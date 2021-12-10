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Дженоа - Салернитана онлайн трансляция матча

Кубок Италии - 14 декабря 2021, 22:00 - Луиджи Феррарис
Главный судья: Марко Серра
Рейтинг матча:
Дженоа
Генуя
0 - 0
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48'
Салернитана
Салерно
Ход матча
11' Андреа Скьявоне 21' Galdames, Pablo 32' Vasquez, Johan 45' Вергани, Эдоардо
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Дженоа
30%
Ничья
37%
Салернитана
33%
П1: 1.92 Х: 2.66 П2: 6.40
П1: 1.91 Х: 2.38 П2: 6.00
П1: 1.92 Х: 2.66 П2: 6.40
П1: 1.92 Х: 2.66 П2: 6.40
П1: 1.98 Х: 2.65 П2: 4.90
Интересные факты
  • Когда Салернитана лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Салернитана% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Дженоа и Салернитана - 0.4.
  • Дженоа выигрывает первый тайм в 16% матчей, Салернитана выигрывает в 27% матчей.
  • Дженоа без побед в последних 14 играх.
  • Дженоа's performance of the last 5 matches is better than Салернитана's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Салернитана.
  • Дженоа забивает 1.45 гола, играя дома, а Салернитана забивает 0.92 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Салернитана проиграл 3 матчей подряд.
  • Когда Дженоа лидирует 1-0 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Дженоа не забивает в последних 4 матчах.
  • Когда Салернитана проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Салернитана% своих матчей.
  • Салернитана без побед в последних 7 играх.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Из последних 5 встреч команда Дженоа выиграла 1, команда Салернитана выиграла 2, 2 ничьи.
  • Дженоа забивает 1 гола за матч против команды Салернитана, а Салернитана забивает 1.2 гола против команды Дженоа (в среднем).
  • Дженоа имеет проигрышную серию из 3 матчей дома
  • У команды Салернитана серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Салернитана не забивает в последних 3 матчах.
  • Когда Дженоа проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Дженоа и Салернитана 1-2. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Дженоа выигрывает первую половину матча в 16% случаев, Салернитана выигрывает в 27%.
  • Команда Салернитана проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).
  • В домашних матчах Дженоа не проигрывает Салернитана в последних 3 встречах.
  • В их последнюю встречу команда Салернитана победила в 1 гол(а).
  • Дженоа сыграл 8 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Дженоа и Салернитана - 2.2.
  • Дженоа проиграл 3 матчей подряд.
  • Салернитана пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Последняя гостевая победа Салернитана над Дженоа была в 2004
  • Во время последних 19 встреч, команда Дженоа выиграла 8 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Салернитана выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 29-20 в пользу команды Дженоа
  • За последние 9 встреч когда команда Дженоа играла дома, команда Дженоа выиграла 5 раз, 2 сыграла в ничью и 2 победы команды Салернитана. Разница голов 22-8 в пользу команды Дженоа.
Последние матчи - Дженоа
Чемпионат Италии 2021/2022
10.12.2021 - 21:45 Дженоа 1 - 3 Завершен Сампдория П
Чемпионат Италии 2021/2022
05.12.2021 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Дженоа П
Чемпионат Италии 2021/2022
01.12.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 3 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2021/2022
28.11.2021 - 13:30 Удинезе 0 - 0 Завершен Дженоа Н
Чемпионат Италии 2021/2022
21.11.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 2 Завершен Рома П
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Последние матчи - Салернитана
Чемпионат Италии 2021/2022
11.12.2021 - 16:00 Фиорентина 4 - 0 Завершен Салернитана П
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 16:00 Милан 2 - 0 Завершен Салернитана П
Чемпионат Италии 2021/2022
30.11.2021 - 21:45 Салернитана 0 - 2 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2021/2022
18.09.2021 - 21:45 Салернитана 0 - 1 Завершен Аталанта П
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Главные события
45'
Вергани, Эдоардо
Vasquez, Johan
32'
Galdames, Pablo
21'
11'
Андреа Скьявоне
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Дженоа
30%
Ничья
37%
Салернитана
33%
П1: 1.92 Х: 2.66 П2: 6.40
П1: 1.91 Х: 2.38 П2: 6.00
П1: 1.92 Х: 2.66 П2: 6.40
П1: 1.92 Х: 2.66 П2: 6.40
П1: 1.98 Х: 2.65 П2: 4.90
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Адриан Шемпер
    Вратарь
  • 23
    Маттиа Дестро
    Нападающий
  • 20
    Калеб Экубан
    Нападающий
  • 50
    Cambiaso, Andrea
    Полузащитник
  • 90
    Понтанова, Маноло
    Полузащитник
  • 33
    Эрнани
    Нападающий
  • 99
    Galdames, Pablo
    Полузащитник
    21
  • 2
    Стефано Сабелли
    Защитник
  • 15
    Vasquez, Johan
    Защитник
    32
  • 13
    Бани, Маттиа
    Защитник
  • 14
    Бирачи, Давиде
    Защитник
  • 1
    Фиорилло, Винцензо
    Вратарь
  • 63
    Вергани, Эдоардо
    Нападающий
    45
  • 11
    Дьюрич, Милан
    Нападающий
  • 20
    Григорис Кастанос
    Нападающий
  • 14
    Ди Таккио, Франческо
    Полузащитник
  • 8
    Андреа Скьявоне
    Полузащитник
    11
  • 24
    Кечрида, Важди
    Защитник
  • 4
    Ярожинский, Павел
    Защитник
  • 31
    Гаглиоло, Риккардо
    Защитник
  • 26
    Богдан Слука
    Защитник
  • 33
    Филиппо Делли Карри
    Защитник
Запасные игроки
  • 11
    Валон Бехрами
    Полузащитник
  • 18
    Паоло Гильоне
    Нападающий
  • 19
    Горан Пандев
    Нападающий
  • 91
    Kallon, Yayah
    Нападающий
  • 10
    Филиппо Мелегони
    Полузащитник
  • 8
    Франческо Кассата
    Полузащитник
  • 5
    Масиэлло, Андреа
    Защитник
  • 4
    Доменико Кришито
    Защитник
  • 5
    Зиньо Ванхёсден
    Защитник
  • 57
    Сальваторе Сиригу
    Вратарь
  • 35
    Андреначчи, Лоренцо
    Вратарь
  • 94
    Абдулайе Туре
    Полузащитник
  • 16
    Каломбо, Седрик
    Защитник
  • 96
    Гвидо Гуеррьери
  • 34
    Cannavale, Lorenzo
    Нападающий
  • 35
    Motoc, Andrei
    Полузащитник
  • 25
    Симми
  • 23
    Норберт Дьомбер
    Защитник
  • 22
    Джоэл Оби
    Полузащитник
  • 19
    Лука Раньери
    Защитник
  • 18
    Лассана Кулибали
    Нападающий
  • 15
    Гондо, Седрик
    Нападающий
  • 72
    Белек Вид
  • 36
    Russo, Alessandro
    Полузащитник
Тренеры
  • Андрей Шевченко
  • Стефано Колантуоно
Статистика матча
2
ЖК
2
4
Угловые
1
Live Zone
Трансляция
47'
Ди Таккьо нанес дальний удар с левого фланга, после которого мяч прошел над ближней девяткой.
46'
Замена
Камбиассо в перерыве был заменен на Гильоне.
Свисток
Второй тайм начался!
В первой половине матча команды здорово постучали друг другу по ногам, однако в ворота так и не "настучали" голов. Дженоа провела содержательные стартовые полчаса, но соперники после этого выдали такой "двойничек" авторства Джурича и сейвов дебютанта Семпера, что об атаках Дженоа как-то и не вспоминалось. Из лазарета команды Шевченко возвращаются футболисты, но она все равно не забивает. Так может проблема и не в кадрах была вовсе?
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Желтая карточка
Вергани у чужой штрафной пошел в опасный подкат против Бани.
45'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 3 мин.
42'
Эрнани от правого угла штрафной сильно подал на дальнюю, но партнеры так и не достали мяч.
40'
Камбиассо не удержал в пределах поля сильный пас на левый фланг атаки.
38'
Опасный момент
Семпер совершил сразу два сейва за один эпизод против ударов головой от Джурича, который на ближней штанге замыкал подачу с левого фланга!
36'
Камбиассо на левом фланге атаки перед чужой штрафной сбил с ног Скьявоне в борьбе за отскок.
34'
Кастанос срубил в центре поля Гальдамеса, но и тут арбитр решил притвориться, будто бы ничего не видел.
