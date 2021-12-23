  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Порту - Бенфика Смотреть онлайн
В тренде

Порту - Бенфика онлайн трансляция матча

Чемпионат Португалии - 30 декабря 2021, 23:00 - Эштадиу до Драгау
Главный судья: Угу Мигель
Рейтинг матча:
Порту
Порту
0 - 0
Обновить
25'
Бенфика
Лиссабон
Ход матча
8' Андре Алмейда
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Порту
20%
Ничья
40%
Бенфика
40%
П1: 2.04 Х: 2.78 П2: 5.08
П1: 2.00 Х: 2.60 П2: 4.50
П1: 2.04 Х: 2.78 П2: 5.08
П1: 2.04 Х: 2.78 П2: 5.08
П1: 2.13 Х: 2.70 П2: 4.70
Интересные факты
  • Домашняя статистика Порту в сезоне 7-0-0
  • Недавнее выступление команды Порту в "Примейра" лучше, чем у команды Бенфика.
  • Luis Diaz лучший бомбардир Порту с 12 голами. Darwin Nunez забил 13 раз за Бенфика
  • Команда Порту проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Бенфика (во всех соревнованиях).
  • Порту имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • В их последнюю встречу команда Порту победила в 3 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Порту и Бенфика - 2.4.
  • Наиболее популярный счет между Порту и Бенфика 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Порту проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.
  • Порту выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Бенфика выигрывает в 50%.
  • Команда Бенфика выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Примейра" против команды Порту.
  • Порту выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Победителем прошлой встречи была команда Порту.
  • Порту забивает 2.27 гола, играя дома, а Бенфика забивает 2.12 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Порту иБенфика, когда Порту играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Когда Бенфика лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Порту выигрывает первый тайм в 49% матчей, Бенфика выигрывает в 50% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Порту и Бенфика - 1.4.
  • Выездная статистика Бенфика в сезоне 7-1-0
  • Команда Порту проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Примейра" против команды Бенфика.
  • Otavio отдал больше всего передач в Порту с 6 передачами. Rafa Silva лучший распасовщик Бенфика (12 передач)
  • Из последних 5 встреч команда Порту выиграла 3, команда Бенфика выиграла 0, 2 ничьи.
  • Порту не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Порту забивает 1.8 гола за матч против команды Бенфика, а Бенфика забивает 0.6 гола против команды Порту (в среднем).
  • Когда Порту лидирует 1-0 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.
  • Когда Бенфика проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • В домашних матчах Порту не проигрывает Бенфика в последних 3 встречах.
  • Порту забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Порту выиграл последние 10 матчи в Примейра.
  • Порту не забивает в 0 из их 7 домашних матчах в Примейра в этом сезоне
  • За последние 22 встреч когда команда Порту играла дома, команда Порту выиграла 11 раз, 7 сыграла в ничью и 4 победы команды Бенфика. Разница голов 34-21 в пользу команды Порту.
  • Игры прошлого года: 1-1 (Порту дома) и 1-1 (Бенфика дома).
  • Бенфика не забивает в 0 из их 8 выездных матчах в Примейра в этом сезоне
  • Во время последних 51 встреч, команда Порту выиграла 25 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Бенфика выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 71-50 в пользу команды Порту
  • Вы знали, что Порту забил 26% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Бенфика забил 28% голов между минутами 31-45?
  • В Примейра, Порту одержала 7 домашних побед подряд.
Личные встречи
Порту
4
Побед
10
Игр
3
Побед
Бенфика
Кубок Португалии 2021/2022
23.12.2021 - 22:45 Порту 3 - 0 Завершен Бенфика
Чемпионат Португалии 2020/2021
06.05.2021 - 20:30 Бенфика 1 - 1 Завершен Порту
Чемпионат Португалии 2020/2021
15.01.2021 - 23:00 Порту 1 - 1 Завершен Бенфика
Суперкубок Португалии 2020
23.12.2020 - 22:45 Порту 2 - 0 Завершен Бенфика
Последние матчи - Порту
Кубок Португалии 2021/2022
23.12.2021 - 22:45 Порту 3 - 0 Завершен Бенфика В
Чемпионат Португалии 2021/2022
19.12.2021 - 21:00 Визела 0 - 4 Завершен Порту В
Чемпионат Португалии 2021/2022
12.12.2021 - 22:30 Порту 1 - 0 Завершен Брага В
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Порту 1 - 3 Завершен Атлетико П
Чемпионат Португалии 2021/2022
03.12.2021 - 21:00 Портимоненсе 0 - 3 Завершен Порту В
Показать больше
Последние матчи - Бенфика
Кубок Португалии 2021/2022
23.12.2021 - 22:45 Порту 3 - 0 Завершен Бенфика П
Чемпионат Португалии 2021/2022
19.12.2021 - 19:00 Бенфика 7 - 1 Завершен Маритиму В
Чемпионат Португалии 2021/2022
12.12.2021 - 20:00 Фамаликан 1 - 4 Завершен Бенфика В
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 22:00 Бенфика 2 - 0 Завершен Динамо В
Чемпионат Португалии 2021/2022
03.12.2021 - 23:15 Бенфика 1 - 3 Завершен Спортинг П
Показать больше
Новости команд
Яремчук в основе на Порту в первом матче при новом тренере. Текстовая трансляция 30.12.2021 в 22:20 Яремчук в основе на Порту в первом матче при новом тренере. Текстовая трансляция ...
Яремчук выйдет в старте Бенфики на дерби с Порту 30.12.2021 в 22:10 Яремчук выйдет в старте Бенфики на дерби с Порту Доверие от нового главного тренера
2:0. Бенфика тут же удваивает преимущество над Динамо – Видео 08.12.2021 в 22:33 2:0. Бенфика тут же удваивает преимущество над Динамо – Видео Киевляне поплыли
Барселона – Бенфика. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов 23.11.2021 в 21:57 Барселона – Бенфика. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Главные события
8'
Андре Алмейда
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Порту
20%
Ничья
40%
Бенфика
40%
П1: 2.04 Х: 2.78 П2: 5.08
П1: 2.00 Х: 2.60 П2: 4.50
П1: 2.04 Х: 2.78 П2: 5.08
П1: 2.04 Х: 2.78 П2: 5.08
П1: 2.13 Х: 2.70 П2: 4.70
Составы команд
99
Коста, Диого
12
Сануси, Зайду
2
Фабио Кардосо
22
Мбемба, Чанцел
23
Joao Mario
11
Pepera A.
8
Матеус Урибе
20
Ferreira, Vitor
25
Отавио
9
Мехди Тареми
50
Vieira, Fabio
99
Одиссеас Влаходимос
34
Андре Алмейда
5
Ян Вертонген
91
Morato
2
Жилберто
23
Жоау Мариу
28
Юлиан Вайгль
7
Эвертон
27
Рафаэл Силва
15
Роман Яремчук
88
Ramos, Goncalo
Стартовый состав
  • 9
    Мехди Тареми
    Нападающий
  • 50
    Vieira, Fabio
    Полузащитник
  • 11
    Pepera A.
  • 8
    Матеус Урибе
  • 20
    Ferreira, Vitor
    Полузащитник
  • 25
    Отавио
    Защитник
  • 12
    Сануси, Зайду
    Защитник
  • 2
    Фабио Кардосо
  • 22
    Мбемба, Чанцел
    Защитник
  • 23
    Joao Mario
    Нападающий
  • 99
    Коста, Диого
    Вратарь
  • 27
    Рафаэл Силва
    Нападающий
  • 15
    Роман Яремчук
    Нападающий
  • 88
    Ramos, Goncalo
    Нападающий
  • 2
    Жилберто
    Нападающий
  • 23
    Жоау Мариу
    Полузащитник
  • 28
    Юлиан Вайгль
    Полузащитник
  • 7
    Эвертон
    Нападающий
  • 34
    Андре Алмейда
    Полузащитник
    8
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
  • 91
    Morato
    Защитник
  • 99
    Одиссеас Влаходимос
    Вратарь
Запасные игроки
  • 1
    Марчесин, Агустин
    Вратарь
  • 21
    Conceicao, Chico
    Нападающий
  • 17
    Хесус Корона
    Полузащитник
  • 18
    Уилсон Манафа
  • 22
    Венделл
    Защитник
  • 27
    Оливейра, Сергио
    Полузащитник
  • 28
    Бруно, Коста
    Полузащитник
  • 29
    Антонио Мартинес
    Полузащитник
  • 43
    Marcelo, Joao
    Защитник
  • 77
    Элтон Лейте
    Вратарь
  • 11
    Суалихо Мейте
    Полузащитник
