Салернитана - Ювентус онлайн трансляция матча

Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Салернитана's.

Franck Ribery отдал больше всего передач в Салернитана с 2 передачами. Paulo Dybala лучший распасовщик Ювентус (3 передач)

В их последнюю встречу команда Салернитана победила в 1 гол(а).

Салернитана проиграл 3 матчей подряд.

У команды Салернитана серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Салернитана проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Салернитана% своих матчей.

Салернитана выигрывает первый тайм в 27% матчей, Ювентус выигрывает в 44% матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Салернитана без побед в последних 4 играх.

Победителем прошлой встречи была команда Салернитана.

Ювентус имеет выигрышную серию из 3 матчей.

У команды Ювентус серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Салернитана.

Салернитана имеет проигрышную серию из 3 матчей дома

Салернитана забивает 1.04 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.77 гола, играя на выезде (в среднем).

Салернитана не забивает в последних 3 матчах.

Когда Салернитана лидирует 1-0 дома, они побеждают в Салернитана% своих матчей.

Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Салернитана выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Ювентус выигрывает в 44%.

Ювентус забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.

Салернитана пропускает в каждом из последних 7 матчах.

Салернитана проиграл последние 3 матчи в Серия А.

Ювентус не забивает в 0 из их 7 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Салернитана не забивает в 4 из их 7 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Вы знали, что Ювентус забил 33% голов между минутами 76-90?