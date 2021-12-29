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Челси - Брайтон энд Хоув Альбион онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 29 декабря 2021, 21:30 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Майк Дин
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
0 - 0
Обновить
16'
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Челси
33%
Ничья
33%
Брайтон энд Хоув Альбион
33%
П1: 1.61 Х: 3.07 П2: 9.97
П1: 1.57 Х: 2.75 П2: 8.50
П1: 1.61 Х: 3.07 П2: 9.97
П1: 1.61 Х: 3.07 П2: 9.97
П1: 1.65 Х: 3.05 П2: 8.50
Интересные факты
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Брайтон энд Хоув Альбион - 2.
  • Брайтон энд Хоув Альбион не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Домашняя статистика Челси в сезоне 5-3-1
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 2, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 0, 3 ничьи.
  • Mason Mount лучший бомбардир Челси с 7 голами. Neal Maupay забил 7 раз за Брайтон энд Хоув Альбион
  • Челси забивает 1.81 гола, играя дома, а Брайтон энд Хоув Альбион забивает 0.83 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Челси не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • Когда Брайтон энд Хоув Альбион лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает в 29%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Брайтон энд Хоув Альбион - 0.6.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брайтон энд Хоув Альбион.
  • В домашних матчах Челси не проигрывает Брайтон энд Хоув Альбион в последних 4 встречах.
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Брайтон энд Хоув Альбион (во всех соревнованиях).
  • Челси забивает 1.4 гола за матч против команды Брайтон энд Хоув Альбион, а Брайтон энд Хоув Альбион забивает 0.6 гола против команды Челси (в среднем).
  • Челси не проигрывает в последних 6 играх.
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Брайтон энд Хоув Альбион проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.
  • Челси выигрывает первый тайм в 46% матчей, Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает в 29% матчей.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Брайтон энд Хоув Альбион's.
  • Брайтон энд Хоув Альбион без побед в последних 12 играх.
  • Команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Выездная статистика Брайтон энд Хоув Альбион в сезоне 2-5-1
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Год назад, Челси была на 9 месте в таблице с 29 очками. Сейчас они на 3 месте с 41 очками.
  • Во время последних 10 встреч, команда Челси выиграла 6 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 19-7 в пользу команды Челси
  • Брайтон энд Хоув Альбион не забивает в 2 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 0-0 (Челси дома) и 1-3 (Брайтон энд Хоув Альбион дома).
  • Челси не забивает в 1 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Брайтон энд Хоув Альбион забил 38% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Челси забил 24% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
5
Побед
7
Игр
0
Побед
Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2020/2021
20.04.2021 - 22:00 Челси 0 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2019/2020
14.09.2020 - 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 3 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
01.01.2020 - 14:15 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
28.09.2019 - 17:00 Челси 2 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 19:30 Астон Вилла 1 - 3 Завершен Челси В
Кубок английской лиги 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Брентфорд 0 - 2 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.12.2021 - 16:00 Вулверхэмптон 0 - 0 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2021/2022
16.12.2021 - 21:45 Челси 1 - 1 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Челси 3 - 2 Завершен Лидс Юнайтед В
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Последние матчи - Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 2 - 0 Завершен Брентфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
15.12.2021 - 21:30 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 1 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 21:30 Вест Хэм Юнайтед 1 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Чемпионат Англии 2021/2022
