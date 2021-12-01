Милан - Салернитана онлайн трансляция матча

Поединок между командой Милан (Милан) и командой "Салернитана" (Салерно) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 04.12.2021
Время начала матча: 16:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Предыдущий матч команды Милан был сыгран против Дженоа - 01.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.
Название: "Салернитана" (Салерно)
Год основания "Салернитана" (Салерно): 1919
Страна: Италия
Тренер: Фабрицио Кастори
Предыдущий матч команды "Салернитана" был сыгран против "Ювентус" - 30.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".
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