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Манчестер Юнайтед - Бернли онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 30 декабря 2021, 22:15 - Олд Траффорд
Главный судья: Джон Мосс
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
3 - 1
Обновить
55'
Бернли
Бернли
Ход матча
8' Мактоминей, Скотт 27' Бенжамин Ангуа 35' Криштиану Роналду 38' Аарон Леннон
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
38%
Ничья
38%
Бернли
23%
П1: 1.90 Х: 3.03 П2: 5.27
П1: 1.80 Х: 2.75 П2: 5.00
П1: 1.90 Х: 3.03 П2: 5.27
П1: 1.90 Х: 3.03 П2: 5.27
П1: 1.71 Х: 2.95 П2: 6.80
Интересные факты
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 27% матчей, Бернли выигрывает в 19% матчей.
  • Когда Бернли лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бернли% своих матчей.
  • Бернли без побед в последних 5 играх.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Бернли's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Бернли - 0.4.
  • Команда Бернли выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Бернли не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • Манчестер Юнайтед забивает 2.06 гола, играя дома, а Бернли забивает 1.17 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Когда Бернли проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бернли% своих матчей.
  • Выездная статистика Бернли в сезоне 0-4-4
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Бернли.
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 7 играх.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, команда Бернли выиграла 1, 1 ничьи.
  • Манчестер Юнайтед забивает 1.6 гола за матч против команды Бернли, а Бернли забивает 1 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Бернли 2-0. 4 игры закончились с этим результатом.
  • У команды Бернли серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Бернли выигрывает в 19%.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Бернли.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Cristiano Ronaldo лучший бомбардир Манчестер Юнайтед с 7 голами. Maxwel Cornet забил 5 раз за Бернли
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Бернли (во всех соревнованиях).
  • Бернли не забивает в последних 3 матчах.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Бернли - 2.6.
  • Манчестер Юнайтед выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Бернли (3-1 дома и 1-0 на выезде)
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 26% голов между минутами 46-60? Это лучший процент в лиге.
  • Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 3 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 15 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 9 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Бернли выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 23-9 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • За последние 7 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 3 раз, 3 сыграла в ничью и 1 победы команды Бернли. Разница голов 13-8 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Бернли не забивает в 4 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Бернли забил 29% голов между минутами 0-15?
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
7
Побед
12
Игр
1
Побед
Бернли
Чемпионат Англии 2020/2021
18.04.2021 - 18:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершен Бернли
Чемпионат Англии 2020/2021
12.01.2021 - 22:15 Бернли 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
22.01.2020 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершен Бернли
Чемпионат Англии 2019/2020
28.12.2019 - 21:30 Бернли 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
27.12.2021 - 22:00 Ньюкасл 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 19:30 Норвич Сити 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Янг Бойз Н
Чемпионат Англии 2021/2022
05.12.2021 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.12.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Арсенал В
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Последние матчи - Бернли
Чемпионат Англии 2021/2022
12.12.2021 - 16:00 Бернли 0 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершен Бернли П
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 21:30 Вулверхэмптон 0 - 0 Завершен Бернли Н
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Бернли 3 - 3 Завершен Кристал Пэлас Н
Чемпионат Англии 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Челси 1 - 1 Завершен Бернли Н
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Новости команд
Главные события
38'
Аарон Леннон ГООЛ!
ГООЛ! Криштиану Роналду
35'
ГООЛ! Бенжамин Ангуа
27'
ГООЛ! Мактоминей, Скотт
8'
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
38%
Ничья
38%
Бернли
23%
П1: 1.90 Х: 3.03 П2: 5.27
П1: 1.80 Х: 2.75 П2: 5.00
П1: 1.90 Х: 3.03 П2: 5.27
П1: 1.90 Х: 3.03 П2: 5.27
П1: 1.71 Х: 2.95 П2: 6.80
Составы команд
1
Де Хеа, Дэвид
23
Люк Шоу
5
Харри Магуайр
3
Бэйли, Эрик
29
Уан-Биссака, Аарон
31
Неманья Матич
39
Мактоминей, Скотт
11
Гринвуд, Мейсон
25
Джейдон Санчо
7
Криштиану Роналду
21
Эдинсон Кавани
13
Хеннеси, Уэйн
2
Мэттью Лоутон
5
Тарковски, Джэймс
6
Бенжамин Ангуа
3
Тэйлор, Чарли
7
Йохан Гудмундссон
18
Вэствуд, Эшли
4
Джек Корк
21
Дуайт МакНил
9
Крис Вуд
17
Аарон Леннон
Стартовый состав
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
    35
  • 21
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
    8
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 9
    Крис Вуд
    Нападающий
  • 17
    Аарон Леннон
    Полузащитник
    38
  • 7
    Йохан Гудмундссон
    Нападающий
  • 18
    Вэствуд, Эшли
    Полузащитник
  • 4
    Джек Корк
    Полузащитник
  • 21
    Дуайт МакНил
    Нападающий
  • 2
    Мэттью Лоутон
    Защитник
  • 5
    Тарковски, Джэймс
    Защитник
  • 6
    Бенжамин Ангуа
    Защитник
    27
  • 3
    Тэйлор, Чарли
    Защитник
  • 13
    Хеннеси, Уэйн
    Вратарь
Запасные игроки
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 14
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 36
    Elanga, Anthony
    Нападающий
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 37
    Thomas, Bobby
    Защитник
  • 16
    Стефенс, Дэйл
    Полузащитник
  • 23
    Эрик Питерс
    Защитник
  • 25
    Уилл Норрис
    Вратарь
  • 22
    Коллинс, Натан
    Защитник
  • 26
    Филлип Бардсли
    Защитник
  • 27
    Матей Выдра
    Нападающий
Тренеры
  • Ральф Рангник
  • Шон Дайч
Статистика матча
50%
Владение мячом
50%
6
Штрафные
4
4
Фолы
6
3
Удары мимо
2
4
Удары в створ
1
1
Блокировано ударов
1
5
Угловые
2
Сейвы
2
Live Zone
Трансляция
50'
Опасный момент
Хенессі! Тягне гокліпер Бернлі удар Грінвуда з меж штарфного майданчика в контратаці господарів.
49'
Грінвуд (Манчестер Юнайтед) навісом знайшов Роналду, але Кріштіану головою пробив дуже далеко від воріт.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Манчестер Юнайтед веде у рахунку завдяки своїй реалізації. Загалом перевага на стороні господарів, проте не дуже велика. Бернлі заслужив на свій гол, однак нещільна гра у захисті привезла гостям три м'ячі у їхні ворота. Магвайр і компанія теж не виглядають надто надійними. На щастя для них поки атака Бернлі не користається цим сповна.
Свисток
Перерва у матчі!
45+2'
Грінвуд (Манчестер Юнайтед) своїми швидкими ногами змістився під праву, і пробив повз ліву стійку.
45'
Инфо
Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.
45'
Ще одна неточна передача від Шоу. Цього разу лівий захисник Манчестер Юнайтед зі стандарту не зміг знайти голову Мактомінея.
45'
Роналду розігнав контратаку лівим флангом, покотив вперед на Шоу, а той прострілив у опонента.
43'
Уголовой
Магвайр головою виніс подачу Макніла (Бернлі) від кута поля.
41'
М'яко Грінвуд (Манчестер Юнайтед) накинув з лівої частини штрафного майданчика на дальню стійку, звідки Роналду у боротьбі з опонентами пробив головою вище воріт.
35'
Гоооол!!!
SIIIIIUUU! Роналду забиває! Мактоміней з метрів 20-ти в дотик влучив у праву стійку після сейву голкіпера, але від каркасу воріт м'яч відлетів до Кріштіану, котрий перевів круглий снаряд у порожні ворота.
38'
Гоооол!!!
ГООООЛ! "Бернлі" відіграє один м'яч! Старий-добрий Аарон Ленон увійшов у штрафний майданчик і пробив з-під Магвайра точно у лівий кут.
34'
Могли ж гості створити небезпечний момент! Вуд у боротьбі з Магвайром пройшов до штрафного майданчика, але не підняв головою і пробив у Байї, хоча поруч вбігав вільний партнер.
33'
Хенессі намертуво забрав до рук дальній удар Грінвуда (Манчестер Юнайтед).
30'
Мактоміней (Манчестер Юнайтед) знайшов Роналду на вістрі атаки, португалець тричі робив замах під удар, і зрештою пробив у захисника.
27'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Перша вдала дія Санчо в матчі, і відразу ж гол! Шоу по лівій провці закинув на Джейдона, той увійшов у штрафний майданчик і з-під двох захисників низом влучив у правий кут! М'яч все-таки переписали та Мі, як автогол.
25'
Хенессі (Бернлі) під час кутового господарів кулаками зачепив м'яч, але той пішов до Кавані, котрий у боротьбі пробив у захисника.
23'
Инфо
4:4 за ударами на даний момент.
22'
Вествуд (Бернлі) подав зі стандарту з лваого флангу, але там Вуд головою лише запустив свічку вверх. М'яч у підсумку вибито.
20'
Шоу (Манчестер Юнайтед) пробіг до лінії штрафного майданчика і пробив з лівої у зовнішню сітку воріт.
19'
Санчо (Манчестер Юнайтед) чи не вперше працював з м'ячем, але все ж таки його втратив.
15'
Зупинка у грі. Капітан гостей Гудмудсон отримав травму, проте все-таки зможе продовжити гру.
10'
Гудмундсон (Бернлі) бив з двійничка з меж штрафного майданчика і вл3чив у Ван-Біссаку.
10'
Цього разу без фокусів. Магвайр під тиском Вуда вибив в аут.
Инфо
Перший гол для Мактомінея у цьому сезоні.
8'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! "Манчестер Юнайтед" відкриває рахунок! Грінвуд скотив на Роналду, португалець перекладав собі під ліву ногу, але Скотт в дотик пробив у правий кут!
6'
Опасный момент
Шоу (Манчестер Юнайтед) закинув за спини захисникам на Роналду, який вийшов сам на сам і пробив вище воріт! Який промах!
5'
Офсайд
Ще один удар від Вуда, але цього разу він потрапив до офсайду.
4'
Вуд (Бернлі) головою пробив після подачі Лаутона вище воріт. Відірвався нападник гостей від захисників, але не зміг добре влучити по м'ячу.
3'
Знайомляться команди на старті. Поки без гостроти.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Уже відомі стартові склади. Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Шоу, Магвайр, Байї, Ван-Біссака, Матіч, Мактоміні, Грінвуд, Санчо, Роналду, Кавані. Бернлі: Хенессі, Лаутон, Тарковскі, Мі, Тейлор, Гудмундсон, Вествуд, Корк, МакНіл, Вуд, Леннон.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу АПЛ Манчестер Юнайтед - Бернлі.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - "Бернли" 30.12.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Бернли" (Бернли) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 30.12.2021
Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Бернли" (Бернли):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Юнайтед", тогда как команда "Бернли" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и "Бернли" в предыдущем футбольном матче 18.04.2021 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Ральф Рангник и Шон Дайч разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Бернли" можно посмотреть 30.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Бернли", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Ральф Рангник

Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Ньюкасл - 27.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Бернли" (Бернли)
Год основания "Бернли" (Бернли): 1882
Страна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Предыдущий поединок команды "Бернли" был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 12.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - "Бернли" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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