27.11.2021 - 19:30 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 0 Завершен Лидс Юнайтед Н
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Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Челси
33%
Ничья
33%
Брайтон энд Хоув Альбион
33%
П1: 1.61 Х: 3.07 П2: 9.97
П1: 1.57 Х: 2.75 П2: 8.50
П1: 1.61 Х: 3.07 П2: 9.97
П1: 1.61 Х: 3.07 П2: 9.97
П1: 1.65 Х: 3.05 П2: 8.50
Составы команд
16
Эдуар Менди
2
Антонио Рюдигер
6
Андреас Кристенсен
28
Сезар Аспиликуета
20
Каллум Хадсон-Одой
8
Жоржиньо
8
Матео Ковачич
24
Джеймс Моррисон
10
Кристиан Пулишич
19
Мэйсон Маунт
9
Ромелу Лукаку
13
Санчес, Роберт
2
Lamptey, Tariq
34
Вельтман, Йоэль
33
Дэниел Бёрн
11
Кукурелья, Марк
8
Ив Биссума
14
Адам Лаллана
20
Марч, Солли
16
Moder, Jakub
10
Макаллистер, Алексис
9
Нил Маупай
Стартовый состав
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 19
    Мэйсон Маунт
    Полузащитник
  • 20
    Каллум Хадсон-Одой
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 28
    Сезар Аспиликуета
  • 16
    Эдуар Менди
    Вратарь
  • 9
    Нил Маупай
  • 20
    Марч, Солли
    Полузащитник
  • 16
    Moder, Jakub
    Полузащитник
  • 10
    Макаллистер, Алексис
    Полузащитник
  • 8
    Ив Биссума
    Нападающий
  • 14
    Адам Лаллана
    Полузащитник
  • 2
    Lamptey, Tariq
    Защитник
  • 34
    Вельтман, Йоэль
    Защитник
  • 33
    Дэниел Бёрн
    Защитник
  • 11
    Кукурелья, Марк
    Защитник
  • 13
    Санчес, Роберт
    Вратарь
Запасные игроки
  • 14
    Трево Чалоба
  • 17
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 13
    Н'Голо Канте
    Полузащитник
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 31
    Маланг Сарр
    Защитник
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 22
    Хаким Зиеш
  • 18
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 12
    Энок Мвепу
    Полузащитник
  • 4
    Уэбстер, Адам
    Защитник
  • 30
    Ричардс, Тейлор
  • 24
    Шейн Даффи
    Защитник
  • 13
    Паскаль Гросс
    Полузащитник
  • 23
    Джейсон Стиил
    Вратарь
  • 46
    Альзате, Стивен
    Полузащитник
  • 58
    Ferguson, Evan
    Нападающий
  • 18
    Дэнни Уэлбек
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Поттер, Грэм
Статистика матча
1
Штрафные
3
3
Фолы
1
40%
Владение мячом
60%
1
Блокировано ударов
1
Угловые
Удары мимо
1
Live Zone
Трансляция
11'
Удар на исполнение от Лэмпти после смещения - выше ворот мяч летит. Челси провалился в опорной.
9'
Уголовой
Джеймс навесил с углового. Санчес сыграл на выходе, но Кукурелье пришлось страховать. Отбился Брайтон.
7'
Хадсон-Одои на слаломе ворвался в чужую штрафную. Дальше подача/удар не достигла успеха. Блок от защитника.
5'
Челси владеет мячом, но с продвижением сферы есть определенные проблемы. Брайтон в прессинге.
3'
Фол против Биссума в атаке. Свободный для гостей.
1'
Свисток
Матч начался!
Челси, стартовый состав: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Ковачич, Жоржиньо, Хадсон-Одои — Маунт, Пулишич — Лукаку. Запасные: Аррисабалага, Сарр, Алонсо, Чалоба, Канте, Баркли, Сауль, Зийех, Хаверц.
Брайтон, стартовый состав: Санчес — Лэмпти, Велтман, Берн, Кукурелья — Биссума, Лаллана — Марч, Модер, Макаллистер — Мопе. Запасные: Стил, Вебстер, Даффи, Мвепу, Гросс, Альзате, Ричардс, Уэлбек, Фергюсон.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: Челси - Брайтон. Начало поединка - 21:30.
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Анонс матча Челси - Брайтон энд Хоув Альбион 29.12.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 29.12.2021
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Челси (Лондон) и командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Челси и Брайтон энд Хоув Альбион в предыдущем футбольном матче 20.04.2021 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Поттер, Грэм разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Брайтон энд Хоув Альбион можно посмотреть 29.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - Брайтон энд Хоув Альбион, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Астон Вилла - 26.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув)
Год основания Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Страна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Предыдущий поединок команды Брайтон энд Хоув Альбион был сыгран против Брентфорд - 26.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Брайтон энд Хоув Альбион.

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