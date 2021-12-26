Астон Вилла - Челси онлайн трансляция матча

Анонс матча Астон Вилла - Челси 26.12.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Астон Вилла (Бирмингем) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Вилла Парк.

Дата проведения матча: 26.12.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Астон Вилла (Бирмингем) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда Астон Вилла осталась с поражением. Столкновение Астон Вилла и Челси в предыдущем футбольном матче 26.12.2021 закончилось с таким счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Джеррард, Стивен и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Астон Вилла (Бирмингем)

Год основания Астон Вилла (Бирмингем): 1874

Страна: Англия

Тренер: Стивен Джеррард



Прошедший матч команды Астон Вилла был сыгран против Челси - 26.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Томас Тухель



Предыдущий матч команды Челси был сыгран против Астон Вилла - 26.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

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