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Лестер Сити - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 28 декабря 2021, 22:00 - Кинг Пауэр Стэдиум
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Лестер Сити
Лестер
1 - 0
Обновить
72'
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
4' Жоэль Матип
56' Алекс Окслейд-Чемберлен Вышел: Наби Кейта 56' Келечи Ихеаначо Вышел: Адемола Лукман 56' Чоудхури, Хамза Вышел: Юри Тилеманс 59' Адемола Лукман 64' Фабиньо Вышел: Джеймс Милнер 68' Мэдисон, Джеймс Вышел: Марк Олбрайтон
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
30%
Ничья
33%
Ливерпуль
37%
П1: 8.11 Х: 3.58 П2: 1.55
П1: 7.00 Х: 3.40 П2: 1.50
П1: 8.11 Х: 3.58 П2: 1.55
П1: 8.11 Х: 3.58 П2: 1.55
П1: 6.70 Х: 3.55 П2: 1.57
Интересные факты
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 10 играх.
  • Команда Лестер Сити выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Победителем прошлой встречи была команда Лестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лестер Сити и Ливерпуль - 4.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Когда Лестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Jamie Vardy лучший бомбардир Лестер Сити с 9 голами. Mohamed Salah забил 15 раз за Ливерпуль
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лестер Сити.
  • Лестер Сити выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Из последних 5 встреч команда Лестер Сити выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 4, 0 ничьи.
  • В их последнюю встречу команда Лестер Сити победила в 2 гол(а).
  • Наиболее популярный счет между Лестер Сити и Ливерпуль 1-2. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Лестер Сити забивает 1.9 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.5 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Лестер Сити выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Ливерпуль выигрывает в 40%.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лестер Сити.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лестер Сити и Ливерпуль - 1.6.
  • Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Лестер Сити (во всех соревнованиях).
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • Наиболее популярный результат в играх между Лестер Сити иЛиверпуль, когда Лестер Сити играет дома, 2- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • Лестер Сити забивает 1.4 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2.6 гола против команды Лестер Сити (в среднем).
  • Лестер Сити выигрывает первый тайм в 27% матчей, Ливерпуль выигрывает в 40% матчей.
  • Когда Лестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Выездная статистика Ливерпуль в сезоне 6-2-1
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Лестер Сити's.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Лестер Сити забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Вы знали, что Лестер Сити забил 30% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 38 матчах.
  • Ливерпуль не забивает в 0 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 33 встреч, команда Лестер Сити выиграла 9 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 17 раз. Разница забитых и пропущенных голов 53-38 в пользу команды Ливерпуль
  • За последние 16 встреч когда команда Лестер Сити играла дома, команда Лестер Сити выиграла 6 раз, 3 сыграла в ничью и 7 победы команды Ливерпуль. Разница голов 25-21 в пользу команды Ливерпуль.
  • Лестер Сити не забивает в 3 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 3-1 (Лестер Сити дома) и 3-0 (Ливерпуль дома).
  • Вы знали, что Лестер Сити забил 27% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 22% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
Лестер Сити
3
Побед
16
Игр
9
Побед
Ливерпуль
Кубок английской лиги 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Ливерпуль 3 - 3 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
13.02.2021 - 14:30 Лестер Сити 3 - 1 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
22.11.2020 - 21:15 Ливерпуль 3 - 0 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
26.12.2019 - 22:00 Лестер Сити 0 - 4 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Лестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Манчестер Сити 6 - 3 Завершен Лестер Сити П
Кубок английской лиги 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Ливерпуль 3 - 3 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
12.12.2021 - 16:00 Лестер Сити 4 - 0 Завершен Ньюкасл В
Лига Европы 2021/2022
09.12.2021 - 19:45 Наполи 3 - 2 Завершен Лестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
