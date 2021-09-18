Салернитана - Ювентус онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Салернитана" (Салерно) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Аречи.
Дата проведения матча: 30.11.2021
Время начала матча: 21:45
Для одержания победы тренеры команд Стефано Колантуоно и Массимилиано Аллегри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Салернитана" (Салерно)
Год основания "Салернитана" (Салерно): 1919
Страна: Италия
Тренер: Фабрицио Кастори
Предыдущий поединок команды "Салернитана" был сыгран против "Аталанта" - 18.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".
Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Прошедший поединок команды "Ювентус" был сыгран против "Аталанта" - 27.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".
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