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Милан - Салернитана онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 04 декабря 2021, 16:00 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Антонио Джуя
Рейтинг матча:
Милан
Милан
До начала
00 : 00 : 00
Салернитана
Салерно
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Милан
34%
Ничья
34%
Салернитана
31%
П1: 1.44 Х: 3.58 П2: 9.80
П1: 1.44 Х: 3.25 П2: 8.50
П1: 1.44 Х: 3.58 П2: 9.80
П1: 1.44 Х: 3.58 П2: 9.80
П1: 1.48 Х: 3.55 П2: 8.90
Интересные факты
  • Милан выигрывает первый тайм в 50% матчей, Салернитана выигрывает в 27% матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Победителем прошлой встречи была команда Милан.
  • Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Домашняя статистика Милан в сезоне 5-1-0
  • Когда Салернитана проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Салернитана% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Салернитана.
  • Салернитана без побед в последних 5 играх.
  • Милан забивает 1.54 гола, играя дома, а Салернитана забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Theo Hernandez отдал больше всего передач в Милан с 5 передачами. Franck Ribery лучший распасовщик Салернитана (2 передач)
  • Милан выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Салернитана выигрывает в 27%.
  • Милан's performance of the last 5 matches is better than Салернитана's.
  • В их последнюю встречу команда Милан победила в 1 гол(а).
  • Когда Салернитана лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Салернитана% своих матчей.
  • Zlatan Ibrahimovic лучший бомбардир Милан с 6 голами. Federico Bonazzoli забил 3 раз за Салернитана
  • Салернитана пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Милан забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Салернитана не забивает в 3 из их 7 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Милан не забивает в 0 из их 7 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Милан забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Салернитана забил 27% голов между минутами 46-60?
Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
01.12.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 3 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Милан 1 - 3 Завершен Сассуоло П
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Атлетико 0 - 1 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
20.11.2021 - 21:45 Фиорентина 4 - 3 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2021/2022
07.11.2021 - 21:45 Милан 1 - 1 Завершен Интер Н
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Последние матчи - Салернитана
Чемпионат Италии 2021/2022
30.11.2021 - 21:45 Салернитана 0 - 2 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2021/2022
18.09.2021 - 21:45 Салернитана 0 - 1 Завершен Аталанта П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Милан
34%
Ничья
34%
Салернитана
31%
П1: 1.44 Х: 3.58 П2: 9.80
П1: 1.44 Х: 3.25 П2: 8.50
П1: 1.44 Х: 3.58 П2: 9.80
П1: 1.44 Х: 3.58 П2: 9.80
П1: 1.48 Х: 3.55 П2: 8.90
Трансляция
Cтартовый состав Салернитаны: Белец, Богдан, Дьёмбер, Весели, Раньери, Цортеа, Кулибали, Ди Таккио, Скьявоне, Рибери, Нванкво
Cтартовый состав Милана: Меньян, Эрнандес, Романьоли, Томори, Флоренци, Бакайоко, Кессье, Салемакерс, Леау, Диас, Пеллегриaa
Отметим, что Милан находится на втором месте в турнирной таблице, Салернитана – на последнем, 20-м. Так что нас ждет битва одного из лидеров с аутсайдером.
Поединок начнется в 16:00, судить игру будет Антонио Джуа.
Добрый день всем любителям итальянского футбола. В Италии на выходных проходят матчи 16-го тура Серии А, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча Милан – Салернитана!
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Анонс матча Милан - "Салернитана" 04.12.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой Милан (Милан) и командой "Салернитана" (Салерно) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 04.12.2021
Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Милан - "Салернитана" можно посмотреть 04.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Милан - "Салернитана", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий матч команды Милан был сыгран против Дженоа - 01.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

Команда гостей

Название: "Салернитана" (Салерно)
Год основания "Салернитана" (Салерно): 1919
Страна: Италия
Тренер: Фабрицио Кастори

Предыдущий матч команды "Салернитана" был сыгран против "Ювентус" - 30.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".

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