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Севилья - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 21 декабря 2021, 22:30 - Рамон Санчес Писхуан
Главный судья: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матча:
Севилья
Севилья
1 - 0
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45'
Барселона
Барселона
Ход матча
11' Серхио Бускетс 32' Гомез, Алехандро 35' Делай, Томас
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Севилья
40%
Ничья
27%
Барселона
33%
П1: 3.97 Х: 2.51 П2: 2.51
П1: 3.75 Х: 2.38 П2: 2.38
П1: 3.97 Х: 2.51 П2: 2.51
П1: 3.97 Х: 2.51 П2: 2.51
П1: 4.00 Х: 2.50 П2: 2.45
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Cевилья и Барселона 1-2. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Cевилья и Барселона - 1.8.
  • Cевилья выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Барселона выигрывает в 43%.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Домашняя статистика Cевилья в сезоне 7-1-0
  • Недавнее выступление команды Cевилья в "Ла Лига" лучше, чем у команды Барселона.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Cевилья и Барселона - 1.
  • Rafa Mir лучший бомбардир Cевилья с 5 голами. Memphis Depay забил 8 раз за Барселона
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Cевилья (во всех соревнованиях).
  • Cевилья имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 3 гол(а).
  • Cевилья забивает 1.9 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Cевилья выигрывает первый тайм в 37% матчей, Барселона выигрывает в 43% матчей.
  • Когда Cевилья лидирует 1-0 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Cевилья's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Команда Cевилья выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Cевилья выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • Cевилья забивает 0.5 гола в овертайме, а Барселона забивает 1.2 гола (в среднем).
  • В ОТ Cевилья забивает 0.5 гол(а), а Барселона забивает 1.2 (в среднем).
  • Барселона без побед в последних 4 играх.
  • Cевилья побеждает в 50% овертаймов, Барселона побеждает в 60%.
  • Когда Cевилья проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Выездная статистика Барселона в сезоне 1-4-2
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Cевилья.
  • Барселона имеет лучшую статистику в ОТ. В среднем они забивают 1.2 мячей.
  • Marcos Acuna отдал больше всего передач в Cевилья с 3 передачами. Jordi Alba лучший распасовщик Барселона (4 передач)
  • Из последних 5 встреч команда Cевилья выиграла 1, команда Барселона выиграла 2, 2 ничьи.
  • Cевилья забивает 0.6 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 1.2 гола против команды Cевилья (в среднем).
  • Cевилья выиграл последние 3 матчи в Ла Лига.
  • Барселона пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Барселона не забивает в 3 из их 7 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • За последние 31 встреч когда команда Cевилья играла дома, команда Cевилья выиграла 9 раз, 8 сыграла в ничью и 14 победы команды Барселона. Разница голов 50-38 в пользу команды Барселона.
  • Игры прошлого года: 0-2 (Cевилья дома) и 1-1 (Барселона дома).
  • Cевилья не забивает в 0 из их 8 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 67 встреч, команда Cевилья выиграла 13 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 39 раз. Разница забитых и пропущенных голов 141-70 в пользу команды Барселона
  • Вы знали, что Cевилья забил 21% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Барселона забил 29% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Севилья
3
Побед
31
Игр
22
Побед
Барселона
Кубок Испании 2019/2020
03.03.2021 - 21:45 Барселона 3 - 0 Завершен Севилья
Чемпионат Испании 2020/2021
27.02.2021 - 17:15 Севилья 0 - 2 Завершен Барселона
Кубок Испании 2020/2021
10.02.2021 - 22:00 Севилья 2 - 0 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
04.10.2020 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершен Севилья
Последние матчи - Севилья
Чемпионат Испании 2021/2022
18.12.2021 - 22:00 Севилья 2 - 1 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2021/2022
11.12.2021 - 22:00 Атлетик 0 - 1 Завершен Севилья В
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 22:00 Зальцбург 1 - 0 Завершен Севилья П
Чемпионат Испании 2021/2022
04.12.2021 - 15:00 Севилья 1 - 0 Завершен Вильярреал В
Кубок Испании 2021/2022
01.12.2021 - 20:00 Кордоба 0 - 1 Завершен Севилья В
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
18.12.2021 - 19:30 Барселона 3 - 2 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2021/2022
12.12.2021 - 17:15 Осасуна 2 - 2 Завершен Барселона Н
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 22:00 Бавария 3 - 0 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2021/2022
04.12.2021 - 17:15 Барселона 0 - 1 Завершен Бетис П
Чемпионат Испании 2021/2022
27.11.2021 - 22:00 Вильярреал 1 - 3 Завершен Барселона В
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Главные события
Делай, Томас
35'
ГООЛ! Гомез, Алехандро
32'
11'
Серхио Бускетс
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Севилья
40%
Ничья
27%
Барселона
33%
П1: 3.97 Х: 2.51 П2: 2.51
П1: 3.75 Х: 2.38 П2: 2.38
П1: 3.97 Х: 2.51 П2: 2.51
П1: 3.97 Х: 2.51 П2: 2.51
П1: 4.00 Х: 2.50 П2: 2.45
Составы команд
13
Яссин Буну
4
Карим Рекик
25
Фернандо
20
Диего Карлос
23
Жюль Кунде
10
Иван Ракитич
18
Делай, Томас
8
Хоан Хордан
24
Гомез, Алехандро
