
Опасный момент
Ох как остро! Кэш очень остро подавал с фланга в штрафную, но чуть дело не дошло до удара – кто-то из защитников в последний момент успел вставить ногу!
73'
Замена
Двойная замена у Виллы – Траоре и Чуквуэмека вышли вместо Ингса и Буэндии.
72'
Вилла организовала долгую атаку – пару минут катали бирмингемцы, но так ничего интересного не придумали.
70'
Желтая карточка
Маркос Алонсо прихватил Кэша – желтая для игрока Челси.
69'
Прессингует Челси, причем довольно высоко. Вилланам не так просто выйти со своей половины.
67'
Опасный момент
Ай яй! Мартинес очень неудачно вышел, махнул ногой мимо мяча, но Мейсон Маунт, в итоге, не попал с острого угла по пустым воротам! Такой шанс был у Челси!
65'
Но Джеймс с отличной позиции со штрафного лупит выше ворот! Откровенно не получился удар.
64'
Лукаку заработал опасный штрафной. Метров 20 до ворот.
63'
Замена
Ковачич вместо Канте вышел у Челси.
62'
Несколько отрывочная игра у нас сейчас. Хозяева пробуют что-то придумать в атаке, вот только получается как-то не так как хотелось бы.
58'
Ударно Челси начал второй тайм – теперь что-то думать нужно уже вилланам.
56'
Гоооол!!!
Гооол! Челси! Одои навесил с угла штрафной, и Лукаку головой подрезал в ворота! 2:1 для лондонцев!
53'
Опасный момент
Охохо! Моментище! После прострела с фланга Лукаку не дотянулся до мяча, но вот Кэш чуть не затолкал в собственные ворота!
52'
Замена
Кристинсен вместо Силвы вышел у Челси. Прихрамывая покидает поле защитник синих.
49'
Челси играет в контроль в начале тайма, но пока что без особых обострений.
47'
Тайрон Мингз пострадал в верховой борьбе с кипером Челси. Небольшая пауза в игре.
46'
Свисток
Начался второй тайм!
46'
Замена
Лукаку вместо Чалобы вышел в перерыве у Челси.
С одной стороны – довольна качественная игра у нас, но при этом не самая интересная. Команды больше внимания уделяют обороне, с моментами у нас не все так хорошо. Хотя по голу забили – Вилла забила после того, того как защитник Челси срезал мяч в свои ворота, а лондонцы отыгрались с пенальти. 1:1 по такой игре – очень даже ничего.
45+1'
Свисток
И все, свисток на перерыв. 1:1 у нас после первого тайма.
45'
Инфо
Минуту накинул рефери к первому тайму.
42'
Какой заброс прошел на Ингза, но тот завозился, решил обрабатывать и в итоге, потерял мяч… А вот пробил бы сразу…
41'
Вилла больше контролирует игру в последние минуты –причем как в атаке, так и на своей половине поля.
39'
А вот хорошая контра – На Уоткинса почти прошел заброс – почти, потому что Менди вовремя вышел на мяч и ногами разрядил ситуацию!
37'
Офсайд
Флангом вилланы организовали атаку, но Уоткинс залез в офсайд.
36'
Чалоба в центре прихватил соперника за футболку – Аткинсон все видит.
34'
Гоооол!!!
Гол! Четко Жоржиньо кладет пенальти под стойку – 1:1
33'
Желтая карточка
И Мартинесу, киперу Виллы желтая, за какие-то свои нервы.
33'
Опасный момент
Пенальти! Кэш фолит на Одои! Явный фол!
31'
Ждем чем ответит Челси. Пока что синие не особо впечатляют, но отвечать чем-то нужно.
28'
Гоооол!!!
Гооол! Вилла! Таргшет вешал с угла штрафной, и Джеймс головой очень неудачно срезает мяч в свои ворота! 1:0!
25'
Инфо
Ох как! Маунт так вешал с фланга, что мяч по дивной траектории стукнулся о перекладину! Первый, немного шальной момент в матче!
23'
Уголовой
Угловой для Челси – навес пошел, но вилланы снова разобрались на втором этаже.
19'
Контра для Вилланов – Уоткинс протянул мяч, подобрал, решил пробить сам, но удар был накрыт защитой челсюков.
18'
А вот Алонсо навесил в штрафную, Маунт подработал и пробил, но удар был заблокирован.
16'
Томас Тухель не сказать, что очень уж весел на скамейке. Джеррарда и вовсе нет – он сдал положительный тест на коронавирус.
14'
Кэш обострил на Ингза, тот под прессингом пробил, но удар был заблокирован – не то что остро, но хоть что-то по такой игре.
11'
А вот хороший контрвыпад от Виллы – было неплохо, но последний пас на Ингза не прошел.
10'
Уголовой
Угловой для лондонцев – навес пошел, но бирмингемцы спокойно отбились.
9'
Синие (сегодня они желтые) взяли мяч под контроль, но без особых обострений.
6'
А вот и Челси организовал первую атаку – развитие неплохое, но с фланга прострел не прошел.
4'
Вилланы больше контролируют мяч, но все в центре поля.
2'
Вилла сходила в атаку, но вот прострел с фланга прямо в руки Менди пришел.
1'
Свисток
Матч начался, гости развели с центра поля!
Стартовый состав Челси: Менди, Рюдигер, Силва, Алонсо, Джеймс, Чалоба, Жоржиньо, Канте, Маунт, Пулишич, Хадсон-Одои
Инфо
Стартовый состав Астон Виллы: Мартинес, Таргетт, Мингз, Конса, Кэш, Рэмси, Луис, Сансон, Ингс, Уоткинс
Перед матчем Челси находится на 4-м месте в таблице, Вилла – на 10-м.
Инфо
Судить игру будет Мартин Аткинсон, начнется поединок в 19:30.
И UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 19-го тура, в котором Астон Вилла примет Челси.
Добрый вечер всем любителям хорошего футбола. Пока все празднуют, АПЛ продолжает играть в футбол.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 19:30 - Сегодня Юнион Сент-Жилуаз Юнион Сент-Жилуаз 0 Гент Гент 0 Завершен 18:00 - Сегодня Фенербахче Фенербахче 2 Йени Малатяспор Йени Малатяспор 0 Завершен 17:00 - Сегодня Стандард Стандард 0 Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем 1 Завершен 17:00 - Сегодня Линкольн Сити Линкольн Сити 2 Милтон Кинс Донс Милтон Кинс Донс 2 Завершен 17:00 - Сегодня Флитвуд Таун Флитвуд Таун 0 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 3

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Астон Вилла - Челси 26.12.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Астон Вилла (Бирмингем) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Вилла Парк.

Дата проведения матча: 26.12.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Астон Вилла (Бирмингем) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда Астон Вилла осталась с поражением. Столкновение Астон Вилла и Челси в предыдущем футбольном матче 26.12.2021 закончилось с таким счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Джеррард, Стивен и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Астон Вилла - Челси можно посмотреть 26.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Астон Вилла - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Астон Вилла (Бирмингем)
Год основания Астон Вилла (Бирмингем): 1874
Страна: Англия
Тренер: Стивен Джеррард

Прошедший матч команды Астон Вилла был сыгран против Челси - 26.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий матч команды Челси был сыгран против Астон Вилла - 26.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Следите за результатами матча Астон Вилла - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен