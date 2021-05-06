Порту - Бенфика онлайн трансляция матча

Бенфика имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Среднее количество голов во встречах между командами Порту и Бенфика - 2.8.

Когда Порту проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Порту и Бенфика 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Порту выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Бенфика выигрывает в 50%.

Из последних 5 встреч команда Порту выиграла 3, команда Бенфика выиграла 0, 2 ничьи.

Порту забивает 2.23 гола, играя дома, а Бенфика забивает 2.12 гола, играя на выезде (в среднем).

Порту не пропускает в 3 матчах подряд.

Когда Бенфика лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Порту иБенфика, когда Порту играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Порту и Бенфика - 1.6.

Порту выигрывает первый тайм в 48% матчей, Бенфика выигрывает в 50% матчей.

Команда Порту проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Бенфика (во всех соревнованиях).

Порту забивает 1.8 гола за матч против команды Бенфика, а Бенфика забивает 1 гола против команды Порту (в среднем).

Порту имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Когда Порту лидирует 1-0 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.

Когда Бенфика проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Недавнее выступление команды Бенфика в "Кубок Португалии" лучше, чем у команды Порту.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Бенфика забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Порту забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

За последние 21 встреч когда команда Порту играла дома, команда Порту выиграла 10 раз, 7 сыграла в ничью и 4 победы команды Бенфика. Разница голов 31-21 в пользу команды Порту.