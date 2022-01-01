Арсенал - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Анонс матча Арсенал - "Манчестер Сити" 01.01.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой Арсенал (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 01.01.2022

Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Арсенал (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Арсенал в предыдущем футбольном матче 28.08.2021 закончилось со следующими результатом: 5:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий поединок команды Арсенал был сыгран против Норвич Сити - 26.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Брентфорд - 29.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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