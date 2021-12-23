Порту - Бенфика онлайн трансляция матча

Домашняя статистика Порту в сезоне 7-0-0

Недавнее выступление команды Порту в "Примейра" лучше, чем у команды Бенфика.

Luis Diaz лучший бомбардир Порту с 12 голами. Darwin Nunez забил 13 раз за Бенфика

Команда Порту проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Бенфика (во всех соревнованиях).

Порту имеет выигрышную серию из 4 матчей.

В их последнюю встречу команда Порту победила в 3 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Порту и Бенфика - 2.4.

Наиболее популярный счет между Порту и Бенфика 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.

Когда Порту проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.

Порту выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Бенфика выигрывает в 50%.

Команда Бенфика выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Примейра" против команды Порту.

Порту выиграл 3 домашних матчей подряд.

Победителем прошлой встречи была команда Порту.

Порту забивает 2.27 гола, играя дома, а Бенфика забивает 2.12 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Порту иБенфика, когда Порту играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом

Когда Бенфика лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Порту выигрывает первый тайм в 49% матчей, Бенфика выигрывает в 50% матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Порту и Бенфика - 1.4.

Выездная статистика Бенфика в сезоне 7-1-0

Команда Порту проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Примейра" против команды Бенфика.

Otavio отдал больше всего передач в Порту с 6 передачами. Rafa Silva лучший распасовщик Бенфика (12 передач)

Из последних 5 встреч команда Порту выиграла 3, команда Бенфика выиграла 0, 2 ничьи.

Порту не пропускает в 4 матчах подряд.

Порту забивает 1.8 гола за матч против команды Бенфика, а Бенфика забивает 0.6 гола против команды Порту (в среднем).

Когда Порту лидирует 1-0 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.

Когда Бенфика проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

В домашних матчах Порту не проигрывает Бенфика в последних 3 встречах.

Порту забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Порту выиграл последние 10 матчи в Примейра.

Порту не забивает в 0 из их 7 домашних матчах в Примейра в этом сезоне

За последние 22 встреч когда команда Порту играла дома, команда Порту выиграла 11 раз, 7 сыграла в ничью и 4 победы команды Бенфика. Разница голов 34-21 в пользу команды Порту.

Игры прошлого года: 1-1 (Порту дома) и 1-1 (Бенфика дома).

Бенфика не забивает в 0 из их 8 выездных матчах в Примейра в этом сезоне

Во время последних 51 встреч, команда Порту выиграла 25 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Бенфика выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 71-50 в пользу команды Порту

Вы знали, что Порту забил 26% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что Бенфика забил 28% голов между минутами 31-45?