Милан - Салернитана онлайн трансляция матча

Милан выигрывает первый тайм в 50% матчей, Салернитана выигрывает в 27% матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Победителем прошлой встречи была команда Милан.

Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Домашняя статистика Милан в сезоне 5-1-0

Когда Салернитана проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Салернитана% своих матчей.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Салернитана.

Салернитана без побед в последних 5 играх.

Милан забивает 1.54 гола, играя дома, а Салернитана забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Theo Hernandez отдал больше всего передач в Милан с 5 передачами. Franck Ribery лучший распасовщик Салернитана (2 передач)

Милан выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Салернитана выигрывает в 27%.

Милан's performance of the last 5 matches is better than Салернитана's.

В их последнюю встречу команда Милан победила в 1 гол(а).

Когда Салернитана лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Салернитана% своих матчей.

Zlatan Ibrahimovic лучший бомбардир Милан с 6 голами. Federico Bonazzoli забил 3 раз за Салернитана

Салернитана пропускает в каждом из последних 8 матчах.

Милан забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Салернитана не забивает в 3 из их 7 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Милан не забивает в 0 из их 7 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Вы знали, что Милан забил 27% голов между минутами 76-90?