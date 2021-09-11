Ньюкасл - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 6 играх.

Ньюкасл Юнайтед забивает 1 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 3 гола против команды Ньюкасл Юнайтед (в среднем).

Когда Ньюкасл Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.

Ньюкасл Юнайтед выигрывает первый тайм в 20% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 27% матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ньюкасл Юнайтед.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ньюкасл Юнайтед (во всех соревнованиях).

Callum Wilson лучший бомбардир Ньюкасл Юнайтед с 6 голами. Cristiano Ronaldo забил 7 раз за Манчестер Юнайтед

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 3 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Ньюкасл Юнайтед и Манчестер Юнайтед - 4.

Когда Ньюкасл Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.

Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Ньюкасл Юнайтед's.

Ньюкасл Юнайтед без побед над Манчестер Юнайтед в последних 4 играх.

Команда Ньюкасл Юнайтед выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

Ньюкасл Юнайтед проиграл 3 матчей подряд.

Ньюкасл Юнайтед забивает 1.39 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.48 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Ньюкасл Юнайтед выигрывает первую половину матча в 20% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 27%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ньюкасл Юнайтед и Манчестер Юнайтед - 1.8.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ньюкасл Юнайтед.

Домашняя статистика Ньюкасл Юнайтед в сезоне 1-4-4

Из последних 5 встреч команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 1, команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, 0 ничьи.

Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Ньюкасл Юнайтед (3-1 дома и 4-1 на выезде)

Манчестер Юнайтед выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Ньюкасл Юнайтед не забивает в 2 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

За последние 26 встреч когда команда Ньюкасл Юнайтед играла дома, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 6 раз, 6 сыграла в ничью и 14 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 49-33 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

Во время последних 55 встреч, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 7 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 34 раз. Разница забитых и пропущенных голов 118-56 в пользу команды Манчестер Юнайтед

Ньюкасл Юнайтед проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Манчестер Юнайтед не забивает в 0 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 27% голов между минутами 46-60?