05.12.2021 - 18:30 Астон Вилла 2 - 1 Завершен Лестер Сити П
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Последние матчи - Ливерпуль
Кубок английской лиги 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Ливерпуль 3 - 3 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
19.12.2021 - 18:30 Тоттенхэм 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2021/2022
16.12.2021 - 22:00 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Астон Вилла В
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Милан 1 - 2 Завершен Ливерпуль В
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Новости команд
Главные события
Мэдисон, Джеймс
Вышел: Марк Олбрайтон
68'
64'
Фабиньо
Вышел: Джеймс Милнер
ГООЛ! Адемола Лукман
59'
56'
Алекс Окслейд-Чемберлен
Вышел: Наби Кейта
Келечи Ихеаначо
Вышел: Адемола Лукман
56'
Чоудхури, Хамза
Вышел: Юри Тилеманс
56'
4'
Жоэль Матип
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
30%
Ничья
33%
Ливерпуль
37%
П1: 8.11 Х: 3.58 П2: 1.55
П1: 7.00 Х: 3.40 П2: 1.50
П1: 8.11 Х: 3.58 П2: 1.55
П1: 8.11 Х: 3.58 П2: 1.55
П1: 6.70 Х: 3.55 П2: 1.57
Составы команд
1
Каспер Шмейхель
33
Thomas, Luke
25
Ндиди, Вилфред
18
Амарти, Даниел
27
Тимоти Кастань
22
Dewsbury-Hall, Kiernan
42
Бубакари Сумаре
20
Чоудхури, Хамза
10
Мэдисон, Джеймс
14
Келечи Ихеаначо
9
Джейми Варди
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд, Трент
32
Жоэль Матип
4
Вирджил ван Дейк
21
Константинос Цимикас
14
Джордан Хендерсон
15
Фабиньо
15
Алекс Окслейд-Чемберлен
11
Мохамед Салах
21
Диого Жота
10
Садио Мане
Стартовый состав
  • 14
    Келечи Ихеаначо
    Нападающий
    56
  • 9
    Джейми Варди
    Нападающий
  • 10
    Мэдисон, Джеймс
    Полузащитник
  • 22
    Dewsbury-Hall, Kiernan
    Полузащитник
  • 42
    Бубакари Сумаре
    Полузащитник
  • 20
    Чоудхури, Хамза
    Полузащитник
    56
  • 33
    Thomas, Luke
    Защитник
  • 25
    Ндиди, Вилфред
    Полузащитник
  • 18
    Амарти, Даниел
    Полузащитник
  • 27
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 21
    Диого Жота
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 15
    Фабиньо
    Защитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
    56
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
    4
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 17
    Перез, Айозе
    Нападающий
  • 23
    Янник Вестергор
    Защитник
  • 37
    Адемола Лукман
    Нападающий
    59
  • 45
    Nelson, Ben
    Защитник
  • 12
    Дэнни Уорд
    Вратарь
  • 11
    Марк Олбрайтон
    Полузащитник
  • 38
    Daley-Campbell, Vontae
    Защитник
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 49
    Mcateer, Kasey
    Полузащитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 63
    Beck, Owen
    Полузащитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 20
    Роберто Фирмино
    Нападающий
Тренеры
  • Брендан Роджерс
  • Юрген Клопп
Статистика матча
ЖК
1
36%
Владение мячом
64%
1
Удары мимо
7
3
Блокировано ударов
2
8
Штрафные
7
5
Фолы
7
1
Угловые
5
2
Офсайды
1
1
Удары в створ
2
2
Сейвы
Live Zone
Трансляция
68'
Замена
Мэддисон устал, поэтому был заменен на Олбрайтона.
66'
Цимикас подавал от лицевой с левого фланга штрафной, но Холл вовремя выскочил перед Салахом.
65'
Томас и Мэддисон быстро разыгрывали на левом фланге с выводом Лукмана в штрафную, но соперники прочитали.
64'
Замена
Вместо Милнера игру завершит Фабиньо.
61'
Мэддисон стрелял с левого фланга штрафной в центр, но защитник накрыл.
59'
Гоооол!!!
ГОЛ! Лукман открыл счет, залетев на левый фланг штрафной под обратный пас Холла, после чего пробил в ближний!
56'
Замена
Кейта вышел вместо Окслейд-Чемберлена.
56'
Замена
Вместо Ихеаначо вышел Лукман.
56'
Замена
Чаудхери заменен на Тилеманса.
55'
Опасный момент
Мане пробил над воротами, оказавшись один на один со Шмайхелем, после паса Жоты в центр штрафной!
53'
Ихеаначо ускорялся на левый фланг контратаки, но Матип убрал его корпусом.
51'
Лишь в подкате успел Цимикас перехватить прострел Холла с левого фланга в дальнюю сторону штрафной на Варди.
49'
В руку Мане попал мяч, после попытки выноса от защитника прострела Цимикаса с левого фланга от лицевой.
47'
Попытки Окса и Цимикаса подать с левого фланга перехватили защитники.
Свисток
Второй тайм начался!
В первой половине матча Ливерпуль ожидаемо доминировал в атакующих действиях, на что Лестер пытался отвечать в быстрых выпадах. По числу голевых моментов гости превосходили своих оппонентов, да и чего только стоит незабитый пенальти с их стороны! В целом, Ливерпуль в первой половине матча сделал все, но только не забил.
