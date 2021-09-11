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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 27 декабря 2021, 22:00 - Сент-Джеймс Парк
Главный судья: Поусон, Крейг
Рейтинг матча:
Ньюкасл
Ньюкасл
До начала
00 : 00 : 00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Ньюкасл
28%
Ничья
31%
Манчестер Юнайтед
42%
П1: 5.50 Х: 2.99 П2: 1.79
П1: 5.50 Х: 2.99 П2: 1.79
П1: 5.50 Х: 2.99 П2: 1.79
П1: 5.20 Х: 3.00 П2: 1.84
Интересные факты
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 6 играх.
  • Ньюкасл Юнайтед забивает 1 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 3 гола против команды Ньюкасл Юнайтед (в среднем).
  • Когда Ньюкасл Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Ньюкасл Юнайтед выигрывает первый тайм в 20% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 27% матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ньюкасл Юнайтед.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ньюкасл Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Callum Wilson лучший бомбардир Ньюкасл Юнайтед с 6 голами. Cristiano Ronaldo забил 7 раз за Манчестер Юнайтед
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 3 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ньюкасл Юнайтед и Манчестер Юнайтед - 4.
  • Когда Ньюкасл Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Ньюкасл Юнайтед's.
  • Ньюкасл Юнайтед без побед над Манчестер Юнайтед в последних 4 играх.
  • Команда Ньюкасл Юнайтед выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • Ньюкасл Юнайтед проиграл 3 матчей подряд.
  • Ньюкасл Юнайтед забивает 1.39 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.48 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Ньюкасл Юнайтед выигрывает первую половину матча в 20% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 27%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ньюкасл Юнайтед и Манчестер Юнайтед - 1.8.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ньюкасл Юнайтед.
  • Домашняя статистика Ньюкасл Юнайтед в сезоне 1-4-4
  • Из последних 5 встреч команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 1, команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, 0 ничьи.
  • Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Ньюкасл Юнайтед (3-1 дома и 4-1 на выезде)
  • Манчестер Юнайтед выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Ньюкасл Юнайтед не забивает в 2 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 26 встреч когда команда Ньюкасл Юнайтед играла дома, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 6 раз, 6 сыграла в ничью и 14 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 49-33 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Во время последних 55 встреч, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 7 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 34 раз. Разница забитых и пропущенных голов 118-56 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Ньюкасл Юнайтед проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 0 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 27% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Ньюкасл Юнайтед забил 28% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Ньюкасл
4
Побед
20
Игр
12
Побед
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершен Ньюкасл
Чемпионат Англии 2020/2021
21.02.2021 - 21:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершен Ньюкасл
Чемпионат Англии 2019/2020
17.10.2020 - 21:45 Ньюкасл 1 - 4 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
26.12.2019 - 19:15 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершен Ньюкасл
Последние матчи - Ньюкасл
Чемпионат Англии 2021/2022
19.12.2021 - 16:00 Ньюкасл 0 - 4 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
16.12.2021 - 22:00 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Ньюкасл П
Чемпионат Англии 2021/2022
12.12.2021 - 16:00 Лестер Сити 4 - 0 Завершен Ньюкасл П
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершен Бернли В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.11.2021 - 21:30 Ньюкасл 1 - 1 Завершен Норвич Сити Н
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 19:30 Норвич Сити 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Янг Бойз Н
Чемпионат Англии 2021/2022
05.12.2021 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.12.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 18:30 Челси 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Ньюкасл
28%
Ничья
31%
Манчестер Юнайтед
42%
П1: 5.50 Х: 2.99 П2: 1.79
П1: 5.50 Х: 2.99 П2: 1.79
П1: 5.50 Х: 2.99 П2: 1.79
П1: 5.20 Х: 3.00 П2: 1.84
Трансляция
Запасні гостей: Хендерсон, Еланга, Ван-Біссака, ван де Бек, Джонс, Кавані, Матич, Санчо, Шоу.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Далот, Магвайр, Варан, Теллес - Мактоміней, Фред - Грінвуд, Фернандеш - Роналду, Рашфорд.
Запасні господарів: Вудмен, Гіллеспі, Альмірон, Андерсон, Вайт, Гейл, Мерфі, Хендрік.
"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка - Манкільйо, Шер, Ласселс, Крафт - Фрейзер, Шелві, Лонгстофф, Сен-Максімен - Вілсон, Жоелінтон.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 19-го туру АПЛ між Ньюкаслом і Манчестер Юнайтед.
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Анонс матча Ньюкасл - "Манчестер Юнайтед" 27.12.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Ньюкасл (Ньюкасл) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Сент-Джеймс Парк.

Дата проведения матча: 27.12.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ньюкасл (Ньюкасл) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Юнайтед", тогда как команда Ньюкасл осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и Ньюкасл в предыдущем футбольном матче 11.09.2021 закончилось с такими результатами: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ньюкасл - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 27.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Ньюкасл - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ньюкасл (Ньюкасл)
Год основания Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Страна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Предыдущий матч команды Ньюкасл был сыгран против "Манчестер Сити" - 19.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Ральф Рангник

Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Норвич Сити - 11.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

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