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Салернитана - Ювентус онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 30 ноября 2021, 21:45 - Аречи
Главный судья: Форне, Франческо
Рейтинг матча:
Салернитана
Салерно
0 - 0
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16'
Ювентус
Турин
Ход матча
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Салернитана
38%
Ничья
38%
Ювентус
25%
П1: 8.24 Х: 3.05 П2: 1.67
П1: 7.00 Х: 2.88 П2: 1.62
П1: 8.24 Х: 3.05 П2: 1.67
П1: 8.24 Х: 3.05 П2: 1.67
П1: 8.20 Х: 3.15 П2: 1.65
Интересные факты
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Салернитана's.
  • Franck Ribery отдал больше всего передач в Салернитана с 2 передачами. Paulo Dybala лучший распасовщик Ювентус (3 передач)
  • В их последнюю встречу команда Салернитана победила в 1 гол(а).
  • Салернитана проиграл 3 матчей подряд.
  • У команды Салернитана серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Салернитана проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Салернитана% своих матчей.
  • Салернитана выигрывает первый тайм в 27% матчей, Ювентус выигрывает в 44% матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Салернитана без побед в последних 4 играх.
  • Победителем прошлой встречи была команда Салернитана.
  • Ювентус имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • У команды Ювентус серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Салернитана.
  • Салернитана имеет проигрышную серию из 3 матчей дома
  • Салернитана забивает 1.04 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.77 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Салернитана не забивает в последних 3 матчах.
  • Когда Салернитана лидирует 1-0 дома, они побеждают в Салернитана% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Салернитана выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Ювентус выигрывает в 44%.
  • Ювентус забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.
  • Салернитана пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Салернитана проиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • Ювентус не забивает в 0 из их 7 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Салернитана не забивает в 4 из их 7 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Ювентус забил 33% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Салернитана забил 27% голов между минутами 46-60?
Последние матчи - Салернитана
Чемпионат Италии 2021/2022
18.09.2021 - 21:45 Салернитана 0 - 1 Завершен Аталанта П
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Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
27.11.2021 - 19:00 Ювентус 0 - 1 Завершен Аталанта П
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Челси 4 - 0 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2021/2022
20.11.2021 - 19:00 Лацио 0 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.11.2021 - 19:00 Ювентус 1 - 0 Завершен Фиорентина В
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Ювентус 4 - 2 Завершен Зенит В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Салернитана
38%
Ничья
38%
Ювентус
25%
П1: 8.24 Х: 3.05 П2: 1.67
П1: 7.00 Х: 2.88 П2: 1.62
П1: 8.24 Х: 3.05 П2: 1.67
П1: 8.24 Х: 3.05 П2: 1.67
П1: 8.20 Х: 3.15 П2: 1.65
Составы команд
72
Белек Вид
31
Гаглиоло, Риккардо
23
Норберт Дьомбер
5
Фредерик Весели
24
Кечрида, Важди
19
Лука Раньери
28
Капеззи, Леонардо
18
Лассана Кулибали
21
Zortea, Nadir
25
Симми
9
Боназзоли, Федерико
1
Войцех Щенсны
11
Хуан Куадрадо
4
Маттейс де Лигт
3
Джорджио Кьеллини
17
Лука Пеллегрини
20
Федерико Бернардески
27
Мануэль Локателли
30
Родриго Бентанкур
44
Деян Кулусевски
18
Мойзе Кин
10
Пауло Дибала
Стартовый состав
  • 25
    Симми
  • 9
    Боназзоли, Федерико
    Нападающий
  • 19
    Лука Раньери
    Защитник
  • 28
    Капеззи, Леонардо
    Полузащитник
  • 18
    Лассана Кулибали
    Нападающий
  • 21
    Zortea, Nadir
    Защитник
  • 31
    Гаглиоло, Риккардо
    Защитник
  • 23
    Норберт Дьомбер
    Защитник
  • 5
    Фредерик Весели
    Защитник
  • 24
    Кечрида, Важди
    Защитник
  • 72
    Белек Вид
  • 18
    Мойзе Кин
    Нападающий
  • 10
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 20
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 27
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 17
    Лука Пеллегрини
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
Запасные игроки
  • 1
    Фиорилло, Винцензо
    Вратарь
  • 33
    Филиппо Делли Карри
    Защитник
  • 26
    Богдан Слука
    Защитник
  • 20
    Григорис Кастанос
    Нападающий
  • 14
    Ди Таккио, Франческо
    Полузащитник
  • 11
    Дьюрич, Милан
    Нападающий
  • 8
    Андреа Скьявоне
    Полузащитник
  • 4
    Ярожинский, Павел
    Защитник
  • 96
    Гвидо Гуеррьери
  • 63
    Вергани, Эдоардо
    Нападающий
  • 45
    de Winter, Koni
    Защитник
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 24
    Даниеле Ругани
  • 21
    Kaio Jorge
    Нападающий
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 5
    Артур
    Вратарь
  • 36
    Маттиа Перин
    Вратарь
  • 23
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 46
    Soule, Matias
    Полузащитник
Тренеры
  • Стефано Колантуоно
  • Массимилиано Аллегри
Статистика матча
41%
Владение мячом
59%
Угловые
1
2
Штрафные
1
1
Фолы
2
Удары в створ
2
2
Сейвы
Удары мимо
1
Трансляция
7'
Опасный момент
Як потужно! Кулушевскі підхоплює після пасу Локателлі з глибини та пробиває на силу з 20 метрів. В дальню дев'ятку швед трохи не влучив.
4'
Дібала знайшов можливість пробити після подачі штрафного з правого флангу. Голкіпер без проблем бере м'яч до рук.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток від судді! Розпочинається наш матч!
Инфо
Уже відомі склади команд. Салернітана: Белец, Весели, Бонаццолі, Кулібалі, Раньєрі, Зортеа, Гіомбер, Кечріда, Сімі, Капецці, Гагліоло. Ювентус: Щенсни, Де Лігт, К'єлліні, Куадрадо, Пеллегріні, Бернардескі, Локателлі, Бентанкур, Кулушевскі, Дібала, Кен.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу Серії А Салернітана - Ювентус.
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Анонс матча "Салернитана" - "Ювентус" 30.11.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Салернитана" (Салерно) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Аречи.

Дата проведения матча: 30.11.2021
Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд Стефано Колантуоно и Массимилиано Аллегри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Салернитана" - "Ювентус" можно посмотреть 30.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Салернитана" - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Салернитана" (Салерно)
Год основания "Салернитана" (Салерно): 1919
Страна: Италия
Тренер: Фабрицио Кастори

Предыдущий поединок команды "Салернитана" был сыгран против "Аталанта" - 18.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший поединок команды "Ювентус" был сыгран против "Аталанта" - 27.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Следите за результатами матча "Салернитана" - "Ювентус" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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