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Опасный момент
Жота в тяжелой борьбе против двух защитников в центре штрафной пробил мимо левой штанги!
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 1 мин.
42'
И вновь отскок с углового на левом фланге пришел к Хендерсону, но тот в очередной раз запустил мяч над воротами.
40'
Уголовой
Цимикас разыграл угловой на левом фланге подачей на ближний угол вратарской, но там Салах не смог остановить мяч.
38'
Опасный момент
Варди продавил Цимикаса на правом фланге атаки, после чего сыграл на Мэддисона на правый фланг штрафной, тот стрелял на дальнюю, но там был только Трент.
36'
Матип решился на рывок мимо трех соперников в чужую штрафную, но пробить до перехвата Шмайхеля не сумел.
34'
Опасный момент
Матип встал на пути мяча при попытке Варди завершить стенку с Кастанем на правом фланге штрафной ударом в ближний угол!
32'
Опасный момент
Просто чудом сразу двое защитников Лестера не вынесли передачу Хендерсона на правый угол вратарской, после чего Салах расстреливал ворота, но Шмайхель парировал!
31'
Кастаню в живот пришлась подача Цимикаса с левого фланга штрафной.
30'
Мане отыграл с левого фланга штрафной в центр на Жоту, однако тот не смог без фола опередить Ндиди на мяче.
28'
Опасный момент
Жота не смог переиграть Шмайхеля, получив подачу с левого фланга от Мане у дальнего угла вратарской!
26'
Хендерсон вновь запустил мяч над воротами, попытавшись замкнуть отскок от перехваченной подачи Цимикаса со штрафного на правом фланге.
24'
Защитник перехватил подачу от Трента со штрафного на правом фланге.
22'
Опасный момент
Заброс с левого фланга на ближний угол вратарской от Окса завершал головой Хендерсон, но Шмайхель парировал у штанги.
19'
Сумаре получил мячом по голове, когда попытался подкатиться под Хендерсона.
18'
Матип в контратаке перехватил пас Варди с правого фланга в центр штрафной.
18'
Прессинг от гостей на чужой половине.
16'
Незабитый пенальти
Шмайхель парировал удар Салаха с пенальти немногим левее от центра, после чего Мохаммед головой добивал, но попал в ПЕРЕКЛАДИНУ!
15'
Опасный момент
Пенальти! Салах сбил Ндиди, как только египтянин ускорился к правому углу вратарской.
14'
Томас блокировал навес Трента с правого фланга.
12'
Трент открывался под передачу на правый фланг атаки, но так и не дотянулся к мячу.
10'
Мане перехватил пас Сумаре на левом фланге атаки, но затем попал прострелом точно в ноги опомнившемуся сопернику.
8'
Выше ворот отправил мяч Хендерсон, завершив отскок на правый фланг атаки.
7'
Подачу Цимикаса с левого фланга вынес из штрафной Томас.
5'
Сумаре завершил скидку Мэддисона перед чужой штрафной ударом над воротами.
4'
Желтая карточка
Матип отправил на газон Ихеаначо на чужой половине, пока соперник вырывался на левый фланг контратаки.
3'
Офсайд
Заброс с правого фланга к штрафной для Ихеаначо пошел в офсайд.
1'
Хендерсон простреливал с правого фланга, но защитник блокировал.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Келлехер, Бэк, Конате, Уильямс, Милнер, Кейта, Джонс, Фирмино.
Ливерпуль: Алиссон — Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Цимикас — Хендерсон, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен — Салах, Жота, Мане.
Запасные: Уорд, Вестергор, Дэйли-Кэмпбелл, Нельсон, Тилеманс, Олбрайтон, Макэйтир, Перес, Лукман.
Лестер: Шмайхель — Кастань, Амарти, Ндиди, Томас — Чаудхери, Сумаре, Дьюсбери-Холл — Мэддисон — Варди, Ихеаначо.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Майкл Оливер (Ашингтон, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 20-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Кинг Пауэр" (Лестер, Англия) сыграют Лестер и Ливерпуль.
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Анонс матча Лестер Сити - "Ливерпуль" 28.12.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Лестер Сити (Лестер) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведения матча: 28.12.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Лестер Сити (Лестер) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Ливерпуль" и Лестер Сити в предыдущем футбольном матче 22.12.2021 закончилось с такими результатами: 3:3 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Брендан Роджерс и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лестер Сити - "Ливерпуль" можно посмотреть 28.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Лестер Сити - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Прошедший матч команды Лестер Сити был сыгран против "Манчестер Сити" - 26.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Лестер Сити - 22.12.2021, в рамках чемпионата Кубок английской лиги 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Лестер Сити - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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