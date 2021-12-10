Дженоа - Салернитана онлайн трансляция матча

Анонс матча Дженоа - "Салернитана" 14.12.2021, Кубок Италии

Поединок между командой Дженоа (Генуя) и командой "Салернитана" (Салерно) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Луиджи Феррарис.

Дата проведения матча: 14.12.2021

Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Андрей Шевченко и Стефано Колантуоно разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Дженоа (Генуя)

Год основания Дженоа (Генуя): 1893

Страна: Италия

Тренер: Давиде Баллардини



Прошедший поединок команды Дженоа был сыгран против Сампдория - 10.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Сампдория.

Команда гостей

Название: "Салернитана" (Салерно)

Год основания "Салернитана" (Салерно): 1919

Страна: Италия

Тренер: Фабрицио Кастори



Предыдущий поединок команды "Салернитана" был сыгран против "Фиорентина" - 11.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Фиорентина".

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