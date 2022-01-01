  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Арсенал - Манчестер Сити Смотреть онлайн
В тренде

Арсенал - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 01 января 2022, 14:30 - Эмирейтс
Главный судья: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
1 - 0
Обновить
40'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
20%
Ничья
33%
Манчестер Сити
47%
П1: 5.34 Х: 2.94 П2: 1.92
П1: 5.00 Х: 2.75 П2: 1.80
П1: 5.34 Х: 2.94 П2: 1.92
П1: 5.34 Х: 2.94 П2: 1.92
П1: 5.25 Х: 2.95 П2: 1.92
Интересные факты
  • Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Год назад, Арсенал была на 11 месте в таблице с 27 очками. Сейчас они на 4 месте с 35 очками.
  • Команда Арсенал выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • Арсенал забивает 1.69 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.14 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Выездная статистика Манчестер Сити в сезоне 8-1-1
  • Арсенал выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 54%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Манчестер Сити - 1.6.
  • Bukayo Saka отдал больше всего передач в Арсенал с 4 передачами. Gabriel Jesus лучший распасовщик Манчестер Сити (7 передач)
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.
  • Арсенал выиграл 7 домашних матчей подряд.
  • Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 1, команда Манчестер Сити выиграла 4, 0 ничьи.
  • Манчестер Сити не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Арсенал забивает 0.6 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 2.2 гола против команды Арсенал (в среднем).
  • Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Домашняя статистика Арсенал в сезоне 7-1-1
  • Арсенал выигрывает первый тайм в 38% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 54% матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Emile Smith-Rowe лучший бомбардир Арсенал с 7 голами. Bernardo Silva забил 7 раз за Манчестер Сити
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Арсенал.
  • Арсенал не проигрывает в последних 11 домашних матчах.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Арсенал (во всех соревнованиях).
  • Арсенал имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 5 гол(а).
  • Арсенал без побед над Манчестер Сити в последних 4 играх.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Манчестер Сити - 2.8.
  • Последняя домашняя победа Арсенал над Манчестер Сити была в 2015
  • В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Арсенал (1-0 дома и 1-0 на выезде)
  • Арсенал выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Арсенал забил 30% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
  • Манчестер Сити выиграл последние 10 матчи в Премьер-лига.
  • Арсенал забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Во время последних 58 встреч, команда Арсенал выиграла 26 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 83-80 в пользу команды Арсенал
  • За последние 25 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 11 раз, 7 сыграла в ничью и 7 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 32-27 в пользу команды Арсенал.
  • Манчестер Сити не забивает в 1 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Арсенал не забивает в 1 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Арсенал забил 25% голов между минутами 16-30?
  • В Премьер-лига, Арсенал одержала 5 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 24% голов между минутами 0-15?
Прогноз на матч
Личные встречи
Арсенал
6
Побед
26
Игр
15
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
28.08.2021 - 14:30 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
21.02.2021 - 18:30 Арсенал 0 - 1 Завершен Манчестер Сити
Кубок английской лиги 2020/2021
22.12.2020 - 22:00 Арсенал 1 - 4 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
17.10.2020 - 19:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Арсенал
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Норвич Сити 0 - 5 Завершен Арсенал В
Кубок английской лиги 2021/2022
21.12.2021 - 21:45 Арсенал 5 - 1 Завершен Сандерленд В
Чемпионат Англии 2021/2022
18.12.2021 - 19:30 Лидс Юнайтед 1 - 4 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
15.12.2021 - 22:00 Арсенал 2 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Арсенал 3 - 0 Завершен Саутгемптон В
Показать больше
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
29.12.2021 - 22:15 Брентфорд 0 - 1 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Манчестер Сити 6 - 3 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.12.2021 - 16:00 Ньюкасл 0 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
14.12.2021 - 22:00 Манчестер Сити 7 - 0 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
20%
Ничья
33%
Манчестер Сити
47%
П1: 5.34 Х: 2.94 П2: 1.92
П1: 5.00 Х: 2.75 П2: 1.80
П1: 5.34 Х: 2.94 П2: 1.92
П1: 5.34 Х: 2.94 П2: 1.92
П1: 5.25 Х: 2.95 П2: 1.92
Составы команд
32
Рамсдейл, Аарон
6
Киран Тирни
22
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
4
Бен Уайт
18
Такехиро Томиясу
34
Гранит Джака
5
Томас Парти
35
Мартинелли, Габриэль
10
Мартин Эдегор
7
Букайо Сака
9
Александр Лаказетт
31
Эдерсон
27
Жоао Кансело
4
Рубен Диаш
15
Ляпорт, Эмерик
6
Натан Аке
17
Де Брeйне, Кевин
16
Родри
20
Силва, Бернардо
26
Махрез, Рияд
9
Жезус, Габриэль
10
Рахим Стерлинг
Стартовый состав
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 10
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 7
    Букайо Сака
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 5
    Томас Парти
    Полузащитник
  • 6
    Киран Тирни
    Полузащитник
  • 22
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 4
    Бен Уайт
  • 18
    Такехиро Томиясу
  • 32
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 15
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
  • 12
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 17
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 20
    Тавареш, Нуну
    Защитник
  • 18
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
  • 15
    Мэйтленд-Найлз, Энсли
    Полузащитник
  • 23
    Самби Локонга, Альберт-Мбойо
    Полузащитник
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 19
    Николя Пепе
    Нападающий
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 15
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 79
    Mbete-Tatu, Luke
    Защитник
  • 87
    Mcatee, James John
    Полузащитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 14
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 80
    Palmer, Cole
    Полузащитник
  • 37
    Da Silva Chagas, Kayky
    Нападающий
Тренеры
  • Arteta, Mikel
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
39%
Владение мячом
61%
1
Штрафные
4
4
Фолы
1
3
Угловые
3
Удары мимо
3
Блокировано ударов
1
2
Удары в створ
Сейвы
1
Трансляция
37'
Придерживали Мареза в штрафной, о чем он активно жестикулирует, но судья на это не обращает внимание.
36'
Де Брюнйе с фланга сместился, прострелил в штрафную, но прямо в руки вратарю.
34'
Продолжает атаковать Арсенал, нее останавливаются канониры.
31'
Гоооол!!!
Гоол! Тирни сместился с фланга, вырезал на Сака, и тот идеально дал под штангу! 1:0, ведет Арсенал!
30'
Де Брюйне неудачно подкатился в центре поля – пока без желтой.
28'
Успокаивает игру Сити, катая в центре поля.
27'
Ляказзет долго подстраивался, все-таки пробил метров с 20-ти, но удар был заблокирован.
25'
А Арс все смелее и смелее играет, все чаще канониры пробуют играть в атаку…
23'
А между тем, Кевин Френд, который был 4-м арбитром, вышел на бровку с флажком, так как один из заявленных боковых получил травму. Бывает и такое.
22'
Мартинелли не успел с подкатом – Атвелл делает внушение, но без желтой.
21'
Уголовой
Угловой для канониров – Диаш головой выносит куда подальше.
20'
Де Брюне со средней дистанции пробил – чуть мимо.
17'
Опасный момент
Ох! Мартинелли вывели на удар, тот ворвался в штрафную, пробил с довольно острого угла, но Эдерсон на месте!
15'
А вот хорошая подача пошла на Рэмси, но Эдерсон первый на мяче.
13'
Вроде и контролирует мяч Арсенал, но все это во второй трети, без обострений.
11'
Уголовой
Нет, не пенальти, угловой для Арса, который, впрочем, ничего интересного не принес.
10'
Опасный момент
А вот Эдегора хорошо вывели в прорыв, Эдерсон вышел и ногой вынес мяч, при этом зацепив игрока Арса… Судья сказал, что угловой, нов се-таки проверяет на ВАР!
8'
Эдерсон вышел метров на 10 за штрафную. Попинал мяч с ближайшими защитниками.
6'
Заброс на Ляказета не прошел, Эдерсон вышел вовремя.
4'
Вот Стерлинг в штрафной получил мяч, пробовал обработать, но защитники вынесли.
3'
Спокойное у нас начало. Больше в центре поля команды катают.
1'
Свисток
Начался матч!
Выходят команды на поле.
Между тем, обе команды выиграли по 4 последних матча в АПЛ.
Отметим, что украинский левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в заявку, так как перед матчем сдал положительный тест на коронавирус
Инфо
Стартовый состав Манчестер Сити: Эдерсон, Аке, Лапорт, Диаш, Канселу, Силва, Эрнандес, Де Брёйне, Стерлинг, Жезус, Марез
Инфо
Стартовый состав Арсенала: Рамсдейл, Тирни, Габриэл, Уайт, Томиясу, Джака, Парти, Эдегор, Мартинелли, Сака, Ляказетт
Отметим, что сейчас Сити возглавляет турнирную таблицу (50 очков), а Арсенал с 34 баллами расположился на 4-й строчке.
Начнется матч в 14:30, судить игру будет Стюарт Атвелл.
Если вас раздражает сегодня звук, телевизор, либо все вместе, UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн поединка.
Добрый новогодний день всем любителям футбола, которые выжили после вчера… На дворе 1 января, но это не повод отказываться от футбола. несмотря ни на что, Англия продолжает играть в футбол, и в АПЛ сегодня состоится топовый матч 21-го тура, в котором Арсенал примет Ман Сити.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 17:15 - Вчера Валенсия Валенсия 1 Эспаньол Эспаньол 2 Завершен 23:00 - 30.12.2021 Порту Порту 3 Бенфика Бенфика 1 Завершен 22:15 - 30.12.2021 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 Бернли Бернли 1 Завершен 21:45 - 30.12.2021 Сандерленд Сандерленд 5 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 0 Завершен 21:45 - 30.12.2021 Сток Сити Сток Сити 1 Дерби Каунти Дерби Каунти 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Арсенал - "Манчестер Сити" 01.01.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой Арсенал (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 01.01.2022
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Арсенал (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Арсенал в предыдущем футбольном матче 28.08.2021 закончилось со следующими результатом: 5:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - "Манчестер Сити" можно посмотреть 01.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Арсенал - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команды Арсенал был сыгран против Норвич Сити - 26.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Брентфорд - 29.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча Арсенал - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен