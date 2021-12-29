Челси - Брайтон энд Хоув Альбион онлайн трансляция матча

Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Брайтон энд Хоув Альбион - 2.

Брайтон энд Хоув Альбион не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Брайтон энд Хоув Альбион.

Домашняя статистика Челси в сезоне 5-3-1

Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 2, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 0, 3 ничьи.

Mason Mount лучший бомбардир Челси с 7 голами. Neal Maupay забил 7 раз за Брайтон энд Хоув Альбион

Челси забивает 1.81 гола, играя дома, а Брайтон энд Хоув Альбион забивает 0.83 гола, играя на выезде (в среднем).

Челси не проигрывает в последних 9 домашних матчах.

Когда Брайтон энд Хоув Альбион лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.

Челси выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает в 29%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Брайтон энд Хоув Альбион - 0.6.

Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брайтон энд Хоув Альбион.

В домашних матчах Челси не проигрывает Брайтон энд Хоув Альбион в последних 4 встречах.

Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Брайтон энд Хоув Альбион (во всех соревнованиях).

Челси забивает 1.4 гола за матч против команды Брайтон энд Хоув Альбион, а Брайтон энд Хоув Альбион забивает 0.6 гола против команды Челси (в среднем).

Челси не проигрывает в последних 6 играх.

Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Брайтон энд Хоув Альбион проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.

Челси выигрывает первый тайм в 46% матчей, Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает в 29% матчей.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Брайтон энд Хоув Альбион's.

Брайтон энд Хоув Альбион без побед в последних 12 играх.

Команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.

Выездная статистика Брайтон энд Хоув Альбион в сезоне 2-5-1

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Год назад, Челси была на 9 месте в таблице с 29 очками. Сейчас они на 3 месте с 41 очками.

Во время последних 10 встреч, команда Челси выиграла 6 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 19-7 в пользу команды Челси

Брайтон энд Хоув Альбион не забивает в 2 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Игры прошлого года: 0-0 (Челси дома) и 1-3 (Брайтон энд Хоув Альбион дома).

Челси не забивает в 1 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Брайтон энд Хоув Альбион забил 38% голов между минутами 76-90?