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Шотландия - Украина онлайн трансляция матча

Женская сборная Украины - 26 ноября 2021, 21:35
Рейтинг матча:
Шотландия
0 - 1
Обновить
36'
Украина
Ход матча
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Шотландия
18%
Ничья
15%
Украина
68%
Личные встречи
Шотландия
0
Побед
2
Игр
1
Побед
Украина
Молодежная сборная 2017/2018
14.11.2017 - 21:30 Шотландия 0 - 2 Завершен Украина
Молодежная сборная 2015/2016
13.11.2015 - 19:45 Шотландия 2 - 2 Завершен Украина
Последние матчи - Шотландия
Молодежная сборная 2017/2018
14.11.2017 - 21:30 Шотландия 0 - 2 Завершен Украина П
Молодежная сборная 2015/2016
13.11.2015 - 19:45 Шотландия 2 - 2 Завершен Украина Н
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Последние матчи - Украина
Молодежная сборная 2021/2022
16.11.2021 - 18:00 Украина 2 - 1 Завершен Сербия В
Молодежная сборная 2021/2022
11.11.2021 - 14:00 Македония 1 - 1 Завершен Украина Н
Молодежная сборная 2021/2022
12.10.2021 - 18:00 Украина 1 - 0 Завершен Фарерские острова В
Молодежная сборная 2021/2022
08.10.2021 - 19:30 Франция 5 - 0 Завершен Украина П
Молодежная сборная 2021/2022
07.09.2021 - 19:00 Украина 2 - 1 Завершен Армения В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Шотландия
18%
Ничья
15%
Украина
68%
Трансляция
28'
Апанащенко не пускает к мячу Эванс, тем самым прерывая перспективную атаку сборной Шотландии.
26'
Харрисон приняла передачу на ход, обыграла соперницу один в один и нанесла удар плотный удар в створ ворот. Бондарчук надежно действует на линии.
22'
Гоооол!!!
Украина выходит вперёд! Кравчук хладнокровно реализовала выход один на один с голкипером!
21'
Патрик наносит неточный удар издали.
16'
Мяч после подачи Гримшоу приходит прямо в руки к Бондарчук.
14'
Защитницы сборной Украины прерывают опасную передачу в центр штрафной площади.
11'
Кравчук пыталась поразить ворота ударом через себя. Безуспешно.
10'
Андрухив здорово открылась под передачу из глубины, но в решающий момент оступилась и не смогла нанести удар по воротам.
6'
Быструю контратаку провели украинские футболистки, но завершение от Овдейчук оставляет желать лучшего.
5'
Катберт выигрывает подбор и наносит удар слёта. Мяч проходит над перекладиной.
3'
Отбивается Украина на стандарте.
2'
Петрик перехватывает передачу с правого фланга и разряжает обстановку в штрафной, вынося мяч на угловой.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав сборной Шотландии: Александер – Артур, Битти, Корси (к), Бойл – Вир, Грэм, Катберт – Эванс, Харрисон, Гримшоу.
Инфо
Стартовый состав сборной Украины: Бондарчук – Басанская, Корсун, Шматко – Химич, Калинина, Апанащенко (к), Петрик, Андрухив – Овдейчук, Кравчук.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча отборочного этапа женского Чемпионата мира 2023 Шотландия – Украина.
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Анонс матча Шотландия - Украина 26.11.2021, Женская сборная Украины

Поединок между командой Шотландия и командой Украина будет проходить в рамках турнира по футболу: Женская сборная Украины 2021/2022.

Дата проведения матча: 26.11.2021
Время начала матча: 21:35

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шотландия и командой Украина:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Украина, тогда как команда Шотландия осталась с поражением. Столкновение Шотландия и Украина в предыдущем футбольном матче 14.11.2017 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шотландия - Украина можно посмотреть 26.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Женская сборная Украины. Текстовую трансляцию матча Шотландия - Украина, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шотландия
Страна: Шотландия

Предыдущий поединок команды Шотландия был сыгран против Украина - 14.11.2017, в рамках чемпионата Молодежная сборная 2017/2018 и закончился победой команды Украина.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина

Прошедший поединок команды Украина был сыгран против Сербия - 16.11.2021, в рамках чемпионата Молодежная сборная 2021/2022 и закончился победой команды Украина.

Следите за результатами матча Шотландия - Украина онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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