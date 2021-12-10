Дженоа - Салернитана онлайн трансляция матча

Поединок между командой Дженоа (Генуя) и командой "Салернитана" (Салерно) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Луиджи Феррарис.
Дата проведения матча: 14.12.2021
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Андрей Шевченко и Стефано Колантуоно разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Давиде Баллардини
Прошедший поединок команды Дженоа был сыгран против Сампдория - 10.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Сампдория.
Название: "Салернитана" (Салерно)
Год основания "Салернитана" (Салерно): 1919
Страна: Италия
Тренер: Фабрицио Кастори
Предыдущий поединок команды "Салернитана" был сыгран против "Фиорентина" - 11.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Фиорентина".
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