32'
Желтая карточка
Васкес на чужой половине пошел в агрессивный подкат против Кастаноса.
30'
Сабелли рухнул у правого угла чужой штрафной, после явного фола Ярошински, но арбитры предпочли не замечать.
28'
Нет обострений в данные минуты.
26'
Удержание мяча на своей половине от Дженоа. Соперника в контроле они переигрывают спокойно.
24'
Джурич в центре чужой штрафной пошел на жесткий стык против Бани.
22'
Камбиассо у технической зоны опасно сыграл с накладкой против Кешриды.
21'
Желтая карточка
На отскоке Гальдамес с накладкой сыграл против соперника перед чужой штрафной.
20'
Опасный момент
Фьорилло сумел парировать удар головой с близкой дистанции от Дестро, после подачи с левого фланга от Камбиассо на дальнюю штангу.
19'
Салернитана держит мяч на своей половине, но продвинуться к чужим воротам не может.
18'
Фол от Гальдамеса в центре поля против Кастаноса.
16'
Камбиассо с левого фланга навешивал в район дальней штанги, но Экубан не сумел дотянуться до мяча.
14'
Эрнани подавал с левого фланга на дальнюю, а Экубан решил сбрасывать во вратарскую на Дестро, но партнер даже и не прокручивал в голове такой вариант.
12'
Желтая карточка
Желтая досталась и главному тренеру гостей.
11'
Желтая карточка
Скьявоне не успевал за Портановой на правом фланге обороны, после чего потянул соперника за руку.
10'
Дженоа явно хочет задавить соперников со старта.
8'
Опасный момент
Камбиассо с левого фланга подавал на дальнюю, где зацепиться сумел Портанова, но его завершение с острого угла вынес из ворот защитник!
7'
Прострел с правого фланга от Эрнани был перехвачен.
5'
Экубан в дриблинге на чужой половине потерял мяч.
3'
Эрнани с дальней дистанции на правом фланге выстрелил мимо ворот.
1'
В позиционных атаках начала Дженоа на чужой половине.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Белец, Гуэрьерри, Гондо, Раньери, Оби, Гйомбер, Сими, Каломбо, Каннавале, Мотоц, Руссо.
Салернитана: Фьорилло — Делли Карри, Гальоло, Богдан — Кешрида, Скьявоне, Ди Таккьо, Кастанос, Ярошински — Вергани, Джурич.
Запасные: Андреначчи, Сиригу, Ванхеусден, Кришито, Мазьелло, Кассата, Мелегони, Бехрами, Пандев, Гильоне, Каллон, Туре.
Дженоа: Семпер — Бираски, Бани, Васкес — Сабелли, Эрнани, Гальдамес, Портанова, Камбиасо — Экубан, Дестро.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Марко Серра (Турин, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1/16 финала Кубка Италии. На поле стадиона "Луиджи Феррарис" (Генуя, Италия) сыграют генуэзская Дженоа и Салернитана.
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Комментарии(1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
14.12.2021 в 22:56
Великое тренерство Шевы, это судьба. Давай Дрипука, пробивай ты это дно
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Анонс матча Дженоа - "Салернитана" 14.12.2021, Кубок Италии

Поединок между командой Дженоа (Генуя) и командой "Салернитана" (Салерно) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Луиджи Феррарис.

Дата проведения матча: 14.12.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Андрей Шевченко и Стефано Колантуоно разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Дженоа - "Салернитана" можно посмотреть 14.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Италии. Текстовую трансляцию матча Дженоа - "Салернитана", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Давиде Баллардини

Прошедший поединок команды Дженоа был сыгран против Сампдория - 10.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Сампдория.

Команда гостей

Название: "Салернитана" (Салерно)
Год основания "Салернитана" (Салерно): 1919
Страна: Италия
Тренер: Фабрицио Кастори

Предыдущий поединок команды "Салернитана" был сыгран против "Фиорентина" - 11.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Фиорентина".

Следите за результатами матча Дженоа - "Салернитана" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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