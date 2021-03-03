Севилья - Барселона онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Cевилья и Барселона 1-2. 8 игры закончились с этим результатом.

Среднее количество голов во встречах между командами Cевилья и Барселона - 1.8.

Cевилья выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Барселона выигрывает в 43%.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Домашняя статистика Cевилья в сезоне 7-1-0

Недавнее выступление команды Cевилья в "Ла Лига" лучше, чем у команды Барселона.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Cевилья и Барселона - 1.

Rafa Mir лучший бомбардир Cевилья с 5 голами. Memphis Depay забил 8 раз за Барселона

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Cевилья (во всех соревнованиях).

Cевилья имеет выигрышную серию из 3 матчей.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 3 гол(а).

Cевилья забивает 1.9 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).

Cевилья выигрывает первый тайм в 37% матчей, Барселона выигрывает в 43% матчей.

Когда Cевилья лидирует 1-0 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.

Cевилья's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Команда Cевилья выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Cевилья выиграл 3 домашних матчей подряд.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

Cевилья забивает 0.5 гола в овертайме, а Барселона забивает 1.2 гола (в среднем).

В ОТ Cевилья забивает 0.5 гол(а), а Барселона забивает 1.2 (в среднем).

Барселона без побед в последних 4 играх.

Cевилья побеждает в 50% овертаймов, Барселона побеждает в 60%.

Когда Cевилья проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.

Выездная статистика Барселона в сезоне 1-4-2

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Cевилья.

Барселона имеет лучшую статистику в ОТ. В среднем они забивают 1.2 мячей.

Marcos Acuna отдал больше всего передач в Cевилья с 3 передачами. Jordi Alba лучший распасовщик Барселона (4 передач)

Из последних 5 встреч команда Cевилья выиграла 1, команда Барселона выиграла 2, 2 ничьи.

Cевилья забивает 0.6 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 1.2 гола против команды Cевилья (в среднем).

Cевилья выиграл последние 3 матчи в Ла Лига.

Барселона пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Барселона не забивает в 3 из их 7 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

За последние 31 встреч когда команда Cевилья играла дома, команда Cевилья выиграла 9 раз, 8 сыграла в ничью и 14 победы команды Барселона. Разница голов 50-38 в пользу команды Барселона.

Игры прошлого года: 0-2 (Cевилья дома) и 1-1 (Барселона дома).

Cевилья не забивает в 0 из их 8 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 67 встреч, команда Cевилья выиграла 13 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 39 раз. Разница забитых и пропущенных голов 141-70 в пользу команды Барселона

Вы знали, что Cевилья забил 21% голов между минутами 0-15?