  • 14
    Харис Сеферович
    Нападающий
  • 17
    Диогу Гонсалвеш
    Нападающий
  • 21
    Пицци
    Нападающий
  • 22
    Валентино Лазаро
    Полузащитник
  • 49
    Адель Таарабт
    Полузащитник
  • 55
    Bernardo, Paulo
    Полузащитник
  • 97
    Феррейра, Франсиско
    Защитник
Тренеры
  • Сержиу Консейсау
  • Вериссимо
Статистика матча
5
Штрафные
4
4
Фолы
4
2
Удары в створ
1
Удары мимо
1
2
Угловые
1
Сейвы
2
ЖК
1
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
19'
Опасный момент
Пепе входить в штрафний з правого флангу та котить на Таремі. Нападник в кількох метрах від воріт не зміг обробити м'яч та втратив неймовірний шанс!
17'
Тепер володіння вже в руках Бенфіки. Однак, в атакуючу стадію перейти зараз дуже важко - пресинг Порту не дозволяє.
13'
Дракони намагаються започаткувати атаку правим флангом, проте захист орлів моментально накриває всі зони. Атака захлинається.
9'
Желтая карточка
Алмейда дуже грубо збиває суперника в підкаті. Захисник Бенфіки зовсім не грав у м'яч, і за це отримує гірчичник.
7'
Жілберто ледь не обрізається біля своїх воріт! Він скидав м'яч голкіперу головою, але нападник Порту майже перехопив.
4'
Пепе класно прийняв м'яч близько межі штрафного та намагався закрутити у ближній кут. Воротар парирує, але круглий не летів у площину.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Розпочинається наш поєдинок.
Український форвард Роман Яремчук вийде на матч з перших хвилин!
Инфо
Вже відомі склади команд. Порту: Кошта, Санусі, Кардозу, Мбемба, Маріо, Пепе, Урібе, Вітінья, Отавіо, Таремі, Віейра. Бенфіка: Влаходімос, Морато, Вертонген, Алмейда, Евертон, Вайгль, Маріу, Жілберто, Рамос, Яремчук, Сілва.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу Ліги Сагріш Порту - Бенфіка.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 21:00 - Сегодня Арока Арока 0 Брага Брага 6 Завершен 20:00 - Сегодня Бешикташ Бешикташ 1 Алтай Алтай 0 Завершен 19:00 - Сегодня Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 2 Санта-Клара Санта-Клара 1 Завершен 17:30 - Сегодня ФК Газиантеп ФК Газиантеп 1 Бурсаспор Бурсаспор 1 Завершен 16:00 - Сегодня Сивасспор Сивасспор 2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Порту - Бенфика 30.12.2021, Чемпионат Португалии

Поединок между командой Порту (Порту) и командой Бенфика (Лиссабон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Португалии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Эштадиу до Драгау.

Дата проведения матча: 30.12.2021
Время начала матча: 23:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Порту (Порту) и командой Бенфика (Лиссабон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Порту, тогда как команда Бенфика осталась с поражением. Столкновение Порту и Бенфика в предыдущем футбольном матче 23.12.2021 закончилось со счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Сержиу Консейсау и Вериссимо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Порту - Бенфика можно посмотреть 30.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Португалии. Текстовую трансляцию матча Порту - Бенфика, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Порту (Порту)
Год основания Порту (Порту): 1893
Страна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Прошедший матч команды Порту был сыгран против Бенфика - 23.12.2021, в рамках турнира Кубок Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Порту.

Команда гостей

Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Прошедший поединок команды Бенфика был сыгран против Порту - 23.12.2021, в рамках чемпионата Кубок Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Порту.

Следите за результатами матча Порту - Бенфика онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Португалии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен