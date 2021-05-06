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Порту - Бенфика онлайн трансляция матча

Кубок Португалии - 23 декабря 2021, 22:45 - Эштадиу до Драгау
Рейтинг матча:
Порту
Порту
До начала
00 : 00 : 00
Бенфика
Лиссабон
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Порту
36%
Ничья
36%
Бенфика
27%
П1: 2.23 Х: 2.60 П2: 3.96
П1: 2.23 Х: 2.60 П2: 3.96
П1: 2.23 Х: 2.60 П2: 3.96
П1: 2.25 Х: 2.65 П2: 3.80
Интересные факты
  • Бенфика имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Порту и Бенфика - 2.8.
  • Когда Порту проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Порту и Бенфика 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Порту выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Бенфика выигрывает в 50%.
  • Из последних 5 встреч команда Порту выиграла 3, команда Бенфика выиграла 0, 2 ничьи.
  • Порту забивает 2.23 гола, играя дома, а Бенфика забивает 2.12 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Порту не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Когда Бенфика лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Порту иБенфика, когда Порту играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Порту и Бенфика - 1.6.
  • Порту выигрывает первый тайм в 48% матчей, Бенфика выигрывает в 50% матчей.
  • Команда Порту проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Бенфика (во всех соревнованиях).
  • Порту забивает 1.8 гола за матч против команды Бенфика, а Бенфика забивает 1 гола против команды Порту (в среднем).
  • Порту имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Когда Порту лидирует 1-0 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.
  • Когда Бенфика проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Бенфика в "Кубок Португалии" лучше, чем у команды Порту.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Бенфика забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Порту забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • За последние 21 встреч когда команда Порту играла дома, команда Порту выиграла 10 раз, 7 сыграла в ничью и 4 победы команды Бенфика. Разница голов 31-21 в пользу команды Порту.
  • Во время последних 50 встреч, команда Порту выиграла 24 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Бенфика выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 68-50 в пользу команды Порту
Личные встречи
Порту
3
Побед
9
Игр
3
Побед
Бенфика
Чемпионат Португалии 2020/2021
06.05.2021 - 20:30 Бенфика 1 - 1 Завершен Порту
Чемпионат Португалии 2020/2021
15.01.2021 - 23:00 Порту 1 - 1 Завершен Бенфика
Суперкубок Португалии 2020
23.12.2020 - 22:45 Порту 2 - 0 Завершен Бенфика
Чемпионат Португалии 2018
02.03.2019 - 22:15 Порту 1 - 2 Завершен Бенфика
Последние матчи - Порту
Чемпионат Португалии 2021/2022
19.12.2021 - 21:00 Визела 0 - 4 Завершен Порту В
Чемпионат Португалии 2021/2022
12.12.2021 - 22:30 Порту 1 - 0 Завершен Брага В
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Порту 1 - 3 Завершен Атлетико П
Чемпионат Португалии 2021/2022
03.12.2021 - 21:00 Портимоненсе 0 - 3 Завершен Порту В
Чемпионат Португалии 2021/2022
28.11.2021 - 22:30 Порту 2 - 1 Завершен Витория В
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Последние матчи - Бенфика
Чемпионат Португалии 2021/2022
19.12.2021 - 19:00 Бенфика 7 - 1 Завершен Маритиму В
Чемпионат Португалии 2021/2022
12.12.2021 - 20:00 Фамаликан 1 - 4 Завершен Бенфика В
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 22:00 Бенфика 2 - 0 Завершен Динамо В
Чемпионат Португалии 2021/2022
03.12.2021 - 23:15 Бенфика 1 - 3 Завершен Спортинг П
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершен Бенфика Н
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Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Порту
36%
Ничья
36%
Бенфика
27%
П1: 2.23 Х: 2.60 П2: 3.96
П1: 2.23 Х: 2.60 П2: 3.96
П1: 2.23 Х: 2.60 П2: 3.96
П1: 2.25 Х: 2.65 П2: 3.80
Трансляция
Українець Роман Яремчук, який захищає кольори Бенфіки, сьогодні потрапив до запасу.
Инфо
Вже відомі склади команд. Порту: Марчесін, Маріо, Вітіньо, Діас, Кардосу, Мбемба, Отавіо, Санусі, Таремі, Урібе, Еванілсон. Бенфіка: Лейте, Алмейда, Вайгль, Вертонген, Грімальдо, Жілберто, Маріо, Нуньєс, Отаменді, Сілва, Таарабт.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу Кубка Португалії Порту - Бенфіка.
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Анонс матча Порту - Бенфика 23.12.2021, Кубок Португалии

Противостояние между командой Порту (Порту) и командой Бенфика (Лиссабон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Португалии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Эштадиу до Драгау.

Дата проведения матча: 23.12.2021
Время начала матча: 22:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Порту (Порту) и командой Бенфика (Лиссабон):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Бенфика и Порту в предыдущем футбольном матче 06.05.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Порту - Бенфика можно посмотреть 23.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Португалии. Текстовую трансляцию матча Порту - Бенфика, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Порту (Порту)
Год основания Порту (Порту): 1893
Страна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Предыдущий матч команды Порту был сыгран против Визела - 19.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Порту.

Команда гостей

Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Предыдущий поединок команды Бенфика был сыгран против Маритиму - 19.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Бенфика.

Следите за результатами матча Порту - Бенфика онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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