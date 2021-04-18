Манчестер Юнайтед - Бернли онлайн трансляция матча

Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - "Бернли" 30.12.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Бернли" (Бернли) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 30.12.2021

Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Бернли" (Бернли):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Юнайтед", тогда как команда "Бернли" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и "Бернли" в предыдущем футбольном матче 18.04.2021 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Ральф Рангник и Шон Дайч разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Страна: Англия

Тренер: Ральф Рангник



Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Ньюкасл - 27.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Бернли" (Бернли)

Год основания "Бернли" (Бернли): 1882

Страна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Предыдущий поединок команды "Бернли" был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 12.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

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