12
Рафаэл Миранда
5
Окампос, Лукаш
22
тер Стеген, Марк-Андре
19
Араухо, Рональд
3
Пике, Жерар
24
Эрик Гарсия
18
Альба, Жорди
30
Whyte Gavin
5
Серхио Бускетс
21
Френки де Йонг
7
Усман Дембеле
29
Jutgla Blanch, Ferran
33
Ezzalzouli, Abdessamad
Стартовый состав
  • 24
    Гомез, Алехандро
    Нападающий
    32
  • 12
    Рафаэл Миранда
    Полузащитник
  • 5
    Окампос, Лукаш
    Полузащитник
  • 10
    Иван Ракитич
    Полузащитник
  • 18
    Делай, Томас
    Полузащитник
    35
  • 8
    Хоан Хордан
    Полузащитник
  • 4
    Карим Рекик
    Защитник
  • 25
    Фернандо
    Полузащитник
  • 20
    Диего Карлос
    Нападающий
  • 23
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 13
    Яссин Буну
    Вратарь
  • 7
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 29
    Jutgla Blanch, Ferran
    Полузащитник
  • 33
    Ezzalzouli, Abdessamad
    Полузащитник
  • 30
    Whyte Gavin
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
    11
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
  • 42
    Scotta, Valentino Fattore
    Защитник
  • 32
    Juanlu
  • 43
    Quintana, Nacho
    Полузащитник
  • 8
    Неманья Гудель
    Полузащитник
  • 19
    Эн-Нэсури, Юссеф
    Нападающий
  • 11
    Мунир Эль-Хаддади
    Нападающий
  • 1
    Марко Дмитрович
    Вратарь
  • 31
    Диас, Хавьер
    Вратарь
  • 36
    de Avila Araque, Ivan Romero
    Нападающий
  • 27
    Cruz, Luismi
    Полузащитник
  • 6
    Людвиг Аугустинссон
  • 38
    Zarzana, Antonio
    Полузащитник
  • 34
    Sanz, Alvaro
    Полузащитник
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 28
    Gonzalez Nicolas
  • 17
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 14
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 31
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 37
    Akhomach, Ilias
    Нападающий
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
Тренеры
  • Хулен Лопетеги
  • Xavi
Статистика матча
7
Штрафные
7
1
Угловые
5
6
Фолы
6
1
Удары мимо
3
1
ЖК
1
1
Удары в створ
3
Блокировано ударов
6
3
Сейвы
40%
Владение мячом
60%
1
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
41'
Окампос на скорости ворвался в штрафную Барселоны, однако слишком далеко отпустил мяч от себя.
37'
Тер Стеген нервно сыграл в своей штрафной после флангового навеса – со второй попытки немец забрал мяч в руки.
35'
Желтая карточка
Дилейни в середине поля толкнул в спину Гави. Срыв атаки и закономерная желтая.
Инфо
Алехандро Гомес забил второй гол в 13-ти матчах сезона в Примере.
32'
Гоооол!!!
Гомес забивает! Классно Севилья разыграла угловой – экс-полузащитник Металлиста в касание отправил мяч в дальний угол.
30'
Буну не смог зафиксировать мяч после дальнего удара Дембеле – защитники Севильи подстраховали своего вратаря.
28'
Мир левой стрелял метров с 20-ти – мяч прошел намного левее створа ворот Барсы.
Инфо
9-0 по ударам по воротам в пользу Барселоны. Пока Севилья не оправдывает статус фаворита матча.
23'
Опасный момент
Рафа Мир реализовал выход один на один с вратарем Барселоны, но залез в очевидный офсайд.
18'
Жуджла снова стрелял издали – мяч после контакта с защитником Севильи ушел на угловой.
15'
Де Йонг замыкал навес Альбы – голландец тянулся к мячу, поэтому удар опасным не получился.
13'
Жуджла взял инициативу на себя, но его удару с дальней дистанции не хватило точности.
12'
Желтая карточка
Бускетс откровенно снес Бускетса и тут же получил желтую.
8'
Жуджла головой отправил мяч выше ворот после навеса Дембеле.
7'
Барселона на старте матча играет первым номером – Севилья выбрала выжидательную позицию.
3'
Дембеле неудачно подал в штрафную Севильи после розыгрыша углового.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Севилья: Буну, Кунде, Фернандо, Диего Карлос, Рекик, Ракитич, Дилэйни, Жордан, Гомес, Окампос, Рафа Мир.
Барселона: тер Стеген, Араухо, Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Гави, Жуджла, Эззальзули, Дембеле.
Инфо
В турнирной таблице чемпионата Испании Севилья занимает второе место (11-4-2, 37 очков), Барселона идет только 8-й (7-6-4, 27 очков).
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию перенесенного матча 4-го тура испанской Примеры между Севильей и Барселоной. Начало встречи – в 22:30 по киевскому времени.
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Анонс матча "Севилья" - "Барселона" 21.12.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Севилья" (Севилья) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведения матча: 21.12.2021
Время начала матча: 22:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Севилья" (Севилья) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда "Севилья" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и "Севилья" в предыдущем футбольном матче 03.03.2021 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хулен Лопетеги и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Севилья" - "Барселона" можно посмотреть 21.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Севилья" - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Прошедший поединок команды "Севилья" был сыгран против "Атлетико" - 18.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Севилья".

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Эльче - 18.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча "Севилья" - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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